Inför CL-lottningen: genomgång av möjliga motståndare

Barcelona stod för en historisk comeback mot PSG i åttondelsfinalen i Champions League och tog sig vidare till kvartsfinal för tionde året i rad. Inför lottningen på fredag tar vi en titt på motståndarna som Barça kan ställas emot på sin väg till Cardiff.

Vi börjar dock med en tillbakablick på Champions League-säsongen som har passerat hittills.I augusti förra året lottades Barcelona in i grupp C tillsammans med Celtic, Borussia Mönchengladbach och Manchester City. På pappret var det en ganska överkomlig grupp där känslan på förhand var att Barça och City relativt problemfritt skulle ta sig vidare i gruppen.Katalanerna fick en smakstart på CL-äventyret när Celtic besegrades med hela 7-0 i premiärmatchen på Camp Nou. Messi öppnade målskyttet redan efter tre minuter och en knapp halvtimme senare dubblade han Barças ledning, kort efter att Ter Stegen räddat en straff. I andra halvlek rann det iväg och inom loppet av elva minuter hade Blaugrana gjort ytterligare tre mål när Neymar, Iniesta och Messi – för tredje gången för kvällen – alla hamnade i målprotokollet. Det katalanska maskineriet fortsatte att snurra och Luis Suárez satte två baljor och fullbordade krossen.En tysk utmaning väntade när Barcelona reste till Mönchengladbach och Borussia Park där Ter Stegens moderklubb välkomnade katalanerna. Hazard gav hemmalaget ledningen i första halvlek, men Barcelona kunde efter viss möda vända matchen och gå segrande ur striden. Arda kvitterade efter en strålande passning av Neymar och tio minuter senare satte Piqué segermålet från nära håll efter en hörna.Härnäst väntade en känslosam match för culés när Pep kom tillbaka till Camp Nou, denna gång i egenskap av tränare för Manchester City. När domaren blåste igång matchen var de vänskapliga känslorna dock som bortblåsta och Barcelona fullkomligen körde över britterna. Messi gav katalanerna ledningen i första halvlek och i andra gick det av bara farten när han satte både det andra och tredje för kvällen och fullbordade sitt andra hattrick i årets CL-turnering. I matchens slutminuter brände Neymar en straff, men brassen revanscherade sig kort därpå när han fastställde slutresultatet till 4-0.Tre matcher, tre segrar. Full pott för Barça, som därmed hade förstaplatsen i ett järngrepp.Nya glädjescener på Camp Nou att vänta?Två veckor efter att City hade avfärdats på Camp Nou fick britterna chans att återupprätta sin heder när Barcelona kom till Eastlands. Messi öppnade återigen målskyttet, men City kvitterade innan halvtid via Gündogan. Fem minuter in i andra halvlek satte De Bruyne ledningsmålet på en snygg frispark och hemmalaget hade vänt. André Gomes var en stolpträff från att kvittera och kort därefter var det De Bruynes tur att pricka stolpen. Med kvarten kvar kontrade City in 3-1 och Barcelona första förlust i årets upplaga av Champions League var ett faktum.Nästa resa tog Blaugrana till Glasgow och Celtic Park. Sin vana trogen gav Messi Barcelona ledningen och tidigt i andra halvlek dubblade argentinaren katalanernas ledning. Med 2-0 i katalansk favör var matchen över och Luis Enriques mannar åkte hem med tre nya poäng. I och med segern var Barcelona klara gruppsegrare. Sista matchen skulle dock spelas och det var ett reservbetonat Barça som tog emot Borussia Mönchengladbach på Camp Nou i en för båda lagen betydelselös match. Arda Turan var den som stod i händelsernas centrum när han efter en kvart spelade fram till Messis – vem annars? – ledningsmål. I andra halvlek fullbordade Arda ett hattrick på mindre än 20 minuter. 4-0 blev slutresultatet och härnäst väntade åttondelsfinallottning.I åttondelsfinal föll lotten på Paris Saint-Germain, vilket skulle visa sig bli en oerhört svår uppgift för katalanerna. Den första matchen gick av stapeln i Paris och det var ett väldigt lojt och näst intill oigenkännligt Barça som lunkade runt på Parc des Princes. PSG gjorde lite som de ville och slutresultatet skrevs till förödande 4-0 i fransk favör – ett resultat som faktiskt var i underkant sett till de chanser PSG hade haft i matchen.Inför returen på Camp Nou skulle det till ett mirakel för att Barça skulle gå vidare till kvartsfinal. Två mål i första halvlek bäddade för en nervkittlande andra halvlek. När Barças tredje mål kom tidigt i andra halvlek var det väldigt hoppfullt bland culés. Då vaknade ett skrämt PSG till och efter en frispark gav Cavani fransoserna det ack så viktiga bortamålet. Tungt för Barça, men katalanerna gav inte upp. Framburna av fansen gav spelarna allt framåt och under matchens sista åtta minuter gjorde Barça de tre mål som behövdes för avancemang. Euforin visste inga gränser, varken bland spelare, ledare eller fans. Barcelona hade gjort det omöjliga och var vidare till kvartsfinal för tionde året i rad!: 26: 9: 47: 29: 16: 3: 5491: 4915: 62 %: Lionel Messi – 11 mål: Neymar – 8 assistAtlético de MadridFC BarcelonaFC Bayern MünchenBV Borussia DortmundJuventus FCLeicester City FCAS MonacoReal Madrid CFFör Atlético Madrids del föll lotten på Bayern München, PSV och Rostov.Atlético inledde årets CL-upplaga med en resa till Holland där de gästade PSV. Oblak fick plocka en boll ur eget mål redan efter fem minuter när De Jong slagit till för holländarna, men målet dömdes bort för offside och Atleti kunde andas ut. Precis innan halvtid stötte Saúl in ledningsmålet för de gästande spanjorerna efter en hörna, men på tilläggstid i den första halvleken orsakade Giménez en straff efter att ha gjort ner Narsingh i straffområdet. Guardado tog hand om straffen, men