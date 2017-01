2017-02-01 21:00

Atlético - Barcelona



Kommer Messi att sänka Atletico Madrid på på onsdagskvällen?

Inför: Atletico Madrid - FC Barcelona

FC Barcelona möter Atletico Madrid på bortaplan i semifinalen av Copa del Rey på onsdagskvällen. Det är förstås en svår uppgift för Barcelona att komma till tals med Atletico Madrid, särskilt på en kokande Vicente Calderon. Men Barcelona har självfallet inget lag att frukta, inte heller ett svårslaget Atletico Madrid. Detta högintressanta dubbelmöte kan bli ohyggligt spännande.





Det är ett välkänt faktum att sedan den karismatiske, passionerade



Ja, som sagt, Atletico Madrid är sedan några år tillbaka i tiden en storklubb som på allvar utmanar de allra största klubbarna. Fram till dags dato denna säsong har man vunnit sin grupp i Champions League före den tyska storheten Bayern Munchen. I åttondelsfinalen ställs man mot Bayer Leverkusen och är favorit att avancera i den prestigefyllda turneringen. I Copa del Rey har man på vägen till förestående semifinalen mot Barcelona bland annat betvingat UD Las Palmas i åttondelsfinalen och senast SD



När det gäller Barcelona fick man en dålig start på 2017, då man förlorade bortamötet mot



Som tidigare nämnt har man varit i gott slag de senaste veckorna, undantaget det gångna helgens undermåliga insats. Inte minst har Messi över lag varit het i upptakten av detta kalenderår. Ja, han är ju allt som oftast mästerlig och det förefaller som att han blir en bättre, mer komplett, fotbollsspelare ju äldre han blir. Enligt mig har han varit bäst i världen i närmare ett decennium nu. Visst han har haft perioder där han med hans astronomiska standard har varit något mer mänsklig. Men när allt kommer omkring råder det inget tvivel för mig om vem som har varit bäst det senaste årtiondet, vem som är bäst för närvarande och till och med vem som är bäst genom tiderna. Historiens bäste fotbollsspelare heter Lionel Messi. Många stirrar sig blinda på hans målstatistik och visst är den mäkta imponerande. Men han är givetvis så mycket mer än en gudabenådad målskytt. Hans spelsinne, passningsspel och dribblingsförmåga är bortom denna värld. Utöver Messi är hans vapendragare i anfallet, Neymar och Luis Suarez, också i fin form. Neymar har inte spottat in mål så här långt denna säsong, men bidrar ändå med en hel del i anfallsväg med sin kreativitet, teknik och snabbhet. Suarez, fjolårets skyttekung i Europa, har som vanligt haft en hög målproduktion även denna säsong och var räddaren i nöden i helgens 1-1-match. Försvarsspelet har kanske inte varit så stabilt som man kunde önska under säsongen. I morgon behöver man stå för en solid försvarsinsats för att stoppa den finurlige, kvicke Antoine Griezman i Atletico och Atleticos andra anfallsvapen.



På tal om lagdelar är mittfältet försvagat hos katalanerna i dagsläget i och med att Andres Iniesta och



Möjlig startelva:



Jasper Cillessen

Sergio Roberto-Umtiti-Pique-Alba

Gomes-Mascherano-Rakitic

Messi-Luis Suarez-Neymar



Avbytare: Masip, Mathieu, Vidal, Rafinha,



Matchdag: Onsdag 1 februari

Avspark: Klockan 21:00

Arena: Vicente Calderon

TV: Viasat

Internet: Viaplay



Visca Barca! De senaste fyra åren har det utspelats ett antal stenhårda, minnesvärda drabbningar mellan Barcelona -Atletico Madrid. Barcelona har en klar plusstatistik på Atletico de senaste tre säsongerna. Man har vunnit hela sju gånger, spelat lika en gång och således förlorat blott en gång. Det har dock mestadels handlat om uddamålssegrar för Barcelona. Senast lagen möttes var det på Camp Nou i slutet av september ifjol i La Liga . Det blev 1-1 i en match där Ivan Rakitic gav Barcelona ledningen och Angel Correa kvitterade. I samma match ådrog sig Lionel Messi olyckligt nog en ljumsskada som höll honom borta från fotbollen i några veckor. Nämnvärt är också att Barcelona åkte ut mot just Atletico i kvartsfinalen av Champions League förra våren.Det är ett välkänt faktum att sedan den karismatiske, passionerade Diego Simeone tog över tränarrollen i Atletico för drygt fem år sedan har klubben blivit ett topplag som aspirerar på de stora titlarna. Det är ingen överdrift att tillskriva Simeone en stor del av klubbens framgångar på senare år. 2012 vann man Europa League och den europeiska supercupen. 2013 vann man den spanska cupen. 2014 vann man La Liga för första gången på 18 år och den spanska supercupen. Lägg till det att man både 2014 och 2016 föll i Champions League-finalen mot den värsta rivalen Real Madrid efter rafflande dramatik och att man slutade trea i La Liga 2013, 2015 och 2016.Ja, som sagt, Atletico Madrid är sedan några år tillbaka i tiden en storklubb som på allvar utmanar de allra största klubbarna. Fram till dags dato denna säsong har man vunnit sin grupp i Champions League före den tyska storheten Bayern Munchen. I åttondelsfinalen ställs man mot Bayer Leverkusen och är favorit att avancera i den prestigefyllda turneringen. I Copa del Rey har man på vägen till förestående semifinalen mot Barcelona bland annat betvingat UD Las Palmas i åttondelsfinalen och senast SD Eibar i kvartsfinalen. Till skillnad mot de lyckade resultaten i den inhemska och internationella i cupspelen har det med Atleticos mått mätt gått knackigt i Ligaspelet. Man ligger på fjärde plats i ligan och har en bit upp till topptrion Barcelona, Sevilla FC och Real Madrid. Då man de facto ligger hela tio poäng bakom Real Madrid och har en match mer spelad än stadsrivalen ska det nog till ett smärre mirakel för att man ska lägga beslag på ligabucklan senare i vår. Visserligen är Atletico ett lag som man inte kan räkna bort lättvindigt, likväl går det inte bortse från att man har försatt sig i ett ytterst prekärt läge i ligan. Hittills under säsongen har man varit mycket ojämn och tappat dyrbara poäng i ligan. Signifikativt för det är att man nu har spelat två oavgjorda matcher i följd.När det gäller Barcelona fick man en dålig start på 2017, då man förlorade bortamötet mot Athletic Bilbao med uddamålet i åttondelsfinalen i Copa del Rey. Men som bekant vände man på underläget mot baskerna till en härlig seger i returmatchen på Camp Nou med Lionel Messi som matchhjälte. I kvartsfinalen blev det till slut en komfortabel vinst mot en annan baskisk klubb, nämligen Real Sociedad . Man har nu en förlustfri svit på sju matcher, varav fem har varit segrar, och formen får väl betecknas som god trots att man i helgen bara fick 1-1 mot Real Betis borta i ligan. Det var i grevens tid man lyckades fixa en viktig poäng i en match där man i det stora hela inte alls kom upp i sin normala nivå. Den här närmaste månaden, februari månad, är oerhört betydelsefull för Barcelona som har ett väldigt krävande, tätt spelschema. Förutom den stenhårda bataljen över två möten mot Atletico i Copa del Rey väntar på pappret fler tuffa matcher för katalanernas vidkommande. Åttondelsfinalen i Champion League Paris Saint-Germain närmar sig med stormsteg och under samma period har man ligamatcher mot motstånd som inte heller går av hackor, i form av Athletic Bilbao och, jo, återigen Atletico Madrid. Ja, Barcelona har mycket att stå i den närmaste tiden och lär bekänna färg, men är det någon klubb som har kapacitet att hantera ett intensivt spelschema innefattande ett antal stormatcher inom en kort tidsrymd är det förstås det den katalanska jätten.Som tidigare nämnt har man varit i gott slag de senaste veckorna, undantaget det gångna helgens undermåliga insats. Inte minst har Messi över lag varit het i upptakten av detta kalenderår. Ja, han är ju allt som oftast mästerlig och det förefaller som att han blir en bättre, mer komplett, fotbollsspelare ju äldre han blir. Enligt mig har han varit bäst i världen i närmare ett decennium nu. Visst han har haft perioder där han med hans astronomiska standard har varit något mer mänsklig. Men när allt kommer omkring råder det inget tvivel för mig om vem som har varit bäst det senaste årtiondet, vem som är bäst för närvarande och till och med vem som är bäst genom tiderna. Historiens bäste fotbollsspelare heter Lionel Messi. Många stirrar sig blinda på hans målstatistik och visst är den mäkta imponerande. Men han är givetvis så mycket mer än en gudabenådad målskytt. Hans spelsinne, passningsspel och dribblingsförmåga är bortom denna värld. Utöver Messi är hans vapendragare i anfallet, Neymar och Luis Suarez, också i fin form. Neymar har inte spottat in mål så här långt denna säsong, men bidrar ändå med en hel del i anfallsväg med sin kreativitet, teknik och snabbhet. Suarez, fjolårets skyttekung i Europa, har som vanligt haft en hög målproduktion även denna säsong och var räddaren i nöden i helgens 1-1-match. Försvarsspelet har kanske inte varit så stabilt som man kunde önska under säsongen. I morgon behöver man stå för en solid försvarsinsats för att stoppa den finurlige, kvicke Antoine Griezman i Atletico och Atleticos andra anfallsvapen.På tal om lagdelar är mittfältet försvagat hos katalanerna i dagsläget i och med att Andres Iniesta och Sergio Busquets är på skadelistan. Med anledning av mittfältsduon är otillgänglig är det svårt att sia om vilka spelare som kommer att starta på mittfältet i morgon. Det är möjligt att Javier Mascherano tar plats som defensiv mittfältare i Busquets frånvaro och att Samuel Umtiti får starta i backlinjen. För övrigt är ytterbacken Lucas Digne också skadad. Vidare, Jasper Cillessen har fått vakta målet i Copa del Rey på senare tid och kommer av allt att döma få förtroendet på nytt i morgon.Möjlig startelva:Jasper CillessenSergio Roberto-Umtiti-Pique-AlbaGomes-Mascherano-RakiticMessi-Luis Suarez-NeymarAvbytare: Masip, Mathieu, Vidal, Rafinha, Denis Suarez , Turan, Alcacer,Matchdag: Onsdag 1 februariAvspark: Klockan 21:00Arena: Vicente CalderonTV: ViasatInternet: ViaplayVisca Barca!

