2017-04-08 20:45

Malaga - Barcelona



Det finns ingen utrymme för flera poängtapp i ligan

Inför Malaga - Barcelona

Säsongen drar ihop sig och Barcelona beger sig mot Andalusien för att ta sig an Malaga i den 31:a omgången av La Liga.



Efter den obligatoriska landslagsuppehållet har

med ett bländande spel och därmed jagat marängerna vidare i titelstriden.



Barcelona

Idag fick



Malaga

Det har varit en del turbulens runt om Malaga och klubben är inne på sin tredje tränarbyte där den gamla



Förväntningar

Barcelona har gått i den avgörande månaden april med styrkebesked och denna match är väldigt viktigt ur flera synvinklar, dels för att det spelas madrid-derby några timmar innan Barcelonas match och vid en eventuell poängtapp för marängerna kan Barcelona närma sig ligaledaren och elda på titelstriden, dels för att Enrique och laget inte har kunnat hålla en jämn nivå under säsongen och imponerande segrar har följts av svaga insatser mot de sämre lagen i ligan.



En avgörande faktor kan vara hur Enrique ställer upp på plan och jag hoppas att han har lärt sig läxan och startar med Umtiti i backlinjen för att balansera försvaret på rätt sätt. MSN lär göra sitt jobb och med en säkert försvar är segern inte utom räckhåll för Enrique och laget. Under de fem senaste möten lagen emellan har Barcelona endast mäktat med två segrar, medan två matcher har slutat mållös och Malaga vunnit en. Det finns ingen plats för underskattning och denna match är lika viktig som matchen mot Juventus och Barcelona måste gå ut på plan och kriga till sig en seger för att försätta sig själva i en bättre situation inför fortsättningen av säsongen.



Mina tankar går till alla drabbade i det fruktansvärda som hände vårt kära Stockholm idag!



Form Barcelona:

Barcelona-PSG 6-1

Deportivo -Barcelona 2-1

Barcelona-Valencia 4-2

Granada-Barcelona 1-4

Barcelona-Sevilla 3-0



Form Malaga:

Atletic Bilbao-Malaga 1-0

Malaga-Alaves 1-2

Leganes-Malaga 0-0

Malaga- Atletico Madrid 0-2

Sporting Gijon – Malaga 0-1



Matchinfo:

Matchdag: lördag, 8/4

Avspark: kl. 20:45

Spelplats: La Rosaleda

Domare: Jesus Gil Manzano

TV: Viasat sport, Viaplay

2017-04-08 03:10:48

