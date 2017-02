2017-02-11 16:15

Luis Enriques Barcelona har en svår nöt att knäcka på lördag i form av Alaves.

Inför: Deportivo Alaves - FC Barcelona

Regerande mästaren FC Barcelona möter sent på lördagseftermiddagen nykomlingen Deportivo Alaves borta i den 22:a omgången av La Liga. Det kan mycket väl hända att Barcelona får bekänna färg, då Alaves hitintills har gjort en kanonsäsong. Faktum är att den katalanska giganten har revansch att utkräva efter att man högst sensationellt föll på Camp Nou mot den baskiska uppstickaren i början av ligasäsongen. Nu har man inte råd att tappa värdefulla poäng i kampen om ligatiteln.





Med andra ord är Alaves inte att leka med. Utan det här är en klubb som är fast inställd på att etablera sig som ett stabilt i La Liga. Alaves är en gammal baskisk klubb som bildades redan 1921. Men man har inte haft framgångar värd namnet, annat än att man var på håret att vinna dåvarande UEFA-cupen 2001. I en nervkittlande, spektakulär tillställning fick man till slut ge vika mot FC Liverpool som vann med 5-4 efter förlängning. Alaves blev degraderade från La Liga 2006 och tog steget upp till finrummet efter att ha vunnit andradivisionen på försommaren ifjol. Man gör nu sin tolfte säsong i ordningen i den högsta divisionen. I onsdags vann man sin semifinal i Copa del Rey, då man besegrade



Cupfinalen är ju inte förrän på slutet av säsongen och Barcelona behöver fokusera på ligaspelet nu. Man är mer eller mindre piskad att vinna mot Alaves i morgon för att sätta press på ligaettan Real Madrid som har två matcher färre spelade inför helgens omgång. Allt annat än en vinst i morgondagens match riskerar att bli förödande i Barcelonas strävan efter ett nytt ligaguld. Till helgens match är det osäkert om Rafinha kan medverka på grund av ansiktsskadan han oturligt fick när han kolliderade med Marc-Andre Ter Stegen häromveckan.



Möjlig startelva:

Ter Stegen

Sergio Roberto-Mathieu-Umtiti-Alba

Rakitic-Busquets-Iniesta

Messi-Suarez-Neymar



Matchtruppen har inte offentliggjorts i skrivande stund.



Matchdag: Lördag 11 februari

Avspark: Klockan 16:15

Arena: Mendizorroza

TV: Viasat

