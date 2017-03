Inför F.C Barcelona – Celta Vigo: Revansch, eller ny mardröm?

Revansch, eller ny mardröm?



Efter en minst sagt händelsefylld vecka söker Barça att hålla fötterna på jorden, och fortsatt hänga på den spanska ligatoppten. Mellan Barça och tre poäng står mini-spöket Celta Vigo – redo att än en gång sänka katalanerna, och därmed grusa de nytända, blåröda titelförhoppningarna.



Att hitta ingångsvärden till fotbollsmatcher är emellanåt ingen picknick. Säsongen är lång, matcherna många, och varenda kotte till fotbollssupporter vet att vissa matcher, mer än andra, kan och bör beskrivas som transportsträckor.



Lördagens drabbning med



Nej, någon transportsträcka är det knappast tal om när Barça möter Celta. Som bekant har katalanerna de senaste säsongerna haft det plågsamt svårt mot västborna, och lägger man därtill att den spanska ligatoppen plötsligt har förvandlats till ett tvättäkta titel-race, så framstår matchen på förhand som en riktig höjdare. John Guidettis eventuella närvaro, i kombination med



En match med många ingångsvärden, alltså. Låt oss titta närmare på dessa, och på de respektive lagen!





F.C Barcelona:



”På ett sätt känner jag lättnad. Nu kan jag helt och hållet fokusera på återstoden av säsongen och vad den kan komma att representera i och med våra titelchanser.”



Orden är Luis Enriques, och naturligtvis syftar Barça-tränaren på sitt beslut att efter säsongen ta händerna från Barça-ratten. Beskedet kom efter onsdagens hemmaseger mot Sporting Gijón, och det omedelbara, ryggmärgsmässiga intrycket är att offentliggörandet kom i precis rätt tid.



Att en förändring skulle ske var oundvikligt, och nu kan laget fokusera på att rädda det som räddas kan, utan alla distraherande spekulationer kring Enriques framtid och huruvida han har förlorat omklädningsrummet eller inte. En win-win-situation, kort sagt.



Och nu väntar Celta Vigo. Ett av Barças många mini-spöken, och ska katalanerna kamma hem full pott krävs en bättre insats än i höstas, då Barca blev fullständigt uppkäkade i uppspelsfasen. Med andra ord blir förmågan att trolla sig ur och förbi Celtas höga press avgörande – något som känns sådär, med tanke på dagens ”okatalanska” Barça…



Men, misströsta inte! Barça är trots allt på väg att få upp farten, och med såväl Iniesta som Busquets skadefria – och supertrion intakt – är den inneboende potentialen alltjämt skyhög. Att Barcelona plötsligt har häng på



Vad gäller startelvan så talar det mesta för att Enrique även på lördag kommer att ställa upp sitt lag enligt en 3-4-3-uppställning. Detta för att överbefolka planens andra tredjedel, och därmed underlätta uppspelsfasen. Ett smart taktisk drag, vars uppsida enligt undertecknad vida överskuggar riskerna – det vill säga ytorna som uppstår defensivt i och med en fjärde mittfältare.



Nedan fäljer en eventuell startelva:



Ter Stegen

Mascherano, Piqué, Alba

Roberto, Busquets, Iniesta, Denis

Messi, Suárez, Neymar





Celta Vigo:



Celta Vigo blandar och ger.



Detta kan vi konstatera efter en säsong där högt har blandats med lågt. En skönspelande Europa-aspirant ena stunden – ett trubbigt och oinspirerat mittenlag den andra. Man får helt enkelt inget riktigt grepp om årets Celta Vigo, som dels så sent som för ett par veckor sedan slog ut Shakhtar Donetsk i



Den outgrundliga formen till trots kan vi slå fast att Celta trivs mot topplagen i allmänhet, och mot Barcelona i synnerhet. När de ljusblå till fullo får bruka sitt höga presspel, och ställa om med fart och fläkt, så är de sylvassa. Detta vet inte minst Barça, som i höstas åkte på stordäng på just Balaidos. Då slutade matchen 4-3 i ljusblå favör…



Vad gästernas skadeläge beträffar så återfinns tre spelare i sjukstugan. Mittfältaren Pablo Hernandez, målvakten Ruben Blanco och inte minst danske mittfältsmotorn Daniel Wass dras alla med skador, och ser ut att missa lördagens drabbning. Nämnvärt är dessutom att mittbacken – tillika ex-blaugranan –





Håll ögonen på:



1. Andrés Iniesta



Barça-kaptenen letar efter formen, och är direkt avgörande för Barcelonas sätt att spela fotboll.



