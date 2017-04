2017-04-15 20:45

Barcelona behöver höja sig rejält mot Sociedad för att säsongen inte ska försvinna iväg helt under en och samma vecka.

Inför: FC Barcelona – Real Sociedad

Efter ett nytt bottennapp ute i Europa gäller det för Barcelona att ladda om till kvällens ligamatch mot Real Sociedad och skapa fortsatt spänning i toppstriden…





Men det är ju dessvärre något vi har fått vänja oss vid när det gäller den här säsongens FC Barcelona. En högstanivå som får en att börja drömma, men en lägstanivå som får en att vilja glömma. ”Gick det mot PSG kan det väl gå mot Juventus också? Den här gången är det ju ”bara” 0-3 att hämta in.” Jodå, hoppas går ju alltid, men då Juventus aldrig kommer att uppträda lika korkat som PSG gjorde i returen är det såklart inget annat än en naiv vanföreställning.



På något bisarrt sätt har Barcelona trots den märkliga säsongen lyckats hålla liv i kampen om ligaguldet, även om förra helgens insats mot Málaga – då det fanns möjlighet att skaffa sig ett förbättrat läge inför ligaavslutningen - sänkte förhoppningarna på nytt.



För att fortsatt sätta press på



FC Barcelona



Barcelona kommer till spel utan Neymar, som är avstängd efter utvisningen mot Málaga, och Mascherano, på grund av en skada han ådrog sig under veckan. Även Vidal och Rafinha saknas alltjämt på grund av sina skador. Tillbaka från avstängning är Piqué och Rakitic samt Arda som har fått klartecken till spel efter sin skadefrånvaro.







Tänkbar startelva:



Arda – Suárez -

Iniesta – Busquets - Rakitic

Alba – Umtiti – Piqué - Roberto

Ter Stegen



Real Sociedad



Bortatränaren Eusebio Sacristán, menar att Barcelona kommer från två negativa resultat, men att Barca alltid är Barca – ett starkt lag som skapar mycket chanser och som lär vara extra fokuserade på att vinna för att studsa tillbaka igen.



Real Sociedad, som för tillfället ligger på 7:e plats i



Matchfakta



Matchdag: lördag 15 april

Avspark: 20:45

Arena: Camp Nou

TV-sändning: Viasat Premium HD



2017-04-15 11:39:31

