2017-02-26 16:15

Atlético - Barcelona



Kommer Messi leda Barcelona till seger igen?

Inför Atletico de Madrid - FC Barcelona

Ett Barcelona i gungning gästar Vicente Calderon för sista gången för att ta sig an Atletico de Madrid i den 24:e omgåmgen av årets La Liga.







Atletico Madrid

Efter en tveksam höst har Atletico hittat formen igen och laget tog senast en komfortabel seger borta mot Leverkusen i



Barcelona

Barcelona har fått välbehövlig vila efter flera veckor av konstant matchande och efter storförlusten mot PSG och den tveksamma vinsten över mot Leganes, behövde Enrique och laget samla krafter och göra sig redo för resten av säsongen. Det har varit många rykten angående Enriques framtid i klubben och trots att Bartemou uttryckte sitt stöd för Enrique, ser Enriques vara i Barcelona ut alltmer osäker.



Mascherano är tillbaka i truppen och det återstår att se om Enrique satsar på argentinaren eller Umtiti i mittförsvaret. Busquets och Iniesta lär ta sina platser på mitten men det är svårt att sia om vem som gör dem sällskap i mittfältet. Rakitic har inte rosat marknaden under säsongen, Andre Gomez har inte svarat förväntningarna trots att portugisen har fått mycket speltid och en ung



Tankar

Atletico kommer gå ut på en fullsatt Vicente Calderon för att vinna matchen, de missade chansen att besegra



Enrique har fått kritik för att mittfältsspelet är obefintligt i dagens Barcelona och det med all rätt och för att förbättra det måste Enrique få igång Busquets och Iniesta så att Barcelona får mer kontroll över matchbilden. Neymar kommer som vanligt utmana motståndaren och Suarez kommer springa i ljupled men det som kan avgöra matchen är om mittfältet kan skapa utrymme för



MILAD AZIMI

2017-02-26 00:39:00