Oblak räddade och såg till att Atlético gick till pausvila med en uddamålsledning. Andra halvlek blev mållös och Atleti kunde åka hem till Madrid med alla tre poäng.Härnäst välkomnade Los Colchoneros Bayern München till Vicente Calderón. Atleti, som slog ut tyskarna i semifinal förra året, gjorde matchens första mål i den första halvleken. Sent i andra halvlek brände Griezmann en straff, men det gjorde inget för spanjorerna som vann ändå.I gruppspelsmatch nummer tre väntade Rostov i Ryssland för Atlético. Los Colchoneros dominerade stort på Olimp-2, men lyckades inte forcera det ryska försvaret i första halvlek. I mitten av andra halvlek gjorde en för kvällen mycket aktiv Carrasco mål, vilket blev matchens enda mål och Atleti noterade sin tredje seger på lika många matcher.Några veckor senare kom Rostov till Vicente Calderón för att spela returen och den gången tog det bara en halvtimme innan det spanska huvudstadslaget spräckte ryssarnas nolla. Griezmann snappade upp en bakåtnick och satte snyggt 1-0 bakom den ryska målvakten. Glädjen varade dock inte länge. Bara minuten därpå kom Rostov i en kontring och Auzmon kunde överlista Oblak och sätta kvitteringen för gästerna. Atleti låg på för ett mål till, men de ryska försvarsmurarna var svåra att bryta ner och när klockan tickade upp mot 90 minuter var det alltjämt oavgjort i Madrid. I 93:e minuten slog dock Griezmann till och gjorde mål på liknande sätt som i första halvlek. Efter lite oklarheter om målet var offside eller inte – linjedomaren hade vinkat – dömde domaren det hela som ett regelrätt mål och segern var ett faktum för Atlético, som därmed redan vara klara för åttondelsfinal, med två matcher tillgodo.I den näst sista omgången tog Atleti emot PSV i Madrid. Trots ett flertal chanser kunde Los Colchoneros inte få hål på holländarna i första halvlek utan det dröjde till andra halvlek innan dödläget bröts. Efter en snabb kontring placerade Gameiro in ledningsmålet via stolpen för spanjorerna och tio minuter senare var det Griezmanns tur att måla. 2-0 till Atlético, vilket också blev slutresultatet. I och med segern säkrade Atlético förstaplatsen i gruppen, före Bayern München.Den sista matchen, mot just Bayern München, skulle dock spelas och det var för båda lagen en betydelselös match då Atleti var vidare som gruppetta och Bayern som tvåa. Det enda som fanns att spela för var äran och det var tyskarna som drog det längsta strået när Lewandowski gjorde matchen enda mål på en snygg frispark på Allianz Arena.Motståndet för Atletis del i åttondelen blev Bayer Leverkusen, en relativt lätt lottning för fjolårets finalister. Rond ett spelades på BayArena och där fick Atlético in två tunga bortamål tidigt i första halvlek. Saúl satte första medan Griezmann gjorde det andra kort därpå. I början av andra halvlek kvitterade Bayer Leverkusen via Bellarabi, men inte långt efter det gjorde Gameiro gästernas tredje mål på straff. Tyskarna fick lite kontakt när Savic gjorde självmål, men i matchens slutminuter satte Torres 4-2 till spanjorerna och Atleti hade tagit ett stort kliv närmare en kvartsfinal. Returen på Vicente Calderón slutade mållös och Atlético var klara för kvartsfinal.Barcelona slog ut Atleti ur Copa del Rey tidigare i år och tog en blytung seger på Vicente Calderón i ligaspelet kort därpå. Senast Barcelona förlorade mot Atlético var i förra årets kvartsfinal i CL, sedan dess har Barça gått obesegrade i tre raka matcher mot Madridlaget; två segrar och ett kryss. Därmed har man ett litet övertag rent psykologiskt. Atlético ligger dessutom lite illa till i ligan om man vill spela CL-fotboll nästa säsong, vilket kan vara en liten stressfaktor för Madridklubben. I dagsläget befinner man sig på en CL-kvalplats fem poäng efter Sevilla som prenumererar på den tredje och sista direktplatsen till CL. Bakom flåsar flera andra lag Atlético i nacken och vill det sig illa kan Simeones mannar missa CL nästa säsong. Los Colchoneros har inte riktigt nått upp till sin fulla potential den här säsongen och ser inte fullt så starka ut som tidigare år, även om de alltid gör matcherna mot Barça till smärre helveten.Förra säsongen slog Simeones manskap ut Luis Enriques dito i just kvartsfinal, vilket är en psykologisk faktor som givetvis ökar Atletis självförtroende. De senaste åren har matcherna mellan Atlético och Barça varit oerhört jämna och Madridlagets spelstil passar Barcelona dåligt. Kollektivet Atleti är starka i defensiven och kvicka i offensiven, spelar ofta tufft – ibland på gränsen – och om presspelet fungerar som det ska kan Barça, likt i fjol, få stora problem.: 11: 4: 40: 46: 33: 4: 4014: 3373: 48 %: Antoine Griezmann – 4 mål: Antoine Griezmann – 2 assistI gruppspelet hamnade Bayern München i samma grupp som Atlético Madrid, PSV och Rostov – en på förhand överkomlig grupp för tyskarna.Bayern inledde årets CL-äventyr hemma mot Rostov. Lewandowski gav tyskarna ledningen från elvameterspunkten efter en halvtimmes spel och Müller dubblade ledningen strax innan domaren blåste för halvtid. Tidigt i andra halvlek gjorde Kimmich sitt första Champions League-mål någonsin och sju minuter senare satte han sitt andra. I matchens slutminuter fastställde inbytte Bernat slutresultatet till 5-0 och Bayern hade verkligen fått en smakstart i året Champions League-turnering.Härnäst väntade en resa till den spanska huvudstaden där Atlético Madrid tog emot tyskarna på Vicente Calderón. Simeones mannar gjorde det inte lätt för de tyska mästarna. Fernando Torres gav sånär spanjorerna ledningen efter tjugo minuters spel, men stolpen räddade