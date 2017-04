Inför: Real Madrid - FC Barcelona

På söndagskvällen är det återigen dags för gigantmötet El Clasico när ligatvåan FC Barcelona gästar ligaledaren Real Madrid på Estadio Santiago Bernabéu i den 33:e omgången av La Liga. Barcelona är mer eller mindre piskad att vinna för att i praktiken ha en chans att försvara sin ligatitel, för med endast sex omgångar kvar har katalanerna inte bara tre poäng upp till marängerna i ligatoppen utan även en match mer spelad.

Det är sannerligen inte många händelser i sportvärlden som tilldrar sig en större global uppmärksamhet än drabbningarna mellan de spanska titanerna Barcelona Real Madrid , i folkmun som bekant kallad El Clasico. Det enorma intresset för bataljerna mellan dessa ärkerivaler grundar sig i ett antal faktorer. För det första ska man ha i åtanke att fotboll de facto är världens populäraste sport. För det andra hör både Barcelona och Real Madrid till världens fem bästa fotbollsklubbar inte bara det senaste decenniet utan även genom tiderna och har flest supportrar i hela världen bland idrottsklubbar. För det tredje förfogar klubbarna över högklassiga spelartrupper som vimlar av stjärnor, där Lionel Messi och Cristiano Ronaldo är de mest lysande stjärnorna, som i det närmaste avgudas av miljontals människor världen över. Därtill inte heller att förglömma att det mellan klubbarna alltsedan i varje fall 1930-talet råder en prestige och rivalitet som inte bara har en sportslig laddning utan likaså en politisk, vilket tillför ytterligare en intressant, kittlande dimension i sammanhanget. Det går förstås att behandla fenomenet El Clasico ur olika infallsvinklar och fördjupa sig i alla möjliga detaljer, men jag ämnar avgränsa mig i denna artikel och i primärt fokusera på förutsättningarna inför morgondagens högintressanta match.Real Madrid har hittills gjort en stark säsong och har för närvarande vind i seglen. Man är i gott slag och har ett gott självförtroende. Det enda riktiga bakslaget så här långt denna säsong är att man blev utslagen av RC Celta Viga i kvartsfinalen av Copa del Rey i januari. Det har gått desto bättre i La Liga där man i nuläget sitter i en guldsits inför slutspurten. Tidigare i veckan avancerade man till semifinal i Champions League genom att betvinga Bayern München med sammanlagt 6-3 över två möten. Man hade marginalerna på sin sida i dubbelmötet, inte minst i returmötet på Santiago Bernabeu. När man vände och vann med 4-2 efter förlängning på hemmaplan stod domarna för tre avgörande felbeslut i Reals favör. Vid underläge 1-2 visades Bayern Münchens mittfältare Arturo Vidal ut när han fick sitt andra gula kort i matchen efter en i själva verket regelrätt brytning. I förlängningen godkändes två mål av Ronaldo trots att vederbörande stod offside vid bägge tillfällena. Hur som helst behöver inte Real be om ursäkt för att man är tagit sig vidare i Champions League på kontroversiellt sätt. Nu ställs man mot stadsrivalen Atletico Madrid i semifinalen av den storslagna turneringen i början av maj, vilket blir en högst spännande repris på fjolårets Champions League-final. Real får nog gälla som knapp favorit mot Atletico.Fastän man inte alltid imponerat spelmässigt under säsongen har man visat upp en sensationell förmåga att vinna matcher, inte så sällan genom att hämta upp och vända underlägen i matcher genom sena mål. I den senaste ligamatchen mot Sporting Gijon borta var det matchens lirare Isco som i grevens tid frälste marängerna genom att göra segermålet på tilläggstid. Annars har försvarsklippan Sergio Ramos flertalet gånger haft hjälterollen denna säsong genom att göra tunga mål i slutminuterna. I El Clasicon senast på Camp Nou var det just han som säkrade en poäng till Real Madrid med ett mycket sent nickmål efter att Luis Suarez dessförinnan gett Barcelona ledningen. Målvakt- och försvarsspelet har inte alltid varit särskilt övertygande, utan Keylor Navas har varit ganska darrig i målet och backarna har till och från slarvat i positionsspelet. Däremot har mittfältet i regel fungerat utmärkt. Casemiro, Lucas Modric och Toni Kroos på mittfältet har i högsta grad varit tongivande kuggar. Anfallstrion Gareth Bale, Karim Benzema och Cristiano Ronaldo, BBC, har till dags dato inte gjort sin bästa säsong. Bale inledde säsongen förtroendegivande, men hans återkommande skadeproblem har ställt till det för honom. Benzema har blandat och gett och knappast levt upp till förväntningarna.Ronaldo har det senaste två säsongerna sakta men säkert förändrats som spelare. Han opererar inte på lika stora ytor som förut och utmanar sällan motståndarna på löpdueller med boll. Utan han förefaller