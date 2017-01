Inför: Villareal CF – FC Barcelona

På söndag spelar Barcelona sin första ligamatch under 2017. Katalanerna åker till El Madrigal med en cup-förlust mot Bilbao i baksätet och tre viktiga poäng står på spel.

Barcelona_%28crest%29.svg" style="height: 100px; width: 99px;" />

FC Barcelona

Barcelona avslutade 2016 i stor stil. De fyra sista matcherna var segrar, varav den sista slutade hela 7-0 i cup-matchen mot Hercules. I torsdags spelade Enriques mannar sin första tävlingsmatch under det nya året men där blev det dessvärre förlust (1-2) borta mot Athletic Bilbao. Spelmässigt sett var det ingen större katastrof utan det skulle visa sig att felpassar på egen planhalva skulle kosta segern borta i Baskien. Inför mötet med Villareal har Enrique pratat mycket om hur väl hemmalagets defensiv har fungerat den senaste tiden, något som understryks ytterligare av att laget bara har släppt in 11 mål på 16 matcher (minst i ligan). Villareal kommer precis som Barca till spel med en cup-förlust i den senaste matchen. 1-3 blev det mot Real Sociedad men i ligaspelet har poängen rasslat in och laget befinner sig nu på en fjärdeplats, bara fem poäng bakom katalanerna.



För Luis Enriques del är tre poäng ovärderliga efter att Real Madrid krossade Osasuna under lördagen och förlängde avståndet till sex poäng framför Barcelona. Skadeläget ser ljust ut inför söndagens drabbning och det är egentligen bara reservkeepern Jasper Cillessen som är indisponibel mot de gula ubåtarna. Enrique lär inte vilja riskera poängtapp på El Madrigal och det känns därför otänkbart att han inte skulle matcha det starkaste laget. Ter Stegen ser ut att vakta stolparna och i backlinjen finns det egentligen bara en position som känns oklar. Huruvida Mascherano eller fransmannen Umtiti får chansen på söndag återstår att se. Mittfältet ser ut att bli det starkast möjliga och det ska mycket till om inte M-S-N skulle få chansen på topp i en så viktig bortamatch.



Tänkbar startelva (4-3-3)

Ter Stegen

Roberto - Piqué - Mascherano - Alba

Rakitic - Busquets - Iniesta

Messi - Suaréz - Neymar





Villareal CF

Fran Escribas mannar kommer från två raka segrar varav den ena mot Atletico Madrid (3-0) och 3-1 mot Sporting Gijon senast. De gula ubåtarna kommer vilja förlänga den sviten under söndagens match och lär också matcha den starkaste elvan.



Tänkbar startelva (4-4-2)

Asenjo

Costa - Ruiz - Mario - Alvaro

Soriano - Bruno - dos Santos - Trigueros

Pato - Sansone



Matchfakta

Matchdag: söndag 8/1.

Avspark: 20.45.

Arena: El Madrigal.

TV-sändning: Viasat Sport Premium och Viaplay.com.