Bayern vid det tillfället. Tio minuter senare var det istället Carrasco som satte 1-0-målet för Atlético. Tre täta byten av Ancelotti tidigt i andra halvlek gjorde ingen skillnad och i slutet av matchen kunde Griezmann dubbla spanjorernas ledning när Atleti fick straff. Fransmannen satte dock straffen i stolpen och Bayern kunde åka hem med en uddamålsförlust i bagaget.Tyskarna laddade om inför att PSV välkomnades till München i den tredje gruppspelsmatchen. Müller och Kimmich satte två snabba mål i första halvlek, men precis före halvtid reducerade PSV via Narsingh och holländarna fick lite kontakt. Tyskarna visade sig dock vara några nummer för stora för Phillip Cocus lag och Lewandowski satte 3-1 för Bayern efter en timmes spel. Robben gjorde tyskarnas fjärde mål för kvällen och slutresultatet skrevs till 4-1 när Bayern förlängde sin hemmasvit till 14 raka segrar i CL-sammanhang.En ny bortamatch stod på agendan för Ancelottis manskap, denna gång gick resan till Holland och PSV. Det mesta i matchen kretsade kring Lewandowski, som redan efter tre minuter sköt i stolpen. Det var dock PSV som tog ledningen efter en kontring en knapp kvart in i matchen. Efter en halvtimmes spel prickade Lewandowski återigen stolpen och kort därpå fick Bayern en straff som Lewandowski förvaltade. 1-1 och det var kvitterat på Philips Stadion i Eindhoven. Resultatet stod sig en bra bit in i matchen, men med kvarten kvar slog Lewandowski in ledningsmålet för tyskarna. Polacken hann med att avfyra ännu ett skott i stolpen innan domaren blåste av matchen och Bayern stod som segrare.I näst sista gruppspelsmatchen åkte Ancelottis mannar till Ryssland där Rostov väntade. Douglas Costa öppnade målskyttet för bortalaget, men precis före halvtid kvitterade Rostov via Azmoun. I andra halvlek fick hemmalaget en straff som Poloz förvaltade på bästa sätt och ryssarna tog ledningen. Glädjen varade dock inte särskilt länge för Rostov då Bernat kvitterade bara ett par minuter senare. Noboa smekte in en frispark för Rostov med drygt tjugo minuter kvar att spela och Bayern lyckades inte få in något mer mål, utan förlusten var ett faktum. Eftersom Atlético samtidigt vann mot PSV säkrade spanjorerna gruppsegern och Bayern var klara grupptvåor.Den sista gruppspelsmatchen spelade Bayern hemma mot Atlético Madrid och eftersom gruppen redan var avgjord blev det en i praktiken betydelselös match för båda lagen. Lewandowski gjorde matchens enda mål på en fin frispark och Bayern vann därmed med 1-0.I åttondelsfinal föll lotten på Arsenal, en repris från åttondelarna säsongerna 2012/2013 och 2013/2014 då tyskarna slog ut Wengers manskap båda gångerna. Skulle det bli tredje gången gillt för Bayern? Den första matchen gick av stapeln på Allianz Arena och redan efter elva minuter tog tyskarna ledningen via Robben. Alexis jämnade ut ställningen när han efter en halvtimme satte 1-1 för Arsenal och resultatet stod sig halvleken ut. I andra halvlek dödade Bayern matchen med tre snabba mål, ett av Lewandowski och två av Thiago. Thomas Müller fastställde slutresultatet till 5-1 och Bayern hade allt utom en tå i kvartsfinal. I returen gav Walcott britterna lite hopp med sitt mål i första halvlek, men Bayern gick all in i andra halvlek och gjorde fem mål till. 10-2 i tysk favör efter två spelade matcher och Bayern var klara för kvartsfinal på ett minst sagt övertygande sätt.Bayern må ha krossat Arsenal i åttondelen, vilket såklart har stor betydelse för självförtroendet, men i ärlighetens namn känns inte tyskarna fullt lika starka som för ett par år sedan. Med det sagt är Bayern som alltid en mycket tuff motståndare och det finns egentligen ingen anledning till att vilja lottas mot dem, särskilt inte när Barça är så ojämna och oförutsägbara som den här säsongen.Bayern är med sin fart och sin passningsskicklighet en tuff utmaning för Barcelona. Tyskarna har både stor individuell skicklighet och ett ofta välfungerande kollektiv, vilket gör dem till svåra motståndare. Bayern känns farliga framåt samtidigt som de ofta är stabila defensivt. Tyskarnas mittfält skulle troligtvis äta upp Barças dito, likt PSG på Parc des Princes, och där skulle dubbelmötet kunna avgöras. Bayern leder dessutom stort i Bundesliga och har därmed råd att fokusera extra på Champions League och vila nyckelspelare i ligaspelet.: 24: 8: 66: 57: 35: 4: 5982: 5497: 66 %: Robert Lewandowski – 7 mål: Thiago Alcántara och Douglas Costa – 2 assist varderaFör Borussia Dortmunds del föll gruppspelslotten på Real Madrid, Sporting Club de Portugal och Legia Warszawa. Inte en helt lätt lottning för tyskarna, men känslan på förhand var ändå att Dortmund, tillsammans med Real Madrid, var favoriter att gå vidare från gruppen.Tyskarna inledde gruppspelet på bästa sätt när Dortmund intog Polen och Legia Warszawa. Götze gav BVB ledningen redan efter sju minuter och efter ytterligare tio minuter hade både Papastathopoulos och Bartra skrivit in sig i målprotokollet. I andra halvlek gjorde Dortmund ytterligare tre mål och matchen slutade 6-0 i tysk favör – den största bortasegern någonsin för Dortmund i Europacupsammanhang.Näst på tur för Dortmund väntade en hemmamatch mot Real Madrid. Gästerna gjorde det första målet via Ronaldo, men Aubameyang kvitterade för Dortmund strax före paus. I andra halvlek prickade Benzema stolpen men Varane var påpassligt framme och kunde slå in returen i öppet mål, vilket resulterade i ledning för spanjorerna. Inbytte Schürrle kunde dock kvittera i matchens slutminuter, men trots ett stort spelövertag fick Dortmund nöja sig med en poäng mot de