Lagkamrater blir rivaler för en kort stund, även om den ena är avstängd.

Femton Barçaspelare på landslagsuppdrag

Ligan har tagit paus och femton Barçaspelare har lämnat Katalonien och begett sig iväg ut i världen med sina respektive landslag. Viktiga – och några oviktiga – matcher ska spelas innan ligaspelet återupptas med en resa till Los Cármenes i Andalusien om knappt två veckor.

0 KOMMENTARER 186 VISNINGAR

emily.ottosson@gmail.com

2017-03-22 13:15:00

är uttagen i det tyska lag som under onsdagskvällen tar emot England i en träningslandskamp på Westfalenstadion i Dortmund. Matchen är en del av förberedelserna inför VM-kvalmatchen som Tyskland spelar borta mot Azerbajdzjan på söndag. Efter fyra spelade matcher – och lika många segrar – toppar Joachim Löws manskap grupp C fem poäng före Nordirland. Ter Stegen fick följa de första tre kvalmatcherna från bänken, men när tyskarna i den senaste matchen ställdes mot San Marino var det Barças nummer ett som fick förtroendet i mål framför Neuer som då placerades på bänken.är uppkallad till det spanska U21-landslaget som på torsdag möter Danmark U21 i en vänskapsmatch i Murcia i sydöstra Spanien. Därefter reser de spanska ungdomarna till den italienska huvudstaden för ännu en vänskapsmatch, denna gång mot Italien U21. Matchen går av stapeln på Olympiastadion på måndag.befinner sig i Montevideo där han ska försöka leda sitt Brasilien till seger i VM-kvalmatchen mot Uruguay som spelas på torsdag. Efter 12 spelade matcher leder Brasilien det sydamerikanska kvalet fyra poäng före just Uruguay. När lagen drabbade samman i kvalet för nästan exakt ett år sedan slutade matchen oavgjort efter två mål av varje lag. Därefter fortsätter brassarna kvalet hemma i Brasilien, närmare bestämt São Paulo, där de nästa tisdag tar emot Paraguay.är avstängd när Uruguay tar emot Brasilien hemma på Estadio Centenario på torsdag och får följa matchen på annat håll. Uruguay ligger tvåa i det sydamerikanska kvalet, fyra poäng efter brassarna och uruguayanerna är såklart ute efter att minska gapet till sina grannar i norr. Uruguay är starka hemma och har vunnit alla sex matcher man spelat inom nationens gränser, men Brasilien är i bra form och har sex raka segrar i kvalet. Luis Suárez är tillbaka i Uruguay när de åker till Lima för ännu en VM-kvalmatch, denna gång mot Peru, nästa tisdag.Förochväntar två mycket viktiga matcher med Argentina. Los Albicelestes har haft det tufft när Messi inte har kunnat spela på grund av skada och i de tre matcher som Argentina var utan Messi förra hösten vann man inte en enda gång. Argentinarna ligger därmed lite illa till i tabellen – man parkerar på plats fem, vilket innebär att man inte har en direktplats till VM i Ryssland nästa sommar, utan skulle Argentina sluta på femte plats är det playoff som gäller för att ta sig till VM. Nu är det förvisso många matcher till som ska spelas och redan på torsdag kan Los Albicelestes avancera i tabellen då de tar emot Chile, som innehar fjärdeplatsen och den sista direktplatsen till VM. Det skiljer bara en poäng mellan Argentina och Chile, så vid en seger i morgon övertar argentinarna fjärdeplatsen. Nästa tisdag är det dags för nästa VM-kvalmatch då Argentina reser till La Paz uppe på bergstopparna i Anderna för att ta sig an Bolivia, som ligger näst sist i tabellen.är tillbaka i det turkiska landslaget efter en tids frånvaro och tar på fredag emot Finland i en VM-kvalmatch i den populära turistorten Antalya. Efter fyra kvalmatcher har Turkiet hittills bara lyckats skrapa ihop fem poäng, vilket förvisso är fyra mer än vad Finland lyckats med. Kroatien, Ukraina och Island ligger alla före Turkiet och i nuläget är det inte mycket som talar för att turkarna får åka till Ryssland nästa sommar. Arda var inte uttagen i någon av Turkiets första tre matcher, men i förra matchen var han tillbaka, inte bara i truppen utan i startelvan, och då avgick turkarna med segern mot Kosovo. Efter VM-kvalmatchen mot Finland spelar Turkiet även en träningslandskamp mot Moldavien nästa måndag.ochär alla uttagna i den spanska truppen som på fredag befinner sig i Gijón för att