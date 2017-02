¡Hay Liga!

La Setmana Blaugrana – vecka 9: Ligan lever

Ännu en vecka har passerat i Barçaland och i veckans La Setmana Blaugrana gläds vi åt helgens blytunga seger på Vicente Calderón och Juvenil A:s avancemang i Europa.



Dessutom tar vi upp ämnen som klubbens fortsatta globalisering, Dani Alves kritik mot Barçaledningen och att klubben tar Luis Suárez cupavstängning till CAS.



Häng med!



Ligan lever



Det svänger fort i fotbollen. För bara en vecka sedan såg Barça ut att vara nere för räkning i ligaspelet, trots att man till slut lyckades besegra Leganés och därmed undvika att tappa mark i toppstriden. När så Real Madrid förlorade på Mestalla i en av huvudstadsklubbens två hängmatcher hade plötligt avståndet upp till de serieledande marängerna krympt till en poäng. Inför söndagens tripp till Vicente Calderón hade Luis Enriques manskap chans att sätta press på Zidanes dito. När Mateu Lahoz blåste igång matchen på den fullsatta Madridarenan var känslan att det var en do-or-die-match för Barcelona. Ett poängtapp hade kunnat sänka självförtroendet i botten, medan en seger skulle ge välbehövlig medvind för katalanerna.



I första halvlek var Blaugrana stundtals rätt rejält pressade av Atlético, men Ter Stegen höll Barça kvar i matchen. Rafinha gav Barcelona ledningen med ett av de mest grisiga Barçamålen på länge, men Atleti kvitterade kort därpå och när klockan började ticka upp mot 90 minuter tydde det mesta på att matchen skulle sluta i delad pott och att chansen att sätta press på de vitklädda antagonisterna skulle gå om intet. Då klev Messi fram, som så många gånger förut, och såg till att Barça kunde åka hem med try blytunga poäng och en enorm moralboost för laget.



Några timmar efter Barças seger var det dags för Real Madrid att ta sig an Villarreal. Los Blancos såg länge ut att för andra gången på mindre än en vecka få lämna Valenciaregionen tomhämta, eller åtminstone utan alla tre poäng. Då klev dock domaren in i händelsernas centrum, som så många gånger förut när det gäller huvudstadslaget den här säsongen, och möjliggjorde en vändning för Zidanes mannar.



Barcelona var oerhört nära att överta serieledningen, men Jesús Gil Manzano såg till att så inte blev fallet. Vad vi kan konstatera efter veckan som har gått är att ligan i allra högsta grad lever. Barça har nu bara en poäng upp till ärkerivalen, som förvisso har en match mindre spelad. Men marängerna kom undan med blotta förskräckelsen på El Madrigal i går och känner definitivt av pressen från Barcelona som nu flåsar dem i nacken.







Barcelona i Kina



Barcelona fortsätter sin strategiska plan att expandera och globalisera verksamheten. Klubben har ingått ett samarbete med kinesiska Mission Hills Group och under förra veckan befann sig bland annat Bartomeu och Ronaldinho i Kina för att presentera projektet som Barcelona och Mission Hills Group kommer att driva tillsammans i Haikou. Klubben har startat ett FCBEscola-projekt i Haikou, huvudstaden i provinsen Hainan i södra Kina och det byggs för fullt för att allt ska vara klart i september.



Barcelona har redan 20 FCBEscolas runt om i världen, men den som öppnas i Kina blir lite annorlunda då den blir det första som helt och hållet styrs av Barcelona. Den kommer också att innehålla en så kallad ”Barça experience area”. Bland annat kommer där finnas en stor Barçabutik och någon form av interaktivt utrymme som handlar om Barcelonas historia. FCBEscolan i Kina kommer att innehålla sju fotbollsplaner och ha plats för 1000 barn.



Bartomeu talade till pressen och sa att han hoppades att det här projektet skulle hjälpa till att utveckla fotbollen i Kina och i Asien och dessutom öka värdet på Barcelonas varumärke samtidigt som det förhoppningsvis hjälper klubben att hitta nya regionala sponsorer.



– Kina är en nyckelmarknad för klubben eftersom potentialen här är enorm. Kinas regering har en plan att göra landet till en stormakt inom fotbollen till år 2050. Deras mål är att 50 miljoner barn och vuxna ska spela fotboll år 2020, sa Bartomeu.