regerande CL-mästarna.I den trejde gruppspelsmatchen styrdes kosan söderut, närmare bestämt till Portugal, där Sporting stod för motståndet. Efter tio minuter spräckte Aubameyang nollan på Estádio José Alvalade och gav BVB ledningen. Precis innan halvtid gjorde 21-årige Julian Weigl sitt första CL-mål och dubblade därmed tyskarnas ledning. I andra halvlek reducerade Sporting via Bruno César, men Dortmund höll undan och vann med 2-1, vilket innebar att de tog ett grepp om förstaplatsen i gruppen.I nästa match kunde BVB vid en seger säkra avancemang ur gruppen. Sporting kom på besök till Westfalenstadion för att försöka få revansch från förlusten i förra matchen. Adrian Ramos gjorde mål för hemmalaget tidigt i matchen och Pulisic fick chansen att dubbla tyskarnas ledning, men sköt i stolpen. Några fler mål blev det inte i matchen och i och med segern var Dortmund klara för åttondel.Näst sist i gruppspelet välkomnade Die Borussen Legia Warszawa till Dortmund i vad som skulle komma att bli den målrikaste tillställningen i Champions Leagues historia. Tio minuter in i första halvlek tog polackerna ledningen genom Prijovic, men BVB svarade snabbt när Kagawa inom loppet av bara två minuter både hunnit kvittera och ge ledningen till de gulsvarta. Minuten därpå utökade Nuri Sahin tyskarnas ledning, men Prijovic satte ännu en balja och det var reducerat. Fem mål på 24 minuter hittills – snacka om galen match. Det var dock inte slut där. Dembélé gjorde Dortmunds fjärde mål för kvällen innan matchuret hade nått 30 minuter och tre minuter senare slog Reus till, vilket blev det sista målet som gjordes innan domaren blåste av första halvlek. Målkalaset avstannade dock inte och Reus satte sin andra boll i nät tidigt i första halvlek, vilket tog ställningen till 6-2 för BVB. Legia svarade kort efter med att göra 6-3, men därefter mattades det eviga målandet av. Först med tio minuter kvar att spela kom det sjunde målet för Dortmund och det var Passlack som stod för det. Två minuter senare fick Nikolic in ytterligare en boll för Legia, och på övertid gjorde Rzezniczak självmål, vilket fastställde slutresultat till galna 8-4.Storsegern mot Legia innebar att Tuchels manskap fortsatt ledde grupp F med två poäng före Real Madrid. Vilket av de två lagen som skulle gå vinnande ur gruppen skulle avgöras i den sista gruppspelsmatchen på Santiago Bernabéu i Madrid. Benzema gav Los Blancos ledningen i första halvlek och fransmannen dubblade sedan spanjorernas ledning tidigt i andra halvlek. Efter en timmes spel reducerade Die Borussen via Aubameyang och i den 88:e minuten kom också kvitteringen för tyskarna när inbytte Reus satte 2-2. Matchen slutade oavgjort och Dortmund vann därmed gruppen.Benfica blev laget som Borussia Dortmund skulle behöva slå ut för att ta sig till kvartsfinal och det började sådär för tyskarna. Trots ett ganska stort spelövertag i den första matchen i Lissabon lyckades inte BVB överlista Moraes i Benficas mål. Tidigt i första halvlek gjorde Kostas Mitroglou mål för hemmalaget och Dortmund fick chansen att kvittera när domaren dömde straff tio minuter efter Benficas ledningsmål. Moraes räddade dock Aubameyangs skott och tyskarna fick åka hem med en uddamålsförlust.I returen krävdes det minst två mål för att Dortmund skulle få spela kvartsfinal igen. Tuchels mannar fick en smakstart på matchen när Aubameyang gjorde matchens första mål redan efter fyra minuter. Sedan dröjde det till andra halvlek innan det andra målet kom och det var signerat Pulisic, som därmed gjorde sitt första CL-mål. Bara minuter därefter satte Aubameyang trean för BVB och innan matchen var slut hade han hunnit med att göra ännu ett mål och fullbordade sitt hattrick. Dortmund var vidare till kvartsfinal!Tyskarna har inte riktigt samma rutin som de andra lagen när det gäller slutspel i Champions League, vilket kan vara en fördel för Barcelona. Dortmunds defensiv är inte superstark och stundtals ganska oorganiserad och ställs man mot Messi, Neymar och Suárez krävs 110 procents fokus. Tuchels mannar är offensiva, vilket förvisso kan ställa till bekymmer i defensiven för Blaugrana, men det leder snarare till stora ytor som Barça kan operera på.Den främsta anledningen: tyskarnas presspel. Barcelona hanterar inte alltid motståndare som pressar högt och aggressivt särskilt bra, så om Dortmund får sitt presspel att stämma kan det bli ett tufft dubbelmöte för Barças del. Det finns risk för en böljande matchbild á la hawaiifotboll, vilket knappast gynnar Barcelona som föredrar att ha mer kontroll på händelserna på plan.: 25: 10: 60: 42: 23: 4: 4991: 4427: 59 %: Pierre-Emerick Aubameyang – 7 mål: Ousmane Dembélé – 4 assistFör de italienska ligamästarnas del föll lotten i CL-gruppspelet på Sevilla, Lyon och Dinamo Zagreb.I premiärmatchen tog Juventus emot Sevilla i Turin där italienarna inte lyckades få hål på Europa League-mästarna. Närmast kom Higuaín som prickade ribban i andra halvlek, men i övrigt hade Juve inte riktigt skärpan som krävdes framför mål för att ta tre pinnar mot andalusierna. Matchen slutade mållös och alltså i delad pott med spanjorerna.I nästa match stod Dinamo Zagreb som motståndare i Kroatien. Juve tog kommandot i matchen och halvvägs in i första halvlek fick de utdelning efter ett misstag från Dinamos ena mittback. Pjanic utnyttjade misstaget och satte 1-0 för italienarna. Bara ett par minuter senare nickade Dinamos andra mittback – Schildenfeld – i ribban efter en frispark. Kort därpå utökade Higuaín Juves ledning när han mottog en mycket fin passning signerad Pjanic och fri mot målvakten