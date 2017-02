2017-02-04 16:15

Barcelona - Athletic



Kan Barça minska gapet till serieledarna i morgon?

Inför: FC Barcelona – Athletic Bilbao

Barcelonas hektiska spelschema fortsätter och bara tre dagar efter den blytunga segern mot Atlético Madrid i den första semifinalen i Copa del Rey tar Barça emot Athletic Bilbao på Camp Nou. Luis Enriques mannar är ute efter att krympa avståndet till serieledarna – om än bara tillfälligt – och sätta press på Real Madrid i ligatoppen.



FC Barcelona



I och med förra helgens debacle i Andalusien har Barcelona försatt sig själva i en prekär situation. Poängtappet på Benito Villamarín, i kombination med att Real Madrid besegrade Real Sociedad, gör att Barça nu har ett gap på fyra poäng upp till de serieledande marängerna – ett gap som potentiellt kan öka till sju poäng då Zidanes mannar har en match mindre spelad.



Det går att debattera i oändlighet att domaren rånade Barça på två poäng då han inte dömde mål trots att bollen var hela 57 centimeter över mållinjen, men faktum är att Barcelona spelade oerhört dåligt. Visst, man hade två bollar i mål medan Betis hade en boll i mål; det ska givetvis räcka för att ta hem segern. Det går dock inte att komma ifrån att Barça stod för en bedrövlig insats och knappast var värda segern, trots att man i praktiken borde ha vunnit. Det vore minst sagt tråkigt om ligan avgörs av ett sådant här horribelt domarmisstag, men halva säsongen återstår och det är många poäng kvar att spela om.



Den ojämna nivå laget har visat upp under den här säsongen är dock oroväckande och något Lucho måste få ordning på om man ska kunna utmana om några titlar alls i vår. Fortsätter Barça det loja och slarviga spelet vi allt för ofta fått se prov på känns ligatiteln väldigt avlägsen och risken för ett respass ur Champions League redan i åttondelen är överhängande om det inte sker en rejäl uppryckning spelmässigt.



En liten uppryckning fick vi se under den första halvleken på Vicente Calderón där Barça under större delen av halvleken hade mer eller mindre kontroll på händelserna på plan och tillät inte att Atlético kom till några större farligheter.



Därefter skedde en smärre genomklappning i andra halvlek och Barça hade tur som kunde åka hem med segern. Atlético var ytterst nära att kvittera vid allt för många tillfällen, men Luchos manskap kunde tack och lov stå emot huvudstadslagets offensiv och står därmed med ena foten i final, även om det återstår 90 tuffa minuter på Camp Nou.



Först är det dock dags att åter vända fokus till ligaspelet när Athletic Bilbao gästar den katalanska katedralen i morgon eftermiddag och det kommer knappast bli en enkel match mot ett Athletic som är ute efter revansch från uttåget i cupen. Barcelonas facit på hemmaplan den här säsongen är inte direkt lysande och det kommer krävas mer av Barça än det oinspirerade spelet man visade upp mot Betis förra helgen för att katalanerna ska gå segrande ur bataljen i morgon.



Barça har – precis som förra helgen – ett ypperligt läge att sätta press på serieledande Real Madrid. Vid seger har marängernas ledning krympt till en poäng och på söndagskvällen väntar en svår uppgift för Real Madrid när Zidane och hans mannar besöker Balaídos för att ta sig an Celta Vigo, som slog ut huvudstadslaget ur Copa del Rey för några veckor sedan. Låt oss hoppas att Blaugrana, till skillnad från förra veckan, tar tre poäng i morgon samtidigt som Celta snor poäng av Real – då skulle ligan plötsligt kännas vidöppen igen.



Skadeläget i Barça är oförändrat med både Iniesta och Busquets alltjämt otillgängliga för spel. Glada nyheter är dock att Iniesta har börjat träna med laget igen och kanske kan vara redo för ett inhopp redan i cupreturen på onsdag. Vad gäller Digne är det fortfarande oklart när han är tillbaka, men hans skada lär inte vara särskilt allvarlig.



Med tanke på veckans match mot Atlético och returen som väntar på onsdag lär Lucho sin vana trogen rotera något till morgondagens match. De enda som känns helt givna att starta är Ter Stegen, Messi, Neymar och Luis Suárez. I övrigt är det bara att gissa vilka spelare Luis Enrique tänker ställa på banan, men att några nyckelspelare vilas inför returen mot Atlético känns troligt. Kanske tar Mathieu plats i startelvan, antingen centralt i försvaret eller till vänster, för att låta Piqué eller Jordi Alba få lite vila. Mittfältet lär stuvas om något och Rakitic skulle kunna starta som pivote med Rafinha och André Gomes bredvid sig om Lucho vill villa Mascherano som gjorde ett fint jobb som pivote på Vicente Calderón. Arda skulle dock kunna ta plats på mitten för att få lite välbehövlig speltid inför att han lär axla Neymars roll på onsdag och André Gomes kanske får ta pivoterollen så att även Rakitic får vila. Ja, alternativen är många och det är svårt att gissa hur Lucho tänker när det gäller valet av elva. Det enda som känns säkert är att det inte blir samma elva som startade i onsdags.





