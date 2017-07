On the road again!

Försäsong!

Starbucks, Coca Cola - och F.C Barcelona.



Som bekant drar Barça till USA på försäsongsturné, och schemat är klappat och klart! Nedan följer all info om katalanernas USA-turné, såväl som övriga försäsongsmatcher.



Let´s get ready to rumble!







Barça kommer nämligen att delta i den numera väletablerade försäsongsturneringen "International Champions Cup", som bland annat äger rum i USA. För Barças del blir det tre matcher, vilka samtliga kommer att spelas inför amerikansk publik.



Inledningsvis ställs Barça mot Juventus i New York den 23 juli, för att sedan möta Manchester United i Washington den 27:e samma månad. Till sist bär det av till Miami, där inga mindre än



Väl hemma i Spanien återstår tre matcher innan ligan drar igång. Dels den årliga Joan Gamper-matchen den 7 augusti, dels supercup-matcherna mot Real Madrid den 12/13 respektive 15/16 augusti (vare sig datum eller tid är spikat). Nämnvärt är dessutom att årets Gamper-motståndare är brasilianska Chapocoense - klubben vars många spelare tragiskt omkom i en flygolycka förra året.



Nedan följer försäsongsschemat i sin helhet! Notera att tiderna för avspark är svensk tid, och att USA-matcherna sänds på Viasat.



23 juli: Barcelona - Juventus, 00:00, New York



27 juli: Barcelona - Manchester United, 01:30, Washington



29 juli: Barcelona - Real Madrid, 01:30, Miami



7 augusti: Barcelona - Chapecoense, 20:30, Camp Nou



12/13 och 15/16 augusti: Barcelona - Real Madrid / Real Madrid - Barcelona





2017-07-04 14:26:00

