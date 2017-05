2017-05-27 21:30

Luis Enrique gör sin sista match som tränare för FC Barcelona i cupfinalen mot Alavés.

Inför Copa del Rey-final: FC Barcelona - Alavés

Champions League-äventyret körde rakt in i en italiensk mur och kraschade, ligan försvann i en sällan skådad berg- och dalbanesäsong. Kvar står FC Barcelona på Vincente Calderón i arenans sista match, i Luis Enriques sista match och i jakten på det som blev över - Copa del Rey-titeln.



Säsongen 2016-2017 har utan tvekan varit en av de märkligaste på många år. I ligan har Barca varit uträknade gång på gång men har med nöd och näppe lyckats hålla liv i striden ända in i sista omgången, i CL minns vi alla kontrastdubbelmötet mot PSG och i Copa del Rey har det sett stabilt ut mest hela vägen.



Det har varit omöjligt att veta vad man ska förvänta sig av årets upplaga. Problematiken har inte legat i att Barca har förlorat ligamatcher - det händer - utan det är skillnaden i prestationerna som utgjort orosmolnet. Uddamålsförluster i jämna matcher mot bra motstånd är fullt logiskt, men att släppa in fyra mål mot Celta Vigo är inte hållbart. Mestadels har det givetvis blivit segrar och ligasäsongen blev till slut fullt godkänd, Barca tog trots allt bara en poäng mindre än förra året då de blev mästare och gjorde den här säsongen fler mål än någonsin – 116 stycken.

Real Madrid var dock starkare och framför allt stabilare i år och det är bara att lyfta på hatten. Men, det finns en match kvar att spela och en pokal kvar att slåss om – nu granskar vi Alavés och FC Barcelona och förbereder oss inför cupfinal.

Alavés



Alavés går in i cupfinalen med vind i seglen och sju raka matcher utan förlust. Det Baskien-baserade laget, som är nykomlingar och inte varit uppe i högsta divisionen på tio år, landade på en högst respektabel nionde plats i ligan. Med tanke på just det, att de är nya i ligan för i år, får klubben vara oerhört nöjd med säsongen oavsett utgången i morgondagens final. En nionde plats i ligan, seger borta mot både Barcelona (!) och Villareal i ligan och kronan på verket – final i Copa del Rey. Det ska tilläggas att Barcelona sedan fick sin revansch och vann med 0-6 på bortaplan men skalpen på Camp Nou i oktober tar Alavés garanterat med sig när de går in i matchen på Vincenten Calderón under lördagskvällen.



Alavés väg till finalen har varit betydligt lättare än Barcelonas. Laget ska givetvis ha beröm för att ha tagit sig så pass långt, men måste samtidigt tacka turen då de hamnade på den sida trädet med lag som Alorcón och Gimnástic istället för Bilbao och Atletico Madrid. Det var först i semifinalen som de verkligen blev ställda på prov då John Guidettis Celta Vigo stod för motståndet. Första matchen i Vigo slutade mållös men i den 82a minuten i andra mötet gjorde Méndez dubbelmötets enda mål och såg till att Alavés avancerade till final.



Alavés trupp har få namnkunniga spelare, det som ligger närmast till hands för Barcasupportrar är Deyverson och Ibai Gomez som båda gjorde mål för Alavés mot Barca på Camp Nou. Dessa två spelare är också de som gjort flest mål för Alavés under säsongen (7 respektive 5). I övrigt är kanske det namn man känner igen mest målvakten Adrián Ortolá som är på lån till Alavés från just FC Barcelona.



Möjlig startelva:



Pacheco

T. Hernandez – Feddal – Alexis – Kiko

Llorente – Manu Garcia

Ibai Gomez – Camarasa – Antonio Mendez

Deyverson



FC Barcelona



Imorgon gör Luis Enriques sin sista match som tränare för FC Barcelona. Vid vinst imorgon kväll landar Lucho på åtta pokaler på tre år – ett mer än godkänt facit. Det är svårt att inte tycka om Enrique trots den här säsongens svackor, hans experimentlusta har gett Barca fler strängar på formationslyran och gjort att Barcelona lärt sig spela på fler sätt än uteslutande Tiki Taka-fotboll. Tyvärr har det nu på senare tid allt oftare resulterat i förlorade mittfält och ihåliga försvar – något som också blev hans fall. Men vi tackar Lucho för hans tre fina år vid rodret!



