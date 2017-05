2017-05-06 18:30

Barcelona - Villarreal



INFÖR Barcelona vs Villareal: Anfall mot försvar

Ligans mest målfarliga lag och ligans näst mest baklängesmålsnåla ställs mot varandra på lördagskvällen. Barcelona tar emot Villareal med kniven mot strupen att vinna för att fortsatt närma sig ligatiteln.



0 KOMMENTARER 244 VISNINGAR 0 KOMMENTARER244 VISNINGAR MAX DYRHAGE

2017-05-06 08:38:16

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-05-06 08:38:16

Barcelona

2017-05-01 21:50:00

Barcelona

2017-05-01 09:00:00

Barcelona

2017-04-30 00:54:58

Barcelona

2017-04-28 23:26:50

Barcelona

2017-04-27 12:48:37

Barcelona

2017-04-25 23:43:15

Barcelona

2017-04-24 09:30:00

Barcelona

2017-04-24 04:56:00

Barcelona

2017-04-22 22:47:00

ANNONS:

Ligans mest målfarliga lag och ligans näst mest baklängesmålsnåla ställs mot varandra på lördagskvällen. Barcelona tar emot Villareal med kniven mot strupen att vinna för att fortsatt närma sig ligatiteln.Ännu en månad har flugit förbi och ännu en gång har Barcelona spelat fotboll som världens bästa lag och som ett bottenlag som kämpar för att undvika Segunda. Månadens spelare ska återigen koras och efter matchen på Bernabéu överraskar det nog inte någon vem som tar hem titeln.I veckans La Setmana Blaugrana: Barça vann det katalanska derbyt och är fortsatt serieledare när säsongen nu går in i sitt absoluta slutskede. Klubben har fortfarande inte tagit beslut i tränarfrågan till nästa säsong. Barcelona anmäler Málaga efter skumma uttalanden inför den sista – och kanske avgörande – ligaomgången. Barça Legends besegrar Real Madrid Leyendas och alla Europacupäventyr är nu slut. Häng med!FC Barcelona gästade RCD Espanyol i årets andra Barcelona derby. För att ha chans på ligatiteln krävdes det en Barcelona seger. Barcelona gjorde det som behövdes och tog tre viktiga poäng i jakten på Real Madrid.Ett Barcelona som spelar med kniven mot strupen gästar Espanyol i ett hett derby. Det är ett titeljagande Barcelona som måste vinna om man vill hålla titeldrömmen vid liv. Klarar Barcelona av att knipa ytterligare en derbyvinst eller agerar den förre Real keepern Diego Lopez mur och stoppar Barcelona?Barcelona behöll ligaledningen när Messi och Co krossade Osasuna hemma på Camp Nou med 7-1 och skickade därmed Pamplonalaget ner till Segundan Division.Efter en härlig vinst på Santiago Bernabeu, tar Barcelona emot jumbon Osasuna i den 34:e omgången av La Liga.Det är måndag, och dags att sammanfatta ytterligare en blåröd vecka. Och vilken vecka sedan. Helgens klassiker, intensifierade transferrykten, Neymar-gate, Barça Feminís CL-äventyr – allt detta tar plats i veckans La Setmana Blaugrana. Häng med!FC Barcelona besegrade Real Madrid med 3-2 i en fantastiskt händelserik, nervkittlande och välspelat seriefinal som verkligen innehöll det mesta. Världens bäste fotbollsspelare Lionel Messi frälste Barcelona genom att snyggt och säkert placera in 3-2-målet i matchens slutsekunder, ett mål som dessutom var hans 500 mål för Barcelona. I och med segern i El Clasico övertog Barcelona ligaledningen från Real Madrid, men lagen har lika många poäng och katalanerna har spelat en match mer än marängerna.På söndagskvällen är det återigen dags för gigantmötet El Clasico när ligatvåan FC Barcelona gästar ligaledaren Real Madrid på Estadio Santiago Bernabéu i den 33:e omgången av La Liga. Barcelona är mer eller mindre piskad att vinna för att i praktiken ha en chans att försvara sin ligatitel, för med endast sex omgångar kvar har katalanerna inte bara tre poäng upp till marängerna i ligatoppen utan även en match mer spelad.