F.C Barcelona – Real Sociedad 5-2: Barça klara för semifinal!

Effektivitet, mångsidighet och naivitet.



Så stavades torsdagskvällens avgörande Copa del Rey-kvartsfinal, som efter många om och men resulterade i en katalansk 5-2-seger. Nu väntar Alavés, Celta Vigo eller Atlético de Madrid i en kamp om finalplatsen.

Hur ska Enrique lösa mittfältsfrågan?Detta var den stora frågan inför torsdagens avgörande CDR-kvartsfinal, och med facit i hand kan vi konstatera att valet föll på följande startelva:I den andra ringhörnan valde Eusebio Sacristan att mönstra följande manskap:Inför ett glest Camp Nou satte domare Juan Martinez visslan i mun, och innan man visste ordet av stod det klart hur gästerna skulle ta sig an Barcelona i den första halvleken.Med en hög press försökte La Real stoppa katalanerna från att spela sitt sedvanliga kortpassningsspel, men tack vare ett påtagligt Barca-fokus, och ett fungerande samspel mellan Denis och mittfältsvikarerande Mascherano, lyckades Barça kontrollera tillställningen under matchens inledande kvart. Dock utan att lyckas skapa särskillt mycket i offensiv väg.Men, strax därefter skulle matchen komma att ta fart. I den 17:e minuten nekades Xabi Prieto frispark efter att ha gjorts ned av Umtiti på mittplan, vilket gav hemmalaget både yta och numerärt överläge. Blixtsnabbt hittade Messi till Suárez i utkanten av straffområdet, som elegant kunde förlänga passningen till den djupledslöpande Denis. Den unge spanjoren gjorde inga misstag, och placerade in ledningsmålet vid den bortre stolpen. 1-0 Barça!Matchens följande 20 minuter kom att bli matchens bästa, och på okatalanskt vis varierade Barça mellan att ta, och ge ifrån sig initiativet. Ena skunden var Barça bollförande, för att nästa ligga på rätt sida av bollen, med fokus på försvarsspelet. Ett kvitto på lagets mångsidighet, samtidigt som Sociedad gjorde det bra, och tvingade tillbaka katalanerna.Det fina spelet till trots skapades relativt få målchanser, och bortsett från ett cykelspark-försök signerat Willian José, ett bortdömt Suárez-mål och ett par halvfarliga Barça-hörnor var matchen en tillknäppt sådan. Mycket tack vare de båda lagens taktiska disciplin, som sagt.Halvtid, och ställningen 1-0 till Barça.Om den första halvleken var taktiskt disciplinerad och chansfattig, så skulle den andra halvleken bli något helt annat. Några frisparkar, lite gurgel, och PANG – så skulle drabbningen öppna sig, och matchens mest avgörande sekvens inträffa. I den 54:e minuten tappade inbytte Aleix Vidal bollen på sin högerkant, och vips så kunde gästerna ställa om, och snyggt kombinera sig fram till ett friläge och en glödhet dubbelchans. Alba skulle dock avstyra Velas friläge, och Cillessen rädda Josés skott från nära håll.Och som om detta inte vore nog tog Neymar tillfället i akt, och ställde om i motsatt rikting. Brassen tog fart, löpte ifrån både en och två blåvita försvarare, och blev fälld i straffområdet av Inigo Martinez. Straff, och 2-0 genom Leo Messi!Den trygga ledningen innebar att Barça slappnade av, och gav ifrån sig initiativet ytterligare. Följaktigen kom matchens följande tio minuter komma att präglas av en stor Sociedad-dominans, och ett avslaget Barcelona. I den 62:a minuten kom även belöningen, när Inigo Martinez hittade inbytte Juanmi i djupled. Spanjoren kunde enkelt lyfta bollen över den halvt utrusande Cillessen, och plötsligt kändes dubbelmötet levande. Känslan skulle dock komma att bli kortvarig, då Messi bara minuten senare trocklade sig förbi Illaramendi, och hittade Suárez i djupled. Uruguayanen kunde enkelt placera in bollen förbi Rulli i Sociedad-målet, och lika plötsligt som matchen hade väckts till liv, avgjordes den. 3-1 till Barça!Avgjord, men inte på långa vägar slut. Matchen skulle nämligen förvandlas till en böljande målfest, och innefatta inte mindre än ytterligare tre mål. I den 73:e minuten stångade Willian José vackert in reduceringen bakom Cillessen, innan inbytte Arda Turan förvaltade ett Vidal-inspel sju minuter senare. Matchens sjunde och sista mål kom i den 82:a minuten, efter att Messi solorädat sig förbi ett par spelare, och frispelat Denis som enkelt kunde runda målvakten och sätta punkt för tillställningen.Slut, och 5-2 till Barcelona!Effektivitet, mångsidighet och naivitet – så stavades kvällens Barça-insats.Medan Barça i den första halvleken visade prov på stor flexibilitet genom att med lätthet ställa om från ett konstruktivt bollinnehav, till en stabil, reaktiv defensiv, präglades den andra halvleken av en stor naivitet i presspelet, och i försvarsspelet rent generellt.Men, eftersom katalanerna vid det laget redan hade avgjort dubbelmötet väljer jag att fokusera på den första, välspelade halvleken.Först och främst kan vi konstatera att Enrique löste den prekära mittfälts-frågan på ett utmärkt sätt! Valet föll på Mascherano som pivote bakom Denis och Gomes, och i den första halvleken lyckades framförallt Mascherano och Denis spela sig ur och förbi Sociedad-pressen på ett riktigt bra sätt. Att Mascherano dominerade defensivt, kom knappast som någon överraskning.Vidare förtjänar Jasper Cillessen att små-hyllas. Holländaren är definitivt tillräckligt bolltrygg för att spela i F.C Barcelona, och för den som minns Manuel Pinto-åren är detta oerhört betryggande.Sist men inte minst är det bara att lyfta på hatten för Barças effektivitet. Trots en spelmässigt fin första halvlek är det framförallt lagets effektivitet framför mål som avgör denna tillställning, och detta dubbelmöte.Allt som allt, en alldeles tillräckligt bra match av F.C Barcelona!6 - 96 - 546 - 533 - 43 - 30 - 0