– Jag tror att Kina behöver det som vi erbjuder med det här projektet. För Kina är det här ett steg framåt när det gäller fotbollsutvecklingen, fortsatte han.



– Vi har valt att etablera oss i Kina eftersom det är ett fantastiskt land. Den kinesiska regeringen planerar att främja fotboll, utveckla spelare och vill introducera fotbollen till allmänheten som en mycket viktig sport.



– Vi har valt Kina eftersom framtiden är här. Den kinesiska befolkningen tycker alltmer om fotboll. Varför skulle Barça inte hjälpa till att driva den här idéen som den kinesiska regeringen har? Vi är övertygade om att det här projektet kommer att bli väldigt framgångsrikt.



– Vi är väldigt glada över samarbetet med Mission Hills Group. Det är fantastiskt vad de gör i Hainan genom sport. Vi har ett otroligt bra projekt för de kommande åren och det kommer bli framgångsrikt. Det är mycket viktigt för Barcelona att etablera sig i Kina, inte bara som en fotbollsklubb, utan även som en skola. Vi vill försöka lära barnen i Kina om både vår fotboll och vår filosofi.







Kvartsfinal i UEFA Youth League



Efter debaclet i Paris ska det till ett smärre mirakel om Barcelona ska lyckas ta sig vidare i Champions League och för första gången på 10 år ser Barça ut att få lämna Europas finrum redan i åttondelsfinal. Nu återstår förvisso 90 minuter på Camp Nou och det är naturligtvis teoretiskt möjligt att våra katalanska hjältar lyckas vända på steken mot PSG. I praktiken är det dock inte mycket som talar för att en remuntada ska ske, men det sägs ju att hoppet är det sista som överger en.



Även om Luis Enriques manskap åker ut nästa vecka är det inte färdigspelat för Barcelona i Europa. Förra veckan spelade nämligen Juvenil A åttondelsfinal i UEFA Youth League, där Borussia Dortmund stod för motståndet. Matchen gick av stapeln på Miniestadi och Barçaungdomarna åkte på ett baklängesmål redan efter sex minuter. En kvittering i slutet av första halvlek bäddade för en vändning i andra halvlek där Barça mosade tyskarna och satte ytterligare tre bollar. Matchen slutade alltså 4-1 till Blaugrana, som därmed avancerade till kvartsfinal. Ynglingarna bjöd på mycket fint spel i sann tiki-taka-anda – se och lär, A-laget – och ett fullkomligt briljant mål av 17-årige Jordi Mboula.



I kvartsfinal väntar Porto, som vann sin grupp före FC Köpenhamn. I åttondelsfinal slog portugiserna ut rumänska Viitorul Constanta med 3-0. De övriga kvartsfinalerna är:



Real Madrid – Ajax

CSKA Moskva – Benfica

Red Bull Salzburg – Atlético Madrid



Kvartsfinalen mot Porto går av stapeln antingen 7 eller 8 mars. Om Barça slår ut Porto möter man vinnaren i matchen mellan Salzburg och Atlético.







Dani Alves ger Barçaledningen en känga



Att Dani Alves inte var nöjd med hur ledningen behandlade honom under hans sista år i den katalanska huvudstaden är knappast en hemlighet. I en intervju med den spanska dagstidningen ABC riktar brassen skarp kritik mot Barcelonas ledning.



– Jag vill känna mig omtyckt och behövd och om jag inte känner att någon vill ha mig så lämnar jag, sa Alves.



– Att jag lämnade Barcelona gratis var en aktion av hög klass från min sida. Under mina sista tre säsonger i Barça fick jag hela tiden höra att jag var på väg att lämna klubben, men Barcelonas ledning sa aldrig någonting till mig om det. De var väldigt falska och otacksamma. De respekterade mig inte, fortsatte han.



– Jag blev erbjuden ett nytt kontrakt först efter att FIFA hade belagt Barcelona med transferförbudet. Det var då jag bestämde mig för att köra deras eget spel och skrev på ett kontrakt med en klausul som lät mig lämna gratis, sa brassen.



– De som styr Barcelona har ingen aning om hur de ska behandla sina spelare, avslutade han.



