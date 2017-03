2017-03-01 19:30

Barcelona - Sporting Gijon

6-1



Paco Alcácer gjorde 4-1-målet i storsegern mot Sporting Gijón.

FC Barcelona - Sporting Gijón 6-1

En delikat nick, en stenhård volley och en millimeterprecis frispark. MSN var på spelhumör när FC Barcelona enkelt avfärdade Sporting under onsdagskvällen. Barcelona leder nu ligan efter att Real (dock fortfarande med en match mindre spelad) endast fick oavgjort hemma mot Las Palmas.

Startelvor:



FC Barcelona:



Ter Stegen

Mascherano – Umtiti – Alba

Rafinha (74´) – Rakitic – Busquets – Suárez





Bänk: Cillesen, Digne, Roberto (74´), Iniesta, Piqué, Gomes (61´), Alcácer (45´).



Sporting Gijón:



Cuellar

Lillo – Babin – Rodriguez – Elderson

Douglas (45´) – Cases – Torres – Picon (76´) – Burgui (59´)

Castro Garcia



Bänk: Marino, Traore, Rodriguez (45´), Lora, Lopez (59´), Vesga (76´), Cop.



Första halvlek:



Första halvlek var intensiv och innehöll flera fina anfall och mål från framför allt Barcelona men också från Sporting. I den nionde minuten slår Mascherano en fin passning till Messi som hur kyligt som helst väntar in bollen och står nästan helt still när han retfullt enkelt lobbskarvar vidare bollen in i mål förbi Cuellar. Som alltid med Messi: det ser så lätt ut men det krävs så otroligt mycket skicklighet. 1-0!



Barcelona fortsätter att ösa på och driver upp tempot ytterligare. Neymar slår i den elfte minuten sin tredje genomskärare mot Suárez som denna gång lyckas få tag i bollen, runda utrusande Cuellar och slå in bollen mot mål där den träffar stackars Rodriguez som får noteras för ett självmål. 2-0 efter bara elva minuter!



Tio minuter senare, i den 21a minuten, sticker Sporting upp i deras i stort sett enda anfall på hela matchen. Ett kort instick bakom Barcelonas backlinje från Burgui till Picon som petar bollen förbi Ter Stegen, bollen träffar stolpen men returen slås in av Castro. Snöpligt med ett sånt snabbt reduceringsmål efter en fin Barcelonaöppning, men målet skulle inte visa sig vara något bekymmer för Barcelona. Laget spelade på precis som innan ledningsmålet och i 27e minuten var det Suárez tur att visa upp ett konststycke. Uruguayanen drog – så som han ofta gör – till direkt på volley efter att en Sportingback nickat undan ett inlägg. En perfekt volleyträff och bollen gick stenhårt via stolpen in i mål. 3-1! Utöver den givna tekniska svårigheten så visar Suárez upp en fantastisk fotbollsintelligens när han redan innan Sportings back nickat ut bollen tar några steg tillbaka för att ställa sig redo för en eventuell rensning. Och Suárez fick rätt – inlägget slogs in för långt och gick mot en back, Suárez backade tillbaka och mycket riktigt landade bortnickningen precis där Suárez så skickligt placerat sig. Det ligger i detaljerna!



Andra halvlek:



Inför andra halvlek valde 4-1 till Barcelona!



Tio minuter senare valde Luis Enrique att också byta ut



I 65e minuten var det då dags för den sista komponenten av MSN att få göra mål. Neymar, som matchen igenom var briljant, förvaltade en frispark (som kanske egentligen var ämnad för en vänsterfot) med en sanslös precision. Målproduktionen har inte varit hans starkaste attribut den här säsongen och därför gläds man lite extra med Neymar när han dessutom får sätta en riktig frisparkspärla. 5-1!



Matchen var vunnen redan vid 4-1 men det var först efter frisparksmålet som tempot också sjönk rejält. Barca fortsatte spela bra fotboll men anföll inte lika frekvent och med samma bestämdhet. Matchens slutresultat spikades i den 87e minuten då Rakitic från nära håll dundrade upp bollen i nättaket. 6-1!



