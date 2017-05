2017-05-14 20:00

Las Palmas - Barcelona



Tre nya poäng ska bärgas på Kanarieöarna.

Inför: UD Las Palmas – FC Barcelona

Barcelonas jakt på ligaguldet fortsätter. I morgon är det dags för den näst sista ligaomgången och inget annat än seger gäller för Luis Enriques mannar. Det är en klurig match mot Las Palmas som väntar för ett defensivt sargat Blaugrana och vill det sig illa kan gulddrömmarna gå i kras på ön.



FC Barcelona



Efter segern mot Villarreal förra helgen har Barcelona haft en vecka på sig att förbereda sig inför den långa resan till Las Palmas utanför Marockos kust. Barça är i fortsatt serieledning på samma poäng som Real Madrid och med två omgångar kvar att spela finns det inte utrymme för poängtapp om Blaugrana ska ha någon chans att kamma hem ligaguldet. Luchos mannar är fortfarande beroende av att rivalerna från huvudstaden tappar tre poäng i någon av de tre ligamatcherna de har kvar. Alla culés sätter säkert hoppet till Sevilla och Sampaoli som intar Madrid i morgon kväll, men annars får vi en ny chans att hoppas på onsdag nästa vecka när marängerna beger sig till Balaídos för att spela hängmatchen mot Celta Vigo.



Det kommer bli en rafflande avslutning, men då vill det till att Barça går segrande ur striden mot Las Palmas. Förra säsongen gav ölaget Barça en ordentlig match på Estadio de Gran Canaria och trots Los Amarillos dåliga form på sistone lär det bli tufft för Barcelona i morgon kväll.



Under veckan har spelarna fått lite välförtjänt ledighet innan förberedelserna inför Las Palmas-matchen satte igång i onsdags. Marlon, Kaptoum och Aleñá har alla tränat med A-laget under veckan och någon – eller några – kommer säkert resa med till Kanarieöarna.



Luis Enrique har nämligen lite huvudbry inför morgondagens match, särskilt på försvarsfronten. Sergi Roberto är avstängd efter att ha ådragit sig sitt femte gula kort mot Villarreal, Aleix Vidal är skadad liksom Mathieu (eller är han bara utfryst?) och under lördagens presskonferens meddelade Luis Enrique att Piqué har dragits med magbesvär och inte tränat på hela veckan. Geri kommer därmed inte att resa med till Kanarieöarna och försvarskrisen är ett faktum, trots att Digne har återhämtat sig från sin lindriga skada. Manfallet i försvaret lämnar förstås Lucho med ett antal frågetecken: hur ska han forma sin backlinje? Vem startar till höger? Vem ackompanjerar Umtiti i mittlåsen? Eller blir det en trebackslinje?



Ja, Lucho har alltså en del att fundera på. Med tanke på Las Palmas respektlösa (i positiv bemärkelse) anfallsinriktade spel känns en trebackslinje som ett vågat drag mot Setiéns mannar. Med fjolårets möte i färskt minne, där Barça kom undan med blotta förskräckelsen och Las Palmas var det bättre laget genom hela matchen, känns det inte bra att ställa ut en trebackslinje på Estadio Gran Canaria.



Så vilka alternativ finns? Tja, trebackslinjen är som sagt ett alternativ, om än ett osäkert sådant. Mascherano, Umtiti och Alba skulle i så fall få ansvar att hålla rent framför Ter Stegen, vilket inte känns helt optimalt. En annan möjlighet är att slänga in Marlon centralt bredvid Umtiti och flytta ut Mascherano till höger. Inte heller optimalt, men kanske ett bättre alternativ än trebackslinjen. Busquets har lite erfarenhet av att spela som mittback, så kanske får han ta klivet ner och forma mittlås tillsammans med Umtiti med Mascherano och Alba på varsin kant.



Jag sätter nog en femma på att Lucho väljer trebackslinjen ändå och att Rakitic får ett större defensivt ansvar till höger, även om jag hoppas på en fyrbackslinje med Marlon från start. I övrigt är det knappast något snack om vilka som ska starta och inte ens Luis Enrique kan vilja rotera i det här skedet av säsongen om han inte är tvungen på grund av skador och avstängningar. Blir det en trebackslinje lär André Gomes ta plats på mittfältet tillsammans med de givna Rakitic, Busquets och Iniesta och på topp hittar vi som vanligt Messi, Suárez och Neymar.





Trupp: Ter Stegen, Cillessen, Masip, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Arda Turan, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Neymar, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, André Gomes, Umtiti, Aleñá och Marlon.





