"Hörru Luis, har du hört att kostymnissarna snackar skit om mig igen?"

La Setmana Blaugrana – v 3: Messikritik och domarkritik

Barçadirektörer kritiserar Messi och Piqué kritiserar domarna. Klubben försöker säkra framtiden genom att "värva" Neymars son, men riskerar samtidigt att förlora Rakitic. Dessutom: det går bra för Barças ungdomar och damer.



Allt detta tas upp i veckans nyhetssvep!



Messikritik



Ledningen vs spelarna – har ni hört den förr? För några år sedan var det Javier Faus som var i farten och uttalade sig om att Messis – eller ”gentlemannens” som han ironiskt kallade argentinaren – kontrakt inte behövde förnyas en gång i halvåret. Då svarade Messi med att kalla Faus en affärsman som inte kan något om fotboll.



Förra veckan var det dags igen. I onsdags deltog Josep Maria Bartomeu och direktören Óscar Grau i det politiska forumet Fórum Europa, där de pratade om klubbens strategiska femårsplan. Även Messis kontrakt kom på tal, varpå Grau sa att klubben jobbar hårt för att erbjuda argentinaren ett nytt kontrakt. Han sa även att Messis kontraktsförlängning måste analyseras med kyla och sunt förnuft. Han var tydlig med att Messi är världens bästa fotbollsspelare och att klubben självklart vill att han ska stanna, men att klubben måste prioritera. Grau hann även med att ge Piqué en känga genom att säga att han inte tycker att man ska protestera mot och klaga på domarna, utan att det lag som är bäst på plan vinner.



Enligt Sport har Graus uttalanden inte tagits emot väl bland spelarna, som av förståeliga skäl är upprörda och tycker att Graus uttalanden var helt onödiga.



Som om inte Graus kommentarer var nog var även en annan Barçatopp varit i farten i förra veckan. Pere Graticos, direktör för institutionella relationer, sa efter Copa del Rey-lottningen att Messi inte skulle vara lika bra utan Iniesta, Neymar och Piqué och att det inte bara var tack vare Messi som Barcelona slog ut Athletic ur cupen.



Nu försöker Bartomeu lugna ner situationen och kort efter Graticos uttalanden fick han sparken från sin direktörsposition, men han fortsätter att vara inblandad i La Masia 360-projektet. Klubben släppte ett kort uttalande i samband med Graticos avsked där klubben klargjorde att Graticos fick sparken på grund av att han officiellt uttalade en personlig åsikt som inte delas av klubben och ledningen.



Före matchen mot Las Palmas i lördags uttalade sig Bartomeu i katalanska TV3 och försäkrade att det var vitalt för klubben att förnya Messis kontrakt och att klubben skulle göra allt i sin makt för att argentinaren ska stanna i Barcelona.



Låt oss hoppas att dessa idiotiska uttalanden inte får Messi att vilja söka sig ifrån Barcelona.





Rakitic på väg bort?



En spelare som ryktas vara på väg bort från Barcelona redan nu i januari är Rakitic. Flera rapporter i både kroatisk och spansk press har gjort gällande att Rakitic har bestämt sig för att lämna Katalonien. Kroatens form har inte varit den bästa under den här säsongen och efter sommarens värvningar har Barça numera ett fullspäckad mittfält och Rakitic har därför inte fått lika mycket speltid som tidigare.



Rakitic uppges också vara besviken på att klubben inte jobbar på att erbjuda honom ett nytt kontrakt utan att de tycks vara öppna för att lyssna på bud från andra klubbar som vill värva mittfältaren.



Kroatens situation är allt annat än rolig för tillfället och när då Pep Guardiola ringer för att fråga om han skulle kunna tänka sig en flytt till de brittiska öarna behöver han kanske inte så mycket betänketid.



Samtidigt rapporterar dock MD att Rakitic vill förlänga sitt kontrakt och stanna i Barcelona och att kontraktsförhandlingar mellan hans agent och klubben redan har påbörjats. Att kroaten skulle lämna redan nu i januari känns inte jättetroligt, men man vet aldrig.





Piqué i blåsväder för sin domarkritik



Piqué biter sig sällan i tungan, utan är en man som säger vad han tycker och tänker. Domarmisstagen som har drabbat Barcelona i upptakten av 2017 har varit många och ofta har det rört sig om solklara situationer och inga 50/50-situationer där man kan ha förståelse för att domaren ibland tar fel beslut.



