2017-03-19 20:45

Barcelona - Valencia



Tre viktiga poäng står på spel när Barça tar emot ett Valencia på uppgång.

Inför: FC Barcelona – Valencia CF

Efter urladdningen i mot PSG i Champions League drabbades Barça av baksmälla och nådde inte upp till standard när man reste till Galicien förra helgen för att ta sig an Deportivo. Luchos mannar åkte hem med noll poäng och en tappad serieledning. I morgon ställs man mot ett klurigt Valencia på Camp Nou och det krävs uppryckning om man inte vill ge bort ligaguldet till sina antagonister från huvudstaden.



Upp som en sol, ner som en pannkaka. Ja, lite så kändes det när Barça mot alla odds kvalificerade sig till kvartsfinal i CL för att sedan åka till Riazor och förlora mot Deportivo i ligaspelet. Förlusten innebar att Barça tappade den nyvunna serieledningen till Real Madrid, som vann sin match på ett numera klassiskt Madridsätt – en fast situation och en nick signerad Sergio Ramos.Luis Suárez bedyrade efter matchen att förlusten inte alls berodde på urladdningen mot PSG, men det råder det nog delade meningar om. Piqué å sin sida menade att alla lätt hade tagit ett avancemang i CL och en förlust i ligan om man fått det erbjudandet före de två matcherna. Ja kanske har han rätt, men det går inte att förneka att det kändes tungt att tappa serieledningen så fort efter att ha kämpat så länge med att täppa till hålet upp till marängerna. Nu får Blaugrana återigen ställa in sig i jaktmode då man behöver ta alla poäng man kan för att inte gapet till Real Madrid ska öka mer.Luis Enrique mixtrade sin vana trogen med startelvan inför matchen i A Coruña, något förvånande med tanke på att laget hade en hel veckas vila efter Depormatchen. Lucho har ofta kritiserats för sina många och ibland inte helt logiska rotationer och ibland är kritiken helt klart befogad. Samtidigt måste man ha i åtanke att det är lätt att sitta hemma i soffan och kritisera Luchos beslut, men det är ändå han som ser spelarna träna varje dag, pratar med dem och känner till deras fysiska status. Att han vilar en spelare ”bara för att” eller ger någon annan speltid utan att ha en tanke bakom det är knappast troligt.Något som dock är en gnutta suspekt är det faktum att Neymar har missat alla ligamatcher som har spelats runt den 11 mars – det datum då hans lillasyster fyller år – tre säsonger i rad. Inte för att vara någon konspirationsteoretiker, men kan det verkligen vara en slump? Officiellt har Neymar känningar i en muskel i sitt vänsterben och faktum är att brassen inte har tränat med laget alls den här veckan, så man får anta att det faktiskt var på grund av skadekänningar han stod över Depormatchen och inte på grund av att han ville hänga med familjen.Rafinha, som missade mötet med Depor på grund av magbesvär, verkar dock ha återhämtat sig och var tillbaka i träning i torsdags. De enda som garanterat missar matchen i morgon på grund av skada är Mathieu och långtidsskadade Aleix Vidal. Det verkar inte vara mycket som talar för att vi får se Neymar på Camp Nou i morgon heller, men man vet aldrig.Barcelona har jagat Real Madrid i tabelltoppen i stort sett hela säsongen och efter förlusten på Riazor är man nu tillbaka i jaktposition. Efter en vecka utan match, för första gången på länge, bör laget komma utvilade till Camp Nou när Valencia nu besöker Katalonien. Barçaspelarna fick två dagars ledigt i veckan så att de kunde koppla av både fysiskt och mentalt efter några hektiska veckor. Sedan i torsdags har laget tränat och förberett sig inför matchen på söndag, som är den sista innan det är dags för landslagsuppehåll.Det blir intressant att se hur Luis Enrique ställer upp i morgon; fortsätter han med 3-4-3, återgår han till 4-3-3 eller blir det något mellanting? Oavsett är det inte läge för rotationer i morgon utan det är bästa manskap från start som gäller för att kunna plocka tre poäng. Om Neymar inte är spelklar kan det kanske öppna upp för en start för Paco Alcácer mot sin gamla klubb, men mer troligt är att Arda eller möjligtvis Rafinha eller Denis Suárez tar brassens plats i anfallet.Trupp: Ej offentliggjord i skrivande stund. Artikeln uppdateras när truppen släpps.Möjlig startelvaTer StegenSergi Roberto – Piqué – Umtiti – AlbaRakitic – Busquets – IniestaMessi – Suárez – ArdaValencia har under de senaste åren befunnit sig i något som kan liknas vid ett fritt fall. Från att ha varit med och konkurrerat om Europaplatserna i ligan så sent som för två säsonger sedan behöver vi nu leta långt ner i tabellen innan vi träffar på Valencia.Los Che slutade på plats 12 i tabellen förra säsongen och den här säsongen har det knappast gått bättre. Man inledde med fyra raka förluster i ligaspelet innan man lyckades ta två uddamålssegrar i följd mot nykomlingarna Alavés och Leganes. Hösten var full av besvikelser för Valencia och faktum är att fladdermössen fram till årsskiftet bara noterade tre segrar på femton matcher i ligan.Pako Ayestarán fick sparken i slutet av september – efter de fyra raka förlusterna – och det blev Voro som fick ta över det sjunkande skeppet. En liten reaktion blev det då Valencia som sagt vann de två efterföljande matcherna, men därefter tog Cesare Prandelli över tränarposten i Valencia och man återgick till förluster och kryss.Los Che slog förvisso ut Leganes i cupen strax före jul, men det var också den