ta emot Israel i den femte VM-kvalmatchen. Spanien toppar grupp G på samma poäng som Italien – 10 poäng – men Israel är bara en poäng bakom de två stornationerna. Efter matchen mot israelerna beger sig La Roja till Paris för en vänskapsmatch mot Frankrike på Stade de France.får också lite VM-kvalaction när hans Kroatien tar emot Ukraina på Maksimirstadion i Zagreb på fredag kväll. Det är ettan och tvåan i grupp I som gör upp, där Kroatien leder gruppen två poäng före Ukraina. Därefter reser kroaterna till Tallinn för ett vänskapligt möte med Estland nästa tisdag.och hans Portugal välkomnar på lördag Ungern till Lissabon i en VM-kvalmatch som kan förändra portugisernas utsikter att få spela VM nästa sommar. Portugal ligger efter fyra spelade matcher tvåa i gruppen, tre poäng efter Schweiz. Två poäng bakom portugiserna jagar Ungern, så vid en eventuell förlust halkar Portugal ner en placering och hamnar utanför både direktkvalificering till VM och playoff. Tre dagar efter matchen mot Ungern tar Portugal emot Sverige för en vänskapsmatch i Madeira.åker med det franska landslaget till Luxemburg där de på lördag kväll ställs mot just Luxemburg i en VM-kvalmatch. Fransmännen leder grupp A tre poäng före Holland och Sverige och luxemburgarna lär bli en munsbit för fransoserna då de ligger hopplöst sist i gruppen, fortfarande utan seger. Efter den korta resan till Luxemburg tar sig Umtiti till den franska huvudstaden där fjolårets EM-finalister tar sig an Spanien i en träningslandskamp på tisdag.följer med det holländska landslaget till Sofia där holländarna gör upp med Bulgarien i en kvalmatch till VM på lördag. Cillessen har än så länge inte fått några minuter i mål i kvalet, utan har fått följa händelserna från bänken. Nästa tisdag tar Holland emot Italien i en vänskapsmatch i Amsterdam.Låt oss hoppas att alla Barçaspelare klarar sig utan skador och kommer tillbaka till Katalonien utan att vara alltför slitna. Barça har ett mycket tufft spelschema i april och det sista som behövs nu är att någon skadar sig.Ligan har tagit paus och femton Barçaspelare har lämnat Katalonien och begett sig iväg ut i världen med sina respektive landslag. Viktiga – och några oviktiga – matcher ska spelas innan ligaspelet återupptas med en resa till Los Cármenes i Andalusien om knappt två veckor.I veckans upplaga av La Setmana Blaugrana plockar vi fram spåkulan och tar en titt på vad framtiden kan ha i sitt sköte för Barcelona.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Barça gjorde en defensivt katastrofal insats mot Valencia på Camp Nou i kväll, men vad gjorde det när offensiven var sprudlande? Intensiteten, pressen och rörelsen var tillbaka när Barcelona besegrade Valencia med 4-2 och såg till att hänga på i toppen av La Liga.Efter urladdningen i mot PSG i Champions League drabbades Barça av baksmälla och nådde inte upp till standard när man reste till Galicien förra helgen för att ta sig an Deportivo. Luchos mannar åkte hem med noll poäng och en tappad serieledning. I morgon ställs man mot ett klurigt Valencia på Camp Nou och det krävs uppryckning om man inte vill ge bort ligaguldet till sina antagonister från huvudstaden.Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Champions League, och för F.C Barcelonas del föll lotten på den gamla damen – Juventus FC.Efter en emotionell berg- och dalbana från PSG till Deportivo försöker vi landa i veckans La Setmana Blaugrana. Vi lutar oss tillbaka och tar en titt på spelare in i truppen, i historieböckerna och på Disneyland. Trevlig läsning!Barcelona stod för en historisk comeback mot PSG i åttondelsfinalen i Champions League och tog sig vidare till kvartsfinal för tionde året i rad. Inför lottningen på fredag tar vi en titt på motståndarna som Barça kan ställas emot på sin väg till Cardiff.Efter att ha svävat i moln i några dagar efter Champions League-bragden kraschlandade FC Barcelona i den galiciska staden La Coruna i söndags. Barcelona stod för en undermålig insats och föll snöpligt med 2-1 mot RC Deportivo La Coruna i La Liga. Förlusten innebär att Barcelona har försämrat sin möjlighet att försvara ligaguldet.