I både förlusten mot Athletic i början av januari och i matchen mot Villarreal blåstes Barcelona på flera straffar – och ett regelrätt mål – vilket Piqué inte var sen med att påtala. Han insinuerade att domarna medvetet missgynnar Barcelona och gynnar Real Madrid. Gällande Athletic-matchen sa katalanen att i både hans eget och i Neymar fall rörde det sig om två solklara straffar som domaren blundade för, men att ”vi vet ju redan hur det funkar”.



Han fortsatte med att dra en parallell till cupmatchen mellan Real Madrid och Sevilla, där marängerna fick straff efter att Modric fallit i straffområdet på grund av att han blev knuffad av James. Piqué menade att det inte var första gången ärkerivalerna fått billiga (eller helt felaktiga) straffar medan Barcelona inte ens får solklara straffar med sig och menade att det är som att spela roulette och inte fotboll.



Efter matchen mot Villarreal vände sig Piqué till Tebas på läktaren och gestikulerade till honom och undrade om han hade sett vad som hade hänt på plan.



Nu har den spanska domarkommittén lämnat in två klagomål till det spanska fotbollsförbundet mot Piqué för hans uttalanden om domarna. Det återstår att se om mittbacken straffas eller inte.





Ungt nyförvärv



Under Fórum Europa sa Óscar Grau att Barcelona inte skulle värva någon ny spelare om inte en befintlig spelare lämnade. Trots det kan klubben stoltsera med ett nyförvärv och det är inget dussinförvärv direkt. Neymars son Davi Lucca har nämligen skrivits in i FCB Escola.



För några månader sedan startade FCB Escola en kurs för barn till spelare och anställda inom klubben. Bland barnen som deltar är bland annat Messis son Thiago, Suárez son Benjamin och Piqués son Milan.



Barnen ”tränar” två gånger i veckan och gör olika övningar med syfte att stimulera deras lärande. De gör basövningar med bollen, men har ännu inte börjat med de för Barcelona så kännetecknande rondos.



Kanske får vi se något eller några av barnen underhålla fansen på Camp Nou om sisådär 20 år. De har ju att brås på, om man säger så.





Serieledare



Luis Enriques manskap må ”bara” ligga trea i ligan, men det går desto bättre för Barças yngre förmågor. Barcelona B besegrade i helgen tredjeplacerade Hércules och befäste sin position som serieledare. Gerard López mannar har nu fem poäng ner till Alconayo på andra plats. Resan tillbaka till Segunda División fortsätter för ungdomarna och det ser onekligen bra ut, även om det är en lång och svår väg kvar till uppflyttning.



Juvenil A lyckades inte få hål på lokalrivalerna Sant Andreu i helgens derby men toppar trots det sin serie sju poäng före andraplacerade Espanyol. Två minuter från full tid hade Barça chans att spräcka nollan då domaren dömde straff till Barcelona, men Guillemenots straffspark räddades och ungdomarna fick nöja sig med en poäng.



Barças damer ledde ligan under i stort sett hela hösten, med Atlético flåsandes i nacken. När så de två lagen drabbade samman i Madrid innan juluppehållet besegrade Atlético Barcelona med 2-1 och tog över serieledningen från katalanerna. Barça ligger dock bara en poäng efter huvudstadslaget och i helgen besegrade damerna Granadilla och fortsätter därmed att sätta press på Atlético i toppen.







Det var allt för denna vecka. På återseende nästa måndag!





