2017-03-19 20:45

Barcelona - Valencia

4-2



Fenomenal.

FC Barcelona – Valencia CF 4-2

Barça gjorde en defensivt katastrofal insats mot Valencia på Camp Nou i kväll, men vad gjorde det när offensiven var sprudlande? Intensiteten, pressen och rörelsen var tillbaka när Barcelona besegrade Valencia med 4-2 och såg till att hänga på i toppen av La Liga.

Barcelona-Valencia Marc-Andre ter Stegen

Javier Mascherano

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Ivan Rakitic

Rafinha

Sergio Busquets

Andres Iniesta

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Jordi Alba

Paco Alcacer

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andre Gomes

Sergi Roberto

Denis Suarez

Diego Alves

Martin Montoya

Ezequiel Garay

Eliaquim Mangala

Gaya

Dani Parejo

Carlos Soler

Enzo Perez

Joao Cancelo

Munir El Haddadi

Fabian Orellana



Avbytare

Aymen Abdennour

Zakaria Bakkali

Jaume Domenech

Alvaro Medran

Guilherme Siqueira

Eugeni Valderrama Domenech

Simone Zaza



0 KOMMENTARER 153 VISNINGAR 0 KOMMENTARER153 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-03-19 23:30:00 emily.ottosson@gmail.com2017-03-19 23:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-03-19 23:30:00

Barcelona

2017-03-18 18:30:00

Barcelona

2017-03-17 13:05:00

Barcelona

2017-03-16 10:00:50

Barcelona

2017-03-16 08:00:00

Barcelona

2017-03-14 09:00:00

Barcelona

2017-03-12 20:10:00

Barcelona

2017-03-11 19:40:00

Barcelona

2017-03-11 16:23:00

Barcelona

2017-03-10 23:16:22

ANNONS:

Luis Enrique valde att fortsätta med sin 3-4-3-uppställning och formerade sitt lag enligt följande:Ter StegenMascherano – Piqué – UmtitiRafinha – Rakitic – Busquets – IniestaMessi – Suárez – NeymarBänk: Cillessen, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Denis Suárez, André Gomes och Paco AlcácerVoro gav följande spelare förtroende från start hos gästerna:Diego AlvesMontoya – Mangala – Garay – GayàParejo – Enzo PérezCancelo – Soler – OrellanaMunirBänk: Domènech, Abdennour, Siqueira, Eugeni, Medrán, Bakkali och ZazaBarça sparkar igång matchen och tar direkt kommandot mot ett Valencia som pressar relativt högt. Efter lite fumligt försvarsspel från Garay får Barça ett gyllene läge att ta ledningen bara efter ett par minuters spel. Neymar vänder och vrider men tar alldeles för lång tid på sig och Valenciaförsvaret hinner samla sig och får undan bollen. Iniesta snappar upp andrabollen och slår en magisk passning på djupet till Suárez. Uruguayanen söker Neymar med en sidledspassning framför mål, men en Valenciaförsvarare är i vägen och styr ut bollen till en resultatlöst hörna.Kort därpå blottar gästerna Barças svagheter med en trebackslinje när Cancelo kommer löpande på de oceaner av yta som finns på Blaugranas planhalva. Portugisen har Munir helt ren med sig, men väljer att gå själv och då hinner Mascherano få en fot på bollen och avstyr läget.Matchen har inletts oerhört böljande och bara någon minut efter Valencias farliga anfall blir det farligt i andra änden när Luis Suárez kommer fri mot Diego Alves. Luisito kommer dock lite för nära Valenciamålvakten och chansen rinner ut i sanden.Med kvarten spelad börjar Barcelona ta kontroll på händelserna på Camp Nou och pressar tillbaka Valencia rejält. Barça tycks ha siktet inställt på Valencias högersida där Montoya ställs mot Neymar gång på gång och känslan är att brassen oftast går vinnande ur striderna mot den forna Barçaförsvararen.Umtiti slår en mycket fin passning på djupet till Suárez, som lurar bort Garay totalt. Luis slår in bollen framför mål, där både Messi och Rafinha hugger, men på något konstigt sätt blir det inte mål, utan Messis försök att peta in bollen från nära håll räddas på mållinjen av Gayà och sedan tar Diego Alves hand om den lösa bollen.Inte långt därefter får Valencia en mycket bra målchans efter att Piqué misslyckats med en rensning. Bollen landar hos Soler som får på ett hårt skott. Ter Stegen gör en bra räddning, men släpper retur som dock Mascherano är först på och argentinaren får ut bollen över kortlinjen. Hörna till Valencia, men Barça står pall och får undan bollen.Efter en knapp halvtimme smeker Messi fram bollen till Neymar i Valencias straffområde. Cancelo fäller brassen och hela Camp Nou ropar efter straff, men domaren friar. Minuten därpå händer det saker i andra änden av plan. Diego Alves slår iväg en utspark mot Munir som kommer fri mot Ter Stegen. Munir lyckas dock inte få iväg något skott, utan krashar rakt in i Barçamålvakten, som får bollen på sig och gästerna får en ny hörna. Mangala når högst på hörnan och nickar in bollen i mål, otagbart för Ter Stegen. Efter 30 minuters spel står dettill gästerna.Barça ligger på för ett mål och bara fem minuter efter Valencias ledningsmål får Barça ett inkast på offensiv planhalva. Luis Suárez sätter av i en löpning, vilket Neymar upptäcker. Brassen kastar ett långt inkast mot Barças nummer nio, som överlistar Diego Alves och placerar i bollen vid bortre stolpen –och det är kvitterat på Camp Nou!Strax före halvtid slår Messi en underbar djupledspassning med destination Luis Suárez. Uruguayanen tar en löpduell mot Mangala, lurar fransmannen, tar sig förbi och kommer fri mot Diego Alves. Mangala drar Suárez i tröjan så att han tappar fart och domaren dömer straff till Barcelona och rött kort för Mangala. Messi stegar fram och lurar ner Diego Alves innan han sätter straffen mitt i mål.till Blaugrana och Barça har vänt!Men säg den glädje som varar för evigt. Barça har ledningen i knappt 60 sekunder, sedan kommer Valencia i en kontring – återigen utnyttjar gästerna de enorma ytor som finns på Barças planhalva – och Gayà frispelar Munir, som denna gång inte tvekar utan placerar in kvitteringen bakom en hjälplös Ter Stegen.och mer än så hinns inte med då domaren blåser för halvtid efter en händelserik och underhållande – åtminstone om man är neutral – halvlek.Valencia gör ett byte i halvtid och det är Abdennour som kommer in istället för Orellana för att ersätta utvisade Mangala i mittlåset. Med en man mindre faller gästerna tillbaka för att försöka spela på resultatet och kanske få till en kontring eller två. Barça pressar ner Valencia i knät på egen målvakt, men varje försök till att hota Diego Alves slutar med att bollen stannar på ett Valenciaben eller ett Valenciahuvud. Neymar hittar sånär fram till Suárez med en djupledsboll, men el Pistolero, som nog inte väntat sig att den bollen skulle nå hela vägen fram, lyckades inte suga åt sig bollen.Efter att Valencia flyttat upp laget vid en kontring vinner Barça boll och kan själva sätta av i en