Möjlig startelva



Ter Stegen

Mascherano – Umtiti – Alba

Rakitic – André Gomes – Busquets – Iniesta

Messi – Luis Suárez – Neymar









UD Las Palmas



Fjortondeplacerade Las Palmas har en tung period bakom sig. Med fyra förluster och ett kryss i de fem senaste matcherna är Quique Setiéns manskap på jakt efter en seger inför de egna fansen när Barça kommer på besök i morgon. Faktum är att Las Palmas på de tio senaste matcherna bara vunnit två matcher, kryssat en och förlorat resten. Båda segrarna och det oavgjorda resultatet har dock kommit på hemmaplan och Los Amarillos har ett bra facit hemma den här säsongen. Man har bara förlorat tre matcher på Estadio de Gran Canaria; Sevilla och Real Sociedad vann båda med 1-0 mot Las Palmas tidigare i år och den senaste förlusten kom mot Atlético Madrid i slutet av april när Simeones mannar krossade kanarierna med hela 5-0 i Las Palmas. I övrigt har Quique Setiéns mannar radat upp nio segrar och sex oavgjorda matcher framför hemmafansen under säsongens gång och trots deras dåliga form på sistone finns det alltså anledning att oroa sig inför morgondagens möte.



Las Palmas kommer senast från en uddaförlust mot Sporting Gijón, där andalusierna besegrade ölaget med 1-0 efter mål av den gamla Barça B-bekantingen Carlos Carmona. Dani Castellano fick utgå skadad i den matchen och kommer med största sannolikhet inte till spel i morgon. Även Tana dras med skadebekymmer och missar troligtvis matchen mot Barcelona. Castellanos och Tanas frånvaro är två tunga avbräck för Las Palmas.



Quique Setién får dock tillbaka Kevin-Prince Boateng och Jesé som båda var avstängda förra helgen och det är troligt att båda går rakt in i startelvan, även om Boateng ska ha fått någon smäll under en träning. Vicente Gómez tvingades avbryta fredagens träning och med Livaja avstängd saknar Las Palmas ett antal startspelare inför morgondagens drabbning.



Det öppnar upp för Alen Halilovic, som Barcelona sålde till Hamburger SV, men som huserar på lån i Las Palmas. Barcelona har fortfarande möjlighet att köpa tillbaka kroaten och det vore kul att se honom från start mot sin gamla klubb i morgon.



Annars är det framför allt Boateng som Barça får se upp med offensivt. Den ghanansk-tyske mittfältaren/anfallaren har målat tio gånger den här säsongen och leder den interna skytteligan i Las Palmas. Med sin styrka och snabbhet kommer han vara ett ständigt orosmoment för Blaugrana i morgon kväll. Även Jonathan Viera, som har noterats för sju mål och lika många assist den här säsongen och som tillsammans med Roque Mesa har varit Los Amarillos bästa spelare den här säsongen kommer Barça få lägga en hel del krut på att stoppa.



Las Palmas befinner sig i ingenmansland i tabellen och har egentligen inget att spela för då de redan har säkrat fortsatt spel i La Liga nästa säsong, men med tanke på den senaste tidens dåliga resultat vore ju en seger, eller åtminstone ett kryss, mot ett guldjagande Barcelona en fjäder i hatten för Quique Setién och hans manskap. Dessutom har de madridistan Jesé i laget, som inför matchen har sagt att han gärna vill göra mål i morgon för att han vill att ligaguldet ska hamna i huvudstaden.





Trupp: ej offentliggjord i skrivande stund. Artikeln uppdateras när truppen släpps.





Möjlig startelva



Javi Varas

Macedo – Lemos – Bigas – Lopes

Halilovic – Roque Mesa – Viera

Momo – Boateng – Jesé









Håll ögonen på



* Jonathan Viera. Med sju mål och sju assist den här säsongen är Viera en spelare att se upp med på söndag kväll. Från sin vänsterposition på mittfältet kan han få stora ytor att operera på då Barças högerkant tenderar att vara ganska öppen, särskilt om Luis Enrique väljer att ställa upp med en trebackslinje. En hal spelare med en härlig passningsfot och bra blick som kan ställa till bekymmer i Barcelona.



* Roque Mesa. Las Palmas sittande mittfältare har imponerat den här säsongen och styr och ställer så det står härliga till på ölagets mittfält. Helt klart en nyckelspelare i mittfältskampen och Barça behöver se till att radera ut honom om man inte vill förlora den viktiga kampen på mitten.