Källor: fcbarcelona.com, sport.es, espnfc.com, grup14.com Ledningen vs spelarna – har ni hört den förr? För några år sedan var det Javier Faus som var i farten och uttalade sig om att Messis – eller ”gentlemannens” som han ironiskt kallade argentinaren – kontrakt inte behövde förnyas en gång i halvåret. Då svarade Messi med att kalla Faus en affärsman som inte kan något om fotboll.Förra veckan var det dags igen. I onsdags deltog Josep Maria Bartomeu och direktören Óscar Grau i det politiska forumet Fórum Europa, där de pratade om klubbens strategiska femårsplan. Även Messis kontrakt kom på tal, varpå Grau sa att klubben jobbar hårt för att erbjuda argentinaren ett nytt kontrakt. Han sa även att Messis kontraktsförlängning måste analyseras med kyla och sunt förnuft. Han var tydlig med att Messi är världens bästa fotbollsspelare och att klubben självklart vill att han ska stanna, men att klubben måste prioritera. Grau hann även med att ge Piqué en känga genom att säga att han inte tycker att man ska protestera mot och klaga på domarna, utan att det lag som är bäst på plan vinner.Enligt Sport har Graus uttalanden inte tagits emot väl bland spelarna, som av förståeliga skäl är upprörda och tycker att Graus uttalanden var helt onödiga.Som om inte Graus kommentarer var nog var även en annan Barçatopp varit i farten i förra veckan. Pere Graticos, direktör för institutionella relationer, sa efter Copa del Rey-lottningen att Messi inte skulle vara lika bra utan Iniesta, Neymar och Piqué och att det inte bara var tack vare Messi som Barcelona slog ut Athletic ur cupen.Nu försöker Bartomeu lugna ner situationen och kort efter Graticos uttalanden fick han sparken från sin direktörsposition, men han fortsätter att vara inblandad i La Masia 360-projektet. Klubben släppte ett kort uttalande i samband med Graticos avsked där klubben klargjorde att Graticos fick sparken på grund av att han officiellt uttalade en personlig åsikt som inte delas av klubben och ledningen.Före matchen mot Las Palmas i lördags uttalade sig Bartomeu i katalanska TV3 och försäkrade att det var vitalt för klubben att förnya Messis kontrakt och att klubben skulle göra allt i sin makt för att argentinaren ska stanna i Barcelona.Låt oss hoppas att dessa idiotiska uttalanden inte får Messi att vilja söka sig ifrån Barcelona.En spelare som ryktas vara på väg bort från Barcelona redan nu i januari är Rakitic. Flera rapporter i både kroatisk och spansk press har gjort gällande att Rakitic har bestämt sig för att lämna Katalonien. Kroatens form har inte varit den bästa under den här säsongen och efter sommarens värvningar har Barça numera ett fullspäckad mittfält och Rakitic har därför inte fått lika mycket speltid som tidigare.Rakitic uppges också vara besviken på att klubben inte jobbar på att erbjuda honom ett nytt kontrakt utan att de tycks vara öppna för att lyssna på bud från andra klubbar som vill värva mittfältaren.Kroatens situation är allt annat än rolig för tillfället och när då Pep Guardiola ringer för att fråga om han skulle kunna tänka sig en flytt till de brittiska öarna behöver han kanske inte så mycket betänketid.Samtidigt rapporterar dock MD att Rakitic vill förlänga sitt kontrakt och stanna i Barcelona och att kontraktsförhandlingar mellan hans agent och klubben redan har påbörjats. Att kroaten skulle lämna redan nu i januari känns inte jättetroligt, men man vet aldrig.Piqué biter sig sällan i tungan, utan är en man som säger vad han tycker och tänker. Domarmisstagen som har drabbat Barcelona i upptakten av 2017 har varit många och ofta har det rört sig om solklara situationer och inga 50/50-situationer där man kan ha förståelse för att domaren ibland tar fel beslut.I både förlusten mot Athletic i början av januari och i matchen mot Villarreal blåstes Barcelona på flera straffar – och ett regelrätt mål – vilket Piqué inte var sen med att påtala. Han insinuerade att domarna medvetet missgynnar Barcelona och gynnar Real Madrid. Gällande Athletic-matchen sa katalanen att i både hans eget och i Neymar fall rörde det sig om två solklara straffar som domaren blundade för, men att ”vi vet ju redan hur det funkar”.Han fortsatte med att dra en parallell till cupmatchen mellan Real Madrid och Sevilla, där marängerna fick straff efter att Modric fallit i straffområdet på grund av att han blev knuffad av James. Piqué menade att det inte var första gången ärkerivalerna fått billiga (eller helt felaktiga) straffar medan Barcelona inte ens får solklara straffar med sig och menade att det är som att spela roulette och inte fotboll.Efter matchen mot Villarreal vände sig Piqué till Tebas på läktaren och gestikulerade till honom och undrade om han hade sett vad som hade hänt på plan.Nu har den spanska domarkommittén lämnat in två klagomål till det spanska fotbollsförbundet mot Piqué för hans uttalanden om domarna. Det återstår att se om mittbacken straffas eller inte.Under Fórum Europa sa Óscar Grau att Barcelona inte skulle värva någon ny spelare om inte en befintlig spelare lämnade. Trots det kan klubben stoltsera med ett nyförvärv och det är inget dussinförvärv direkt. Neymars son Davi Lucca har nämligen skrivits in i FCB Escola.För några månader sedan startade FCB Escola en kurs för barn till spelare och anställda inom klubben. Bland barnen som deltar är bland annat Messis son Thiago, Suárez son Benjamin och Piqués son Milan.Barnen ”tränar” två gånger i veckan och gör olika övningar med syfte att stimulera deras lärande. De gör basövningar med bollen, men har ännu inte börjat med de för Barcelona så kännetecknande rondos.Kanske får vi se något eller några av barnen underhålla fansen på Camp Nou om sisådär 20 år. De har ju att brås på, om man säger så.Luis Enriques manskap må ”bara” ligga trea i ligan, men det går desto bättre för Barças yngre förmågor. Barcelona B besegrade i helgen tredjeplacerade Hércules och befäste sin position som serieledare. Gerard López mannar har nu fem poäng ner till Alconayo på andra plats. Resan tillbaka till Segunda División fortsätter för ungdomarna och det ser onekligen bra ut, även om det är en lång och svår väg kvar till uppflyttning.Juvenil A lyckades inte få hål på lokalrivalerna Sant Andreu i helgens derby men toppar trots det sin serie sju poäng före andraplacerade Espanyol. Två minuter från full tid hade Barça chans att spräcka nollan då domaren dömde straff till Barcelona, men Guillemenots straffspark räddades och ungdomarna fick nöja sig med en poäng.Barças damer ledde ligan under i stort sett hela hösten, med Atlético flåsandes i nacken. När så de två lagen drabbade samman i Madrid innan juluppehållet besegrade Atlético Barcelona med 2-1 och tog över serieledningen från katalanerna. Barça ligger dock bara en poäng efter huvudstadslaget och i helgen besegrade damerna Granadilla och fortsätter därmed att sätta press på Atlético i toppen.: fcbarcelona.com, sport.es, espnfc.com, grup14.com