konservera sin energi för att hålla en hel match och är i första hand inriktad på att positionera sig rätt för att komma till avslut när Real går till attack. Han sprattlar till och visar sin klass emellanåt, men över lag är intrycket att åldern börjat ta ut sin rätt och att han inte har samma explosivitet och kapacitet som för ett par år sedan. Med det sagt är han uppenbarligen fortfarande en storspelare och Reals främsta anfallsvapen. I och med hans målsuccé mot Bayern München de senaste matcherna har garanterat hans tuppkam växt och Barcelona får verkligen se upp med den portugisiska måltjuven.En stor anledning till att Real har varit svårslaget och toppar La Liga är att man har en fantastiskt solid trupp. Zinedine Zidane har roterat friskt i startelvan från match till match och flera av de så kallade reservspelarna har levererat. Alvaro Morata har varit en pålitlig målspottare. Isco har briljerat med sitt spelsinne. Nacho har på grund av skador på hans backkollegor fått oväntat mycket speltid och fått ett litet genombrott. Skadesituationen i är Real är den att Pepe och Raphael Varane inte kan medverka i El Clasico.Möjlig startelva Real Madrid:NavasCarvajal-Ramos-Nacho-MarceloKross-Casemiro-Modric-IscoBenzema-RonaldoBarcelona har med sitt mått mätt varit ojämn den här säsongen, i synnerhet på bortaplan där man har stått för några bedrövliga insatser. De senaste veckorna har man generellt sett varit undermåliga. Att det blev respass i kvartsfinalen i Champions League är givetvis ett underbetyg för katalanerna. Det var symtomatiskt för denna säsong att man föll klart, med 0-3 mot Juventus, på bortamark och att det bäddade för att man slogs ut ur Champions League. I och med att man spelade 0-0 i onsdags mot Juventus innebär det att man endast har lyckats göra mål i en av sina fyra senaste matcher. Det hör inte till vanligheterna att man har så förtvivlat svårt att med målproduktionen.I många matcher har Barcelonas försvarsspel varit under all kritik och man har kommit undan med blotta förskräckelsen tack vare supertrion på topp, Messi, Suarez och Neymar, kort och gott MSN. Det har varit förvånansvärt enkelt för motståndarlagen att skapa målchanser på ett desorienterat och passivt försvar. Mittfältet har också varit en besvikelse denna säsong, då man i stormatcher har tenderat vara tandlösa och vikit ner sig. Marc Ter-Stegen har inte varit bättre än hyfsat. Barcelonas väl och ve har hängt på MSN. Anfallsessen har ofta levererat och därför har Barcelona vunnit en del kniviga matcher. Tyvärr är Neymar avstängd i morgon och kan inte avlasta sina anfallspolare Messi och Suarez. Han blir ett stort avbräck, då han har varit i ypperlig form under våren. Aleix Vidal och Rafinha är sedan tidigare skadade och inte heller disponibla för El Clasico.Det svaga spelet och de hemska resultaten på sistone, den undermåliga bortafaciten, uttåget i Champions League häromkvällen, den briljante Neymars frånvaro, Real Madrids utmärkta form och favör av hemmaplan, talar rent logiskt och rationellt emot Barcelona inför El Clasico. Med allt detta faktiska, realistiska och negativa sagt går det likväl inte att döma ut, räkna ut, detta Barcelona, för till syvende och sist är den katalanska stoltheten ett mästerligt lag, som klarar av att besegra vilket motståndare som helst när man vaknar på rätta sida. Man har en drös klasspelare, varav Messi är den bästa spelaren i hela vida världen. I dagsläget leder han skytteligan i såväl La Liga som Champions League. Sammantaget har han gjort en ny kanonsäsong. Däremot har han inte fått till det i Champions League den senaste tiden. Om Barcelona ska vinna mot detta svårslagna Real Madrid behöver just Messi kliva fram och ta initiativ, demonstrera sina unika färdigheter. Det var längesedan han målade mot Real, mållös de senaste sex gångerna, och säkerligen är han oerhört sugen på att ånyo näta mot ett av hans i åtminstone förr om åren favoritmotståndare.Messi och de övriga Barcelonaspelarna kommer i morgon att vara upp till tänderna laddade och benägna om att ta revansch på sig själva efter besvikelsen i Champions League. Det finns inget bättre lag för Barcelona att slå än Real Madrid, särskilt i detta motiga läge när man behöver höja moralen i klubben. Dessutom skulle en vinst för Barcelona i helgen betyda realistiska möjligheter att knäppa Real Madrid på näsan i kampen om ligaguldet. Det återstår att vänta och se om man mäktar med att prestera som bäst nu när man spelar med kniven mot strupen.Möjlig startelva Barcelona:Ter-StegenMacherano-Pique-UmtitiSergio Roberto-Gomes-Busquets-RakiticMessi-Luis Suarez-IniestaMatchdag: Söndag 23 aprilAvspark: Klockan 20:45Arena: Estadio Santiago BernabéuTV: ViasatInternet: Viaplay 1Visca Barca