placerade in bollen i mål. Dybala gjorde italienarnas tredje mål med ett tungt skott från distans och Dani Alves satte det fjärde målet på frispark.Första segern i årets upplaga av CL var inkasserad för Juventus och näst på tur väntade ännu en resa – denna gång till Frankrike och Lyon. Bonucci orsakade en straff efter en märklig situation vid en hörna, men Buffon räddade Lacazettes skott från elvameterspunkten. Efter en mållös första halvlek blev Lemina utvisad för Juve tidigt i den andra halvleken och den gamla damen fick spela klart matchen med tio man. Med en kvart kvar av matchen kunde nyss inbytte Cuadrado ge gästerna ledningen, vilket också blev enda målet så Juventus åkte hem med alla tre poäng.Rond två mellan Juve och Lyon gick av stapeln på Juventus Stadium några veckor senare och då fick italienarna straff tidigt i första halvlek. Higuaín satte 1-0 bakom Lopes i Lyonmålet och det såg länge ut som om Juventus skulle gå segrande ur striden mot fransmännen igen. Men så i den 83:e minuten fick Lyon frispark mitt på Juventus planhalva. Fransoserna flyttade upp mycket folk och Rachid Ghazzal slog ett inlägg mot straffområdet där två Lyonspelare kom upp mer eller mindre ohotade. Tolisso fick huvudet på bollen och nickade in kvitteringsmålet för Lyon. Några fler mål blev det inte i matchen och Juve fick nöja sig med en poäng.Näst sist i gruppspelsfasen reste Juventus till Sevilla för att ställas mot Sampaolis mannar på Sánchez Pizjuán. Spanjorerna tog ledningen tidigt i första halvlek, men fick även Franco Vázquez utvisad efter två snabba gula kort innan paus. På tilläggstid i första halvlek dömde domaren straff till Juve, vilken förvaltades på bästa möjliga sätt av Marchisio. Den gamla damen hade kvitterat och efter halvtidsvilan väntade 45 minuter med en man mer för Juve. Ledningsmålet lät dock vänta på sig. Först i den 84:e matchminuten slog Bonucci in 2-1 för de svartvita från Turin och på tilläggstid gjorde Mandzukic 3-1 för Juve. Allegris manskap hade därmed kvalificerat sig till åttondelen med en match kvar att spela i gruppspelet.I den sista gruppspelsmatchen kom Dinamo Zagreb till Turin. Juventus dominerade mot kroaterna, men det dröjde till andra halvlek innan matchens första mål var ett faktum. Det var Higuaín som stod för målet och sedan avgjorde Rugani tillställningen när han nickade in 2-0 efter en hörna.Porto blev Juventus motståndare i åttondelsfinalen och italienarna visade att de var ett par nummer för stora för portugiserna. Den första matchen spelades på Estádio do Dragão i Porto där Juve spände musklerna. Portos Alex Telles ådrog sig två gula kort inom loppet av några minuter i mitten av första halvlek och därefter var det i princip Juve för hela slanten. Dybala prickade målvirket före paus, men lagen gick till halvtidsvila mållösa. I andra halvlek avgjorde två inhoppare till Juventus fördel – Pjaca satte första och Dani Alves andra målet och Allegris manskap hade ett fint utgångsläge inför returen. Väl i returen vann Juve med 1-0 efter att Dybala satt en straff i första halvlek.Psykologiskt övertag efter att Barça vann CL-finalen mot Juve för två år sedan? Ärligt talat är det svårt att komma på någon bra anledning till att vilja lottas mot Juventus. Det vore förvisso kul att välkomna Dani Alves tillbaka till Camp Nou, men förutom det finns det ingen anledning att önska att lotten hamnar på de italienska serieledarna. Spelmässigt känns Juve som ett starkt kollektiv med en solid defensiv vars spelstil inte alls passar Barça. Individuellt sett är italienarna kanske inte lika ”bra” som övriga kvartsfinalister på varje position – Leicester och Monaco undantaget – vilket kanske skulle kunna vara en fördel för Barcelona, men deras lagbygge och kollektiv är mycket starkt.Det är svårt att veta var man har Juventus. Italienarna känns kluriga och deras starka defensiv i kombination med snabba yttrar kan bli förödande för Blaugrana. Matchbilden kan mycket väl bli väldigt låst och det gynnar knappast Barcelona. Juve känns som ett väloljat maskineri utan stoppknapp och leder dessutom Serie A stort, vilket gör att de har möjlighet att lägga stort fokus på Champions League utan att riskera att tappa serieledningen. Den gamla damen känns som en väldigt tuff nöt att knäcka.: 14: 2: 38: 53: 27: 3: 5222: 4682: 59 %: Gonzalo Higuaín – 3 mål: Miralem Pjanic – 2 assistPremier League-mästarna fick en överkomlig lottning i sin första sejour i Champions League när det blev Porto, FC Köpenhamn och Club Brugge som gjorde Leicester sällskap i grupp G.Leicester inledde sitt första CL-äventyr borta i Bryssel när man var gäster hos Club Brugge. Belgarna brände ett friläge i matchinledningen och vad som hade kunnat resultera i en mardrömsstart för britterna blev istället en drömstart. Efter fem minuter tog Leicester ett långt inkast på offensiv planhalva. Butelle i Brugge-målet försökte boxa undan bollen, men det blev inte bättre än att den landade hos Marc Albrighton som kunde stöta in ledningsmålet för engelsmännen i ett vidöppet mål. Därefter smekte Mahrez vackert in en frispark i krysset och i andra halvlek satte han även en straff. Resultatet skrevs till 3-0 till Leicester som därmed hade fått en kanonstart i CL.I hemmapremiären var det Porto som stod för motståndet och det blev ytterligare en seger för rävarna från Leicester när Slimani gjorde matchens enda mål i mitten av den första halvleken. Full pott för britterna efter två spelade omgångar och det hade onekligen börjat bra för Ranieris succémän.