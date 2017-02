2017-02-14 20:45

PSG - Barcelona



Inför: PSG – Barcelona

Déjà vu-känslorna är starka nu när det börjar närma sig vår och Barcelona ska möta PSG i Champions League. På onsdag är det dags för första mötet lagen mellan. Båda lagen börjar hitta formen och ser vassa ut.

Barcelona

Meste målskytt:

Flest assist: Neymar, 15 st

Flest brytningar: Pique, 163

Flest minuter: Messi, 2708 minuter



Barcelonas senaste ligamatch mot Alavés vittnar om en minst sagt stigande form. 6-0, utspritt målskytte och överlag glada miner. Ett bakslag, mer för truppsämjan snarare än spelmässigt var dock



Desto bättre går det för Rafinha som är tillbaka i truppen. Brasilianaren har burit en mask under de senaste dagarna efter den näsfraktur han ådrog sig mot



Saknas, förutom Vidal, gör Arda och Mascherano. Två viktiga spelare, men som samtidigt inte är oersättliga. Arda har inte varit helt ordinarie och både D. Suarez, Rakitic och



Truppen i sin helhet: Ter Stegen, Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Alcácer,



PSG

Meste målskytt: Cavani, 33st

Flest assist: Di Maria, 10 st

Flest brytningar: Motta, 222

Flest minuter: Lucas Moura, 2676 minuter



PSG kommer även dom från en fin prestation i ligan. 3-0 borta mot Bordeaux tyder på ett lag i form. Faktum är att PSG inte bara går starkt i



PSG är också obesegrade senast sju ligamatcherna (Sex segrar och en oavgjord). Definitivt ingen lät nöt att knäcka för ett Barcelona som inte varit oslagbara under höst och vinter.



Någon att hålla koll på blir definitivt Zlatans tidigare förband, Edinson Cavani. Uruguayanen har verkligen blommat ut efter svensken uttåg och öst in mål. Och det i den grad att han i helgen gick om klubblegendaren Pauleta i antal mål. Än har Cavani lite kvar till ettan på den listan, en viss Zlatan



Apropå tidigare Zlatan och tidigare Barcelonaspelare blir det kärt återseende för Motta och ständige Zlatan-kompisen Maxwell, som båda burit Barcelona-tröjan. Nu har klubbarna möts så flitigt de senaste åren att det knappast kommer uppmärksammas särskilt mycket mer än i den här inför-rapporten.



Meste målskytt: Messi , 32stFlest assist: Neymar, 15 stFlest brytningar: Pique, 163Flest minuter: Messi, 2708 minuterBarcelonas senaste ligamatch mot Alavés vittnar om en minst sagt stigande form. 6-0, utspritt målskytte och överlag glada miner. Ett bakslag, mer för truppsämjan snarare än spelmässigt var dock Aleix Vidal s otäcka fotskada. Det ryktas om att säsongen ska vara över för högerbacken som precis kämpat sig tillbaka till speltid i den blåröda tröjan. Flera spelare och ledare vittnar om hur positiv påverkan Vidal har på truppen och stämningen, vilket i sig är väldigt viktigt. Krya på dig, Aleix!Desto bättre går det för Rafinha som är tillbaka i truppen. Brasilianaren har burit en mask under de senaste dagarna efter den näsfraktur han ådrog sig mot Athletic Club. Nu ska han vara helt spelklar när Barca flyger till Paris.Saknas, förutom Vidal, gör Arda och Mascherano. Två viktiga spelare, men som samtidigt inte är oersättliga. Arda har inte varit helt ordinarie och både D. Suarez, Rakitic och Andre Gomes är alla sugna på att visa framfötterna. Med Gerard Pique tillbaka i truppen lär Enrique vilja mönstra honom med Umtiti. Ungtupparna och Barca B-spelarna Carles Aleña och Nili är också med i matchtruppen.Truppen i sin helhet: Ter Stegen, Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Alcácer, Jordi Alba , Digne, Sergi Roberto , André Gomes, Umtiti and Mathieu.Meste målskytt: Cavani, 33stFlest assist: Di Maria, 10 stFlest brytningar: Motta, 222Flest minuter: Lucas Moura, 2676 minuterPSG kommer även dom från en fin prestation i ligan. 3-0 borta mot Bordeaux tyder på ett lag i form. Faktum är att PSG inte bara går starkt i Ligue 1 utan även är bäst i Europa. Åtminstone vad gäller antal vunna matcher (9 stycken) och antal gjorda mål (29 strutar) under 2017. Mer än något annat lag i Europas topp 5-ligor.PSG är också obesegrade senast sju ligamatcherna (Sex segrar och en oavgjord). Definitivt ingen lät nöt att knäcka för ett Barcelona som inte varit oslagbara under höst och vinter.Någon att hålla koll på blir definitivt Zlatans tidigare förband, Edinson Cavani. Uruguayanen har verkligen blommat ut efter svensken uttåg och öst in mål. Och det i den grad att han i helgen gick om klubblegendaren Pauleta i antal mål. Än har Cavani lite kvar till ettan på den listan, en viss Zlatan Ibrahimovic som leder med 113 mål i PSG-tröjan.Apropå tidigare Zlatan och tidigare Barcelonaspelare blir det kärt återseende för Motta och ständige Zlatan-kompisen Maxwell, som båda burit Barcelona-tröjan. Nu har klubbarna möts så flitigt de senaste åren att det knappast kommer uppmärksammas särskilt mycket mer än i den här inför-rapporten.