Ord och inga visor från vår forna kantspringare och det är svårt att inte hålla med. Även om Dani Alves blandade och gav under sina sista säsonger i Barcelona förtjänade han inte att bli behandlad som han blev av ledningen. Brassen var en vital kugge i Barçamaskineriet som erövrade världen med dunder och brak och kan definitivt klassas som en av de bästa värvningarna i Barcelonas historia. På grund av Bartomeu och hans junta höll Alves på att lämna klubben genom bakdörren, men på grund av – eller kanske snarare tack vare – transferförbudet fick Dani sista ordet och lämnade på sina egna villkor, något han verkligen hade förtjänat efter lång och trogen tjänst i den vackraste av tröjor.







Nytt ärende i CAS



Luis Suárez blev utvisad efter att på kort tid ådragit sig två gula kort i cupmatchen mot Atlético Madrid för några veckor sedan. Uruguayanen missar därmed finalen mot Alavés i maj. Men inte nog med det – avstängningen utökades från en till två matcher på grund av att Suárez inte klev av plan tillräckligt snabbt efter det röda kortet, så han är även avstängd i den första cupmatchen nästa säsong.



Barcelona är naturligtvis inte glada åt det beslutet och överklagade avstängningen till det spanska fotbollsförbundet. Klubben menar att Luis Suárez andra gula kort var obefogat då uruguayanen knappt träffade Koke med sin utslängda arm. Överklagandenämnden gick dock på domarens linje och straffet på två matchers avstängning kvarstår.



Nu har klubben valt att ta ärendet vidare till Idrottens skiljedomstol, CAS, där de hoppas på bättre lycka. I ett uttalande säger klubben att ”överklagandet grundar sig på argumentet att Suárez inte slog till motståndaren på ’ett vårdslöst sätt’, som domaren anger i sin rapport”.



Det återstår att se huruvida CAS tar Barcelonas parti, men känslan är att avstängningen kommer att kvarstå och att Barcelona får klara sig utan Luisito i finalen mot Alavés.









Det var allt för denna vecka. Vi återkommer nästa vecka med ett nytt fullspäckat nyhetssvep. Tills dess – visca!







Ännu en vecka har passerat i Barçaland och i veckans La Setmana Blaugrana gläds vi åt helgens blytunga seger på Vicente Calderón och Juvenil A:s avancemang i Europa. Dessutom tar vi upp ämnen som klubbens fortsatta globalisering, Dani Alves kritik mot Barçaledningen och att klubben tar Luis Suárez cupavstängning till CAS. Häng med!Ett Barcelona i gungning gästar Vicente Calderon för sista gången för att ta sig an Atletico de Madrid i den 24:e omgåmgen av årets La Liga.Efter rätt tunga tider resultatmässigt väljer bör vi Culés försöka blicka framåt. Nyförvärv, nya tränare och nya positioner är något som diskuteras i potpurrin vi kallar La Setmana Blaugrana!Rosells och Bartomeus styre har börjat sätta djupa spår i klubben. Från att ha varit en klubb som satsade långsiktigt på egna talanger från La Masia har Rosell och sedermera Bartomeu nu lett Barcelona i en riktning som kan bli klubbens fall. De egenfostrade spelarna får maka på sig till förmån för cracks som köps in för hutlösa summor. Barcelonas identitet håller på att slitas upp med rötterna och La Masias arv är snart ett minne blott.Barcelona tog till slut en välbehövlig seger hemma mot Leganés som hade gjort sig förtjänt av poäng på Camp Nou…Fotboll är en förändringens sport, och F.C Barcelona ett förändringens lag. Detta tål att tänkas på, i tider som dessa. Efter förlusten mot PSG är frågorna många, och farhågorna stora. Låt oss ta en titt i backspegeln, på jakt efter svar och tillförsikt.Barcelona får försöka ladda om till hemmamatchen mot Leganés…Äntligen Champions League. Äntligen toppmöten. Äntligen utslagsmatcher. Det var känslan när matchen startade, men entusiasmen byttes snabbt mot något helt annat. Barcelona åkte på en ordentlig stjärnsmäll när man förlorade med 4-0 mot PSG under tisdagskvällen.Déjà vu-känslorna är starka nu när det börjar närma sig vår och Barcelona ska möta PSG i Champions League. På onsdag är det dags för första mötet lagen mellan. Båda lagen börjar hitta formen och ser vassa ut.Lättnad, sympati, ilska – veckan innehöll det mesta, och visade prov på fotbollens många fram- och baksidor. Låt oss därför dyka ned i veckans mest anmärkningsvärda händelser, och därmed undersöka vårt egna känsloliv! Det är måndag, och dags för La Setmana Blaugrana!