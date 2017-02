Ett leende man har saknat.

La Setmana Blaugrana – v 6: Ronaldinho, rasism och nyförvärv

Ronaldinho är tillbaka i Katalonien, Barcelona fortsätter att engagera sig i kampen mot den utbredda rasismen inom fotbollen, klubben är fortsatt tvåa i inkomstligan och Barça B förstärker.



Dessutom: vad har Kim Kardashian och Justin Bieber gemensamt med Neymar?



Detta är ämnen som tas upp i veckans La Setmana Blaugrana.



Ronaldinho tillbaka i Barcelona



Efter fem oförglömliga säsonger i Barcelona lämnade Ronaldinho för Milan sommaren 2008. Efter tre år i den italienska klubben flyttade brassen tillbaka till Brasilien, där han representerade Flamengo och sedan Atlético Mineiro. Därefter packade han väskorna och reste norrut, till Mexico för att skriva på för Querétaro. Han stannade i den mexikanska klubben en säsong innan han flyttade tillbaka till Brasilien för att spela för Fluminense. Hans sejour i den Rio-baserade klubben blev dock kort och efter bara två månader – och sju spelade matcher – bröt han och klubben kontraktet den 28 september 2015.



Nu är Ronaldinho tillbaka i Barcelona, men inte som spelare utan som klubbambassadör, vilket har varit på gång ett tag. Nu är det dock helt officiellt och alla kontrakt är påskrivna. Den 36-åriga brassen kommer att representera Barcelona på olika evenemang, något han redan har gjort, till exempel vid invigningen av Barças kontor i New York.



Ronaldinho kommer även vara en del av ett ”legendprojekt”, som består av ett lag av gamla Barçaspelare. Legenderna kommer att hjälpa till med klubbens globalisering genom att åka runt och spela matcher världen över. De kommer även att delta i andra aktiviteter som klubben organiserar, allt i syfte att få fler människor att få upp ögonen för Barcelona; både dess varumärke och dess värderingar.



Dessutom kommer Ronaldinho delta i evenemang som FCB Foundation och UNICEF anordnar samt i Masia 360-projektet där Ronnie kommer att hjälpa till att träna och leda ungdomar.



Barcelona vill även samarbeta med Ronaldinhos fotbollsakademier framöver, ett samarbete som troligen kommer att ske via FCBEscola. Brassen kommer att närvara vid olika FCBEscolas och delta i aktiviteter och prata om sina egna erfarenheter.



Ronaldinho uttryckte på en presskonferens stor glädje över att vara tillbaka i Barcelona. Han pratade även om Neymar och Messi.



– Jag är stolt över att ha blivit inbjuden till att hjälpa till att göra Barça mer välkänt världen över. Det är väldigt känslosamt för mig att komma hem hit och det finns inga ord som kan beskriva min tacksamhet mot klubben och alla som har varit inblandade i min återkomst hit, sa brassen.



– Neymar är en stjärna och han gör ett fantastiskt jobb. Det är en fröjd att se en annan brasilianare skriva historia och Neymar är en av de bästa spelarna i världen. Romario, Rivaldo och Ronaldo öppnade dörren för mig och jag gjorde detsamma för Neymar, fortsatte han.



– Messi är den bästa spelaren i världen och det finns ingen som honom. Messi är den han är för att han inte har förändrats sen han först började. Han har mycket kvar att ge. När Messi gjorde sitt första mål i Barçatröjan startade ett nytt kapitel i fotbollshistorien. Messi var väldigt ung och det var då allt började. Det är fantastiskt att ha varit en del av hans första steg, sa han.



– Barças nuvarande anfallstrio är helt otrolig och nyckeln till deras fantastiska fotboll är att de njuter av att spela tillsammans. Det går bra för Barça, de är det bästa laget i världen och jag är säker på att de kommer att vinna allt igen, avlutade Ronaldino.



Välkommen hem, Ronnie!







Nej till rasism



Rasism är dessvärre fortfarande vitt utbredd i världen och med tanke på de starka högerextrema vindar som viner världen över är kampen mot rasism viktigare än någonsin. Rasism existerar på alla plan i samhället och fotbollsarenor är tyvärr inget undantag. Det spanska ligaförbundet gör inte mycket för att stävja de rasistiska glåporden som titt som tätt haglar från läktarna, men andra samhälleliga institutioner försöker nu göra nåt åt den utbredda rasismen inom spansk fotboll.



UNESCO har tillsammans med de spanska mediabolagen PRISA Radio och Cadena SER startat en kampanj mot rasism och diskriminering inom den spanska fotbollen. I slutet av januari anordnade UNESCO, PRISA Radio och Cadena SER ett evenemang där bland annat Bartomeu deltog.



Bartomeu pratade om klubbens starka åtagande att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi, liksom diskriminerande attityder som ofta förekommer inom sportvärlden. Han menade att som president för en fotbollsklubb är det viktigt att inte ignorera dessa företeelser, utan att reflektera kring dem och framför allt agera mot dem.