* Lionel Messi. I princip redan klar pichici i La Liga, men jakten på guldskon fortsätter för argentinaren. Messi har bara misslyckats med att göra mål i nio av ligasäsongens 36 spelade matcher och han lär vara sugen på att hamna i målprotokollet i morgon kväll, särskilt eftersom han inte har målat på Estadio Gran Canaria tidigare.



* Sergio Busquets. Tar som vanligt hand om den så viktiga ytan mellan försvar och mittfält och mot ett anfallsinriktat Las Palmas vill det till att katalanen är på topp. Busquets har haft en ganska svajig säsong där höga toppar har varvats med djupa dalar och det gäller att han inte tappar boll i farliga lägen, något han har gjort förhållandevis ofta den här säsongen.









Matchfakta



Vad: La Liga, omgång 37

Var: Estadio de Gran Canaria, Las Palmas

När: söndag 14/5 kl 20.00

Tv: Viasat Sport

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, livetv.sx









Visca el Barça! Efter segern mot Villarreal förra helgen har Barcelona haft en vecka på sig att förbereda sig inför den långa resan till Las Palmas utanför Marockos kust. Barça är i fortsatt serieledning på samma poäng som Real Madrid och med två omgångar kvar att spela finns det inte utrymme för poängtapp om Blaugrana ska ha någon chans att kamma hem ligaguldet. Luchos mannar är fortfarande beroende av att rivalerna från huvudstaden tappar tre poäng i någon av de tre ligamatcherna de har kvar. Alla culés sätter säkert hoppet till Sevilla och Sampaoli som intar Madrid i morgon kväll, men annars får vi en ny chans att hoppas på onsdag nästa vecka när marängerna beger sig till Balaídos för att spela hängmatchen mot Celta Vigo.Det kommer bli en rafflande avslutning, men då vill det till att Barça går segrande ur striden mot Las Palmas. Förra säsongen gav ölaget Barça en ordentlig match på Estadio de Gran Canaria och trots Los Amarillos dåliga form på sistone lär det bli tufft för Barcelona i morgon kväll.Under veckan har spelarna fått lite välförtjänt ledighet innan förberedelserna inför Las Palmas-matchen satte igång i onsdags. Marlon, Kaptoum och Aleñá har alla tränat med A-laget under veckan och någon – eller några – kommer säkert resa med till Kanarieöarna.Luis Enrique har nämligen lite huvudbry inför morgondagens match, särskilt på försvarsfronten. Sergi Roberto är avstängd efter att ha ådragit sig sitt femte gula kort mot Villarreal, Aleix Vidal är skadad liksom Mathieu (eller är han bara utfryst?) och under lördagens presskonferens meddelade Luis Enrique att Piqué har dragits med magbesvär och inte tränat på hela veckan. Geri kommer därmed inte att resa med till Kanarieöarna och försvarskrisen är ett faktum, trots att Digne har återhämtat sig från sin lindriga skada. Manfallet i försvaret lämnar förstås Lucho med ett antal frågetecken: hur ska han forma sin backlinje? Vem startar till höger? Vem ackompanjerar Umtiti i mittlåsen? Eller blir det en trebackslinje?Ja, Lucho har alltså en del att fundera på. Med tanke på Las Palmas respektlösa (i positiv bemärkelse) anfallsinriktade spel känns en trebackslinje som ett vågat drag mot Setiéns mannar. Med fjolårets möte i färskt minne, där Barça kom undan med blotta förskräckelsen och Las Palmas var det bättre laget genom hela matchen, känns det inte bra att ställa ut en trebackslinje på Estadio Gran Canaria.Så vilka alternativ finns? Tja, trebackslinjen är som sagt ett alternativ, om än ett osäkert sådant. Mascherano, Umtiti och Alba skulle i så fall få ansvar att hålla rent framför Ter Stegen, vilket inte känns helt optimalt. En annan möjlighet är att slänga in Marlon centralt bredvid Umtiti och flytta ut Mascherano till höger. Inte heller optimalt, men kanske ett bättre alternativ än trebackslinjen. Busquets har lite erfarenhet av att spela som mittback, så kanske får han ta klivet ner och forma mittlås tillsammans med Umtiti med Mascherano och Alba på varsin kant.Jag sätter nog en femma på att Lucho väljer trebackslinjen ändå och att Rakitic får ett större defensivt ansvar till höger, även om jag hoppas på en fyrbackslinje med Marlon från start. I övrigt är det knappast något snack om vilka som ska starta och inte ens Luis Enrique kan vilja rotera i det här skedet av säsongen om han inte är tvungen på grund av skador och avstängningar. Blir det en trebackslinje lär André Gomes ta plats på mittfältet tillsammans med de givna Rakitic, Busquets och Iniesta och på topp hittar vi som vanligt Messi, Suárez och Neymar.Trupp: Ter Stegen, Cillessen, Masip, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Arda Turan, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Neymar, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, André Gomes, Umtiti, Aleñá och Marlon.Möjlig startelvaTer StegenMascherano – Umtiti – AlbaRakitic – André Gomes – Busquets – IniestaMessi – Luis Suárez – NeymarFjortondeplacerade Las Palmas har en tung period bakom sig. Med fyra förluster och ett kryss i de fem senaste matcherna är Quique Setiéns manskap på jakt efter en seger inför de egna fansen när Barça kommer på besök i morgon. Faktum är att Las Palmas på de tio senaste matcherna bara vunnit två matcher, kryssat en och förlorat resten. Båda segrarna och det oavgjorda resultatet har dock kommit på hemmaplan och Los Amarillos har ett bra facit hemma den här säsongen. Man har bara förlorat tre matcher på Estadio de Gran Canaria; Sevilla och Real Sociedad vann båda med 1-0 mot Las Palmas tidigare i år och den senaste förlusten kom mot Atlético Madrid i slutet av april när Simeones mannar krossade kanarierna med hela 5-0 i Las Palmas. I övrigt har Quique Setiéns mannar radat upp nio segrar och sex oavgjorda matcher framför hemmafansen under säsongens gång och trots deras dåliga form på sistone finns det alltså anledning att oroa sig inför morgondagens möte.Las Palmas kommer senast från en uddaförlust mot Sporting Gijón, där andalusierna besegrade ölaget med 1-0 efter mål av den gamla Barça B-bekantingen Carlos Carmona. Dani Castellano fick utgå skadad i den matchen och kommer med största sannolikhet inte till spel i morgon. Även Tana dras med skadebekymmer och missar troligtvis matchen mot Barcelona. Castellanos och Tanas frånvaro är två tunga avbräck för Las Palmas.Quique Setién får dock tillbaka Kevin-Prince Boateng och Jesé som båda var avstängda förra helgen och det är troligt att båda går rakt in i startelvan, även om Boateng ska ha fått någon smäll under en träning. Vicente Gómez tvingades avbryta fredagens träning och med Livaja avstängd saknar Las Palmas ett antal startspelare inför morgondagens drabbning.Det öppnar upp för Alen Halilovic, som Barcelona sålde till Hamburger SV, men som huserar på lån i Las Palmas. Barcelona har fortfarande möjlighet att köpa tillbaka kroaten och det vore kul att se honom från start mot sin gamla klubb i morgon.Annars är det framför allt Boateng som Barça får se upp med offensivt. Den ghanansk-tyske mittfältaren/anfallaren har målat tio gånger den här säsongen och leder den interna skytteligan i Las Palmas. Med sin styrka och snabbhet kommer han vara ett ständigt orosmoment för Blaugrana i morgon kväll. Även Jonathan Viera, som har noterats för sju mål och lika många assist den här säsongen och som tillsammans med Roque Mesa har varit Los Amarillos bästa spelare den här säsongen kommer Barça få lägga en hel del krut på att stoppa.Las Palmas befinner sig i ingenmansland i tabellen och har egentligen inget att spela för då de redan har säkrat fortsatt spel i La Liga nästa säsong, men med tanke på den senaste tidens dåliga resultat vore ju en seger, eller åtminstone ett kryss, mot ett guldjagande Barcelona en fjäder i hatten för Quique Setién och hans manskap. Dessutom har de madridistan Jesé i laget, som inför matchen har sagt att han gärna vill göra mål i morgon för att han vill att ligaguldet ska hamna i huvudstaden.Trupp: ej offentliggjord i skrivande stund. Artikeln uppdateras när truppen släpps.Möjlig startelvaJavi VarasMacedo – Lemos – Bigas – LopesHalilovic – Roque Mesa – VieraMomo – Boateng – JeséJonathan Viera. Med sju mål och sju assist den här säsongen är Viera en spelare att se upp med på söndag kväll. Från sin vänsterposition på mittfältet kan han få stora ytor att operera på då Barças högerkant tenderar att vara ganska öppen, särskilt om Luis Enrique väljer att ställa upp med en trebackslinje. En hal spelare med en härlig passningsfot och bra blick som kan ställa till bekymmer i Barcelona.Roque Mesa. Las Palmas sittande mittfältare har imponerat den här säsongen och styr och ställer så det står härliga till på ölagets mittfält. Helt klart en nyckelspelare i mittfältskampen och Barça behöver se till att radera ut honom om man inte vill förlora den viktiga kampen på mitten.Lionel Messi. I princip redan klar pichici i La Liga, men jakten på guldskon fortsätter för argentinaren. Messi har bara misslyckats med att göra mål i nio av ligasäsongens 36 spelade matcher och han lär vara sugen på att hamna i målprotokollet i morgon kväll, särskilt eftersom han inte har målat på Estadio Gran Canaria tidigare.Sergio Busquets. Tar som vanligt hand om den så viktiga ytan mellan försvar och mittfält och mot ett anfallsinriktat Las Palmas vill det till att katalanen är på topp. Busquets har haft en ganska svajig säsong där höga toppar har varvats med djupa dalar och det gäller att han inte tappar boll i farliga lägen, något han har gjort förhållandevis ofta den här säsongen.Vad: La Liga, omgång 37Var: Estadio de Gran Canaria, Las PalmasNär: söndag 14/5 kl 20.00Tv: Viasat SportStream: rojadirecta.me, hahasport.com, livetv.sx

