2017-04-11 20:45

Juventus - Barcelona

3-0



En tung uppförsbacke väntar för Barça efter 3-0-förlusten mot Juventus i den första CL-kvarten.

Juventus körde över bedrövligt Barça

Barcelona visade att storförlusten mot PSG för snart två månader sedan inte var en engångsföreteelse när de åkte till Turin, ställde ut skorna och förlorade med 3-0 mot ett inspirerat Juventus. Ännu en bedrövlig insats signerad Barça i CL-sammanhang och nu ska det till ett mirakel av oerhört stora mått för att Blaugrana ska ha någon chans att gå vidare.

Luis Enrique mönstrade en hyfsat väntad elva, där enda utropstecknet var att Mathieu fick starta i backlinjen. Lucho gav följande spelare förtroende från start:



Ter Stegen

Piqué – Umtiti – Mathieu

Sergi Roberto – Rakitic – Mascherano – Iniesta

Messi – Suárez – Neymar



Bänk: Cillessen, Digne, Aleña, Alcácer, André Gomes, Denis Suárez och Jordi Alba





Allegri formerade sin startelva såhär:



Buffon

Dani Alves – Bonucci – Chiellini – Sandro

Khedira

Cudrado – Pjanic – Dybala – Mandukic

Higuaín



Bänk: Neto, Rincón, Lemina, Barzagli, Asamoah, Maschisio och Lichtsteiner







Första halvlek



Juventus inleder piggt och redan efter två minuters spel får hemmalaget frispark i ett bra läge. Inlägget landar perfekt på Higuaíns panna, som tack och lov nickar rakt på Ter Stegen i mål. Italienarna sätter hög press på Barça, som har oerhört svårt att få till två passningar i rad.



Efter bara sju minuters spel får Juventus utdelning. Dybala tar emot en passning i straffområdet, med ryggen mot mål. Argentinaren vänder upp – stillastående – och curlar in bollen vid bortre stolpen. 1-0 till Juventus och en mardrömsstart för Barça.



Kort därpå är det Barças tur att få frispark strax utanför straffområdet. Messi drar till, men bollen går utanför målramen. Blaugrana börjar hitta varandra med passningar något bättre, men Juve pressar bra och täcker ytor vilket gör det svårt för katalanerna. Det rullas en del i backlinjen, men i övrigt är det ett ganska stillastående Barça vi får bevittna på Juventus Stadium.



Tjugo minuter in i matchen slår Messi en gudomlig passning till Iniesta som tagit en löpning på djupet. Don Andrés försöker placera in bollen vid ena stolpen, men Buffon får en hand på bollen och styr ut den till en resultatlös hörna.



Istället rasslar det till i andra änden. Juve kommer i ett nytt anfall och en snett-inåt-bakåt-pass tar på en Barçafot och landar perfekt i gapet på Dybala. Argentinaren slår till direkt med vänstern och får till ett välplacerat skott som smiter in mellan Ter Stegens fingrar och stolpen. 2-0 till Juve och det känns som PSG all over again…



Barça fortsätter att lunka runt på plan mot ett Juventus som faller ner och försvarar bra. Luis Enriques manskap har riktigt svårt att bygga något spel bakifrån och när Messi försöker sätta igång något står de flesta blåröda spelarna stilla. Tempot är lågt och Blaugrana har svårt att hitta vägar genom det välstrukturerade italienska försvaret.



Efter en halvtimme har Messi en boll i nät, men målet döms helt korrekt bort för offside. Barça söker lägen, men rullar bara runt bollen mot ett lågt stående Juve, som inte har några problem att försvara sig mot det tempofattiga Barcelona den här tisdagskvällen.



Strax före halvtid är det nära att hemmalaget orsakar ett självmål, men bollen smiter utanför stolpen och det blir hörna för Barça. Efter lite oreda på den efterföljande hörnan kan till slut Buffon lägga vantarna på bollen.



Barcelona har tagit över helt nu, men har oerhört svårt att bryta igenom Juves kompakta försvar. I och med att Barça flyttar upp folk uppstår en hel del ytor för Juventus, som de tack och lov hittills inte har kunnat utnyttja. Precis före halvtid får dock Higuaín en chans när han avfyrar ett skott mot Ter Stegen. Barças tyska målvakt släpper retur rakt ut, men som tur är finns Mathieu på plats för att rensa undan bollen till en resultatlös hörna.



Efter 45 bedrövliga minuter ur Barçaperspektiv blåser domaren äntligen av första halvlek och förhoppningsvis vaknar spelarna till i pausen.