Ännu en hemmamatch väntade för Leicester och denna gång var det FC Köpenhamn som kom på besök. Mahrez gav hemmalaget ledningen strax före halvtidsvila. I andra halvlek satte Slimani 2-0 för Leicester, men målet vinkades korrekt av för offside. I matchens slutminuter höll danskarna på att kvittera via Cornelius, men Schmeichel gjorde en jätteräddning och Leicester plockade tre poäng för tredje matchen i rad, vilket innebär att de toppade grupp G.Den andra ronden mot FC Köpenhamn gick av stapeln i den danska huvudstaden ett par veckor senare. När matchuret tickade upp mot 90 minuter stod det 0-0 på resultattavlan och det såg ut att bli delad pott på Parken. Precis som i mötet på King Power Stadium fick Cornelius sent i matchen en jättechans att göra mål för danskarna, men återigen stod Schmeichel för en fin räddning som innebar ytterligare en inkasserad poäng för de engelska mästarna.Näst på tur för Ranieris mannar väntade en hemmamatch mot Club Brugge. Okazaki öppnade målskyttet i den femte matchminuten och därefter dubblade Mahrez Leicesters ledning när han satte 2-0 på en straffspark. I andra halvlek reducerade belgarna genom Izquierdo, men The Foxes höll undan och stod vid slutsignalen som segrare, vilket innebar att Leicester var klara gruppsegrare med en återstående match att spela.Eftersom britterna redan hade kvalificerat sig till åttondelsfinal som gruppetta kunde Raniera mönstra en reservbetonad elva när Leicester åkte till Portugal för att spela den sista gruppspelsmatchen mot Porto. Engelsmännen åkte på ett baklängesmål redan efter fem minuter då André Silva nickade in en hörna för hemmalaget. Innan halvleken var slut hade Porto gjort både två och tre mål. Ranieri gjorde ett dubbelbyte i halvtid, men det hjälpte föga. I andra halvlek drog Drinkwater ner André Silva i straffområdet och Porto fick straff. Silva tog själv hand om straffen och gjorde 4-0 för portugiserna. Med kvarten kvar fullbordade Diogo Jota Portos manita när han satte 5-0, vilket också blev slutresultatet i matchen. En svidande förlust kanske, men vad spelade det för roll när Leicester blickade fram mot åttondelsfinal?I åttondelen blev det en tuff lottning för engelsmännen då Europa League-mästarna Sevilla blev motståndarna Leicester skulle behöva slå ut för att ta sig till kvartsfinal. Den första matchen spelades i Spanien och Leicester hade det svårt mot Sampaolis manskap. Innan matchen ens var en kvart gammal hade Sevilla fått straff, men Schmeichel räddade Joaquín Correas straffspark. I mitten av andra halvlek spräckte dock andalusierna Leicesters nolla och tidigt i andra halvlek var Sevilla nära att utöka ledningen via Vitolo, men målramen räddade engelsmännen den gången. En stund senare revanscherade Correa sig efter sin missade straff och satte 2-0 till Sevilla bakom Schmeichel. Tio minuter senare gjorde dock Vardy det där viktiga bortamålet för Leicester, som därmed fick med sig ett rätt bra resultat hem till England.Matchen blev Ranieris sista som tränare för Leicester och i returen var det istället Shakespeare – Craig, inte William – som stod vid sidlinjen för britternas del. Nasri var nära att ge Sevilla ledningen redan efter ett par minuter, men Schmeichel gjorde en fin räddning. The Foxes tog ledningen i första halvlek när Morgan stötte in en frispark och var i och med målet vidare till kvartsfinal. Escudero prickade ribban för Sevilla i andra halvlek och bara minuten därefter gjorde Albrighton 2-0 för Leicester. Med drygt tio minuter kvar av ordinarie tid föll Vitolo i hemmalagets straffområde och domaren dömde straff till spanjorerna, men precis som i första mötet räddade Schmeichel. Leicester höll undan och var vidare till kvartsfinal efter totalt 3-2 mot andalusierna!Leicester är det svagaste motståndet på pappret av de lagen som tagit sig till kvartsfinal. Britternas obefintliga rutin i CL-sammanhang är såklart en fördel för Barcelona samt det faktum att Barça individuellt sett är ett betydligt bättre lag än Leicester, med spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Leicester kämpar dessutom i botten av PL-tabellen och behöver uppbåda en hel del energi för att orka driva ett tvåfrontskrig både i ligaspelet och i Champions League.Egentligen finns det väl bara en anledning: underskattning. Britterna lär kämpa med näbbar och klor och offra sig och göra allt de kan för att gå vidare. Två matcher mot Barça i CL-kvartsfinal är kanske de två största matchen Leicester spelar den här säsongen – och kanske någonsin – vilket naturligtvis är rejält med tändvätska och motivation för dem. Vi har vid upprepade tillfällen sett att motivation slår klass och det här skulle absolut kunna bli ett klassiskt sådant fall.: 10: 8: 29: 19: 28: 1: 2626: 1979: 40 %: Riyad Mahrez – 4 mål: Riyad Mahrez – 2 assistNär grupperna lottades hamnade Monaco tillsammans med CSKA Moskva, Bayer Leverkusen och Tottenham i grupp E.Monacos CL-äventyr började med en resa till London där Tottenham stod för motståndet. Redan efter åtta minuter höll Monaco på att hamna i underläge efter att Subasic blivit överspelad i mål, men Raggi hann tillbaka och rensade Eriksens skott innan det passerade mållinjen. Några minuter senare var det istället Monaco som tog ledningen genom Bernardo Silva efter slarv på mitten av Spurs. Lemar utökade gästernas ledning efter en halvtimmes spel sedan Tottenham återigen slarvat – denna gång i försvaret – och bollen landat hos fransmannen som klippte upp bollen in nättaket. Alderweireld reducerade för engelsmännen precis före halvtid och trots en forcering av Spurs i andra halvlek kunde Monaco hålla ut och gå segrande ur striden.Nästa motståndare