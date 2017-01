Inför CDR: Barça v La Real, rond två

Avancemang, eller nytt mittfältshaveri?



Utan såväl Andrés Iniesta som Sergio Busquets tar F.C Barcelona under torsdagskvällen emot Real Sociedad i den andra, avgörande kvartsfinalen i kungens turnering. Med en 1-0-seger i bagaget sitter katalanerna i framsätet, medan gästerna rustar upp för en baskisk remontada.



Bring it!

Operation ”försvara CDR-titeln” är i full gång för F.C Barcelona , och efter förra veckans brutna Anoeta-förbannelse står katalanerna med ena foten i semifinal, redo att avfärda det kungliga sällskapet inför sin hemmapublik.Eller? Hur redo är Barças stukade mittfält för La Reals höga, ”allt att vinna”-press? Med Iniesta, Busquets och Rafinha i sjuktstugan, och med tanke på Sociedads gryende formkurva, känns frågan minst sagt befogad…Låt oss dissekera de respektive lagen, och leta efter svar!Det svänger snabbt i fotboll. Fråga bara Luis Enrique , han vet.Under loppet av en dryg månad har F.C Barcelona förvandlats från ett opålitligt och emellanåt odugligt fotbollslag, till det effektiva och väloljade maskineriet vi är vana vid att se. Skademoln har skingrats, måltorkor brutits, och i skrivande stund står Bara på fyra raka segrar, samtidigt som titelförhoppningarna har väckts till liv.Goda tongångar, alltså. Ändå står vi här, och rycker oss själva i håret.Det är väldigt enkelt, egentligen. Barças nyvunna, goda form går nämligen att härleda till restaurationen av mittfältet. Visst, med MSN på planen finns det alltid hopp om seger, men i ärlighetens namn har årets upplaga av Barcelona nästintill stått och fallit med en viss mittfältstyp. Det vill säga den bolltrygga Andrés Iniesta-typen, och med tanke på att Barça inför torsdagens drabbning återigen står utan sitt mittfältsfundament vågar jag knappt tänka på vad som komma skall…Men, låt oss betrakta glset som halvfullt. Bortsett från skadorna på Iniesta, Busquets och Rafinha står samtliga spelare till Enriques förfogande, och med tanke förra veckans resultat bör katalanerna gå in i matchen förhållandevis avslappnade och med vetskapen att det finns utrymme för risktagande. Med andra ord skulle det vara långt mycket värre att sakna Busquets och Iniesta i motsvarande ligamatch.Frågar du Luis Enrique finns det ingen somhelst anledning till panik. Under onsdagen talade Barcatränaren med pressen, och försäkrade alla supportrar att det visst finns tillräckligt med mittfältsalternativ, och att han till hundra procent litar på att dessa ska göra jobbet. Exakt vilka som kommer att fylla tomrummet höll tränaren dock tyst om, men enligt spansk media kommer valet falla på Rakitic som ersättare till Busquets. Huruvida dessa uppgifter stämmer, återstår att se.Real Sociedad fortsätter att imponera.I skrivande stund återfinns baskerna på femte plats i ligatabellen, och har lyckats spela ihop hela 35 poäng på 19 spelade omgångar. Med andra ord står la Real på samma poäng som tabellfyran Atletico de Madrid, och får för tillfället betraktas som främsta utmanare i till den fjärde och sista Champions League -platsen. Att klubben arbetar med relativt begränsade resurser, och det faktum att klubben i hög utsträckning lutar sig mot sina egna produkter, gör inte bedriften mindre.Även dagsformen är god, och bortsett från hemmaförlusten mot Sevilla för tre omgångar sedan har baskerna gått rent i ligan sedan början av december.Med andra ord är det ett självsäkert Real Sociedad som ska ta sig an Barcelona, och om det är något de blåvita kan så är det att störa den katalanska jätten. Som bekant har Barcelona under det senaste decenniet haft det plågsamt svårt mot just Real Sociedad, och om man får tro på mittbacken Inigo Martinez är det något som gynnar hans lag inför torsdagens kvartsfinal:”Man märker att de har lite större respekt för oss. Under så många år har vi fightats med dem på vår hemmaplan och varje gång de besöker oss, oavsett vilket lag de ställer upp med, så lider de. Ute på planen så vet vi att de respekterar oss. Vi har en grym trupp, laget är i bra form och närsomhelst under torsdagens matchhar vi chansen att utjämna dubbelmötet. Om vi kan göra det, så kan allt hända.”Vad gäller skador och avstängningar så saknas anfallaren Imanol Agirretxe och mittfältaren Markel Begara sedan länge på grund av skada, samtidigt som backarna Carlos Martinez, och Mikel Gonzalez gick sönder i december respektive januari. Även högerbacken Joseba Zaldua och anfallaren David Concha återfinns på skadelistan, och saknades när tränaren Eusebio Sacristan under onsdagens presenterade sin matchtrupp. I övrigt finns alla den senaste tidens nyckelspelare tillgängliga för succe-tränaren Sacristan.På förhand förefaller två saker självklara.1. Real Sociedad kommer att pressa så högt som möjligt.2. Barcelonas förmåga att spela sig ur pressen kommer att vara avgörande.Med andra är ord tror jag Enriques val av mittfältare och Barças tillvägagångssätt i speluppbyggnaden kommer fälla avgörandet.Som sagt talar mycket för att Ivan Rakitic får chansen som pivote bakom firma Gomes/Denis, och trots att Rakitic naturligtvis inte besitter samma teknik som Busi (vem gör det) så tycker jag valet av kroaten som sittande mittfältare är det rätta under de rådande omständigheterna. Alternativet skulle vara att flytta upp Mascherano i syfte att ytterligare täta till defensiven, men enligt undertecknad är Rakitic tillräckligt bra defensivt för att inte utgöra en säkerhetsrisk.Men, eftersom varken Rakitic eller Mascherano har Busquets fötter så kvarstår den egentliga problematiken – det vill säga avsaknaden av en spelskickliga referenspunkter i speluppbyggnaden och på mittfältet Av den anledningen tror (och hoppas) jag att Enrique fokuserar på metoden, snarare än rätt valet av rollspelare.Det vill säga, jag tror och hoppas att Enrique inte går i samma fälla som i höstas mot Celta Vigo , utan väljer att spela lite rakare, lite oftare. Risken är att spelet blir alltför böljande för den traditionella Barçasupporterns smak, men mot bakgrund av skadeproblematiken – och det faktum att Barça leder dubbelmötet – tror jag det är en risk värd att ta.Nedan förljer en trolig laguppställning:Mycket talar för att Raktitic får chansen som pivote, och huruvida kroaten kan behärska rollen eller inte kan komma att bli avgörande.San Sebastian-son, klubbikon – och underskattad. Ett typexempel på en spansk, tekniskt begåvad spelare som under karriären hamnat i skymundan av andra spanska storstjärnor.Sociedads kanske viktigaste, offensiva spelare. Flinkfotad, genombrottsstark och med en fin vänsterfot.: Kvartsfinal 2:2, Copa del ReyCamp Nou, Barcelona21:15: Viasat Fotboll, Viaplay