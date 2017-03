Inför: FC Barcelona - Paris Saint Germain. Kan Barcelona göra det omöjliga?

"Det verkar alltid omöjligt tills det har blivit gjort". Orden sades av Nelson Mandela och det är ord som Barcelona spelarna behöver ta med sig inför den gigantiska uppgift som väntar. Barcelona gästas av PSG i returmötet av åttondelsfinalen i Champions League. Första mötet slutade 4-0 i fransmännens favör och det krävs en omöjlig insats av Barcelona om de vill säkra avancemang. Ska Barcelona lyckas göra det omöjliga eller kommer PSG att hålla undan?

Det är väldigt svårt att summera Barcelonas säsong såhär långt. Laget har pendlat i prestation och spelet har stundtals sett väldigt dåligt ut. Alla som följt Barcelona under en längre period vet att bollinnehavet har varit en essentiell del av Barcelonas anfallsspel. I år har man inte varit lika dominanta med boll och mittfältsspelet har varit nästintill obefintligt i vissa matcher och det har lett till stort missnöje hos supportrarna. Det obefintliga mittfältsspelet var också en av de stora anledningarna till att Barcelona nu befinner sig i detta prekära läge som en 4-0 förlust innebär. PSG's mittfält körde över Barcelonas dito och det går att argumentera för att PSG kunde ha gjort fler mål.Det har dock hunnit hända väldigt mycket under de tre veckor som har gått sedan den första matchen. Barcelona har vunnit fyra raka matcher sedan förlusten mot PSG. Först besegrades Leganes i matchens slutminuter, sedan besegrade man ett starkt Atletico på Vicente Calderon och sedan bjöd Barcelona på två överkörningar av Sporting Gijon och Celta Vigo Matchen mot Atletico pekas av många ut som en möjlig vändpunkt för Barcelonas säsong. Lucho valde att formera sitt lag i en 3-4-3 uppställning och utfallet blev bra resultatmässigt. Spelmässigt hade Barcelona det väldigt tufft under den första halvleken men bra målvaktsspel av Ter Stegen och oskärpa i den sista tredjedelen av Atletico gjorde att Barcelona kunde ta hem segern i andra halvlek.Matchen efter Atleticomatchen vann Barcelona med 6-1 mot Sporting Gijon. Matchen var spelmässigt bra utförd men det är ändå presskonferensen efter som stal rubrikerna. Barcelonas tränare Lucho Enrique valde att meddela att han efter säsongen inte kommer att fortsätta som Barcelona tränare. För de mest inbitna Barcelona supportrarna kom det här inte som någon chock men det var nog ingen som förväntade sig att det skulle kommuniceras så tidigt.Efter beskedet verkar det som att lite tyngd har lyfts från Barcelona spelarnas axlar. I matchen mot Celta Vigo fick vi beskåda hur bra Barcelona kan vara när allting stämmer och laget stod för sin absolut bästa insats denna säsong. Slutresultatet skrevs till 5-0.PSG är obesegrade det här kalenderåret. Senast laget förlorade en match var den 17 december 2016 då man snöpligt föll med 2-1 mot Guingamp. Efter den förlusten har PSG spelat 17 matcher. 15 av dessa 17 har slutat med seger och endast två har slutat med kryss. Denna imponerande resultatrad säger väldigt mycket om PSG’s form. Det är alltså ett formstarkt franskt lag som kommer till Camp Nou.PSG reser med full trupp minus Motta vilket innebär att vi förmodligen kommer att få se starkast möjliga manskap. Di Maria och Rabiot missade matchen mot Nancy i helgen men undertecknad har svårt att se att det handlade om mer än försiktighetsåtgärder. PSG börjar bli erfarna i CL sammanhang och kommer att ställa upp med bästa möjliga manskap för att säkra sitt avancemang.Med tanke på det gigantiska övertag som fransmännen skaffade sig i Paris kan vi förvänta oss ett avvaktande men hungrigt PSG. Barcelona är tvunget att spela offensivt för att ge sig själva chansen att vända detta dubbelmöte och därför kommer vi få se ett Barcelona som jobbar hårt för att hela tiden ha boll på offensiv planhalva. Vi kommer alltså få se ett