för Monaco: Bayer Leverkusen på Stade Louis. Tillställningen var mållös fram till 72:a minuten då de gästande tyskarna öppnade målskyttet via en nick från Chicharito. Les Monégasques såg ut att gå förlorande ur striden då ställningen 0-1 stod sig en bit in på tilläggstid i andra halvlek. Då slog dock Glik till i allra sista sekund och utjämnade för Monaco, som fick med sig en pinne.Härnäst reste Leonardo Jardim och hans lag till Rysslands huvudstad för att göra upp med CSKA Moskva. Där visade den från Monaco utlånade Lacina Traoré att släkten är värst när han gav CSKA ledningen i första halvlek. Monegaskerna låg på för en kvittering, men Akinfeev i ryssarnas mål höll tätt. Åtminstone fram till minut 86. Då lyckades Bernardo Silva överlista honom och kvitteringen var ett faktum. Monaco åkte hem med en poäng i bagaget och gjorde sig redo för returen mot den ryska huvudstadsklubben.Det blev en ensidig historia mot CSKA Moskva på Stade Louis. Valère Germain inledde målskyttet efter drygt tio minuter och sedan gjorde Falcao två snabba mål innan den första halvleken var över. Monegaskerna fortsatte att ösa på framåt, men några fler mål blev det inte. Inbytte Carrillo var nära att sätta fyran i slutet av matchen, men målramen stod i vägen för den 25-årige argentinaren.Den femte gruppspelsomgången gick av stapeln på hemmaplan för Monaco och denna gång var det Tottenham som kom till Stade Louis för att utkräva revansch från förlusten på Wembley tidigare under hösten. Los Monégasques ville dock annat och tre snabba mål tidigt i andra halvlek – två för Monaco och ett för Tottenham – var allt som krävdes för att monegaskerna skulle stå som segrare. Vinsten innebar att Monaco vara klara gruppvinnare redan efter fem omgångar.Den sjätte och sista gruppspelsmatchen spelades på tysk mark. Jardims mannar åkte till BayArena med en rätt reservbetonad trupp och fick se sig besegrade av Bayer Leverkusen med 3-0. Yurchenko öppnade målskyttet med ett vackert distansskott efter en halvtimmes spel och i början av andra halvlek utökade tyskarna sin ledning genom Julian Brandt. Kort därpå höll Corentin Jean på att ge monegaskerna kontakt, men hans skott gick i stolpen. I slutet av matchen orsakade Diallo en straff. Leverkusens vänsterback Wendell tog hand om straffen, men prickade ribban. Bollen studsade dock olyckligt ner i ryggen på De Sanctis i Monaco-målet och gick in i mål. 3-0 var ett faktum på BayArena, men Monaco hade trots förlusten vunnit gruppen.I åttondelen fick Les Monégasques en på förhand tuff lottning – Manchester City. Rond ett på Eastlands var en minst sagt händelserik tillställning. Efter fint förarbete av Sané gjorde Sterling matchens första mål efter en knapp halvtimmes spel. Falcao kvitterade kort därpå för Monaco och före halvtid gav Mbappe monegaskerna ledningen. Tidigt i andra halvlek räddade Caballero en straff signerad Falcao och istället kunde City kvittera via Agüero efter en snabb kontring och ett horribelt misstag från Subasic i Monacomålet, som tycktes ha tvål på handskarna när han lät släppa igenom argentinarens skott. Bara minuten senare chippade Falcao in ledningsmålet för gästerna och med en halvtimme kvar ledde Monaco med 3-2. City skulle dock komma tillbaka – tre gånger om. På elva minuter gjorde Pep Guardiolas manskap tre mål, ett signerat Agüero, ett Stones och ett Sané. Matchen slutade 5-3 till City, men Monaco fick med sig tre viktiga bortamål.Returen på Stade Louis inleddes på bästa sätt för Monaco när Mbappe satte 1-0 tidigt i första halvlek. Efter en halvtimme kom också 2-0 för Los Monégasques och Jardims lag var för stunden i kvartsfinal. Ett blekt City gaskade upp sig något i andra halvlek och reducerade via Sané när det återstod tjugo minuter av matchen och plötsligt var Monaco ute. Fem minuter senare fick hemmalaget frispark och då höll sig Bakayoko framme och nickade in 3-1 för Monaco. Det blev matchens sista mål och Monaco hade slagit ut Manchester City!På pappret är Monaco något sämre än de övriga kvartsfinalisterna, med undantag för Leicester. CL-rutinen på den här nivån lyser också med sin frånvaro i det unga Monaco, vilket talar för Barça. Barcelona ”förväntas” vinna mot Monaco utan större bekymmer, men verkligheten är sällan så svart och vit, fråga bara Manchester City.Monaco är ett starkt och fysiskt lag och sådana passar aldrig Barcelona bra. Inte heller lag som gillar snabba omställningar, vilket Monaco är skickliga på. Precis som i fallet med Leicester finns det här en liten risk för underskattning och går Barça in med en loj inställning kan det sluta mycket illa. Detsamma gäller att motivation slår klass. Monaco går in som rejäla underdogs, har inget att förlora och kan spela i stort sett helt utan press.: 15: 13: 37: 39: 24: 2: 3404: 2751: 48 %: Radamel Falcao – 4 mål: Fabinho – 2 assistReal Madrid lottades in i samma grupp som Borussia Dortmund, Sporting Club de Portugal och Legia Warszawa.I premiärmatchen tog Real Madrid emot Sporting på Santiago Bernabéu. Efter en mållös första halvlek var det Bruno César som gjorde matchens första mål för de gästande portugiserna. Los Blancos låg på för en kvittering och Ronaldo kom nära i 82:a minuten då han prickade målramen. Två minuter från full tid kom så kvitteringsmålet. En frispark signerad Ronaldo letade sig in i mål och på tilläggstid nickade inbytte Morata in 2-1 för spanjorerna. Real Madrid lyckades därmed få med sig alla tre poäng, även om det satt hårt inne.Näst på tur på agendan stod en resa till Tyskland, närmare bestämt Dortmund och Westfalenstadion. Ronaldo gjorde matchens