Barçapresidenten sa vidare att han inte tycker att klubbar ska involvera sig i politik, men att de ändå kan och ska vara föredömen och skicka ett budskap till samhället och i synnerhet till ungdomar gällande rasism och liknande, vilket han menar att Barcelona gör, inte bara genom klubben utan även via FCB Foundation.



Bartomeu nämnde tre förslag för att motverka rasism. Det första, menade han, är att inse att vi har ett problem med rasism. Kampen mot rasism måste enligt Bartomeu innebära ökad medvetenhet och mer kunskap. Det andra förslaget menade han var att använda sport som ett sätt att uppmuntra och främja sportens inkluderande värderingar. Bartomeus tredje idé var att överkomma problemet med ren och skär viljestyrka och beslutsamhet.



Bartomeu menade också – som i fallet med Dani Alves på El Madrigal för ett par år sedan – att de massiva reaktionerna mot rasism sker reaktivt, efter att något redan har hänt. Detta vill Barçapresidenten ändra på genom att arbeta proaktivt mot rasism och att varje dag arbeta med tydliga och kraftfulla budskap för att få ett slut på rasismen på läktarna – och förhoppningsvis i längden även i samhället.



Det är sannerligen på tiden att rasismen inom fotbollen sätts i fokus och att klubbar, förbund och andra institutioner arbetar tillsammans för att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi och liknande. Låt oss hoppas att den här kampanjen kan ta oss ett steg närmare rasismfria och fördomsfria fotbollsarenor.







Fortsatt tvåa i inkomstligan



Enligt en årlig undersökning utförd av revisionsföretaget Deloitte står det klart att Barcelona är den klubb som har näst störst intäkter i världen. Undersökningen är baserad på säsongen 2015/2016 där Manchester United toppar listan med 689 miljoner euro i intäkter, medan Barcelona på andraplatsen är en bit efter med 620,2 miljoner euro in. Tätt efter den katalanska klubben är Real Madrid – som toppade listan året innan – med 620,1 miljoner euro i intäkter.



Enligt undersökningen har Barcelonas intäkter ökat med 11 procent och det är framför allt tack vare kommersiella aktiviteter och reklam.



Deloittes undersökning baseras på vilka inkomster klubbarna får från tv-rättigheter, reklam och matchbiljetter. Däremot inkluderas inte inkomster från spelarförsäljningar.



Säsongen 2015/2016 var första året med Barcelonas nya strategiska plan, som sträcker sig till 2021. Syftet med planen är att befästa klubbens position som sportens mest älskade och mest globala klubb. Planen innefattar fem områden: sportslig framgång, maximalt samhällsengagemang, utveckling av sportens infrastruktur, Barcelonas varumärke och dess globalisering samt ekonomisk förvaltning och hållbarhet. Målet är att nå en miljard i intäkter år 2021.







Barça B förstärker



Det blev inga värvningar för Barcelonas A-lag under vintertransferfönstret, men på deadline day förra veckan bekräftade klubben att man värvat två ungdomar för att förstärka Barça B.



Det första nytillskottet heter Santiago Bueno; en 18-årig uruguayansk mittback som anses vara en av de mest lovande talangerna i Uruguay. Bueno spås en ljus framtid och i sitt hemland kallas han den nya Diego Godín. Enligt Sport kommer mittbacken främst spela i Juvenil A, men han lär även få lite speltid i Barça B och förhoppningen är att han ska utvecklas och slutligen slå sig in i A-laget.



Bueno har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 30 juni 2019 – med option på ytterligare tre år – och enligt Sport har Barça betalat 1 miljon euro för uruguayanens tjänster. Hans forna klubb Peñarol behåller 20 procent av hans rättigheter och i kontraktet finns även variabler som innebär att Barça kan få betala mer till Peñarol, beroende på Buenos prestationer, om han når A-laget och i så fall hur många matcher han spelar med A-laget.



Bueno befinner sig för tillfället i Ecuador där han spelar Sydamerikanska U20-mästerskapet med sitt Uruguay och kommer att resa till Barcelona när mästerskapet är över.



Det andra nyförvärvet är den 20-årige nigerianen Ezekiel Joseph Bassey, som ansluter till Barça B på lån säsongen ut. Till sommaren har Barça möjlighet att köpa loss Bassey. Nigerianen spelade främst som ytter i sin tidigare klubb, men kan också spela centralt i anfallet.



Nu förstärker alltså Bassey – och till viss del Bueno – Barça B med siktet inställt på att hjälpa Gerard López mannar tillbaka till Segunda División. Benvinguts!







Neymoji



Neymar är inte bara fotbollsspelare och musiker, numera är han också en emoji. Den 24-årige brassen har följt bland annat Kim Kardashian och Justin Bieber och har skapat en app med sitt ansikte som olika emojis.



Starmojis är företaget bakom appen och enligt företagets grundare anses Neymar vara den mest värdefulla fotbollsspelaren för en sådan här app.



I dagsläget finns appen bara tillgänglig för iOS, men Androidanvändare behöver inte vänta länge på att kunna skicka Neymars ansikte till sina vänner; i februari uppges appen släppas även till Android.







Med det avrundar vi ännu en vecka i Can Barça. Nästa måndag är vi tillbaka igen – på återseende då!