kontring. Messi frispelar Neymar, som bara behöver överlista Diego Alves, men Valenciamålvakten gör en benparad och håller Neymar utanför målprotokollet. Den efterföljande hörnan nickas bort, men inte bättre än att Messi till slut kan snappa upp bollen. Leo får inte utrymme att komma till skott men vänstern, men då tar han istället till högern och bollen går i mål!till Barça!Strax efter Barças ledningsmål kommer Valencia i en ny kontring, denna gång är det Munir som har fri gata mot mål. Munir stannar upp lite i sin löpning, så Piqué hinner ikapp och avväpnar honom i sista sekund och Barça kan andas ut.Blaugrana fortsätter att ligga på för ett mål och både Rafinha och Luis Suárez får bra chanser att utöka katalanernas ledning, men den förstnämnda är offside och den senare prickar burgaveln istället för mål. Efter en dryg timmes spel kliver Rakitic av och Sergi Roberto äntrar Camp Nous gräs för första gången sedan han skickade Barça till kvartsfinal i Champions League. Sergi möts av högt jubel från publiken när han springer ut på plan.Barças uddamålsledning känns allt annat än säker och även om Sergi Robertos inhopp säkrar upp defensiven något känns det farligt så fort Valencia sätter fart framåt. Till största del utspelas dock matchen utanför Valencias straffområde och Barçaspelarna bombarderar gästernas mål, men bollen vill inte in. Messi drar på ett skott, Diego Alves släpper retur rakt ut till en förvånad Luis Suárez. Luisito har öppet mål, men får inte ordning på fötterna utan får på något sätt iväg bollen så att den går en bra bit utanför.Med en dryg kvart kvar byter Voro ut Munir och sätter in Zaza och Luis Enrique svarar med att ta ut Rafinha och sätta in André Gomes. Även vid detta byte gör sig fansen på Camp Nou hörda, men till skillnad från när Sergi Roberto byttes in är det knappast något jubel som möter portugisen.Kort därpå görs Iniesta ner några meter utanför Valencias straffområde och Barça får frispark i ett bra läge för en högerfot. Neymar drar till, men får se sitt försök ta i kryssribban.Blaugrana fortsätter att ha matchen under hyfsad kontroll och Luis Suárez ordnar ny frispark till Barça i ett liknande läge som tidigare, fast ett par meter längre fram den här gången. Det blir Suárez som tar frisparken, men bollen fastnar i muren.Barça fortsätter att skapa chanser och efter ett Valenciaanfall sent i matchen sätter Neymar fart längs högerkanten. Brassen tar sig förbi två motståndare och löper mot mål. Med sig har han bland annat André Gomes, som finns centralt. Neymar slår ett inlägg längs marken mot Gomes, som bara behöver sätta dit foten så rakar han itill Barcelona och matchen är över. Efter två tilläggsminuter blåser domaren av matchen och Barça har tagit tre tunga poäng och hänger på i toppen av tabellen.Det var en mycket händelserik match där Barcelonas 3-4-3-uppställning resulterade i enorma ytor för Valencia. Trebackslinjen fungerade inget vidare i första halvlek och Barça ska vara glada att Valencia sumpade ett par chanser, annars hade slutsiffrorna kunnat bli helt annorlunda.Bortser man från den bedrövliga defensiva insatsen Barça visade upp i dag var det spelmässigt ett fall framåt jämfört med Deportivomatchen och intensiteten, pressen och farten var tillbaka i Barcelona. Man radade upp chanser på löpande band och offensivt var det ett sprudlande Blaugrana vi fick se på Camp Nou i kväll. Messi, Neymar och Luis Suárez var alla på spelhumör och då är det svårt för vilken motståndare som helst att stå emot.Valencia blottade dock Barcelonas brister i trebackslinjen i kväll och båda gästernas mål kom efter att man sökt en boll på djupet, bakom Barças trebackslinje. Ena gången resulterade det i en hörna som blev till mål och andra gången var det ett spelmål där Barçaförsvaret var helt överspelade. Rakitic som någon sorts falsk högerback i denna 3-4-3-uppställning fungerade inte särskilt bra och kroaten gjorde inte sin bästa match i karriären om man ser till det defensiva.I andra halvlek såg det bättre ut då Valencia var reducerade till tio man och fick lägga en hel del kraft på att försvara sig. Men varje gång gästerna kom i ett anfall kändes det farligt och ingen av herrarna i backlinjen kändes särskilt trygga med de stora ytorna de skulle täcka. Ett mer skärpt Valencia och matchen hade kunnat sluta helt annorlunda. Å andra sidan hade Barça rätt dålig utdelning framför mål. Trots att man gjorde fyra baljor hade det mycket väl kunnat bli åtminstone två, tre mål till. Lucho har dock lite att fundera över när ligan nu tar paus för landslagssamlingar. Ska Barça fortsätta med 3-4-3 och hur ska man i så fall undvika en hönsgård liknande den vi fick se prov på i dag?Kollektivt gör Barça en bra match från mittfältet och framåt, men bakåt krävs en rejäl uppryckning. Firma Mascherano, Piqué och Umtiti gjorde på inget sätt en dålig match individuellt, men de hade svårt att hantera Valencias omställningar, vilket Barças mittfält får ta på sig en del av ansvaret för då de inte hjälpte sitt försvar tillräckligt. Busi är inte den snabbaste spelaren direkt och om han