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR MARKUS INANOGLU

2017-01-31 21:27:46

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-01-31 21:27:46

Barcelona

2017-01-31 16:05:00

Barcelona

2017-01-30 23:14:51

Barcelona

2017-01-29 20:29:00

Barcelona

2017-01-28 13:24:45

Barcelona

2017-01-27 13:29:00

Barcelona

2017-01-27 01:02:00

Barcelona

2017-01-25 21:02:00

Barcelona

2017-01-23 11:20:00

Barcelona

2017-01-22 23:50:00

ANNONS:

FC Barcelona möter Atletico Madrid på bortaplan i semifinalen av Copa del Rey på onsdagskvällen. Det är förstås en svår uppgift för Barcelona att komma till tals med Atletico Madrid, särskilt på en kokande Vicente Calderon. Men Barcelona har självfallet inget lag att frukta, inte heller ett svårslaget Atletico Madrid. Detta högintressanta dubbelmöte kan bli ohyggligt spännande.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Undersökningar, brassar och skyttekungar. Vi klämmer in allt under det mysiga täcke vi kallas La Setmana Blaugrana!Hafsigt försvarsspel, ett förlorat mittfält och en osannolik domarmiss. Matchen mot Real Betis blev tyvärr ingen förlängning av segersviten, det landade istället i ännu en okoncentrerad och lam insats i ligaspelet.Sjätte raka segern? Eller ännu ett bottennapp för att fortsätta denna märkligt ojämna Barca-säsong? Den som lever får se. Efter utskåpningen mot Real Sociedad på Camp Nou i torsdags är det dags att dyka tillbaka in i ligan och jakten på Real Madrid. Under söndagsförmiddagen beger sig Barcelona till Andalusien för möte med Real Betis på Benito Villamarín.Under fredagen lottades semifinalerna i Copa del Rey, och för F.C Barcelonas del väntar inga mindre än Atlético de Madrid.Effektivitet, mångsidighet och naivitet. Så stavades torsdagskvällens avgörande Copa del Rey-kvartsfinal, som efter många om och men resulterade i en katalansk 5-2-seger. Nu väntar Alavés, Celta Vigo eller Atlético de Madrid i en kamp om finalplatsen.Avancemang, eller nytt mittfältshaveri? Utan såväl Andrés Iniesta som Sergio Busquets tar F.C Barcelona under torsdagskvällen emot Real Sociedad i den andra, avgörande kvartsfinalen i kungens turnering. Med en 1-0-seger i bagaget sitter katalanerna i framsätet, medan gästerna rustar upp för en baskisk remontada. Bring it!Fejkade nyheter, celebert besök, kovändningar och nyvunnen harmoni – veckan har varit fullspeckad, och nyhetssvepet vill inte vara sämre. Det är dags att syna veckan som gått. Det är dags för La Setmana Blaugrana! Häng på!Efter en slö start på matchen kunde Barça rycka upp sig och tack var en stundtals briljant Messi – och en storspelande Ter Stegen – till slut avfärda ett hårt kämpande Eibar med klara 4-0. MSN fick alla göra varsitt mål och Denis Suárez satte det förlösande ledningsmålet, vilket även var hans första mål i Barçatröjan. Spelet lämnade en del övrigt att önska, men tre nya poäng är inkasserade och jakten på serieledningen fortsätter.