första mål en dryg kvart in i matchen efter att ha blivit snyggt framspelad av Bale. Strax före halvtid stod Keylor Navas för en tavla då han inte lyckades boxa undan bollen efter en Dortmundfrispark och Aubameyang höll sig påpassligt framme och satte kvitteringen för BVB. I andra halvlek var Benzema nära att ge Real Madrid ledningen, men skottet tog i stolpen. Returen gick dock ut till Varane som kunde stöta in ledningsmålet i öppet mål. Real såg ut att gå segrande ur striden, men i 86:e matchminuten kvitterade Schürrle för Dortmund och matchen slutade i delad pott.Gruppspelsmatch nummer tre gick av stapeln på Santiago Bernabéu där Real tog emot Legia Warszawa. Polackerna höll sånär på att chocka Zidanes manskap när Vadis Odjidja-Ofoe sköt i insidan av stolpen redan efter tio minuters spel, men istället var det Gareth Bale som kort därpå gjorde matchens första mål och gav Real ledningen. Bara några minuter senare avlossade Marcelo ett skott som via en täckande Jodlowiec gick i mål och marängerna hade dubblat sin ledning. Legia fick en chans att få kontakt efter att Danilo orsakat en straff – en chans de förvaltade via Radovic som kyligt lurade bort Keylor Navas och satte reduceringsmålet på Bernabéu. Asensio hann dock utöka Reals ledning i första halvlek och i andra halvlek gjorde både Vazquez och Morata varsitt mål. När domaren blåste av matchen visade resultattavlan 5-1 till hemmalaget.En ny match mot Legia väntade för Real Madrid, denna gång i Warszawa. Los Blancos fick en drömstart efter ett drömmål signerat Bale när matchen bara var en minut gammal. Benzema dubblade spanjorernas ledning efter en dryg halvtimme, men fem minuter senare reducerade Legia. I andra halvlek kom kvitteringen för polackerna och i 83:e minuten tog Legia ledningen. Real Madrid svarade dock omgående och kvitterade via Kovacic. 3-3 slutade matchen och marängerna fick nöja sig med att åka hem från Warszawa med en poäng.Nästa resa gick till Portugal där Real Madrid skulle inta Estádio José Alvalade i Lissabon. Varane satte det enda målet i första halvlek och när João Pereira i Sporting fick syna det röda kortet i mitten av andra halvlek kändes Real Madrids seger ganska säker, om än något skör med tanke på uddamålsledningen. Efter handboll av Coentrão i eget straffområde dömde domaren dock straff till Sporting och Adrien Silva gjorde inga misstag från elvameterspunkten utan kvitterade för portugiserna. I 86:e minuten nickade Benzema in 2-1 för marängerna och segern var ett faktum för marängerna.I och med segern i Lissabon var Real Madrid klara för åttondel, men låg tvåa i gruppen. Den sista gruppspelsmatchen blev därmed avgörande för vilket lag av Real Madrid och Borussia Dortmund som skulle knipa förstaplatsen i gruppen. Los Blancos tog emot tyskarna i Madrid och Benzema öppnade målskyttet på Bernabéu i första halvleken. Fransmannen ökade på Reals ledning tidigt i första halvlek, men inte långt därefter fick Dortmund kontakt när Aubameyang reducerade. I slutet av matchen satte BVB av i en kontring där Reus, framspelad av Aubameyang, kunde stänka in kvitteringen för tyskarna. Matchen slutade, precis som i Dortmund, 2-2 och Real Madrid lyckades därmed inte vinna gruppen utan kvalificerade sig till åttondelsfinal som tvåa i grupp F.I åttondelen föll lotten på Napoli och i första mötet på Santiago Bernabéu hamnade Los Blancos i tidigt underläge när Insigne målade för italienarna tidigt i första halvlek. Benzema kvitterade dock inte långt efter och två snabba mål i andra halvlek, signerade Kroos och Casemiro, gjorde att Real hade ett bra utgångsläge inför returen i Italien. På San Paolo var det återigen Napoli som tog ledningen via Mertens i mitten av första halvlek. I andra kvitterade Ramos efter en hörna och några minuter senare nickade Mertens in bollen i eget mål efter ännu en hörna. På övertid fastställde Morata slutresultatet till 3-1 för spanjorerna, som efter totalt 6-2 var vidare till kvartsfinal.Spelmässigt har Real Madrid under vårkanten inte alltid övertygat. Zidanes mannar tappade för ett par veckor sedan serieledningen till just Barcelona, men kunde efter helgens ligaomgång återta den. Trots det lär självförtroendet inte vara på topp hos Los Blancos då spelet ganska ofta har sett krystat ut både i ligan och i CL. Därtill har man inte imponerat nämnvärt i Champions League, varken offensivt eller defensivt. Real Madrid är ganska sårbara bakåt och förlitar sig mycket på inlägg framåt. Om Barça neutraliserar marängernas inlägg och mittfältsmotorn Modric samt undviker fasta situationer är mycket vunnet.Los Blancos har en tendens att vinna även om de spelar dåligt, vilket är en styrka som inte ska underskattas. Sergio Ramos är en stor vinnarskalle som räddat åtskilliga poäng för marängerna den här säsongen. Fasta situationer bör man försöka undvika mot Real, särskilt i slutet av matcher då Ramos har en vana att dyka upp och göra mål. Nerverna när man ställs emot sina antagonister är inte heller att leka med eftersom prestigen är så mycket högre än vid ”vanliga” matcher. Tre matcher mot ärkerivalerna inom loppet av knappt två veckor är två för mycket. Vi bevittnade något liknande 2011, när Barça och Real möttes fyra gånger på 18 dagar, vilket piskade upp en hatstämning utan dess like. Även om det med största sannolikhet inte skulle bli lika fula scener nu – Mourinho är ju inte kvar i den spanska huvudstadsklubben – känns det lite väl mycket med tre clásicos så tätt inpå varandra.: 22: 12: 51: 56: 36: 6: 4671: 4148: 53 %: Karim Benzema – 5 mål: Cristiano Ronaldo – 6 assistKälla: uefa.com