2017-01-22 20:45

Eibar - Barcelona



Kommer den här mannen att spela från start och imponera imorgon? Svaret får vi se om lite mer än 24 timmar!

Inför Eibar – FC Barcelona

Efter den tunga vinsten på Anoeta i torsdags i den spanska cupen kommer Barca att ställa sitt fokus nu mot Eibar i ligaspelet. Tre poäng är ett måste för att sätta press på Sevilla och Real Madrid.

