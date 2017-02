2017-02-19 20:45

Barcelona - CD Leganés



Kan Barcelona ladda om efter debaclet i Paris?

Inför: FC Barcelona – CD Leganés

Barcelona får försöka ladda om till hemmamatchen mot Leganés…





Vi har sett det ett par gånger tidigare från Barcelonas sida, men aldrig i en match av den digniteten. När vi pratar slutspel och Champions League brukar ju Barcelonaspelarna vara hundraprocentigt fokuserade från start och sällan bjuda motståndarna på något. Den här gången var det ju som att Barcelonaspelarna sprang runt skyltar runt halsen med texten: ”Vill ni spela kvartsfinal? Vi struntar i vilket”.



Efter Tyskland – Sverige i Berlin är man ju lite mer försiktig med att använda ordet omöjligt i fotbollssammanhang, men för att det ska bli en bragdartad vändning den här gången krävs ju att Paris gör en lika svag insats som Barcelona gjorde i tisdags. Nej, det handlar nog snarare om att rikta fokus mot ligan och förhoppningsvis får vi se en positiv reaktion redan på söndag kväll när Leagnés kommer på besök till Camp Nou.



FC Barcelona



Efter poängtappet borta mot



Under lördagsmorgonen genomförde Barcelona det förberedande träningspasset till söndagens match där



Enrique förväntar sig såklart, precis som vi, en reaktion från veckans match och menar att det vore naivt att enbart tänka på returmatchen då det är viktiga ligamatcher som väntar dessförinnan. Motståndet beskriver han som mångsidigt såväl taktiskt som individuellt, vilket kan orsaka problem för Barcelona.



Tänkbar startelva



Ter Stegen



Gomes – Rakitic – Iniesta





CD Leganés



Leganés befinner sig för tillfället i ett pressat läge i ligaspelet då laget återfinns på 17:e plats, dvs. precis ovanför nedflyttningsstrecket. Det är inte heller något lysande form som gäster kommer till Camp Nou med. Senaste ligasegern kom hemma mot



Matchfakta



Matchdag: Söndag 19 februari

Avspark: 20:45

Arena: Camp Nou

TV-sändning: Viasat Sport Premium



Visca el Barca! Ja, vad ska man säga efter veckans Champions League -debacle i Paris? Sällan har det väl varit så tydligt hur mycket rätt motivation betyder i fotboll? Paris gjorde såklart mycket rätt. Men framförallt var det ju Barcelona som vek ner sig fullständigt och kom in till matchen med helt fel anspänningsnivå.Vi har sett det ett par gånger tidigare från Barcelonas sida, men aldrig i en match av den digniteten. När vi pratar slutspel och Champions League brukar ju Barcelonaspelarna vara hundraprocentigt fokuserade från start och sällan bjuda motståndarna på något. Den här gången var det ju som att Barcelonaspelarna sprang runt skyltar runt halsen med texten: ”Vill ni spela kvartsfinal? Vi struntar i vilket”.Efter Tyskland – Sverige i Berlin är man ju lite mer försiktig med att använda ordet omöjligt i fotbollssammanhang, men för att det ska bli en bragdartad vändning den här gången krävs ju att Paris gör en lika svag insats som Barcelona gjorde i tisdags. Nej, det handlar nog snarare om att rikta fokus mot ligan och förhoppningsvis får vi se en positiv reaktion redan på söndag kväll när Leagnés kommer på besök till Camp Nou.Efter poängtappet borta mot Real Betis har Barcelona åtminstone hittat tillbaka till vinnarspåret i ligan samt gått till final i Copa del Rey efter att ha slagit ut Atlético. Så även om den tuffa tisdagen hänger som en mörk skugga över laget för tillfället, finns det många lag som hade velat befinna sig i Barcelonas position.Under lördagsmorgonen genomförde Barcelona det förberedande träningspasset till söndagens match där Luis Enrique kunde konstatera att Mascherano var tillbaka på träningsplanen – dock fortsatt med rehabträning. Ytterligare en spelare som Barcelonatränaren får klara sig utan är Busquets som är avstängd till helgens ligamatch.Enrique förväntar sig såklart, precis som vi, en reaktion från veckans match och menar att det vore naivt att enbart tänka på returmatchen då det är viktiga ligamatcher som väntar dessförinnan. Motståndet beskriver han som mångsidigt såväl taktiskt som individuellt, vilket kan orsaka problem för Barcelona.Tänkbar startelvaTer Stegen Sergi Roberto – Piqué – Umtiti – AlbaGomes – Rakitic – Iniesta Messi – Suárez – NeymarLeganés befinner sig för tillfället i ett pressat läge i ligaspelet då laget återfinns på 17:e plats, dvs. precis ovanför nedflyttningsstrecket. Det är inte heller något lysande form som gäster kommer till Camp Nou med. Senaste ligasegern kom hemma mot Osasuna i slutet av november månad. Laget kommer dessutom till helgens match med tre raka förluster mot Celta Vigo , Atlético Madrid och Sporting Gijon (som dessutom skuggar laget i tabellen). Positivt för Leganés är dock att Sporting Gijon redan har förlorat den här omgången. Så laget kan spela ännu mer avslappnat på Camp Nou där poäng såklart vore ren bonus. Bortalagets bästa målskyttar i ligaspelet är Guerrero och Alexander Szymanowski med tre mål vardera.Matchdag: Söndag 19 februariAvspark: 20:45Arena: Camp NouTV-sändning: Viasat Sport Premium

2017-02-18 16:34:05