Tankar och reflektioner:



Luis Enrique fortsätter att laborera med olika startelvor och formationer. Lucho har de senaste matcherna valt att ställa upp med en trebackslinje för att minimera riskerna för mittfältet att bli överkört och förbispelat. Framgångsrikt mot Atlético, synnerligen framgångsrikt mot Sporting. Barcelona har givetvis i många år spelat med en trebackslinje – då Busquets droppar ner mellan mittbackarna och ytterbackarna trycker upp längs kanterna – men denna gång är det tydligare och mer satt redan från början. Alba fick kliva ner som mittback och blev inte alls lika offensiv som vanligt men eftersom Neymar fick så pass stora ytor på vänsterkanten fanns det egentligen inget behov av en överlappande Alba. I försvarsspelet droppade Busquets ner som mittback och då återgick laget till en mer klassisk och igenkännlig 4-3-3. I mångt och mycket är allt en lek med siffror – det väsentliga för FC Barcelona är i dagsläget att hitta tillbaka till ett mittfältsspel som fungerar som en länk mellan anfall och backlinje. Idag gick det vägen.



FC Barcelona gör idag en väldigt bra match från start till mål. Backlinjens insats var (bortsett från målet) gjuten, mittfältet samarbetade på ett föredömligt sätt och anfallstrion längst fram var lika skarpa som vi veta att de kan vara. Sporting ligger på en 18e plats i ligan och ska givetvis inte vara några problem, men jobbet måste fortfarande göras och om man tittar på den krampaktiga insatsen mot 16e-placerade Leganes så var det här ett stort steg framåt. Till och med Paco gjorde mål – how about that!



Matchens tre bästa:



Neymar – Oerhört spelsugen och visade upp sig från sin allra bästa sida. Låg bakom mycket och slog en fantastiskt vacker frispark.



Sergio B – Stabil och passningssäker, precis som vi vill se honom. Han drog dessutom till med en patenterade Busquets-fint; alltså en snabb sula bakåt precis innan motståndaren hinner dit och sedan ett snabbt ryck i sidled. Då vet man att vår gode Pivote är på spelhumör.



Rakitic – Nära att näta två gånger om innan han till slut fick göra mål. Löpvillig och passningssäker matchen igenom – en fin insats av kroaten.



Statistik:



