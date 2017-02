2017-02-07 21:00

Barcelona - Atlético



Kan Suárez kliva fram igen?

Inför F.C Barcelona – Atlético de Madrid: Finalplats i potten

Med siktet inställt på titeln, och med en 2-1-seger i bagaget, söker F.C Barcelona att för fjärde året i rad kvalificera sig för den spanska cupfinalen. Mellan Barça och avancemang står Diego Simeones Atlético de Madrid – redo att grusa den katalanska festen.



Barça vs Atlético, rond 2. Låt gongongen ljuda!



Barça vs Atletico. De senaste fem säsongerna har kännetecknats av åtskilliga, heta drabbningar de två klubbarna emellan, och på tisdagskvällen är det dags igen – denna gång i den avgörande semifinalen av Copa del Rey.



Höga insatser, alltså. Trots detta får drabbningen betraktas som något mindre högspänd än på länge. I och med förra veckans bortaseger – och med tanke på Atléticos sviktande formkurva – går katalanerna nämligen in i matchen som stora favoriter, och med lugnet till synes i behåll.



Ett betryggande tecken, eller världens jinx? Den som lever får se.





F.C Barcelona:



En fjärde rak finalplats, eller kraschlandning och uttåg? Som bekant talar det mesta för det förstnämnda scenariot, och för F.C Barcelonas del skulle en säkrad finalplats innebära välbehövlig arbetsro för



Sakta men säkert har katalanerna under 2017 hittat tillbaka till vinnarspåret, men trots detta lyser de briljanta insatserna alltför ofta med sin frånvaro. De kollektivt briljanta insatserna, det vill säga. Individuellt har spelare som



Nej, skon klämmer snarare på andra ställen. Speluppbyggnaden och mittfältskreativiteten är två exempel på saker som inte har fungerat som det ska, och sättet på vilket dagens Barça har stått och fallit med exempelvis Andrés Iniesta är oroväckande. De rätta mittfältstyperna är helt enkelt för få, och Enrique har tvingats laborera rejält för att ens delvis få bukt med mittfältsproblematiken. På senare tid har lösningen stavats Mascherano, som i Busquets frånvaro lyckosamt har vikarerat som pivote.



Med andra ord finns det alltjämt stora frågetecken inför tisdagens semifinal. Inte bara väntar Busquets och Iniesta på medicinskt klarteckan, brassarna Rafinha och Neymar saknas dessutom på grund av en bruten näsa respektive avstängning efter samlade gula kort.



Dessa frågetecken till trots var det en positiv Luis Enrique som under måndagen talade med pressen. Tränaren talade bland annat om vikten av ett välfyllt Camp Nou, och slog fast att dubbelmötet, trots övertaget, inte på långa vägar är över. Samtidigt underströk asturiern att hans spelare är experter på dessa typer av avgörande matcher.



Låt oss hoppas att han har rätt.





Atlético de Madrid:



Minst två mål, och seger.



Förutsättningarna för



Detta till trots är det långt från frid och fröjd i Atlético-land. Resulteten har sviktat, ryktena om Simeones oundvikliga flytt till Inter intensifierats, och i skrivande stund är Atlético de Madrid inte den obevekliga vinnarmaskin som vi lärt känna under Simeone-eran. Inte heller trupp-situationen är optimal, och inför tisdagens semifinal saknas målvakten



Tufft läge, alltså. Men skam den som ger sig, eller hur?





Laguppställning/Matchbild



”Barça kommer att vara beredda på vår höga press, och redo att kontra i omställningsspelet”



Under måndagen talade Diego Simeone med pressen angående en möjlig matchbild, och enligt undertecknad kan argentinaren mycket väl komma att få rätt.



Självklart kommer Barça att sin vana trogen försöka att hålla i bollen, men i och med gästernas förmodade höga press, och med tanke på Iniesta och Busqeuts eventuella frånvaro, känns det på sin plats med ett rakare Barcelona. Allt för att inte fastna i ett av världens bästa presspel.



Vad hemmalagets uppställning anbelangar råder ett flertal frågetecken. Ersätts Neymar, eller anpassar Enrique formationen därefter? Chansar Enrique med Busquets, eller får Mascherano fortsatt förtoende som pivote? Denis, Gomes eller Rakitic?