blir överspelad krävs det att försvaret får understöd från övriga mittfältare. Rafinha, Rakitic och Busi var alla ganska anonyma i kväll och Iniesta är inte direkt bra på att försvara utan boll och då blir de tre herrarna längst bak lite lämnade åt sitt öde.Don Andrés, som varit ovanligt blek på sistone, gjorde dock en bra match om man bortser från det defensiva arbetet, särskilt i första halvlek. Att Iniesta kommer igång är oerhört viktigt inför slutspurten i ligan och inför dubbelmötet med Juventus om en knapp månad. Ska man döma utifrån kvällens match är han definitivt på rätt väg.Det var också kul att André Gomes fick göra sitt första mål i Barçatröjan. Säga vad man vill om portugisens insatser, men man ska inte behöva bli utbuad och utvisslad av sina egna fans, särskilt inte när man bara är 23 år gammal och gör sin första säsong i klubben. Förhoppningsvis gav målet André lite självförtroende så att han kan skaka av sig de dåliga matcherna han gjort och kritiken han har fått på sistone.Bäst i kväll:+++ Messi. Världens bäste var på spelhumör i dag. Rundade Valenciaspelare som koner, fördelade den ena fantastiska bollen efter den andra, gjorde två mål, tog löpningar och var överallt på plan. Bäst på plan, som så många gånger förr.++ Neymar. Hamnade trots åtskilliga försök inte i målprotokollet i kväll, men brassen gjorde precis allt utom mål. Självförtroendet är på topp och det syns. Gör bort motståndare på löpande band och skapar lägen åt sig själv när man tror att han dribblat in sig i en återvändsgränd. Beslutsfattandet blir allt bättre från brassens sida och trots att han inte gör så många mål den här säsongen bidrar han till att skapa yta och lägen för medspelarna med sin yviga och underhållande spelstil. Ovärderlig i kväll, som så många gånger förr.+ Suárez. Som han lurade bort försvarare i kväll! Gör allt rätt, både vid sitt mål och när han fixar straff till Barça. Så oerhört stark (för att falla så galet lätt i andra stunder…) och på hugget och tar varenda fajt med försvararna han ställs mot. Kämpar outtröttligt och det gav utdelning i kväll, som så många gånger förr.Mål:0-1 Mangala, min 291-1 Luis Suárez, min 352-1 Messi, min 45 (straff)2-2 Munir, min 45+13-2 Messi, min 524-2 André Gomes, min 89Gula kort:Enzo Pérez, Mangala, Parejo, Montoya (Valencia)Iniesta, André Gomes, Messi (Barcelona)Röda kort:Mangala (Valencia)Bollinnehav: 72% – 28%Skott: 28 – 6Skott på mål: 12 – 5Hörnor: 6 – 3Offside: 2 – 2Regelbrott: 4 – 12Barça gjorde en defensivt katastrofal insats mot Valencia på Camp Nou i kväll, men vad gjorde det när offensiven var sprudlande? Intensiteten, pressen och rörelsen var tillbaka när Barcelona besegrade Valencia med 4-2 och såg till att hänga på i toppen av La Liga.Efter urladdningen i mot PSG i Champions League drabbades Barça av baksmälla och nådde inte upp till standard när man reste till Galicien förra helgen för att ta sig an Deportivo. Luchos mannar åkte hem med noll poäng och en tappad serieledning. I morgon ställs man mot ett klurigt Valencia på Camp Nou och det krävs uppryckning om man inte vill ge bort ligaguldet till sina antagonister från huvudstaden.Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Champions League, och för F.C Barcelonas del föll lotten på den gamla damen – Juventus FC.Efter en emotionell berg- och dalbana från PSG till Deportivo försöker vi landa i veckans La Setmana Blaugrana. Vi lutar oss tillbaka och tar en titt på spelare in i truppen, i historieböckerna och på Disneyland. Trevlig läsning!Barcelona stod för en historisk comeback mot PSG i åttondelsfinalen i Champions League och tog sig vidare till kvartsfinal för tionde året i rad. Inför lottningen på fredag tar vi en titt på motståndarna som Barça kan ställas emot på sin väg till Cardiff.Efter att ha svävat i moln i några dagar efter Champions League-bragden kraschlandade FC Barcelona i den galiciska staden La Coruna i söndags. Barcelona stod för en undermålig insats och föll snöpligt med 2-1 mot RC Deportivo La Coruna i La Liga. Förlusten innebär att Barcelona har försämrat sin möjlighet att försvara ligaguldet.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Efter de senaste dagarnas glädjerus över den makalösa hjälteinsatsen i Champions League i onsdags måste FC Barcelona nu närmast fokusera på La Liga. Barcelona möter RC Deportivo La Coruna på bortaplan i den 27:e ligaomgången på söndag. För några få veckor sedan var Barcelona av somliga uträknad i kampen om ligasegern, men hux flux är man i storform och i ligaledning. Det är inte många omgångar kvar av ligaspelet och det är viktigt att katalanerna plockar med sig tre poäng hem från Galicien.Efter matchen i onsdags är det svårt, nästintill omöjligt, att dels skriva en text som INTE handlar om den matchen och dels yttra ett enda negativt ord om en enda spelare i Barcelonas trupp. Februari månad speglade dock tyvärr inte miraklet på Camp Nou och en av matcherna var bland annat härdsmältan på Parc des Princes. Den - och de resterande 6 matcherna - analyseras när det återigen är dags att välja ut månadens spelare.