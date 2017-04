Granada – Barcelona 1-4: En dag på jobbet utan chefen

Utan Messi var det ingen sprakande fotboll som bjöds när Granade tog emot Barcelona. Suarez, Alcacer, självmål och Neymar är målskyttarna som klev fram när Messi saknades.

I och med resultatet bibehåller Barca avståndet till första platsen.



Barca började matchen med ett sedvanligt dominant bollinnehav – dock utan några större målchanser.Det viktigaste att ta med sig från första 20 var tyvärr av negativ karaktär. Rafinha, som ersatte Messi ute till höger i anfallet, utgick skadad i den 17:e minuten med något som såg ut att vara en knäskada.Hemmalagets målvakt Ochoa var sedan den som bokstavligen stod mellan Barcelona och ledningsmålet. Mexikanen radade upp räddning efter räddning, där framförallt Suarez hotade flertalet gånger.I den 44:e minuten hittade Suarez lösningen på hur man får bollen förbi Ochoa. Efter att ha prövat de flesta metod valde El Pistolero nu att chippa bollen över en utrusande Ochoa och saken var biff. 1-0 Barcelona – och ett klassiskt psykologiskt viktigt mål att ta med sig till halvtidsvilan.Barcelona lämnade omklädningsrummet för att kliva ut rakt i en kall dusch. I den 49:e minuten ställdes Jeremie Boga fri med Ter Stegen. Tysken lyckades inte skärma av vinkeln bättre än att Boga kunde placera bollen vid stolproten. Andre Gomes kan ses som skyldig till målets uppkomst efter sitt drällande vid mittplanen. Trots att man möter ett bottenlag går den typen av nonchalant agerande sällan ostraffat i La Liga Detta efterföljdes av 15 minuters vånda över befarande förlorade poäng i bottenstriden. Varken Neymar eller Suarez lyckades på allvar hota Granadas backlinje och mål, samtidigt som Granada satsade framåt och bytte in Adrian Ramos för att stärka offensiven ytterligare.Om Ramos är att beskylla är tveksamt, men efter det bytet började Barcelona koppla ett grepp om matchen. I den 64:e minuten gav spelövertaget utdelning när Paco Alcacer lyckades sätta dit 2-1-målet. Ordning och reda återigen.Iniesta byttes in i den 77:e minuten för att säkra upp ett för dagen rätt svajigt mittfält. Ikonens blotta närvaro gjorde att Rakitic fick mod och utrymme att ge sig iväg på offensiva utflykter vi var vana att se honom göra förra säsongen. I den 83:e minuten var Rakitic framme i straffområdet och tryckte till med en sträckt vrist. Bollen var påväg någon meter utanför men Matthieu Saunier uppoffrande ben visade sig vara precis det som behövdes för att bollen skulle leta sig in bakom Ochoa. Saunier ”belönades” med självmålet i protokollet, men Rakitic får en stjärna i kanten för sitt absolut nödvändiga deltagade i målet.I den 90:e lyckades Neymar sedan uppnå en 100 mål i Barcelona-tröjan, men det var samtidigt ett av hans minst betydelsefulla. 4-1 och en fin avslutning på matchen som får ser som en dag på jobbet.Barcelona gör det ungefär så bra som man kan kräva när man saknar Messi, Pique och Iniesta från start. Vi vinner med 4-1, men samtidigt utan att imponera spelmässigt.Rafinhas skada är både tragisk och oläglig. Brassen har precis kämpat sig tillbaka från en tuff skada och rapporterna vittnar om en meniskskada. Vi håller tummarna för en snabb återhämtningsperiod – särskilt när Rafinhas kreativitet och bolltrygghet behövs under ett hektiskt spelschema i vår.För någon större tilltro kan vi inte sätta till Andre Gomes och Paco Alcacer om Barcelona ska vinna titlar. Även om kvalitéerna hos dessa båda herrar glimtar förbi händer det lite för sällan och i spelet över hela banan är det uppenbart att duon inte hänger med just nu. Visst, Paco gör ett mål och en assist, så ett steg i rätt riktning är det ändå.Nästa möte blir mot Sevilla – som får dras med en comebackande och spelsugen Leo Messi i Barcas startelva. Med ihärdiga rykten om Sampaoli som Luis Enrique s ersättare vore det nästan en otjänst mot sig själv att sätta käppar i hjulet i Barcas titelrace.