Bollinnehav: 74 - 26

Skott: 25 - 5

Skott på mål: 10 - 2

Hörnor: 10 - 3

Offside: 4 - 2

Gula kort: 1 - 3

Röda kort: 0 - 0 Ter StegenMascherano – Umtiti – AlbaRafinha (74´) – Rakitic – Busquets – Suárez Messi (61´) – Suárez (45´) – NeymarBänk: Cillesen, Digne, Roberto (74´), Iniesta, Piqué, Gomes (61´), Alcácer (45´).CuellarLillo – Babin – Rodriguez – EldersonDouglas (45´) – Cases – Torres – Picon (76´) – Burgui (59´)Castro GarciaBänk: Marino, Traore, Rodriguez (45´), Lora, Lopez (59´), Vesga (76´), Cop.Första halvlek var intensiv och innehöll flera fina anfall och mål från framför allt Barcelona men också från Sporting. I den nionde minuten slår Mascherano en fin passning till Messi som hur kyligt som helst väntar in bollen och står nästan helt still när han retfullt enkelt lobbskarvar vidare bollen in i mål förbi Cuellar. Som alltid med Messi: det ser så lätt ut men det krävs så otroligt mycket skicklighet.Barcelona fortsätter att ösa på och driver upp tempot ytterligare. Neymar slår i den elfte minuten sin tredje genomskärare mot Suárez som denna gång lyckas få tag i bollen, runda utrusande Cuellar och slå in bollen mot mål där den träffar stackars Rodriguez som får noteras för ett självmål.efter bara elva minuter!Tio minuter senare, i den 21a minuten, sticker Sporting upp i deras i stort sett enda anfall på hela matchen. Ett kort instick bakom Barcelonas backlinje från Burgui till Picon som petar bollen förbi Ter Stegen, bollen träffar stolpen men returen slås in av Castro. Snöpligt med ett sånt snabbt reduceringsmål efter en fin Barcelonaöppning, men målet skulle inte visa sig vara något bekymmer för Barcelona. Laget spelade på precis som innan ledningsmålet och i 27e minuten var det Suárez tur att visa upp ett konststycke. Uruguayanen drog – så som han ofta gör – till direkt på volley efter att en Sportingback nickat undan ett inlägg. En perfekt volleyträff och bollen gick stenhårt via stolpen in i mål.Utöver den givna tekniska svårigheten så visar Suárez upp en fantastisk fotbollsintelligens när han redan innan Sportings back nickat ut bollen tar några steg tillbaka för att ställa sig redo för en eventuell rensning. Och Suárez fick rätt – inlägget slogs in för långt och gick mot en back, Suárez backade tillbaka och mycket riktigt landade bortnickningen precis där Suárez så skickligt placerat sig. Det ligger i detaljerna!Inför andra halvlek valde Luis Enrique att vila Suárez och istället låta Paco Alcácer får känna på Camp Nous gräsmatta. Paco har haft det svårt med både speltid och mål men mot Sporting behövde han bara fyra minuter på sig innan han lyckades skriva in sig i målprotokollet. En bollerövring på offensiv planhalva, en fin Messiassist och ett distinkt avslut i högra hörnet innebartill Barcelona!Tio minuter senare valde Luis Enrique att också byta ut Lionel Messi . Med tanke på att det är match mot Celta Vigo redan i helgen var det ett klokt beslut att ge vår viktigaste spelare så mycket vilotid som möjligt, även om man gärna ser att han spelar så länge som möjligt för att kunna dra iväg i skytteligan…I 65e minuten var det då dags för den sista komponenten av MSN att få göra mål. Neymar, som matchen igenom var briljant, förvaltade en frispark (som kanske egentligen var ämnad för en vänsterfot) med en sanslös precision. Målproduktionen har inte varit hans starkaste attribut den här säsongen och därför gläds man lite extra med Neymar när han dessutom får sätta en riktig frisparkspärla.Matchen var vunnen redan vid 4-1 men det var först efter frisparksmålet som tempot också sjönk rejält. Barca fortsatte spela bra fotboll men anföll inte lika frekvent och med samma bestämdhet. Matchens slutresultat spikades i den 87e minuten då Rakitic från nära håll dundrade upp bollen i nättaket.Luis Enrique fortsätter att laborera med olika startelvor och formationer. Lucho har de senaste matcherna valt att ställa upp med en trebackslinje för att minimera riskerna för mittfältet att bli överkört och förbispelat. Framgångsrikt mot Atlético, synnerligen framgångsrikt mot Sporting. Barcelona har givetvis i många år spelat med en trebackslinje – då Busquets droppar ner mellan mittbackarna och ytterbackarna trycker upp längs kanterna – men denna gång är det tydligare och mer satt redan från början. Alba fick kliva ner som mittback och blev inte alls lika offensiv som vanligt men eftersom Neymar fick så pass stora ytor på vänsterkanten fanns det egentligen inget behov av en överlappande Alba. I försvarsspelet droppade Busquets ner som mittback och då återgick laget till en mer klassisk och igenkännlig 4-3-3. I mångt och mycket är allt en lek med siffror – det väsentliga för FC Barcelona är i dagsläget att hitta tillbaka till ett mittfältsspel som fungerar som en länk mellan anfall och backlinje. Idag gick det vägen.FC Barcelona gör idag en väldigt bra match från start till mål. Backlinjens insats var (bortsett från målet) gjuten, mittfältet samarbetade på ett föredömligt sätt och anfallstrion längst fram var lika skarpa som vi veta att de kan vara. Sporting ligger på en 18e plats i ligan och ska givetvis inte vara några problem, men jobbet måste fortfarande göras och om man tittar på den krampaktiga insatsen mot 16e-placerade Leganes så var det här ett stort steg framåt. Till och med Paco gjorde mål – how about that!– Oerhört spelsugen och visade upp sig från sin allra bästa sida. Låg bakom mycket och slog en fantastiskt vacker frispark.– Stabil och passningssäker, precis som vi vill se honom. Han drog dessutom till med en patenterade Busquets-fint; alltså en snabb sula bakåt precis innan motståndaren hinner dit och sedan ett snabbt ryck i sidled. Då vet man att vår gode Pivote är på spelhumör.– Nära att näta två gånger om innan han till slut fick göra mål. Löpvillig och passningssäker matchen igenom – en fin insats av kroaten.Bollinnehav: 74 - 26Skott: 25 - 5Skott på mål: 10 - 2Hörnor: 10 - 3Offside: 4 - 2Gula kort: 1 - 3Röda kort: 0 - 0