Trupp: ej offentliggjord i skrivande stund. Artikeln uppdateras när truppen släpps.





Möjlig startelva



Ter Stegen

Sergi Roberto – Piqué – Umtiti – Mathieu

Rafinha – Rakitic – André Gomes

Messi – Luis Suárez – Neymar







Athletic Bilbao



Barcelona slog ut Athletic ur cupen för en knapp månad sedan, trots att Athletic hade en 2-1-seger i bagaget till returen på Camp Nou. Baskerna lär vara sugna på revansch när de nu åter kommer till Camp Nou för att försöka fortsätta sin fem matcher långa förlustfria svit i ligaspelet.



Året har dock inte börjat helt strålande för Ernesto Valverde och hans mannar. Förvisso inledde man 2017 med att besegra Barcelona i den första åttondelsfinalmatchen i cupen, men i ligaspelet åkte man på två raka 0-0-matcher mot båda nykomlingarna Alavés och Leganés. Därefter var baskerna nära att besegra Atlético Madrid hemma i Bilbao, men med tio minuter kvar satte Fernando Torres kvitteringen för Madridlaget och Athletic fick nöja sig med en poäng.



Senast kommer Athletic från en 2-1-seger mot Sporting Gijón efter att man vände ett 1-0-underläge i halvtid genom att göra två mål i andra. Los Leones parkerar för tillfället på plats sju i tabellen med 32 ihopspelade poäng, bara två poäng bakom Villarreal som prenumererar på den sista Europaspelsplatsen.



I morgondagens match lär Athletic gå in med en matchplan som går ut på att sätta hög press på Barcelona. I båda cupmatcherna spelade baskerna med en glödande intensitet och pressade Barça över hela plan, vilket störde katalanerna rejält. Barcelonas oförmåga att kunna kontrollera matcher nu för tiden beror till stor del på att mittfältet är ett gapande hålrum som knappt kan slå tre passningar i rad, än mindre hålla i bollen. Om Athletic fokuserar på att vinna kampen på mitten – vilket ärligt talat, och det smärtar att säga, inte är så svårt mot Barça för tillfället – kan det bli en lång och jobbig kväll för katalanerna.



Athletic spelar ofta med hög backlinje, vilket lämnar en hel del yta framför Iraizoz i mål. Om MSN kan se till att hålla sig på rätt sida kan det alltså finnas goda chanser att det uppstår flera frilägen, vilket det nuvarande kontringsspelande Barcelona borde kunna utnyttja till max.



Även om baskerna har ett antal kryss i bagaget och åkte ut i Copa del Rey bör Ernesto Valverde vara vid gott mod. Hans Athletic är, med undantag för cupmatchen mot Barcelona på Camp Nou, obesegrade sedan i mitten av november. Då var det Betis som stod för motståndet nere i Andalusien och Rubén Castro gjorde matchens enda mål, vilket också var hemmalagets enda skott på mål.



Inför morgondagens match saknar baskerna Sabin Merino och Elustondo som båda är skadade, men i övrigt har Valverde samtliga spelare till sitt förfogande.





Trupp: Iraizoz, Bóveda, Laporte, Eraso, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, Lekue, De Marcos, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Yeray Álvarez och Remiro.





Möjlig startelva



Iraizoz

De Marcos – Bóveda – Laporte – Balenziaga

Etxebarria – San José

Williams – Raúl García – Muniain

Aduriz







Håll ögonen på



* Samuel Umtiti. Den unga mittbacken går från klarhet till klarhet och är en klippa i försvaret. Gör oftast allt rätt och trots sin unga ålder och att han gör sin första säsong i Barcelona bör han vara given i galaelvan. Så lugn, så säker; han läser spelet väldigt bra och är allt som oftast steget före motståndarna. En gigant bredvid Piqué!



* Rafinha. Brassen erbjuder mer kreativitet och bollsäkerhet än de flesta på Barcelonas mittfält för tillfället och borde få chansen att axla Iniestas roll i morgon. Kan förhoppningsvis bidra till mer kontroll på mitten och det är dags för Rafinha att ta nästa steg i utvecklingen, vilket han bara kan göra om han får speltid.



* Iñaki Williams. Athletics vindsnabba forward sysselsatte Barçaförsvaret rejält under cupmötena och satte även en balja. Med sin rörelse och snabbhet är Williams ett ständigt hot för baskerna och Barça kommer att få jobba hårt för att hålla honom under kontroll i morgon.



* Aymeric Laporte. Står ofta för bra insatser mot Barcelona och stoppar anfallstrions framfart i tid och otid, även om han förvisso har fått se sig överspelad ett antal gånger. Kommer ha att göra när han för tredje gången på kort tid ställs mot MSN och det gäller att han – och hela Athletic – är på tårna om baskerna ska hålla tätt framför Iraizoz.







Matchfakta



Vad: La Liga, omgång 21

Var: Camp Nou, Barcelona

När: Lördag 4/2 kl 16.15

Tv: Viasat Fotboll

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, livetv.sx







EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-02-03

