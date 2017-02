2017-03-01 19:30

Barcelona - Sporting Gijon



Messi missade höstens möte med Sporting men är med i truppen till onsdagens match.

Inför: FC Barcelona - Sporting Gijón

Champions League-debacle, skepticism och allmänt mörka tongångar till trots. FC Barcelona är med i striden om ligasegern i allra högsta grad och under onsdagskvällen gästas laget av Sporting Gijón i omgång 25 av La Liga.

Sporting Gijón:



Sporting Gijón ligger i skrivande stund på en 18e plats i ligan. Laget har pendlat upp och ner mellan Segunda och Primera División ända sedan klubben grundades och har faktiskt exakt samma antal säsonger – 42 – i andra och förstadivisionen. Efter tre år av harvande lämnade klubben Segunda bakom sig och säsongen 2015-2016 och var Sporting åter i finrummet. Förra säsongen slutade laget på en 17e plats och lyckades med nöd och näppe hålla sig kvar och det mesta lutar åt att det även i år blir en stenhård kamp in i sista omgången för att hålla sig kvar.



Säsongen har varit allt annat bra för laget från Asturien. I januari valde ledningen att sparka tränare Abelardo efter att endast ha lyckats ta hem en seger på 17 matcher, där 14 av matcherna resulterade i förluster. Abelardo vann som spelare OS-guld med spanska landslaget och gjorde dessutom 178 matcher i Barcelonatröjan. Han uppfostrades dock i staden Gijón och det var i Sporting som han fick fart på sin spelarkarriär då han mellan 89 och 94 gjorde 179 matcher. Därför var det inte heller någon bitter stämning mellan Abelardo och klubben i hans hjärta när han tvingades lämna:



”Jag gråter inte på grund av att jag inte längre tränar Sporting, jag gråter för min kärlek till klubben. Jag har alltid tänkt högre om Sporting än om mig själv.”



Abelardo hade tränat laget sedan maj 2014 och ersattes i januari av Rubi som också han är en Barcelona-bekant då han fanns med i den tränarstab som styrde Barcelona under Tito Vilanovas tid. Rubi har fått en tuff start på inledningen av sin karriär i Sporting med en seger på de första sex matcherna.



I Sporting är Jean-Sylvain Babin och Dani Ndi skadade samtidigt som Jorge Meré, i vanliga fall ordinarie mittback, är avstängd.



Största hotet utgörs av kroatiske Duje Cop, lånet från Cagliari som den här säsongen gjort sju mål och två assist.



Trolig elva:



Cuellar

D. Pereira – Castellano – Amorebieta – Canella

Alvarez – Vesga – Gomez

Carmona – Cop – Burgui

FC Barcelona:



Barcelona är återigen på banan efter stjärnsmällen mot giganterna från Paris. Seger först mot Léganes hemma (satt visserligen VÄLDIGT hårt inne) och sen en otroligt viktig seger mot Atlético Madrid. Det är lätt att stirra sig blind på det förmodade uttåget ur Champions League, men Barca har fortfarande en Copa del Rey-final som väntar samt en ligatitel som fortfarande är värd att slåss för med näbbar och klor. Trots att den överhängande känslan kring Barcelonas säsong så här långt är förstämd har Barcelona gjort flest mål av alla, släppt in näst färst och har dessutom de två spelarna som ligger etta och tvåa i skytteligan. Spelet hackar och prestationerna är ojämna men poängen trillar in och ligan lever. Dessutom ser Real Madrid allt svajigare ut och var oerhört nära att tappa poäng mot Villareal på El Madrigal i söndags. För att ta vara på det faktum att Real hela tiden har en match som släpar efter gäller det att sätta press på rivalerna från Madrid. Just därför är denna vecka, som dels består av match mot Sporting men också mot Celta i helgen, livsviktig.



