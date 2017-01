Inför Copa del Rey: Athletic Bilbao - FC Barcelona

Efter två veckors julledighet tar säsongen vid precis där den slutade – nämligen match i Copa del Rey. Denna gång är det inte tredjedivisionslaget Hércules som står för motståndet utan de klassiska Copa del Rey-antagonisterna från Baskien, Athletic Bilbao.

Ja, FC Barcelona och Athletic Bilbao känner onekligen till både Copa del Rey och varandra väl. Inte bara har de i och med denna match nu mötts tre år i rad i cupen, de är också de mest framgångsrika lagen i turneringens historia. Bilbao har som andra mest framgångsrika lag segrat 23 (!) gånger i cupen medan FC Barcelona, turneringens mest framgångsrika lag, segrat hela 28 gånger.Även om FC Barcelona allt som oftast dragit det längsta strået de senaste åren finns det mycket som talar för att det blir en tuff match på San Mamés.Athletic Bilbao ligger i skrivande stund på sjunde plats i La liga. Säsongen började svagt med två raka förluster, först mot Sporting Gijón och sedan mot Barca själva. Matchen mot Barcelona var det senaste mötet mellan lagen. Matchen var väldigt jämn och slutade till sist 1-0 efter ett nickmål av Rakitic. Efter de två inledande matcherna har laget fått upp farten och vunnit åtta, spelat två oavgjorda och förlorat fyra. Med andra ord en relativt normal säsong för Bilbao; inte riktigt med i den absoluta toppen men alltid strax där bakom.Bilbao har precis som Barcelona under hösten balanserat flera turneringar samtidigt. Utöver ligan slog Bilbao utan problem ut tredjedivisionslaget Racing Santander i cupen för att nu möta Barcelona och i Europa League gick man komfortabelt vidare från sin förhållandevis enkla grupp innehållande Genk (Belgien), Rapid Wien (Österrike) och Sassuolo (Italien). Athletic slutade tvåa i gruppen efter Genk och i sextondelsfinal väntar nu Apoel från Cypern.Athletic Bilbao kommer med allra största förmodan ställa upp med en A-betonad uppställning. Största hotet utgörs av, som alltid, åldersmannen Aritz Aduriz. Aduriz fyller 36 om bara en månad men även om han inte är lika rörlig som för tio år sedan så är han fortfarande (likt en viss supersvensk) en otrolig målgörare och i synnerhet ett stort hot i luften. Han är så här långt Athletics bästa målgörare på sex mål, tätt följd av Raúl Garcia på fem.Avslutningsvis vill vi också nämna betydligt tråkigare nyheter i Bilbao-lägret. Bilbaos unga och mycket talangfulle mittback Yeray Àlvarez López blev strax innan jul diagnostiserad med testikelcancer och blev tvingad till akutoperation för att ta bort tumören i ena testikeln. Operationen genomfördes 27 december och ska ha gått bra och genomförts utan komplikationer. Barcaredaktionen skickar sina tankar till Yeray och önskar honom all styrka för att ta sig tillbaka till fotbollsplanen.Animo Yeray!FC Barcelona radade i december upp fem raka segrar och har sett bättre ut på sista tiden. Athletic är ett svårt motstånd och inget lag man jublar över att lottas mot, men FC Barcelona har trots allt fem raka segrar mot baskerna och vunnit 8 av de senaste 10 mötena. Dessutom får Luis Enrique nu ta del av glädjen av en skadefri trupp (nästan, Cillesen är borta) vilket ger Lucho fler alternativ när laguttagningen ska ske.Trots skadefri trupp och bra nutida historik mot Athletic så måste FC Barcelona först brottas med ett cupspöke. FC Barcelona har nämligen inte på tio år vunnit den första matchen på året då den spelats på bortaplan. Hemma har det inte varit några större svårigheter men på tre försök på bortaplan har det blivit två oavgjorda och en förlust (0-0 mot Espanyol i ligan förra året). Detta må klassas som löjlig statistik men kan tas med som en liten parantes inför mötet med Athletic på torsdag kväll.Efter träningen under onsdagen slog sig Luis Enrique ner vid podiet och svarade på ett antal frågor om diverse saker. Många frågor handlade om mötet med Bilbao men också om förväntningarna på det nya året, spelarnas hälsa och givetvis hans framtid som tränare för FC Barcelona.Luis Enrique var väldigt positiv under presskonferensen och menade att han var nöjd med slutet av 2016 och speciellt nöjd, nästan lite förvånad, över hur bra form spelarna såg ut att vara i redan på träningen under tisdagen:"I am sure we will be at a high level during the knockout round due to how we ended 2016 and the condition the players have returned in.”“We have been able to enjoy some well-earned holidays and I am pleasantly surprised with the players since their return. They have come back in better shape than when they left.”Angående motståndet väljer Enrique att höja ett varningens finger och menar att Athletic är ett modigt lag som pressar högt:“We face a Club that we know well. The tie will be a difficult one and first we need to go to their ground knowing how dangerous Athletic are. They will put pressure on us and it will be an interesting tie to watch.”“I don't think Athletic will change the way they defend. They are very brave and they are a team that try and overwhelm you with their pressing. They aren't scared of leaving spaces in behind.”Trots ett bortamöte på en svår arena mot ett bra motstånd måste man också komma ihåg att vi har världens bäste i storslagen form. När lagen möttes i Copa del Rey-finalen säsongen 14/15 så gjorde han ett mål som förmodligen inte många glömt men som är värt att se på om och om igen.Se och njut: https://www.youtube.com/watch?v=XpVGRwB2e9kFC Barcelona har en viktig match mot Villareal redan på söndag men cupen är viktig för Luis Enrique så trots detta finns det fog för att tro att laget kommer vara A-lagsspetsat.Åttondelsfinal i Copa del Rey – första mötetEstadio San MamésTorsdag 5/1 21.15Viasat Sport Premium