enda gnutta glädje Valenciafansen skulle få. Efter bara tio matcher som tränare för Valencia sa Prandelli upp sig dagen före nyårsafton och Los Che fick knappast den bästa starten på det nya året.Voro klev återigen i tränarkostymen och sen dess har han sakta med säkert lett Valencia uppåt i tabellen. Efter en bedrövlig säsong har Los Che börjat hitta lite mer rätt på sistone och på de sex senaste matcherna har man tre segrar, varav två mot Athletic Bilbao och Real Madrid. Vinden har så smått börjat vända i apelsinernas stad och morgondagens drabbning känns därför väldigt klurig.Trots att Valencia är en klubb i gungning gör man sällan en dålig match mot Barça. Visst, cupförlusten då Barça körde över Valencia med 7-0 är nog fortfarande ganska färsk på vissa fans näthinnor, men faktum är att senaste Los Che var på besök i Katalonien i ligasammanhang vann fladdermössen med 2-1. Senast lagen möttes på Mestalla i höstas satt segern oerhört långt inne för Blaugrana och det var inte förrän Messi satte en straff på tilläggstid i andra halvlek som segern och de tre poängen var i hamn för katalanerna.Valencia kommer senast från en 1-1-match hemma mot Sporting Gijón och dessförinnan åkte man på stryk mot Atlético Madrid med 3-0.Till morgondagens drabbning dras Valencia med några skador och Rodrigo Moreno, Mario Suárez, Nani och Santi Mina missar alla matchen.Trupp: Diego Alves, Doménech, Cancelo, Montoya, Gayà, Siqueira, Garay, Abdennour, Mangala, Enzo Pérez, Eugeni, Parejo, Carolos Soler, Medrán, Bakkali, Munir, Orellana och Zaza.Möjlig startelvaDiego AlvesCancelo – Garay – Mangala – GayàSoler – Pérez – ParejoMunir – Zaza – OrellanaMunir El Haddadi. Gjorde ett sent mål mot Sporting Gijón förra helgen, vilket gjorde att Valencia fick med sig en poäng från matchen. Barçacanteranon gjorde mål när lagen möttes på Mestalla i höstas och vill säkerligen visa upp sig för kostymnissarna på Camp Nou i morgon.João Cancelo. Barça har ryktats vara ute efter Valencias högerlöpare länge, trots att han har vissa brister i defensiven. I morgon kommer han nog behöva lägga en del fokus på att just försvara, så det blir intressant att se hur han klarar det mot ett av världens vassaste anfall.Andrés Iniesta. Don Andrés prestationer har på sistone varit lika bleka som hans hud. Är det matchtempo som saknas, en formdipp eller är det så att att åldern har börjat ta ut sin rätt på vår snart 33-årige mittfältsmagiker? Förhoppningsvis får vi återse en Iniesta i gammalt gott slag i morgon då han kommer vara oerhört viktig i de tuffa matcher som väntar efter landslagsuppehållet.Sergio Busquets. Gör långt ifrån sin bästa säsong, kanske är det till och med katalanens sämsta hittills i Barçatröjan. Har dock spelat upp sig på sistone och var fullkomligt briljant mot PSG på Camp Nou. Precis som i fallet med Iniesta behöver Busi hitta tillbaka till sitt vanliga genialiska jag om Barça ska kunna utmana om alla titlar i år.Vad: La Liga, omgång 28Var: Camp Nou, BarcelonaNär: Söndag 19/3 kl 20.45Tv: Viasat Sport Premium, Viasat Ultra HDStream: rojadirecta.me, hahasport.com, livetv.sx I morgon ställs man mot ett klurigt Valencia på Camp Nou och det krävs uppryckning om man inte vill ge bort ligaguldet till sina antagonister från huvudstaden.Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Champions League, och för F.C Barcelonas del föll lotten på den gamla damen – Juventus FC.Efter en emotionell berg- och dalbana från PSG till Deportivo försöker vi landa i veckans La Setmana Blaugrana. Vi lutar oss tillbaka och tar en titt på spelare in i truppen, i historieböckerna och på Disneyland. Trevlig läsning!Barcelona stod för en historisk comeback mot PSG i åttondelsfinalen i Champions League och tog sig vidare till kvartsfinal för tionde året i rad. Inför lottningen på fredag tar vi en titt på motståndarna som Barça kan ställas emot på sin väg till Cardiff.Efter att ha svävat i moln i några dagar efter Champions League-bragden kraschlandade FC Barcelona i den galiciska staden La Coruna i söndags. Barcelona stod för en undermålig insats och föll snöpligt med 2-1 mot RC Deportivo La Coruna i La Liga. Förlusten innebär att Barcelona har försämrat sin möjlighet att försvara ligaguldet.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Efter de senaste dagarnas glädjerus över den makalösa hjälteinsatsen i Champions League i onsdags måste FC Barcelona nu närmast fokusera på La Liga. Barcelona möter RC Deportivo La Coruna på bortaplan i den 27:e ligaomgången på söndag. För några få veckor sedan var Barcelona av somliga uträknad i kampen om ligasegern, men hux flux är man i storform och i ligaledning. Det är inte många omgångar kvar av ligaspelet och det är viktigt att katalanerna plockar med sig tre poäng hem från Galicien.Efter matchen i onsdags är det svårt, nästintill omöjligt, att dels skriva en text som INTE handlar om den matchen och dels yttra ett enda negativt ord om en enda spelare i Barcelonas trupp. Februari månad speglade dock tyvärr inte miraklet på Camp Nou och en av matcherna var bland annat härdsmältan på Parc des Princes. Den - och de resterande 6 matcherna - analyseras när det återigen är dags att välja ut månadens spelare.Johan Stjernberg från Stockholm var på Champions Leaguematchen mellan Barcelona och PSG. Lämnade arenan vid 3-1 då de trodde att matchen var över.