Inför FC Barcelona – Eibar – Ligans sista omgång då allt avgörs!

Barcelona ska ta sig an Eibar på Camp Nou imorgon då La Liga avgöras ca kl. 22 tiden. Ska Malaga besegra Real Madrid och därmed ge ligaguldet till Barcelona som måste vinna på hemmaplan? Svaret får vi imorgon kl. 20:00.

Leo Messi

Neymar

Sergi Enrich

Barcelonas säsong har varit upp och ner från första ligaomgången. Ändå lever ligan in i den sista omgången. Luis Enrique har roterat en hel del med startelvan och därmed har han erhållit mycket kritik för detta från många håll. Anfallet har varit bra med världens bästa trio och backlinjen har den här säsongen sett bättre ut på många år. Umtiti och Piqué har verkligen gjort det bra med sina insatser. Barcas bästa värvning den här säsongen heter Samuel Umtiti . Big Sam har varit fenomenal i sin position och mycket säker i sitt spel. Hans lugn och skicklighet har varit den stora nyckeln.En sak som verkligen inte har fungerat för Barca den här säsongen är mittfältet. Just mittfältet styr mycket av Barcas spel och är den stora nyckeln. Tyvärr har mittfältet den här säsongen varit som berg och dalbana och detta har medfört att Barcas spel under hela säsongen varit ostabil. Kaptenen Andrés Iniesta har varit skadad några gånger, Sergio Busquets har man inte alls känt igen under vissa matcher då han har slarvat en hel del och Ivan Rakitic har under många matcher varit ur form. Nu på slutet har han hittat sin form igen då han är som bäst.Barcas coach Luis Enrique meddelade under mars månad att han lämnar Barca efter säsongen och därmed tar ett sabbatsår. Den nya tränaren har inte meddelats officiellt men det har ryktats mycket på Athletic Bilbaos tränare Ernesto Valverde. Hans filosofi passar för Barcas spelstil enligt mig. Athletic Bibaos spelstil och Barcas spelstil är ganska lika då båda lagen passar bollen mycket inom laget, satsar framåt men samtidigt försöker att vara skickliga både med och utan bollen.Barcas bästa insatser har under säsongen enligt mig varit den historiska matchen mot PSG på Camp Nou och den viktiga segern mot Real Madrid på Estadio Santiago Bernabéu med 2-3 som Messi avgjorde i den sista sekunden. Alla Barcafans hoppas det bästa att Barca tar hem ligaguldet imorgon men oavsett om Barca tar hem guldet eller inte måste truppen förnyas efter att säsongen är slut. Barca ska vara glada att säsongen lever tills nu. Den kunde ha varit avgjord tidigare.Nu får vi bara hoppas att Malaga besegrar Real på La Rosaleda. Real måste bara förlora. Laget får inte ens spela oavgjort. Barca måste bara vinna sin match för att hamna på samma poäng som Real och då vinner Barca ligan tack vare inbördesmöten då lagen hamnar på samma poäng om Real förlorar. Att Real ska förlora känns lite svårt men inget är omöjligt.Meddelas senareTer stegen Sergi Roberto – Piqué – Umtiti – Jordi Alba Rakitic – Busquets – IniestaMessi – Suárez – Neymar Eibar har spelat bra under säsongen. Laget ligger just nu på den 9:e plats och har vunnit 15 matcher i ligan av 37 spelade. Inte dåligt för ett lag som Eibar. Inte alls dåligt att vara bland topp 10 i tabellen. Under de senaste 5 matcher har Eibar vunnit en av sina matcher. Inte så bra facit men på slutet har Eibar tappat mycket utifrån resultaten. Annars har laget under säsongen vunnit mot lag som Villarreal Valencia och Real Sociedad och spelat oavgjort mot Real Madrid på Santiago Bernabéu och mot Sevilla . Deras bästa målskyttar är Sergi Enrich med 11 gjorda mål och Pedro León med sina 10.Imorgon kommer Eibar försöka att ta poäng mot Barca för att visa för andra att laget kan ta poäng mot stora lag som de har visat några gånger under säsongen. De kommer säkert försöka störa Barca vid backlinjen och spela med några smarta kontringar för att göra mål på detta sätt. Fasta situationer kommer Eibar att utnyttja en hel del.Meddelas senareYoelCapa – Galvez – Lejeune – JuncáDani Garcia - EscalantePedro León InuiEnrich GarciaDen här spelaren är fotbollens Gud och spelaren från en annan galax. Har gjort över 500 mål i Barcatröjan den här säsongen och har räddat Barca vid flertal tillfällen den här säsongen. Utan Messi hade inte ligan varit vid liv in i det sista.Den här stjärnan växer för varje match. Han kämpar, sliter, tar risker och gör allt för att vinna varje match. Mot PSG visade han vem som var bäst på planen. I den förra matchen mot Las Palmas gjorde han sitt första hattrick i Barcatröjan och därmed har han sagt att den här säsongen är hans bästa i Barca.Kan vara farlig framför Ter Stegen imorgon med sina avslut.Oavsett hur matchen slutar och ligan slutar imorgon har det ändå varit en säsong som har haft sina bra stunder. Barca kommer att spela mot 3 poäng imorgon och därmed kommer vi att sakna en person efter att matchen är slut och den personen är Luis Enrique. En fantastisk coach med en grym filosofi.Var: BarcelonaNär: Söndag 21/5 kl. 20:00Domare: Alejandro Hernandez HernandezKällor: Fcbarcelona.com, intersport.com och sport.es