0 KOMMENTARER 173 VISNINGAR 0 KOMMENTARER173 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-05-13 19:00:00 emily.ottosson@gmail.com2017-05-13 19:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-05-13 19:00:00

Barcelona

2017-05-13 18:50:00

Barcelona

2017-05-08 10:15:00

Barcelona

2017-05-06 20:30:15

Barcelona

2017-05-06 08:38:16

Barcelona

2017-05-01 21:50:00

Barcelona

2017-05-01 09:00:00

Barcelona

2017-04-30 00:54:58

Barcelona

2017-04-28 23:26:50

Barcelona

2017-04-27 12:48:37

ANNONS:

Barcelonas jakt på ligaguldet fortsätter. I morgon är det dags för den näst sista ligaomgången och inget annat än seger gäller för Luis Enriques mannar. Det är en klurig match mot Las Palmas som väntar för ett defensivt sargat Blaugrana och vill det sig illa kan gulddrömmarna gå i kras på ön.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Är Laurent Blanc rätt man för Barça? Vem är Carlos Naval? Det senaste i Neymar-gate? Ask, and you shall recieve – nyhetssvepet tillhandahåller svaren. Det är måndag, och dags för veckans La Setmana Blaugrana!Tre poäng, fyra mål och en trio som sminkar över många skönhetsmissar. Så kan vi sammanfatta matchen mellan Barcelona och Villareal, som slutade 4-1 till hemmalaget.Ligans mest målfarliga lag och ligans näst mest baklängesmålsnåla ställs mot varandra på lördagskvällen. Barcelona tar emot Villareal med kniven mot strupen att vinna för att fortsatt närma sig ligatiteln.Ännu en månad har flugit förbi och ännu en gång har Barcelona spelat fotboll som världens bästa lag och som ett bottenlag som kämpar för att undvika Segunda. Månadens spelare ska återigen koras och efter matchen på Bernabéu överraskar det nog inte någon vem som tar hem titeln.I veckans La Setmana Blaugrana: Barça vann det katalanska derbyt och är fortsatt serieledare när säsongen nu går in i sitt absoluta slutskede. Klubben har fortfarande inte tagit beslut i tränarfrågan till nästa säsong. Barcelona anmäler Málaga efter skumma uttalanden inför den sista – och kanske avgörande – ligaomgången. Barça Legends besegrar Real Madrid Leyendas och alla Europacupäventyr är nu slut. Häng med!FC Barcelona gästade RCD Espanyol i årets andra Barcelona derby. För att ha chans på ligatiteln krävdes det en Barcelona seger. Barcelona gjorde det som behövdes och tog tre viktiga poäng i jakten på Real Madrid.Ett Barcelona som spelar med kniven mot strupen gästar Espanyol i ett hett derby. Det är ett titeljagande Barcelona som måste vinna om man vill hålla titeldrömmen vid liv. Klarar Barcelona av att knipa ytterligare en derbyvinst eller agerar den förre Real keepern Diego Lopez mur och stoppar Barcelona?Barcelona behöll ligaledningen när Messi och Co krossade Osasuna hemma på Camp Nou med 7-1 och skickade därmed Pamplonalaget ner till Segundan Division.