FC Barcelonas resa mot finalen har varit tämligen problemfri. Totalt 8-1 i sextondelen mot Hércules och 6-2 mot Real Sociedad i kvartsfinalen. Det var främst i mötena med Bilbao och Atletico Madrid som Barcelona verkligen behövde anstränga sig och spela sin allra bästa fotboll. Första mötet mot Bilbao borta slutade i förlust men Barca lyckades vända på hemmaplan och mot Atletico var det 2-1-segern på Vincente Calderón som blev avgörande. Barcelona har i år trivts på Vincente Calderón, två matcher har resulterat i två 2-1-segrar mot väldigt tufft motstånd. Dessutom har laget en relativt färsk 6-0-seger mot Alavés i bagaget. Ovanpå detta kommer Barcelona in till finalen med sex raka segrar, inklusive en moralhöjande El Clásico-seger. Förutsättningarna ser fina ut för FC Barcelona!



Röster inför finalen:



Alba: ”För att vinna måste vi ha bollen och låta de springa sig trötta, skapa chanser och spela vår bästa fotboll – annars kommer det bli svårt för oss”



Iniesta: ”Det handlar om ännu en pokal och det kan hjälpa oss att avsluta säsongen på bästa sätt. Alavés har gjort en väldigt bra säsong och de är i ett väldigt viktigt läge i deras klubbs historia”



Piqué: ”Laget vilar inte. Vi har vunnit många matcher i rad och vi kommer vara redo. Matchen är väldigt viktig. Målet är att vinna cupen eftersom det innebär ännu en pokal och dessutom möjlighet att spela supercupen."



Gästinlägg från Puyol: ”Copa del Rey-finalen är en av säsongens bästa matcher. Fansen följer alltid matchen intensivt och atmosfären är alltid väldigt bra.”



Angående startelvan finns det några tydliga frågetecken. Högerbacksplatsen och striker-rollen behövs täckas upp då Sergi Roberto och Luis Suárez är avstängda. Det troliga är att Paco går in istället för Suárez, däremot är det inte helt klart hur högerbacksplatsen kommer hanteras. Antingen väljer Lucho det aningen modigare alternativet, att spela Digne som högerback precis som mot Las Palmas, eller så väljer han det tryggare alernativet och låter Mascherano fylla ut som högerback. Mascheranos status är dock i skrivande stund oklar, däremot ska Piqué vara tillbaka efter magsmärtorna och vara redo för spel.



Möjlig startelva:



Cillesen

Digne – Pique – Umtiti – Alba

Rakitic – Busquets – Iniesta

Messi – Alcácer - Neymar



Tankar:



Barcelona har här chansen att avsluta säsongen med en titel och då också göra säsongen godkänd snarare än underkänd. Matchbilden lär vara väntad, Barca kommer dominera bollinnehavet och matchen, Alavés kommer satsa på kontringar med Deyverson i spetsen. Det Barcelona bör se upp för är fasta situationer och tidiga inlägg mot första stolpen, precis så gjorde Alavés sina två mål mot Barcelona på Camp Nou. Det ska dock tilläggas att Messi, Suárez och Iniesta vilades i den matchen. Imorgon kommer visserligen inte Suárez finnas med men med en Messi i högform ska Barcelona bara vinna imorgon.

År 2015 tog FC Barcelona hem trippeln, 2016 blev det en dubbel och nu, 2017, kan det bli en enkel singel. Nästa år hoppas vi på trendbrott i denna dystra utveckling.

Vad: Final i Copa del Rey

Var: Vincente Calderón, Madrid

När: Lördag 21.30

Sändning: Eurosport