0 KOMMENTARER 239 VISNINGAR 0 KOMMENTARER239 VISNINGAR MAX DYRHAGE

2017-02-13 15:09:43

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-02-13 15:09:43

Barcelona

2017-02-13 11:00:00

Barcelona

2017-02-12 10:31:00

Barcelona

2017-02-11 23:55:00

Barcelona

2017-02-10 07:12:00

Barcelona

2017-02-08 23:30:00

Barcelona

2017-02-08 00:19:05

Barcelona

2017-02-07 02:30:00

Barcelona

2017-02-06 09:00:00

Barcelona

2017-02-04 20:15:00

ANNONS:

Déjà vu-känslorna är starka nu när det börjar närma sig vår och Barcelona ska möta PSG i Champions League. På onsdag är det dags för första mötet lagen mellan. Båda lagen börjar hitta formen och ser vassa ut.Lättnad, sympati, ilska – veckan innehöll det mesta, och visade prov på fotbollens många fram- och baksidor. Låt oss därför dyka ned i veckans mest anmärkningsvärda händelser, och därmed undersöka vårt egna känsloliv! Det är måndag, och dags för La Setmana Blaugrana!I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Ett motiverat FC Barcelona tog ner Deportivo Alaves på jorden efter baskernas euforiska cupsuccé tidigare i veckan. Barcelona visade med besked var skåpet ska stå när man utklassade Alaves med tennissiffrorna 6-0 på bortaplan i La Liga. Luis Suarez blev tvåmålsskytt och är nu ensam skytteligaledare. Övriga målskyttar var Lionel Messi, Neymar, Ivan Rakitic, därtill gjorde Alaves ett dråpligt självmål. Ett smolk glädjebägaren i dagens storseger var att Aleix Vidal ådrog sig en allvarlig fotskada.Regerande mästaren FC Barcelona möter sent på lördagseftermiddagen nykomlingen Deportivo Alaves borta i den 22:a omgången av La Liga. Det kan mycket väl hända att Barcelona får bekänna färg, då Alaves hitintills har gjort en kanonsäsong. Faktum är att den katalanska giganten har revansch att utkräva efter att man högst sensationellt föll på Camp Nou mot den baskiska uppstickaren i början av ligasäsongen. Nu har man inte råd att tappa värdefulla poäng i kampen om ligatiteln.Det är dags att backa tillbaka bandet till januari och återigen utse månadens spelare. Vem utmärkte sig egentligen mest under första månaden på det nya året? Denna gång tar vi inte fram två spelare utan vi fokuserar på en – den som överglänste alla andra, helt enkelt!Ett hungrigt och bra FC Barcelona säkrade för fjärde året i rad avancemang till den spanska cupfinalen. Barcelona hade med sig 1-2 ifrån bortamötet och var storfavoriter men Atletico bjöd på tufft motstånd och avancemanget kändes aldrig säkert förrän domaren placerade pipan i munnen och blåste av matchen.Med siktet inställt på titeln, och med en 2-1-seger i bagaget, söker F.C Barcelona att för fjärde året i rad kvalificera sig för den spanska cupfinalen. Mellan Barça och avancemang står Diego Simeones Atlético de Madrid – redo att grusa den katalanska festen. Barça vs Atlético, rond 2. Låt gongongen ljuda!Ronaldinho är tillbaka i Katalonien, Barcelona fortsätter att engagera sig i kampen mot den utbredda rasismen inom fotbollen, klubben är fortsatt tvåa i inkomstligan och Barça B förstärker. Dessutom: vad har Kim Kardashian och Justin Bieber gemensamt med Neymar? Detta är ämnen som tas upp i veckans La Setmana Blaugrana.Efter en något skakig inledning spelade Barça upp sig och tog en relativt stabil seger mot Athletic, trots ett flertal rotationer från Luis Enriques sida. Neymar glänste, Messi gjorde återigen mål på frispark, Alcácer gjorde äntligen mål och Ter Stegen fick hålla nollan. Det må inte ha varit den bästa matchen Barça har spelat, men det blev i slutändan tre sköna poäng och nu flåsar man Real Madrid i nacken i ligatoppen.