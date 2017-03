Inför: RC Deportivo La Coruna - FC Barcelona

Efter de senaste dagarnas glädjerus över den makalösa hjälteinsatsen i Champions League i onsdags måste FC Barcelona nu närmast fokusera på La Liga. Barcelona möter RC Deportivo La Coruna på bortaplan i den 27:e ligaomgången på söndag. För några få veckor sedan var Barcelona av somliga uträknad i kampen om ligasegern, men hux flux är man i storform och i ligaledning. Det är inte många omgångar kvar av ligaspelet och det är viktigt att katalanerna plockar med sig tre poäng hem från Galicien.

Det känns inte mer än rätt att ta tillfället i akt i denna artikel och kommentera Barcelona s magiska, mirakulösa, minnesvärda, mäktiga, ja, kalla det vad ni vill, triumf mot Paris Saint-Germain på en elektrisk, euforisk Camp Nou på onsdagskvällen. Mot alla odds förmådde Barcelona slå den franska toppklubben med femmålsmarginal och därmed säkra avancemang till kvartsfinalen i den främsta klubblagsturneringen i världen. Det satt ju onekligen långt inne, men i grevens tid mäktade Barcelona genom den inbytte Sergi Roberto göra det historiska 6-1-målet som fick Camp Nou att explodera i extraordinära, spektakulära glädjescener. Med en gång när domaren blåste i gång matchen var det tydligt att Barcelonaspelarna var inställda på göra sitt yttersta för att göra det egentligen stört omöjliga, nämligen bli den första klubben i Champions League -historien att vända ett 0-4-underläge från den första matchen i ett dubbelmöte till en tillräcklig stor segermarginal för att gå vidare i turneringen. Det var sannerligen in många som trodde att denna bragdseger skulle komma efter brakförlusten i Paris för tre veckor sedan. Men uppenbarligen trodde Barcelonaspelarna på att de kunde vända på steken. De kavlade upp ärmarna och stod för en av fotbollshistoriens mäktigaste, största bedrifter. Tack Barcelona för den oförglömliga insatsen! Tack matchhjälten Sergi Roberto! Tack matchens gigant Neymar! Tack Barcelona för att ni aldrig kastade in handduken, tack för att ni aldrig tappade hoppet, tack för att ni aldrig slutade att tro på att det omöjliga var möjligt!Nog om den heroiska matchen tidigare i veckan för denna gång. Barcelona får inte och kommer förstås inte heller slappna av de tre återstående månaderna av säsongen, utan man kommer ge allt för att bärga en trippel. I morgon väntar en ligamatch för Barcelona och tre betydelsefulla poäng står i potten, varför man givetvis är tvungna att ta sig an matchen på största allvar. Barcelona vann med kassaskåpssäkra 4-0 mot Deportivo La Coruna på Camp Nou i ligaspelet den 15:e oktober när lagen senast ställdes mot varandra. Rafinha blev tvåmålsskytt, Luis Suarez och Lionel Messi gjorde varsitt mål. Noterbart från den matchen var att Messi gjorde sin första match efter några veckors skadefrånvaro. Det var väldigt längesedan Barcelona föll mot Deportivo, närmare bestämt 26 augusti 2004 i La Liga . Sedan dess har Barcelona nio segrar och tre oavgjorda mot Deportivo. Nämnvärt är att den katalanska jätten fullständigt demolerade Deportivo med 8-0 borta i ligan i april förra året.Efter en skaplig inledning på säsongen har Deportivo över lag haft det kämpigt under en längre period nu. Faktum är att man har vunnit blott en match av de tolv man har spelat under år 2017. Som en tröst i sammanhanget går det emellertid konstatera att man inte är rena rama slagpåsen, utan statistiken för innevarande år visar att man har en seger, sju oavgjorda och fyra förluster i liga- och cupspelet. För närvarande ligger man på 17:e plats, det vill säga på nedflyttningsplats. De relativt svaga resultaten på senare tid ledde till att huvudtränaren Gaizka Garitano häromveckan tvingades avgå efter bara drygt ett halvår vid rodret. Han har ersatts av Pepe Mel och det återstår att se om han lyckas hjälpa den anrika klubben att säkra kontrakt i La Liga senare i vår. Deportivo är en klubb som det senaste decenniet har haft det tufft sportsligt och halkat ner till andra divisionen i Spanien ett par gånger. Man hade en storhetstid på nittiotalet och i början av nollnolltalet, vilket kröntes med en efterlängtad ligatriumf år 2000. Men efter det gick det sakta men säkert utför. Hur som helst, man är sedan år 2014 tillbaka i La Liga och har ambitionen att etablera sig som en stabil klubb i den högsta serien.För att återgå till Barcelona har på senare tid äntligen lyft sig, börjat spela den underhållande, vägvinnande fotbollen som har gjort klubben enormt beundrad och uppskattad av fotbollsälskare runtom i hela världen. I ligan har man nu inkasserat sju raka vinster och leder ligan en poäng före Real Madrid , men det ska också nämnas att katalanerna en spelat en match mer än marängerna. Samtidigt som Barcelona har radat upp segrar på sistone har Real Madrid gått på några oväntade minor, vilket har öppnat upp toppstriden. Det ska i samma andetag sägas att det inte går att räkna bort Sevilla FC ur guldstriden, för man har häng på toppduon på tredje plats med överkomliga fyra poäng upp till Barcelona.Med tanke på Barcelona urladdning i onsdags och det faktum att Luis Enrique benägenhet att rotera i sitt lag kommer säkerligen en del ändringar att förekomma i startelvan i morgondagens match jämfört med veckomatchen. På skadefronten tycks Jeremy Mathieu ännu inte vara fullt återställd från sin fotskada han ådrog sig för ett par veckor sedan och Aleix Vidal är som tidigare känt borta resten av säsongen efter att han bröt foten för någon månad sedan. I övrigt är spelarna i truppen friska och krya. Troligtvis kommer Marc Ter-Stegen stå mellan stolparna på söndag. I försvaret brukar det bli en eller annan ändring från match till match och det lär det bli även nu. Det är sannolikt att båda ytterbackarna Jordi Alba och Sergi Roberto får starta. I mittförsvaret kommer nog Gerard Pique antingen kampera ihop med Javier Mascherano eller Samuel Umtiti . I mittfältet är det desto svårt att sia vilka som får förtroendet från start, utöver att Sergio Busquets känns som given. Däremot kommer garanterat supertrion Messi, Suarez och Neymar ingå i startelvan.Möjlig startelva:Ter StegenAlba-Pique-Umtiti-Sergio Roberto Denis Suarez -Busquets-IniestaMessi-Luis Suarez-NeymarMatchtruppen är inte offentliggjord i skrivande stund.Matchdag: Söndag 12 marsAvspark: Klockan 16:15Arena: Estadio RiazorTV: ViasatInternet: ViaplayVisca Barca!