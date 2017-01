2017-01-19 21:15

Inför: Real Sociedad FC - FC Barcelona: Första vinsten på 9 år?

FC Barcelona reser till Anoeta för att ta sig an Real Sociedad i kvartsfinalen av Copa del rey. Det är ett Barcelona som inte har vunnit på Anoeta sedan 2007 och frågan är om laget lyckas besegra spöket på Anoeta. Barcelona ligger för närvarande på 3:dje plats i La Liga och spelmässigt har man inte imponerat. Kan en hårt ifrågasatt Lucho ta en seger på Anoeta och därmed ge sig lite arbetsro eller kommer Barcelona att bjuda på ytterligare en tafatt insats?

FC Barcelona:



Trots att halva säsongen är avklarad är det väldigt mycket frågetecken kring FC Barcelona. Laget har sin vana troget den här säsongen blandat fantastiska insatser med ofattbara bottennapp. Därför är det inte konstigt att oron växer i Barcelonalägret. I början av säsongen hette det att Barcelona behövde tid att komma igång men nu när vi befinner oss i den andra halvan av säsongen måste resultaten komma om det ska bli några pokaler i slutet av säsongen. Barcelona kommer från en period där spelet har sviktat ordentligt. Man var illa ute mot



Spelmässigt finns det många frågetecken kring Luchos lagbygge och därför ifrågasätts även hans taktiska kunnande. Med det material som Lucho har till sitt förfogande bör han kunna få större utväxling. Idag känns det som att Barcelona är väldigt beroende av individuella prestationer framförallt av



Situationen som Barcelona befinner sig i idag är inte helt olik den situation som laget befann sig i under Luchos första år. Då blev matchen mot Sociedad en vändpunkt och laget gick sedan och vann allt som gick att vinna. Därför hoppas jag på samma scenario som tidigare år bara att Barcelona äntligen blir av med det spöke som Anoeta blivit.



Real Sociedad:



Real Sociedad har det här året överraskat positivt, laget har radat upp segrar på sistone och har endast förlorat 2 av de 14 senaste matcherna. Eusebio som var hårt kritiserad under hans tid som tränare för Barcelona B verkar ha fått ordning på lagbygget och laget ligger för närvarande på 5:e plats endast 2 poäng ifrån en Champions league plats. Detta är något som få experter hade kunnat tro i början av säsongen. Laget spelar en possessionbaserad fotboll som är rolig att kolla på och man skapar väldigt mycket chanser. Ett litet frågetecken dyker dock upp om man tittar på statistiken för topp 5. Real Sociedad är det lag som gjort minst mål av de fem lagen i toppen och det lag som släppt in flest och detta är någonting som måste ändras om de ska kunna slåss om CL platser i slutet av säsongen.





Matchbild:



Jag tror att vi kommer få se en väldigt bra match där Real Sociedad kommer att pressa högt och försöka dominera bollinnehavet. När lagen möttes i november slutade bollinnehavet i Real Sociedads favör och jag tror att Eusebio kommer vilja att vinna det i denna match också. Jag både tror och hoppas att Lucho har samma intention och att vi får se ett Barcelona som dominerar matchbilden men jag skulle inte förvånas om Barcelona istället satsar på snabba omställningar och överlåter bollinnehavet. Eftersom det är två lag som gillar att spela en offensiv fotboll tror jag att vi kommer få se en match med högt tempo och många målchanser. Inget av lagen är särskilt bra på att stänga igen och därför är det inte helt osannolikt att det blir en målrik match.



Anoeta har som tidigare nämn varit lite av en spökarena för Barcelona. Sist Barcelona vann på den arenan var i 2007 och målen gjordes då utav Samuel Etoo och Andres Iniesta. Även om sviten är lång tror jag inte att detta är någonting spelarna går omkring och tänker på utan jag tror att detta är någonting som kan få Barcelona spelarna mer taggade. Vill Barcelona vinna cupen är Sociedad ett av de hinder som måste klaras av.



Håll ögonen på:



Willian Jose-



Fotbollslivet leker för närvarande för anfallaren som gjort 9 mål på 16 matcher. Han gjorde mål när de båda lagen möttes i ligan i november och han kommer säkerligen att hålla Barcelonaförsvararna upptagna under morgondagens match.



Gerónimo Rulli-

Kommer få en tuff kväll mot ett förhoppningsvis hungrigt Barcelona. Det talas om att Manchester City redan vill köpa tillbaka målvakten då Bravo inte rosat marknaden. Bara detta är ett betyg på hur duktig Rulli är. Vill Sociedad få med sig ett bra resultat till bortamötet måste Rulli storspela.



Lionel Messi-

Behövs egentligen ingen presentation. I mitt tycke världens bästa fotbollsspelare och jag vågar knappt tänka på hur mycket fler matcher vi förlorat denna säsong om inte Messi varit med. Han gjorde flest mål i världen under 2016 och har börjat 2017 på ett ypperligt sätt. Lionel Messis betydelse för Barcelona går inte att ifrågasätta. Han är helt enkelt outstanding. Har Messi en bra dag kan han avgöra dubbelmötet på egen hand.



Andres Iniesta-

Titta på Barcelonas spel med och utan Iniesta och man kan få intrycket av att det är två helt olika lag. Har ett spelsinne som få och han bidrar alltid med ett lugn till Barcelonas anfallsspel. Är inte den som toppar statistikligorna men Andres Iniesta låser väldigt många gånger upp motståndarens försvar. Han blir en nyckel om Barcelona ska vinna kampen om mittfältet.



Möjlig startelva FC Barcelona:



Cillesen



Gomes – Busquets – Iniesta

Messi – Suárez – Neymar





Tips:



Barcelonafansen är i behov av styrkebesked för att känna att säsongen är vid liv. Ytterligare ett bottennapp kommer förmodligen resultera i att rösterna om Luchos avgång höjs ytterligare och detta är ingenting som laget behöver nu när man går in i den säsongshalva där allting avgörs. En stabil seger på Anoeta kan ge laget och Lucho den arbetsro som behövs för att växla upp ännu mer. Därför tror jag att Barcelona tar en efterlängtad seger efter mål av Neymar, Suarez och Messi. Sociedad sticker upp och gör 1 mål vilket innebär att matchen slutar 1-3 i Barcelonas favör.



Matchfakta:

Matchdag: Torsdag 18/1

Avspark: 21:15

Arena: Anoeta

TV-sändning: Viasat Sport Premium och Viaplay.se