Barcelona-Sporting Gijon Marc-Andre ter Stegen

Rafinha

Javier Mascherano

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Ivan Rakitic

Sergio Busquets

Denis Suarez

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Paco Alcacer

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andre Gomes

Andres Iniesta

Gerard Pique

Sergi Roberto

Ivan Cuellar

Lillo Castellano

Jean Sylvain Babin

Juan Rodriguez Martinez

Elderson

Xavi Torres

Sergio Alvarez

Nacho Cases

Douglas

Castro

Burgui



Avbytare

Duje Cop

Isma Lopez

Alberto Lora

Diego Marino

Victor Rodriguez

Lacina Traore

Mikel Vesga



0 KOMMENTARER 126 VISNINGAR 0 KOMMENTARER126 VISNINGAR AXEL INSULANDER

2017-03-02 01:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-03-02 01:30:00

Barcelona

2017-03-01 23:43:32

Barcelona

2017-03-01 13:20:00

Barcelona

2017-02-28 20:12:18

Barcelona

2017-02-27 12:40:05

Barcelona

2017-02-27 09:00:00

Barcelona

2017-02-26 00:39:00

Barcelona

2017-02-22 13:31:50

Barcelona

2017-02-20 16:30:00

Barcelona

2017-02-19 22:48:54

ANNONS:

En delikat nick, en stenhård volley och en millimeterprecis frispark. MSN var på spelhumör när FC Barcelona enkelt avfärdade Sporting under onsdagskvällen. Barcelona leder nu ligan efter att Real (dock fortfarande med en match mindre spelad) endast fick oavgjort hemma mot Las Palmas.Saken är klar. Efter tre framgångsrika säsonger vid Barça-rodret lämnar Luis Enrique klubben efter säsongen.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Champions League-debacle, skepticism och allmänt mörka tongångar till trots. FC Barcelona är med i striden om ligasegern i allra högsta grad och under onsdagskvällen gästas laget av Sporting Gijón i omgång 25 av La Liga.Barcelona lyckades besegra Atletico Madrid med 2-1 efter ett sent mål av Messi när lagen möttes på Vicente Calderon för sista gången.Ännu en vecka har passerat i Barçaland och i veckans La Setmana Blaugrana gläds vi åt helgens blytunga seger på Vicente Calderón och Juvenil A:s avancemang i Europa. Dessutom tar vi upp ämnen som klubbens fortsatta globalisering, Dani Alves kritik mot Barçaledningen och att klubben tar Luis Suárez cupavstängning till CAS. Häng med!Ett Barcelona i gungning gästar Vicente Calderon för sista gången för att ta sig an Atletico de Madrid i den 24:e omgåmgen av årets La Liga.Efter rätt tunga tider resultatmässigt väljer bör vi Culés försöka blicka framåt. Nyförvärv, nya tränare och nya positioner är något som diskuteras i potpurrin vi kallar La Setmana Blaugrana!Rosells och Bartomeus styre har börjat sätta djupa spår i klubben. Från att ha varit en klubb som satsade långsiktigt på egna talanger från La Masia har Rosell och sedermera Bartomeu nu lett Barcelona i en riktning som kan bli klubbens fall. De egenfostrade spelarna får maka på sig till förmån för cracks som köps in för hutlösa summor. Barcelonas identitet håller på att slitas upp med rötterna och La Masias arv är snart ett minne blott.Barcelona tog till slut en välbehövlig seger hemma mot Leganés som hade gjort sig förtjänt av poäng på Camp Nou…