Andra halvlek



I halvtid byter Lucho ut Mathieu till förmån för André Gomes, vilket innebär att Mascherano tar steget ner i backlinjen och André Gomes agerar pivote.



Barça inleder andra halvlek något piggare och Messi får ett fint läge att reducera, men han får ingen ordentlig träff och bollen går utanför. Istället kommer Juve i ett anfall och Khedira får på ett tungt skott som går precis utanför.



Barcelona ser ut att försöka dra upp tempot något och vaskar fram några halvchanser, som till exempel när Iniesta drar till från distans, men han lyckas inte hålla nere skottet utan det smiter några centimeter över ribban. Hemmalaget får lägen att kontra och Higuaín testar Ter Stegen, men tysken räddar. Argentinaren får ytterligare ett gyllene läge att sätta trean för italienarna när han är fri mot Ter Stegen, men Barçamålvakten räddar katalanerna den gången också.



Tio minuter in i andra halvlek får Juve en hörna. Chiellini vinner enkelt duellen mot den tre äpplen höga Mascherano och nickar bollen via stolpen i mål. 3-0 till hemmalaget och nu är känslan att Barça måste göra minst två mål för att de ska ha en chans att gå vidare.



Tiden går och Barcelona skapar absolut ingenting. Först med knappt tjugo minuter kvar av matchen slår Messi återigen en underbar passning på djupet, denna gång till Luis Suárez. Luisito drar till, men Buffon får återigen ett finger på bollen och styr ut till ännu en resultatlös hörna. Barça har nu ett par minuter där de skapar ett par chanser, men bollen vill inte in.



Kort därpå har Juventus en boll i nät, men målet döms bort för offside.



Barça fortsätter att på ett halvdant sätt försöka få in ett reduceringsmål, men spelarna verkar frustrerade. Med kvarten kvar verkar de ha gett upp, medan Juventus spelar med intensitet och offrar sig för varandra för att hålla nollan.



Katalanerna har slagit läger på italienarnas planhalva, men utan att komma en millimeter närmare mål än tidigare. Med några minuter kvar av matchen får Barça frispark i ett bra läge. Messi drar till, men bollen fastnar i muren innan den går ut till hörna. Hörnan resulterar som vanligt inte i någonting, förutom att Barça behåller trycket mot Juventus mål. Rakitic försöker avsluta från en halvdan vinkel, men får en riktig snedträff.



Minuterna tickar på utan att Barça lyckas skapa nånting mer, förutom en halvdan Luis Suárez-chans i matchens slutsekunder. Efter fyra minuters tilläggstid blåser domaren av matchen och Barcelona har stått för ännu en mycket dålig insats på bortaplan i Champions League.







Kommentar



Inställningen hos Barçaspelarna är under all kritik i kväll. Verkligen under ALL kritik. Det fanns ingen intensitet, ingen vilja, inget jävlar-anamma hos Barçaspelarna i Turin i kväll. Det var verkligen PSG all over. Det är så oerhört typiskt för Barcelona den här säsongen. Den loja inställningen har vi fått se gång på gång, men att den ska infinna sig i en CL-kvartsfinal är smått otroligt. Det är faktiskt helt oförståeligt hur ett lag av Barças kaliber kan vara så fruktansvärt ointresserade när man ställs mot ett av Europas bästa lag och kanske världens absolut bästa defensiv.



Känslan är att om Barcelona inleder matchen dåligt finns det ingenting att göra. Då fortsätter det dåligt och ingenting kan ändra det. Luis Enrique är helt oförmögen att förändra matchbilden och trots det otroligt dåliga spelet Barça visade upp gör Lucho bara ett enda byte när Mathieu får kliva av till förmån för André Gomes i halvtid. Å andra sidan går det att argumentera för att Lucho inte har någon att byta in som skulle kunna förändra en matchbild. Fast det sitter ändå tre (fyra med André Gomes) nyförvärv på bänken. Vad var meningen med att värva dessa spelare om man inte ska kunna slänga in dem och förändra matchbilden?



Och ja, det går att debattera huruvida Barça skulle ha haft straff (nej, tycker jag) och huruvida Mandzukic skulle ha blivit utvisad (ja, tycker jag), men det känns som petitesser i sammanhanget och hade knappast förändrat resultatet. Okej, om Barça hade fått straff hade det kanske förändrat resultatet, men ärligt talat studsar bollen på bröstet och upp på armen på Mandzukic. Det hade känts hårt att döma straff där. Tänk bara på hur det hade varit att få en sådan straff emot sig.



