Inför F.C Barcelona – Juventus FC: Remontada 2.0?

Respass, eller ny mirakelvändning?



På onsdagskvällen får vi svaret, då Barça återigen söker att resa sig på nio och lämna åskådarna mållösa. I potten ligger en semifinalplats, och i andra ringhörnan står italienska Juventus – redo att en gång för alla släcka katalanernas hopp.

Nu är det kört – på riktigt.Så gick tankarna efter utskåpningen i Turin, och ska sanningen fram är det svårt att argumentera för något annat. Juventus är inte PSG, och att kartlägga Barcelona s faktiska chanser till avancemang är att famla i mörkret, blind och riktningslös…Känner gör man dock, och i matchen mellan förnuft och känsla är den sistnämnda aldrig chanslös. Detta tål att upprepas, såhär inför ytterligare en ”omöjlig” uppgift.Hjärnan säger en sak, hjärtat en annan. Det får duga så länge.”I Champions League är varje match svår, men vi är samma lag som förut och vi kan göra det igen. Vi måste ge allt vi har, men vi tror på en comeback.”I en tv-intervju med Esporte Interativo talade Neymar om Barcelonas chanser till avancemang, och brassen är knappast den enda som högljutt har konstarerat att Barça fortfarande har en chans. Rakitic, Ter Stegen, Enrique, Iniesta – samtliga har manat till tillförsikt och uppslutning inför onsdagens kvartsfinal.Konstigt vore det annars. Når Barça sin högstanivå kan allt hända, och att ställa in skorna vore att begå tjänstefel. Var så säkra – Barça kommer att försöka.Huruvida man lyckas är en annan femma. Som bekant är Juventus ett betydligt solidare motstånd än PSG, och av helgens match mot Real Sociedad att döma är Barça i gungning. Ska katalanerna ha någon somhelst chans att ta sig vidare krävs en betydligt bättre insats än den i lördags.En av få saker som talar för Barça-avancemang är det faktum att Sergio Busquets är tillbaka i matchtruppen. Den gänglige mittfältseleganten var avstängd i förra mötet, och är vida att föredra framför spelare som Gomes, Raktitc och Denis. Åtmsintone i rollen som pivote.Vidare återfinns Aleix Vidal , Rafinha på skadelistan, samtidigt som Arda Turan och Mascherano så sent som under tisdagen tränade normalt med resten av laget!”Det vore fåraktigt av oss att resa till Barcelona bara för att försvara vår ledning. Alla vet detta. Att hålla ytterligare en nolla kommer att bli extremt svårt. Vi är fullt medvetna om att vi själva måste göra mål.”Orden är Giorgio Chiellinis, och är bara ett av många uttalande som mittbacksgeneralen har gjort inför onsdagens drabbning på Camp Nou. Att respekten för Barcelona är stor råder det ingen tvekan om, och det är inte för inte som orden ”halvvägs”, ”fokus” och ”självförtroende” har använts flitigt under loppet av de senaste dagarna.Får vi tro på Chiellini tar Juve inget för givet, och visst finns det fog för att tro på honom. Till skillnad från PSG har Juventus såväl erfarenhet som italiensk cynism, och en mental kollaps får betraktas som en rejäl högoddsare.Formen då? Jo tack, den duger bra. Italienarna följde upp cementeringen av Barça med en stabil bortaseger mot Pescara – en seger som innebär att man avståndet till tabelltvåan Roma är hela åtta poäng. Total harmoni, med andra ord.Det enda, egentliga orosmolnet är Paolo Dybala. Argentinaren fick ett par smällar i matchen mot Pescara, och tvingades utgå redan efter en timme. Uppgifter gör dock gällande att skadan är lindrig, och att Dybala inte löper risk att att missa onsdagens kvartsfinal. Sedan tidigare återfinns även kroaten Marko Pjaca på skadelistan.Låt oss ta avstamp i bortalaget.Att Juventus kommer att vara defensivt viktat känns givet. Frågan är bara i hur stor utsträckning?Enligt bland andra mittbakcken Giorgio Chiellini kommer Juve att försöka undvika en så kallad parkera bussen-situation, där laget hmnar alltför lågt i planen utan några somhelst tankar på offensiven.Det mesta talar för att Chiellini får rätt, och att Juve – i likhet med exempelvis Atlético de Madrid – snarare kommer att variera mellan en högre press och en kompakt buss. Allt för att undvika en för långt pågående Barçadominans nära eget straffområde.Vidare kommer det egna spelet med boll att bli en nyckel. Till skillnad från PSG – som inte hade någon somhelst plan för hur de skulle hantera Barças extrema presspel – har Juventus tidigare visat prov på hur man effektivt spelar sig ur en motståndares återerövringspress. Med ett par, tre direktpassar och flertalet vältimade djupledslöpningar kommer Juventus att försöka såra Barcelona, och lyckas de med detta kommer Barça att få svettas.För Barcelonas del vill det till att återerövringen slår ut Juventus omställningsspel, och att katalanerna därmed kan trycka ned Juve och skapar ett tryck kring italienarnas straffområde. Väl där krävs kreativitet, fart och rörelse. Annars kommer Juventus utan svårigheter förvandla Barça till ett sidledsspelande handbollslag.Avslutningsvis vil jag lyfta två faktorer som direkt avgörande för huruvida Barcelona kommer att ha någon chans att vända på steken, och gå vidare till semifinal.För det första måste Neymar, Messi och Iniesta skaffa sig ett övertag 1v1, och bryta linjerna med genombrott. Först då skapas det ordentligt med yta som Barcelona kan utnyttja.För det andra krävs det ett visst mått av tur. Ett tidigt skit-mål, ett snespark i rätt rikting, ett omöjligt långskott – Barça behöver marginalerna på sin sida.Nedan följer en tänkbar Barça-elva:Den ikoniska högerbacken är tillbaka på Camp Nou, och ska hålla kompisen Neymar i schack.Spanjoren var avstängd sist, och blir en nyckel i uppspelsfasen i händelse av en hög Juve-press.Kapeten Iniesta är alltjämt avgörande för dynamiken på Barça-mittfältet, och hans 1v1-spel fungerar som avlastning till Messi och Neymar.Kvartsfinal i Champions LeagueCamp Nou, Barcelona20:45Viasat Sport Premium, Viaplay