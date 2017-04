Inför: RCD Espanyol- FC Barcelona

Ett Barcelona som spelar med kniven mot strupen gästar Espanyol i ett hett derby. Det är ett titeljagande Barcelona som måste vinna om man vill hålla titeldrömmen vid liv. Klarar Barcelona av att knipa ytterligare en derbyvinst eller agerar den förre Real keepern Diego Lopez mur och stoppar Barcelona?

Barcelonas form har varit pendlande under året. Det återkommande problemet har varit lagets lägsta nivå. De senaste veckorna är inget undantag, Barcelona har blandat högt med lågt. De senaste 5 matcherna har slutat med 3 segrar, 1 förlust och 1 oavgjord match. Årets upplaga av Barcelona är inte det som vi vant oss vid att se de senaste åren, utan det är ett Barcelona som är alltför beroende av individuella prestationer snarare än kollektivet.Jämför man med förra året gör Espanyol en bra säsong i år. Laget har undvikit nedflyttningskampen och ligger stabilt i ingenmansland i mitten av tabellen. Därför betyder det att Espanyol inte har mycket att spela för placeringsmässigt. Dock bör man inte förvänta sig ett Espanyol som bara ställer ut skorna då ett derby alltid är nog med motivation. Lägg till att laget har chans att sätta käppar i hjulet för sina antagonister och man kan med all säkerhet förvänta sig ett väldigt taggat Espanyol. De senaste 5 matcherna har varit bra för Espanyol. Likt Barcelona har laget 3 vinster, 1 förlust och ett oavgjort resultat med sig ifrån dessa matcher.Den troliga matchbilden är inte svår att klura ut på förhand. Barcelona måste vinna den här matchen och kommer likt Osasuna matchen att anfalla ifrån minut ett. Espanyol kommer att spela efter sina begränsningar och försöka stänga ytor för att sedan satsa på kontringar. Det blir viktigt för Barcelona att få hål på Espanyol tidigt för att undvika att ge Espanyol spelarna luft under vingarna. Ju längre Espanyol håller nollan desto större sannolikhet att Barcelona blir mer frustrerat och det kan resultera i ett snöpligt poängtapp.Barcelona har som tidigare nämnt bjudit på pendlande prestationer de senaste matcherna. Det blev storstryk mot Juventus i Italien och ett kryss i returen. Därefter slog man Real Madrid i den bästa klassikern på länge, efter Real hann man även städa av Osasuna med 7-1. För att det ska bli seger mot Espanyol krävs det att Barcelona visar sig ifrån sin bra sida annars kan det sluta med poängtapp. Efter El Clasico har det känts som att det tillkommit ny energi till laget därför önskar undertecknad att vi kan bygga vidare på denna känsla och ta ytterligare tre poäng i jakten på ligatiteln.Imorgon är Neymar tillbaka från skada vilket borde innebära att Barcelona kan ställa upp med bästa möjliga manskap i anfallet det vill säga Lionel Messi , Luis Suarez och Neymar. På mittfältet brukar Lucho rotera friskt men jag gissar att vi går in med vårt galamittfält med Busquets som sittande mittfältare och Iniesta och Rakitic framför. I Backlinjen tror jag inte att Lucho kommer göra några förändringar ifrån klassikern utan Alba, Umtiti, Pique och Roberto kommer spela från start.Ter Stegen Sergi Roberto – Piqué – Mascherano – AlbaRakitic – Busquets – IniestaMessi – Suárez – NeymarMessi:Superlativen är slut för att beskriva den korta argentinaren. Han avgjorde klassikern med en helt fenomenal prestation och är Messi på spelhumör finns det inget lag som stoppar honom.Neymar:Brassen kommer tillbaka efter en tre matcher lång avstängning och bör därför vara spelsugen. Neymar har under våren stundtals visat att han precis som Messi kan bära Barcelona på sina axlar. Han är ständigt spelsugen och spelar Neymar nära toppen av sin förmåga kommer Barcelona att vinna denna match tämligen enkelt.Gerardo Moreno:Spanjoren har varit Espanyols bästa spelare. Han har under säsongen gjort 12 mål för sitt Espanyol. Vill Espanyol störa Barcelona krävs det att Moreno sätter bollen i nät.Diego Lopez:Den tidigare Realkeepern kommer troligtvis att få en mycket svettig afton. Även om spanjoren tappat lite under de senaste åren kan han på egen hand vinna poäng åt hans lagkamrater. En bra insats av Lopez kan innebära grunden för ett bra Espanyol resultat.1-4För Barcelonas del är detta en superviktig match. Varje match är en final och det krävs en prickfri resultatrad om man ska kunna hoppas på ytterligare en ligatitel. Därför tror jag på ett skärpt Barcelona som går för att stänga matchen tidigt. Jag tror att Barcelona vinner med 1-4 efter mål av Suarez x2, Messi och en inhoppande Paco gör det sista.Matchdag: Lördag 29/4Avspark: 20.45Arena: RCDE StadiumTV-sändning: Viasat Fotboll och Viaplay.se