0 KOMMENTARER 85 VISNINGAR 0 KOMMENTARER85 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-01-16 12:05:00 emily.ottosson@gmail.com2017-01-16 12:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-01-16 12:05:00

Barcelona

2017-01-15 17:38:00

Barcelona

2017-01-13 14:06:00

Barcelona

2017-01-12 00:40:00

Barcelona

2017-01-10 19:00:00

Barcelona

2017-01-10 14:26:00

Barcelona

2017-01-09 10:22:00

Barcelona

2017-01-08 16:33:00

Barcelona

2017-01-07 18:00:00

Barcelona

2017-01-06 16:46:54

ANNONS:

Barçadirektörer kritiserar Messi och Piqué kritiserar domarna. Klubben försöker säkra framtiden genom att "värva" Neymars son, men riskerar samtidigt att förlora Rakitic. Dessutom: det går bra för Barças ungdomar och damer. Allt detta tas upp i veckans nyhetssvep!Barcelona körde över Las Palmas med 5-0 hemma på Camp Nou och förutom segern, bådade lagets prestation gott inför fortsättningen.Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Copa del Rey, och för F.C Barcelonas del föll lotten på spöket Real Sociedad.Keep calm, and wait for MSN. Med 2-1-förlusten på San Mamés i ryggen sökte Barça att vända på steken, och besegra Athletic Bilbao inför sina hemmasupportrar. Resultatet blev en 3-1- seger, och föga överraskande var det Messi, Suárez och Neymar som fixade avancemanget.Verkställ operation vändning. Ställda mot väggen, och piskade att vinna, tar F.C Barcelona emot Atheltic Bilbao i den andra och avgörande åttondelsfinalen av Copa del Rey. Efter uddamålsförlusten på San Mamés söker Barça att vända på steken, och på den allmänna, negativa resultat-trenden. Remontada eller fiasko? Den som lever får se…Ligatiteln verkar glida Barca ur händerna, men det finns en del att rapportera om ändå. Missade fester, historiska milstolpar och nya tränare till exempel. Håll till godo – Här kommer La Setmana Blaugrana!Barcelona tappade två viktiga poäng under söndagens möte med Villarreal i en svängig tillställning på El Madrigal. Enriques mannar missade chansen att knappa in på Real Madrid i toppstriden och länge såg det ut att inte bli några pinnar alls mot de gula ubåtarna.2017 är här och jakten på Real Madrid kan börja. Innan vi kastar oss in i januari med förbundna ögon så ska vi först tillbaka till december 2016 – en månad som präglades av bra resultat och fina enskilda prestationer. Det är dags att se tillbaka på december månad och välja ut månadens spelare - både offensivt och defensivt.På söndag spelar Barcelona sin första ligamatch under 2017. Katalanerna åker till El Madrigal med en cup-förlust mot Bilbao i baksätet och tre viktiga poäng står på spel.Barcelona inledde det nya året med förlust borta mot Atletico Bilbao i åttondelsfinalen av säsongens Copa del Rey.