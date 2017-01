Kan Neymar bryta måltorkan?

Inför CDR: Barça ställda mot väggen

Verkställ operation vändning.



Ställda mot väggen, och piskade att vinna, tar F.C Barcelona emot Atheltic Bilbao i den andra och avgörande åttondelsfinalen av Copa del Rey. Efter uddamålsförlusten på San Mamés söker Barça att vända på steken, och på den allmänna, negativa resultat-trenden.



Remontada eller fiasko? Den som lever får se…



Grisigt spel, förlust med två mål mot ett, och fördel Atheltic Bilbao.



Så lyder micro-sammanfattningen av förra veckans drabbning på San Mamés, och att Barça har försatt sig själva i trubbel råder det inga tvivel om. Atheltic Bilbao är i många avseenden ett mardrömsmotsånd för F.C



Med det sagt är situationen långt ifrån hopplös. Som bekant innebar



Men, nogsnackat om möjliga scenarion – låt oss istället zooma in på de respektive lagen!





F.C Barcelona:



F.C Barcelona fortsätter att blanda, ge och förvirra.



Fina prestationer varvat med usla, oväntade poängtapp varvat med imponerande segrar, mittfälltskris varvat med mittfälltsbriljans – årets Barça-upplaga får en att dra sig i håret, och med våren i antågande vet man som supporter varken in eller ut. I skrivande stund känns en trippel ungefär lika trolig som en helt och hållet titellös säsong…



Vad man dock kan konstatera är det faktum att högstanivån alltjämt är skyhög. Med Iniesta tillbaka från skada har katalanerna visat upp sig från sin bästa sida, och med världens bäste i såväl mål- som spelmässig högform finns det all anledning till tillförsikt.



Inte minst om avancemang i Copa del Rey. Visst, Atheltics förmodade höga press oroar, men att Barça och Co ska kunna trolla sig förbi förstapressen, och sätta dit både en, två och tre baljor har jag inga problem att se framför mig. Barças form är på uppåtgående, och en spelmässig prestation lik den i helgens drabbning mot



Vad gäller skador och avstängningar i hemmalaget är läget positivt. Endast andrekeepern



Något som återspeglades under tisdagens presskonferens. Med siktet inställt på avancemang, och med humöret på topp, talade Enrique bland annat om vikten av att att ha hemmafansen i ryggen:



”Jag betraktar hemmastödet som avgörande. Det måste skapas ett visst tryck i atmosfären och jag är övertygad om att publiken kommer att agera i enlighet med turneringens betydelse. Om vi gör mål så leder vi sammanlagt, vilket innebär att



Apropå baskernas taktik underströk Barçatränaren att han förväntar sig en hög press:



”Athletic kommer utan tvekan att pressa oss högt upp i planen. Det är så de alltid gör det.”





Atheltic Bilbao:



Nära skjuter ingen hare.



Ungefär så kan man beskriva dagens Athetic Bilbao, som gör så mycket rätt, men ändå inte räcker hela vägen fram.



Ny, rymlig hemmaarena – check. Fungerande ungdomsverksamhet – check. Duglig tränare – check. Spelfilosofisk identitet – check. De baskiska lejonen har det mesta, men återfinns som så många gånger förr precis bakom topplagen och



Även dagsformen får betraktas som god, men inte mer. Förra veckans seger mot Barça är naturligtvis ett kvitto på lagets kvalité, men å andra sidan kom helgens mållösa resultat mot nykomlingarna Alavés som en negativ överraskning… Varken hackat eller malet, med andra ord.



Vad gäller onsdagens cup-retur är togångarna goda. Efter den inledande åttondelsfinalen hade Athetic-tränaren Ernesto Valverde följande att säga apropå matchen, och onsdagens returmöte på Camp Nou:



”Det var en tuff match med mycket anspänning, som alltid när vi möter Barcelona. Vi var bra i den första halvleken och tog med oss det in i den andra - sedan gjorde Messi ett fantastiskt mål. Vi behövde sjunka lågt på grund av de röda korten och avslutade matchen väldigt trötta som en följd av den tidigare, höga pressen. Det är inte första gången vi spelar mot dem på det viset, och vi tror att det är det bästa sättet att möta dem på. Vi är nöjda med hur vi genomförde matchen. Matcher på Camp Nou är inte lätta, men vi har ett litet övertag.”



Vad gäller skador och avstängningar har Athletic det betydligt kämpigare än Barcelona. Medan de viktiga mittfälts-pjäserna Raúl Garcia och





Laguppställningar/Matchbild:



Låt oss inleda med hemmalaget.



Som bekant är laget fritt från skador, och med tanke på matchens dignitet känns det på sin plats att ställa upp med den starkaste, möjliga elvan. Frågan är bara vilken det är?



