INFÖR: Granada CF -FC Barcelona

Efter ett landslagsuppehåll är det åter fokus på vårens titelrace. Barca går som vanligt för tre poäng borta mot Granada kl 20.45 ikväll, söndag. I avstängde Messis frånvaro finns möjligheter till både speltid och stärkta aktier för offensiva spelare som Denis och Rafinha.

Mötet med Granada blir det första av tre Andalusiska lag Barca har att möta på raken framöver (övriga är Sevilla och Malaga ).Truppen till matchen är som följer: Ter Stegen, Cillessen, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suárez, Neymar Jr, Rafinha, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba , Digne, Sergi Roberto , André Gomes, Umtiti, Mathieu and Aleñá.Vi tar frånvaron i den ordning det är mest kännbart och börjar självklart med Leo Messi . På grund av att ha samlat på sig för många gula kort får världens bästa spelare stå över matchen. I veckan gav Luis Enrique Messi ledigt från träning, vilket tog bestreds av världsstjärnan själv som ändå dök upp på träningsanläggningen.Gerard Piqué vilas enligt klubben inför ett tufft spelschema under april. Arda Turan drog på sig en skada under landskamp med sitt Turkiet och är inte heller med i truppen.Den ”nya Iniesta”, Carles Aleña, får också resa med ner söderut.I och med Messis frånvaro lär någon av Rafinha, Paco Alcácer eller Iniesta ta positionen ute till höger. Undertecknad hoppas att Rafinha ges speltid då vi behöver honom i matchform till våren. Iniesta vet vi kommer leverera i viktiga matcher och Paco är ingen att luta sig mot i vår ändå.Det klassiska FIFA-viruset som storklubbar kan åka på efter landslagsuppehåll är förmodligen att ta i beaktning, men vill Barca utmana om ligatiteln är tre poäng ett måste.Senaste mötet var på Camp Nou i slutet av oktober och slutade 1-0 till Barcelona.Granada har haft det svårt på slutet och kommer från tre raka förluster. Inför matchen mot Barcelona finns det dock visst hopp hos andalusierna då inlånade storstjärnan, Dortmunds colombian, Adrian Ramos är spelklar. När Granada också saknar Mehdi Carcela är Ramos ett välbehövligt tillskott.I Granada finns även några Barcelona-klingande namn. Den någon okände David Lombán och den en gång så lovande Isaac Cuenca återfinns båda i truppen. Än mer bekant och kanske också lovande är Sergi Samper som är utlånad till Granada under våren.På en 19:e plats i ligan ser det självfallet tufft ut för Granada att kunna göra något åt den placeringen nu på söndag. Men med spelare som Ramos, Manchester United-lånet Andreas Pereira och ”släkten är värst”-syndromet i Samper och Cuenca finns det både kunnande och talang, så Barca får vara på hugget.Barcelona (4-3-3): ter Stegen; Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne; Busquets, Rakitic, Denis; Rafinha, Suarez, NeymarGranada (5-4-1): Ochoa; Foulquier, Saunier, Ingason, Silva, Litri; Boga, Agbo, Wakaso, Andreas; Ramos