Nej, fokus måste vara på att Barcelona är ett lag som är helt under isen – och har varit det länge. Man har i flera säsonger förlitat sig på individuella prestationer och låtit Messi, Suárez och Neymar vara i stort sett hela laget. Ett icke existerande mittfält gör backlinjen sårbar samtidigt som det gör att anfallarna inte får något vidare understöd. Barça måste gå tillbaka till sina rötter, där mittfältet var navet och motorn i laget. Det går inte att bygga ett lag utifrån anfallet. Man måste börja bakifrån. Vi har haft tur att MSN har avgjort många matcher på egen hand, men kollektivet Barcelona måste återigen byggas upp.



Även om Barcelona gör en bedrövlig match måste vi komma ihåg att Barça ställs mot ett Juventus som bara har släppt in två mål på åtta (nu nio) matcher i årets upplaga av Champions League, så att Barça blir nollade är kanske inte helt förvånande. Men det här vet ju Luis Enrique och tränarstaben om. Borde man då inte utforma en plan för hur man ska lyckas bryta ner motståndarnas försvarsmurar? Borde man inte försöka göra några taktiska förändringar när man ser att spelarna har svårt att komma till lägen?



Något annat som är värt att poängtera är att Barça faktiskt skapar ett par vassa chanser, men att Buffon står för två fina räddningar och att skärpan verkligen saknades hos spelarna i dag. Ibland vill det sig inte framför mål och i dag var helt klart en sådan dag. Dålig tajming kan tyckas, men så är det. Det är tråkigt att Barça försätter sig i en sådan här situation igen och det är väldigt förvånande hur ointresserade spelarna såg ut från minut ett. Har de redan glömt vad som hände i Paris på alla hjärtans dag?



Nej, det här är ytterligare en match att glömma för Barça och culés den här säsongen. Efter 4-0-förlusten mot PSG förtjänade Barcelona inte att spela kvartsfinal i CL, men på något magiskt sätt lyckades man med en episk vändning och plötsligt var vi vidare. Nu har laget upprepat bedriften att förlora stort i första matchen och att tro på en vändning likt den mot PSG känns oerhört naivt. Juventus är inte PSG – med all respekt för fransmännen, som definitivt har något stort på gång. Den gamla damen är gammal i gemet, har betydligt mer rutin än PSG och kanske världens bästa defensiv. Det ska oerhört mycket till för att Barça ska kunna vända det här på Camp Nou nästa vecka.



Nu är det hem till Katalonien och slicka såren som gäller för Luis Enrique och hans mannar. Två förluster i rad svider och kanske har vi nu spelat bort oss från två titelchanser på bara ett par dagar. Det är inte riktigt den här säsongsavslutningen man hade hoppats på.





Bäst i kväll:



+++ Messi. Inte i närheten av sitt vanliga briljanta jag, men en av få som försöker någorlunda och får godkänt i kväll.



++ Umtiti. Gör inte heller sin bästa match, men känns ganska stabil i försvaret och går sällan bort sig.



+ Sergi Roberto. Nej, Sergi var inte särskilt bra. Men kan kämpar och sliter och är den enda (?) som spelar med hjärta i kväll.







Matchfakta



Mål:



1-0 Dybala, min 7

2-0 Dybala, min 22

3-0 Chiellini, min 55



Gula kort:



Dani Alves, Mandzukic, Khedira, Lemina (Juventus)



Luis Suárez, Iniesta, Umtiti (Barcelona)







Statistik



Bollinnehav: 32% – 68%

Skott: 13 – 15

Skott på mål: 8 – 3

Hörnor: 5 – 8

Offside: 1 – 1

Regelbrott: 21 – 18







Visca el Barça!

Juventus-Barcelona Gianluigi Buffon

Dani Alves

Leonardo Bonucci

Giorgio Chiellini

Alex Sandro

Miralem Pjanic

Sami Khedira

Juan Cuadrado

Paulo Dybala

Mario Mandzukic

Gonzalo Higuain



Avbytare

Kwadwo Asamoah

Andrea Barzagli

Mario Lemina

Stephan Lichtsteiner

Claudio Marchisio

Neto

Tomas Rincon

Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jeremy Mathieu

Ivan Rakitic

Javier Mascherano

Andres Iniesta

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Jordi Alba

Paco Alcacer

Carles Alena

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andre Gomes

Denis Suarez



