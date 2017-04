2017-04-15 20:45

Barcelona - Sociedad

3-2



Två nya mål när Messi ledde Barcelona till seger mot Real Sociedad.

FC Barcelona – Real Sociedad 3-2 (3-2)

En sevärd första och en sömnig andra halvlek när Barcelona tog tre nödvändiga poäng mot Real Sociedad inför ligaavslutningen...

Första halvlek



Bortalaget



Gästerna från baskien fortsatte att visa upp ett vasst anfallsspel och spelade sig till ett friläge i den 12:e matchminuten. Men Ter Stegen såg till att förhindra ett baklängesmål i det läget. Matchens första mål kom istället i den 17:e matchminuten när Paco Alcácer tog sig förbi längs vänsterkanten och släppte bollen till Suárez. Uruguayanen spelade i sin tur vidare till Messi som, centralt strax utanför straffområdet, dundrade in 1-0 för Barcelona.



Barcelona kom igång allt mer och bara minuterna efter ledningsmålet fick vi se en giftig dubbelchans. Messi lyfte fram bollen i straffområdet till Suárez som hittade tillbaka till sin anfallskompis som sånär kunde sätta dit sitt andra mål för kvällen. Rakitic fångade upp andrabollen och skickade den åter till Suárez vars avslut täcktes till en resultatlös höra.



Paco Alcácer, som hade lyckats med det mesta på planen så långt lyckades inte få träff på bollen när han efter dryga halvtimmen blev frispelad av djupledslöpande 2-0 för Barcelona i den 37:e matchminuten.



Fem minuter senare reducerade Real Sociedad då Inigo Martínez högg på en målvaktsretur från Ter Stegen och skickade in bollen framför mål där den olycklige Umtiti var sist på bollen och 2-1 var ett faktum.



Glädjen blev dock kortvarig för bortalaget då Barcelona kort därpå vann bollen högt och utökade till 3-1. Messi stod för framspelningen till Paco Alcácer som tog emot med högerfoten och avslutade med vänsterfoten vid den bortre stolpen.



Bortalaget skulle dock ändå få sista ordet i halvleken när Carlos Velas magnifika passning nådde fram till Xabi Prieto vars kyliga direktavslut innebar en ny reducering och 3-2 i halvtid.



Andra halvlek



Den andra halvleken blev inte fullt så händelserik, men inleddes med att Sergi Roberto tog en ny fin löpnings längs högerkanten och spelade in bollen centralt till Messi som, ovanligt nog, var nästa i turordningen att inte få någon riktig träff på bollen i ett bra läge.



Med dryga timmen spelad tog Real Sociedad över kommandot och skapade ett par halvchanser där Barcelonaförsvaret inte riktigt hängde med. Men tack vare viss oskärpa från bortalaget stod sig ledningen fortsatt. Nästa målchans för Barcelona dök inte upp förrän det återstod tio minuter att spela när Rakitic av alla satte fart i en snabb omställning, men avslutet gick rakt på Rulli.



På tilläggstid hade bortalaget först ett öppet skottläge i straffområdet som förvaltades över, innan Suárez, fri med målvakten, fick matchens sista möjlighet. Men halvtidsresultatet 3-2 blev också slutresultatet och tre nödvändiga poäng in på kontot för Barcelona.



Sammanfattning



Det var en sevärd första halvlek mellan två offensivt skickliga lag som gång på gång lyckades hitta in bakom backlinjen hos sina motståndare. Barcelona lyckades med det flest gånger, men Real Sociedad visade upp ett genomtänkt anfallsspel med smarta löpningar och kvalitet i passningsspelet när omställningslägena uppstod.



Framåt var det som vanligt Messi som styrde spelet för Barcelona. Men även Paco Alcácer låg bakom och lyckades med det mesta under den första halvleken – där anfallsspelet från Barcelona var tillräckligt bra medan ett stundtals ouppmärksamt och ofokuserat försvarsspel innebar att gästerna kunde hålla spänningen vid liv till halvlek nummer två.



Om första halvlek var trevlig att titta på för alla som tycker om anfallsfotboll var den andra halvleken ett sömnpiller där Barcelona uppträdde avvaktande och där Sociedad försökte, men saknade den avgörande skärpan för att komma ikapp. Tre nödvändiga poäng för Barcelona som behöver höja vaksamheten rejält i defensiven till nästa veckas besök på Santiago Bernabeu - om hoppet om ligaguldet ska fortsätta leva.



2017-04-15 23:33:14