Frågar du mig tror jag på en laguppställning där Arda kommer att iklä sig rollen som Neymars ersättare, men i praktiken agera mer dynamiskt än Neymar, någonstans i gränslandet mellan anfallet och mittfältet. Vidare tror jag att Enrique åtminstone i första halvlek kommer att chansa, och spela med Busquets som sittande mittfältare. Förhoppningsvis med Denis och Rakitic framför sig – André Gomes har jag inte mycket till övers för.



Nedan följer en tänkbar startelva:



Cillesen

Roberto, Piqué, Umtiti, Alba

Rakitic, Busquets, Denis

Messi, Suárez, Arda





Håll ögonen på:



1. Fernando Torres



Den åldrande Atléti-ikonen gjorde ett piggt inhopp förra veckan, och satte två mål i helgens seger mot Alavés. Härmed höjer jag ett varningens finger för El Nino, som bevisligen trivs på Camp Nou…





2. Arda Turan



Turken är i finfin form, och gör mål i stort sett varje gång han får spela. Förhoppningsvis även under tisdagskvällen.





3. Leo Messi



Världens främste är i gott slag – men är kortbelastad. Riskerar med andra ord att missa finalen, vid händelse av en ostskiva.





Matchfakta:



Vad: Semifinal 2:2, Copa del Rey

Var: Camp Nou, Barcelona

När: 21:00

Sändning: Viasat Sport premium, Viaplay







2017-02-07 02:30:00

Med siktet inställt på titeln, och med en 2-1-seger i bagaget, söker F.C Barcelona att för fjärde året i rad kvalificera sig för den spanska cupfinalen. Mellan Barça och avancemang står Diego Simeones Atlético de Madrid – redo att grusa den katalanska festen. Barça vs Atlético, rond 2. Låt gongongen ljuda!Ronaldinho är tillbaka i Katalonien, Barcelona fortsätter att engagera sig i kampen mot den utbredda rasismen inom fotbollen, klubben är fortsatt tvåa i inkomstligan och Barça B förstärker. Dessutom: vad har Kim Kardashian och Justin Bieber gemensamt med Neymar? Detta är ämnen som tas upp i veckans La Setmana Blaugrana.Efter en något skakig inledning spelade Barça upp sig och tog en relativt stabil seger mot Athletic, trots ett flertal rotationer från Luis Enriques sida. Neymar glänste, Messi gjorde återigen mål på frispark, Alcácer gjorde äntligen mål och Ter Stegen fick hålla nollan. Det må inte ha varit den bästa matchen Barça har spelat, men det blev i slutändan tre sköna poäng och nu flåsar man Real Madrid i nacken i ligatoppen.Barcelonas hektiska spelschema fortsätter och bara tre dagar efter den blytunga segern mot Atlético Madrid i den första semifinalen i Copa del Rey tar Barça emot Athletic Bilbao på Camp Nou. Luis Enriques mannar är ute efter att krympa avståndet till serieledarna – om än bara tillfälligt – och sätta press på Real Madrid i ligatoppen.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.2-1 blev slutreslutatet när Barcelona satte sig i slagläge inför returen på Camp Nou. Suarez och Messi såg till att den första semifinalen föll till Barcas favör.FC Barcelona möter Atletico Madrid på bortaplan i semifinalen av Copa del Rey på onsdagskvällen. Det är förstås en svår uppgift för Barcelona att komma till tals med Atletico Madrid, särskilt på en kokande Vicente Calderon. Men Barcelona har självfallet inget lag att frukta, inte heller ett svårslaget Atletico Madrid. Detta högintressanta dubbelmöte kan bli ohyggligt spännande.Undersökningar, brassar och skyttekungar. Vi klämmer in allt under det mysiga täcke vi kallas La Setmana Blaugrana!Hafsigt försvarsspel, ett förlorat mittfält och en osannolik domarmiss. Matchen mot Real Betis blev tyvärr ingen förlängning av segersviten, det landade istället i ännu en okoncentrerad och lam insats i ligaspelet.Sjätte raka segern? Eller ännu ett bottennapp för att fortsätta denna märkligt ojämna Barca-säsong? Den som lever får se. Efter utskåpningen mot Real Sociedad på Camp Nou i torsdags är det dags att dyka tillbaka in i ligan och jakten på Real Madrid. Under söndagsförmiddagen beger sig Barcelona till Andalusien för möte med Real Betis på Benito Villamarín.