Barcelona som pressar högt och försöker kontrollera bollinnehavet och ett PSG som väntar på bra omställningslägen för att kunna punktera dubbelmötet.PSG’s tränare Unai Emery är mycket erfaren i Europa sammanhang. Han kom till PSG från Sevilla där han tog tre raka Europa League -titlar. Det är alltså en tränare som vet hur man går segrande ur dubbelmöten. Han vet också att hans lag endast behöver 1 mål för att Barcelona ska få en än mer omöjlig uppgift(Barcelona behöver då göra 6 mål). Därför tror jag inte att hans matchplan kommer att gå ut på att försvara i 90 minuter. Jag tror att PSG spelarna kommer att få instruktioner om att ett mål behöver göras för att knyta ihop säcken.Nyckeln för Barcelona i denna match blir att man försöker mala ner PSG metodiskt. Det är fortfarande 90 minuter kvar att spela och kommer man in i rätt rytm finns möjligheten att skaka PSG. Stressar man i matchinledningen finns risken att PSG lyckas trycka in ett mål och då blir uppgiften övermäktig även för Barcelona. Lyckas man däremot gå till halvtidsvila med en 2-0 ledning kan allting hända i den andra halvleken.Barcelona har en i princip omöjlig uppgift framför sig. Om man vill ha minsta lilla chans att vinna måste världens bäste spelare enligt undertecknad vara på topp. Argentinaren har gjort 43 mål på 42 framträdanden den här säsongen. Förhoppningsvis kan Messi addera fler mål till den statistiken imorgon.Neymar –Brasilianaren var den enda som kunde gå med huvudet någorlunda högt efter det första mötet. För att kunna likställas med de absolut bästa i världen behöver han bli jämnare sett över en hel säsong. Det är fortfarande väldigt många höga berg och djupa dalar. Imorgon behöver brassen plocka fram den fotbollskonst som vi vet att han har i sig och spela på absolut toppnivå för att Barcelona ska ha någon chans.Edinson Cavani –Zlatans efterträdare i den centrala anfallspositionen. Hans rörlighet har gjort PSG till ett farligare lag i Europa. Det är mer fart i anfallsspelet hos PSG och försvararna får aldrig vila när Cavani är på plan. Uruguayanen är alltid på språng och med tanke på att PSG behöver ett mål för att punktera matchen helt och hållet får vi hoppas att Barcelona försvaret är alerta när PSG med Cavani i spetsen ställer om.Kevin Trapp –Tysken kommer att få fullt upp då Barcelona vill ge sig själva chansen att vända dubbelmötet. Det krävs att han visar sig från sin bästa sida och undviker de misstag som vi fick se i början av säsongen. Gör Kevin Trapp en bra match kommer Barcelona inte att vända detta.Efter att Lucho meddelat sin avgång verkar det som att stor press lyfts från lagets axlar. Det verkar helt plötsligt som att laget hittat harmoni och att man har slutits ihop som grupp nu när man vet att man är inne i slutspurten av Luchos era. Detta psykologiska faktum ska inte underskattas.Jag tycker att Lucho valde ett perfekt tillfälle att berätta om sin avgång. I och med detta lyfts förlusten från spelarnas axlar och det blir för utomstående lätt att peka på Lucho som den felande faktorn. Jag tror inte att Lucho har något problem med detta då det ger hans lag perfekt arbetsro inför den massiva uppgift som väntar.Jag tror att vi kommer få se ett väldigt taggat Barcelona som bjuder på säsongens bästa prestation. Dessvärre tror jag inte att det räcker hela vägen. Jag tror att Barcelona kommer upp i de fyra mål som behövs men att Unai Emerys mannar gör ett mål och därmed går vidare.Med det sagt hoppas jag att jag har fel i min analys. I de senaste matcherna har Barcelona visat att de finns en högsta nivå som få lag når upp till. Når vi den högsta nivån under hela matchen finns fortfarande möjligheten. Jag hoppas att jag i titeln av min matchkrönika imorgon kväll kan använda citatet från Nelson Mandela: "Det verkar alltid omöjligt tills det har blivit gjort".Matchdag: Onsdag 8/3Avspark: 20:45Arena: Camp NouTV-sändning: Viasat Sport Premium och Viaplay.se