Kokar man ned det hela återstår två frågetecken vad gäller startelvan.



Vem bildar mittbackpar tillsammans med Piqué?

Vem blir Iniestas lekkamrat på mittfältet?

Vad gäller mittlåset tippar jag på



Valet av en tredje mittfältare är desto svårare att sia om. Busquets och Iniesta kommer definitivt att starta, men frågan är huruvida Enrique kommer att välja Rakitic eller Gomes som komplement. Vore jag tränare skulle jag utan tvekan välja Denis eller Rafinha i syfte att maximera bolltryggheten och förmågan att snurra sig ur Athletics höga press, men känner vi Enrique rätt föredrar han en en mer rakt spelande mittfältare bredvid Iniesta. Nämnvärt är dessutom att att Rakitic inte fanns med i truppen mot Villarreal, och att kroaten i skrivande stund ryktas bort från klubben. Eventuellt talar detta för Gomes som tredje mittfältare.



I övrigt råder det inga somhelst frågetecken. Nedan följer en trolig Barça-elva:



Ter Stegen

Roberto, Piqué, Umtiti, Alba

Gomes, Busquets, Iniesta

Messi, Suárez, Neymar



Vad gästerna beträffar skulle något annat än en klassik, hög press komma som en stor överraskning – detta trots avtängningarna på de givna mittfältarna Garcia och Iturraspe. Ersättare finns det gott om, och framförallt Benat tycker jag är en fullgod ersättare till Iturraspe på det sittande mittfältet.



Nedan följer en eventuell laguppställning:



Iraizoz

Boveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga

San Jose, Benat

Williams, Susaeta, Muniain

Aduriz





Håll ögonen på:



1. Aduriz



Otroligt målfarlig anfallare, vars främsta vapen är huvudspelet. En av Europas bästa anfallare när han är i form. (Och nej, då överdriver jag inte.)





2. Neymar



Brassen fortsätter att briljera på sin vänsterkant, men har plötsligt slutat att göra mål. Luktar kethup-effekt på långa vägar…





3. Umtiti



Lägg märke till fransmannens öppnande passningar mellan motståndarnas lagdelar. Ovärderligt för ett spelande lag som Barça.





Matchfakta:



Vad: Åttondelsfinal Copa del Rey

Var: Camp Nou, Barcelona

När: 21:15

Sändning: Viasat Fotboll, Viaplay







Verkställ operation vändning. Ställda mot väggen, och piskade att vinna, tar F.C Barcelona emot Atheltic Bilbao i den andra och avgörande åttondelsfinalen av Copa del Rey. Efter uddamålsförlusten på San Mamés söker Barça att vända på steken, och på den allmänna, negativa resultat-trenden. Remontada eller fiasko? Den som lever får se…Ligatiteln verkar glida Barca ur händerna, men det finns en del att rapportera om ändå. Missade fester, historiska milstolpar och nya tränare till exempel. Håll till godo – Här kommer La Setmana Blaugrana!Barcelona tappade två viktiga poäng under söndagens möte med Villarreal i en svängig tillställning på El Madrigal. Enriques mannar missade chansen att knappa in på Real Madrid i toppstriden och länge såg det ut att inte bli några pinnar alls mot de gula ubåtarna.2017 är här och jakten på Real Madrid kan börja. Innan vi kastar oss in i januari med förbundna ögon så ska vi först tillbaka till december 2016 – en månad som präglades av bra resultat och fina enskilda prestationer. Det är dags att se tillbaka på december månad och välja ut månadens spelare - både offensivt och defensivt.På söndag spelar Barcelona sin första ligamatch under 2017. Katalanerna åker till El Madrigal med en cup-förlust mot Bilbao i baksätet och tre viktiga poäng står på spel.Barcelona inledde det nya året med förlust borta mot Atletico Bilbao i åttondelsfinalen av säsongens Copa del Rey.Efter två veckors julledighet tar säsongen vid precis där den slutade – nämligen match i Copa del Rey. Denna gång är det inte tredjedivisionslaget Hércules som står för motståndet utan de klassiska Copa del Rey-antagonisterna från Baskien, Athletic Bilbao.Ingen ro, ingen vila. Medan spelarna vilar upp sig på semester sätter nyhetssvepet tänderna i juluppehållets mest anmärkningsvärda Barça-händelser. Estelada-fejden, Enriques kontraktsituation, Barças genombrottsmän – allt detta ryms i årets första La Setmana Blaugrana!I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Barcelona körde över Hercules med 7-0 och tog därmed sig enkelt vidare till åttondelsfinalen av årets Copa del Rey. Trots saknaden av Messi, Suarez, Neymar och Pique, kunde Enrique skicka ett starkt lag ut på Camp Nou och tog därmed inga onödiga risker.