2. Pione Sisto



Snabb, teknisk, genombrottsstark, dansk – Pione Sisto är cool, och förhoppningsvis får han speltid på lördag.



3. Iago Aspas



Djupledsgående anfallare med näsa för mål. Celtas bäste målskytt, med 14 mål i ligan.





Matchfakta:



Vad: Omgång 26,

Var: Camp Nou, Barcelona

När: 20:45

Sändning: Viasat Sport premium, Viaplay







Força Barça! Att hitta ingångsvärden till fotbollsmatcher är emellanåt ingen picknick. Säsongen är lång, matcherna många, och varenda kotte till fotbollssupporter vet att vissa matcher, mer än andra, kan och bör beskrivas som transportsträckor.Lördagens drabbning med Celta Vigo är inte en sådan.Nej, någon transportsträcka är det knappast tal om när Barça möter Celta. Som bekant har katalanerna de senaste säsongerna haft det plågsamt svårt mot västborna, och lägger man därtill att den spanska ligatoppen plötsligt har förvandlats till ett tvättäkta titel-race, så framstår matchen på förhand som en riktig höjdare. John Guidettis eventuella närvaro, i kombination med Luis Enrique s avgångs-besked, gör inte saken sämre!En match med många ingångsvärden, alltså. Låt oss titta närmare på dessa, och på de respektive lagen!”På ett sätt känner jag lättnad. Nu kan jag helt och hållet fokusera på återstoden av säsongen och vad den kan komma att representera i och med våra titelchanser.”Orden är Luis Enriques, och naturligtvis syftar Barça-tränaren på sitt beslut att efter säsongen ta händerna från Barça-ratten. Beskedet kom efter onsdagens hemmaseger mot Sporting Gijón, och det omedelbara, ryggmärgsmässiga intrycket är att offentliggörandet kom i precis rätt tid.Att en förändring skulle ske var oundvikligt, och nu kan laget fokusera på att rädda det som räddas kan, utan alla distraherande spekulationer kring Enriques framtid och huruvida han har förlorat omklädningsrummet eller inte. En win-win-situation, kort sagt.Och nu väntar Celta Vigo. Ett av Barças många mini-spöken, och ska katalanerna kamma hem full pott krävs en bättre insats än i höstas, då Barca blev fullständigt uppkäkade i uppspelsfasen. Med andra ord blir förmågan att trolla sig ur och förbi Celtas höga press avgörande – något som känns sådär, med tanke på dagens ”okatalanska” Barça…Men, misströsta inte! Barça är trots allt på väg att få upp farten, och med såväl Iniesta som Busquets skadefria – och supertrion intakt – är den inneboende potentialen alltjämt skyhög. Att Barcelona plötsligt har häng på Real Madrid i ligatoppen, talar även det för ett uppskruvat manskap!Vad gäller startelvan så talar det mesta för att Enrique även på lördag kommer att ställa upp sitt lag enligt en 3-4-3-uppställning. Detta för att överbefolka planens andra tredjedel, och därmed underlätta uppspelsfasen. Ett smart taktisk drag, vars uppsida enligt undertecknad vida överskuggar riskerna – det vill säga ytorna som uppstår defensivt i och med en fjärde mittfältare.Nedan fäljer en eventuell startelva:Celta Vigo blandar och ger.Detta kan vi konstatera efter en säsong där högt har blandats med lågt. En skönspelande Europa-aspirant ena stunden – ett trubbigt och oinspirerat mittenlag den andra. Man får helt enkelt inget riktigt grepp om årets Celta Vigo, som dels så sent som för ett par veckor sedan slog ut Shakhtar Donetsk i Europa League , dels har två raka poängtapp i ligan. I skrivande stund befinner sig galicierna på en ljummen tiondeplats i tabellen, med 35 inspelade poäng på 24 matcher.Den outgrundliga formen till trots kan vi slå fast att Celta trivs mot topplagen i allmänhet, och mot Barcelona i synnerhet. När de ljusblå till fullo får bruka sitt höga presspel, och ställa om med fart och fläkt, så är de sylvassa. Detta vet inte minst Barça, som i höstas åkte på stordäng på just Balaidos. Då slutade matchen 4-3 i ljusblå favör…Vad gästernas skadeläge beträffar så återfinns tre spelare i sjukstugan. Mittfältaren Pablo Hernandez, målvakten Ruben Blanco och inte minst danske mittfältsmotorn Daniel Wass dras alla med skador, och ser ut att missa lördagens drabbning. Nämnvärt är dessutom att mittbacken – tillika ex-blaugranan – Andreu Fontas missar matchen på grund av avstängning.Barça-kaptenen letar efter formen, och är direkt avgörande för Barcelonas sätt att spela fotboll.Snabb, teknisk, genombrottsstark, dansk – Pione Sisto är cool, och förhoppningsvis får han speltid på lördag.Djupledsgående anfallare med näsa för mål. Celtas bäste målskytt, med 14 mål i ligan.Omgång 26, La Liga Camp Nou, Barcelona20:45Viasat Sport premium, Viaplay