Tätt matchande är det onekligen; match i söndags, match på onsdag och sedan match igen mot Celta Vigo i helgen. Därför har laget endast kört två, relativt lugna, träningar under måndagen och tisdagen för att inte slita ut sig för mycket. Utöver fortfarande skadade Vidal och Mathieu börjar det ljusna rejält på skadefronten, både Arda och Mascherano var med och tränade under tisdagen. Under onsdagen tas beslutet om de blir en del av den trupp som möter Sporting eller inte. Luis Enrique sa under tisdagens presskonferens att han är oerhört nöjd med att ha i princip hela truppen till förfogande. För Enrique är detta en speciell match eftersom han är född i Gijón och började sin spelarkarriär där men menar att det inte kommer vara ett problem:



”Jag har varit ett Sporting-fan sen dagen jag föddes och jag önskar de alltid det bästa, men imorgon vill jag ha alla tre poäng.”



Barcelonas huvudtränare pratade dessutom om hur farligt det kan vara att möta ett lag som slåss mot nedflyttning:



”Sporting har ändrat sig mycket efter tränarbytet och är nu mer attackerande i sitt spel. Sporting är ett farligt lag, precis som alla lag som går en kamp mot klockan och närmar sig nedflyttning.”



Trolig elva: Ter Stegen

Roberto – Piqué – Umtiti – Alba

Iniesta – Busquets – D. Suárez

Messi – Suárez – Neymar





Matchfakta:



Vad: FC Barcelona – Sporting Gijón (La Liga – Omgång 25)

Var: Camp Nou

När: Onsdag 1/3 19.30

Sändning: Viasat Sport Premium, Viaplay



0 KOMMENTARER 134 VISNINGAR 0 KOMMENTARER134 VISNINGAR AXEL INSULANDER

2017-02-28 20:12:18

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-02-28 20:12:18

Barcelona

2017-02-27 12:40:05

Barcelona

2017-02-27 11:00:00

Barcelona

2017-02-27 09:00:00

Barcelona

2017-02-26 00:39:00

Barcelona

2017-02-22 13:31:50

Barcelona

2017-02-20 16:30:00

Barcelona

2017-02-19 22:48:54

Barcelona

2017-02-19 14:00:00

Barcelona

2017-02-18 16:34:05

ANNONS:

Champions League-debacle, skepticism och allmänt mörka tongångar till trots. FC Barcelona är med i striden om ligasegern i allra högsta grad och under onsdagskvällen gästas laget av Sporting Gijón i omgång 25 av La Liga.Barcelona lyckades besegra Atletico Madrid med 2-1 efter ett sent mål av Messi när lagen möttes på Vicente Calderon för sista gången.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Ännu en vecka har passerat i Barçaland och i veckans La Setmana Blaugrana gläds vi åt helgens blytunga seger på Vicente Calderón och Juvenil A:s avancemang i Europa. Dessutom tar vi upp ämnen som klubbens fortsatta globalisering, Dani Alves kritik mot Barçaledningen och att klubben tar Luis Suárez cupavstängning till CAS. Häng med!Ett Barcelona i gungning gästar Vicente Calderon för sista gången för att ta sig an Atletico de Madrid i den 24:e omgåmgen av årets La Liga.Efter rätt tunga tider resultatmässigt väljer bör vi Culés försöka blicka framåt. Nyförvärv, nya tränare och nya positioner är något som diskuteras i potpurrin vi kallar La Setmana Blaugrana!Rosells och Bartomeus styre har börjat sätta djupa spår i klubben. Från att ha varit en klubb som satsade långsiktigt på egna talanger från La Masia har Rosell och sedermera Bartomeu nu lett Barcelona i en riktning som kan bli klubbens fall. De egenfostrade spelarna får maka på sig till förmån för cracks som köps in för hutlösa summor. Barcelonas identitet håller på att slitas upp med rötterna och La Masias arv är snart ett minne blott.Barcelona tog till slut en välbehövlig seger hemma mot Leganés som hade gjort sig förtjänt av poäng på Camp Nou…Fotboll är en förändringens sport, och F.C Barcelona ett förändringens lag. Detta tål att tänkas på, i tider som dessa. Efter förlusten mot PSG är frågorna många, och farhågorna stora. Låt oss ta en titt i backspegeln, på jakt efter svar och tillförsikt.Barcelona får försöka ladda om till hemmamatchen mot Leganés…