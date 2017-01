2017-01-29 12:00

Real Betis - Barcelona



Fem mål på fem matcher - Suárez är stekhet.

Inför: Real Betis - FC Barcelona

Sjätte raka segern? Eller ännu ett bottennapp för att fortsätta denna märkligt ojämna Barca-säsong? Den som lever får se. Efter utskåpningen mot Real Sociedad på Camp Nou i torsdags är det dags att dyka tillbaka in i ligan och jakten på Real Madrid. Under söndagsförmiddagen beger sig Barcelona till Andalusien för möte med Real Betis på Benito Villamarín.

Real Betis



FC Barcelona



Matchfakta:



Vad: Real Betis - FC Barcelona (Omgång 20 - La Liga)

Var: Estadio Benito Villamarín

När: Söndag 29/1 12:00

Sändning: Viasat Sport Premium

Real Betis säsong har varit allt annat än problemfri. Uttåg ur Copa del Rey i sextondelen, kaotiskt tränarbyte i november och allmänt skadekaos har landat i en fjortondeplats i La Liga med nio poäng ner till nedflyttningsplats. Real Betis gavs inte heller någon lätt start på säsongen då de i första omgången fick möta just FC Barcelona på Camp Nou i en match som skulle komma att bli ännu en förstklassig Leo Messi -uppvisning (slutade 6-2 till Barca).Nej, Real Betis säsong har i mångt och mycket kännetecknats av det turbulenta tränarbytet i november då Gus Poyet fick sparken och byttes ut mot nuvarande tränare Victor Sanchez. Poyet fick visserligen en bra start i klubben (som för övrigt nu avverkat sju tränare på fyra år) då de under försäsongen slog lag som Sporting Lissabon, Werder Bremen och Middlesbrough men blev näst intill bestört över den kritik han fick motta när de förlorade mot Córdoba:”När vi förlorade mot Córdoba var det allt det talades om, inget annat räknades. Det var förbluffande, jag kunde inte begripa det. Situationen i Betis idag är mycket komplicerad. Mycket debatt, obehag och spänningar. Allt blev en stor besvikelse för mig”.Poyets skepticism kombinerat med svaga resultat gjorde att han den elfte november fick sparken av klubben. Efter tränarbytet har det egentligen gått varken bättre eller sämre, med Victor som tränare har klubben samlat ihop till 4 segrar, 2 oavgjorda och 4 förluster. Men som alltid med tränarbyten; det är inte bara en person som byts ut utan det kan handla om en hel vision, det måste således få ta tid för att se förändring.På skadefronten ser det mörkt ut för båda lagen men i synnerhet för Betis. Gutiérrez, Brasanac, Zozulja, Sanabria, José Carlos och Joaquín är alla med på skadelistan. Den evigt unge talangen Joaquín (som i år fyller 36), blev tacklad av José Carlos på en träning och blir därför förmodligen borta februari ut.Någon som dock är skadefri och alltid lika farlig är 35-årige La Liga-veteranen Rubén Castro. Castro, som gjorde Betis båda mål i mötet mot Barcelona i första omgången, behöver endast två mål till för att ta sig in på Topp 100-listan för mesta målgörarna i La Liga någonsin. Han har i skrivande stund gjort 88 La Liga-mål och i år har han gjort 8 av Betis 20 mål vilket innebär att han står för 40% av Real Betis totala målproduktion. Slående siffror.Svajig säsong för Betis, likaså för FC Barcelona. I alla fall om man tittar på 2016. För år 2017 har Barcelona startat betydligt bättre. Nyförvärven börjar komma igång (Läs: Denis Suárez), Luis Suárez gör lika mycket mål som vi förväntar oss av honom och defensiven börjar tightas till. Efter förlusten mot Bilbao i cupen och den oavgjorda matchen mot Villarreal har Barcelona idel segrar. Fem raka och relativt övertygande segrar har gjort att förhoppningarna inför vårsäsongen stigit ett steg till.Trots skador på viktiga spelare går det inte att säga annat än att utsikterna inför besöket på Villamarín är positiva. Barca, och i synnerhet Luis Enrique , har många goda minnen från besöken på Villamarín. FC Barcelona har inte förlorat borta mot Betis sedan 2009 och Luis Enrique har aldrig förlorat där som coach (då inräknat både hans tid i Barca B då Betis spelade i Segunda och hans korta sejour i Celta). Luis Enrique gjorde dessutom sitt första hattrick som spelare mot Betis borta då han vände helt själv vände matchen från ett 2-0-underläge till seger till 3-2. Även Leo Messi har fina minnen från Estadio Benito Villamarín då han 2012 gjorde två mål och därmed blev den spelare som gjort flest mål under ett kalenderår (86).Det mest intressanta inför matchen mot Betis är egentligen hur Luis Enrique väljer att formera laget. Enrique kommer givetvis rotera friskt inför denna match också, inte bara eftersom matchen är mot ett ”lättare” motstånd utan framför allt för att Barca kommer från en viktig match bara tre dagar tidigare. Aleix Vidal har gjort det väldigt bra de senaste matcherna och en start för honom samtidigt som Roberto får vila känns som ett klokt beslut även om det givetvis är långt ifrån säkert. Mathieu och Umtiti fungerade väl mot Eibar och skulle tillsammans kunna utgöra mittbackspar mot Betis. Lucas Digne har inte spelat på två matcher och skulle eventuellt kunna få chansen igen då Alba spelat 180 minuter sträck.Med Busquets, Rafinha och Iniesta (troligen) borta lämnar det stora öppningar och frågetecken kring mittfältet. Eftersom både Arda och Rakitic fick börja på bänken mot Sociedad finns det definitivt möjligheter för dem att återigen finnas med i startelvan. Arda gjorde det bra från sin mittfältsroll i matchen mot Eibar och Mascherano var fullkomligt gjuten i Pivote-rollen mot Sociedad (han har ju gjort det förr). Ett mittfält av Mascherano, Arda och Rakitic känns inte helt otänkbart.Real Betis - FC Barcelona (Omgång 20 - La Liga)Estadio Benito VillamarínSöndag 29/1 12:00Viasat Sport Premium

2017-01-28 13:24:45