0 KOMMENTARER 174 VISNINGAR 0 KOMMENTARER174 VISNINGAR RUBEN BARON

ruben.baron94@gmail.com.

På Twitter: @RubbaBaron

2017-03-03 19:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-03-03 19:45:00

Barcelona

2017-03-02 01:30:00

Barcelona

2017-03-01 23:43:32

Barcelona

2017-03-01 13:20:00

Barcelona

2017-02-28 20:12:18

Barcelona

2017-02-27 12:40:05

Barcelona

2017-02-27 09:00:00

Barcelona

2017-02-26 00:39:00

Barcelona

2017-02-22 13:31:50

Barcelona

2017-02-20 16:30:00

ANNONS:

Revansch, eller ny mardröm? Efter en minst sagt händelsefylld vecka söker Barça att hålla fötterna på jorden, och fortsatt hänga på den spanska ligatoppten. Mellan Barça och tre poäng står mini-spöket Celta Vigo – redo att än en gång sänka katalanerna, och därmed grusa de nytända, blåröda titelförhoppningarna.En delikat nick, en stenhård volley och en millimeterprecis frispark. MSN var på spelhumör när FC Barcelona enkelt avfärdade Sporting under onsdagskvällen. Barcelona leder nu ligan efter att Real (dock fortfarande med en match mindre spelad) endast fick oavgjort hemma mot Las Palmas.Saken är klar. Efter tre framgångsrika säsonger vid Barça-rodret lämnar Luis Enrique klubben efter säsongen.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Champions League-debacle, skepticism och allmänt mörka tongångar till trots. FC Barcelona är med i striden om ligasegern i allra högsta grad och under onsdagskvällen gästas laget av Sporting Gijón i omgång 25 av La Liga.Barcelona lyckades besegra Atletico Madrid med 2-1 efter ett sent mål av Messi när lagen möttes på Vicente Calderon för sista gången.Ännu en vecka har passerat i Barçaland och i veckans La Setmana Blaugrana gläds vi åt helgens blytunga seger på Vicente Calderón och Juvenil A:s avancemang i Europa. Dessutom tar vi upp ämnen som klubbens fortsatta globalisering, Dani Alves kritik mot Barçaledningen och att klubben tar Luis Suárez cupavstängning till CAS. Häng med!Ett Barcelona i gungning gästar Vicente Calderon för sista gången för att ta sig an Atletico de Madrid i den 24:e omgåmgen av årets La Liga.Efter rätt tunga tider resultatmässigt väljer bör vi Culés försöka blicka framåt. Nyförvärv, nya tränare och nya positioner är något som diskuteras i potpurrin vi kallar La Setmana Blaugrana!Rosells och Bartomeus styre har börjat sätta djupa spår i klubben. Från att ha varit en klubb som satsade långsiktigt på egna talanger från La Masia har Rosell och sedermera Bartomeu nu lett Barcelona i en riktning som kan bli klubbens fall. De egenfostrade spelarna får maka på sig till förmån för cracks som köps in för hutlösa summor. Barcelonas identitet håller på att slitas upp med rötterna och La Masias arv är snart ett minne blott.