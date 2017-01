La Setmana Blaugrana – v.1: Unikum och genombrott

Ingen ro, ingen vila.



Medan spelarna vilar upp sig på semester sätter nyhetssvepet tänderna i juluppehållets mest anmärkningsvärda Barça-händelser. Estelada-fejden, Enriques kontraktsituation, Barças genombrottsmän – allt detta ryms i årets första La Setmana Blaugrana!

Fejden mellan F.C Barcelona och UEFA verkar ha nått sitt slut.I veckan meddelade nämligen klubben via ett pressmeddelande att man nått en överenskommelse med UEFA, och att man drar tillbaka överklagan på de böter klubben fick i samband med uppvisandet av den så kallade Estelada-flaggan under förra årets Champions League -spel.Ett oväntat drag, kan tyckas. Men av Barças och UEFA:s respektive pressmeddelande att döma innebär överenskommelsen en gammal hederlig kompromiss. Medan Barça släpper alla överklagelser, försäkrar UEFA att de ska se över sina diciplinära regelverk, och behandla framtida, dylika händelser på ett mer flexibelt sätt. Med andra ord ska UEFA analysera framtida, liknande situationer från fall till fall, snarare än att dra alla politiska symboler över en och samma kam. Nedan följer ett utdrag av UEFA:s pressmeddelande:”UEFA appreciates that FC Barcelona has recognised that, when it comes to the application of the current UEFA's Disciplinary Regulations, there is presently little scope for the disciplinary bodies to depart from the established rules and that they must enforce these rules as they stand, including with respect to the existing prohibition of political type messages at football matches."At the same time, UEFA recognises that rules of this nature are not "set in stone" and that they can, and should, evolve to reflect the nature of the society in which we live, where freedom of expression is generally a value to be supported and cherished."While UEFA does not want football matches to be used for the purposes of political demonstrations, it also would have no wish to sanction any club or national association in situations where no reasonable person could object to, or be offended by, a particular message conveyed at a football match."Consequently, UEFA is also happy to re-examine the precise scope of its existing disciplinary regulations, in order to ensure that, if and when any sanction is to be imposed, this only happens in circumstances and cases where the majority of reasonable people think that a sanction should be imposed."With this in mind, UEFA will also establish a working group, involving both clubs and national associations, to review the disciplinary framework and which will make appropriate recommendations."EldprovMed halva säsong-sträckan tillryggalagd närmar sig våren och dess många avgörande matcher med stormsteg. Som bekant är det under våren – snarare än under hösten – som Europas titeljagande elefanter bör vässa betarna, och för F.C Barcelonas del väntar såväl en intensiv Real Madrid -jakt som det alltid så betydelsefulla slutspelet i Champions League.För att inte nämna Copa del Rey.Efter att med lätthet ha besegrat Herculés i den inledande omgången av den spanska cupen, står nu Barça inför säsongens första, ordentliga cup-test. Inga mindre än Athletic Bilbao väntar i åttondelsfinalerna, och att baskerna är en tuff nör att knäcka är sedan gammalt.Med det sagt kunde det varit värre. Till exempel föll Real Madrids cup-lott på urstarka Sevilla … Count your blessings, not your sorrows, eller hur?Dubbelmötet med Atheltic går av stapeln på San Mamés den 5:e januari, och avslutas på Camp nou bara sex dagar senare.Kalenderåret har nått sitt slut, och i vanlig ordning har det plockats ut värdlslag, delats ut utmärkelser och summerats hejvilt bland supportrar, utövare och journalister.Och att ett antal Barçaspelare på ett eller annat sätt kommer att – eller redan har – uppmärksammats är knappast någon högoddsare. Såväl MSN som Barças många mittfältseleganter befinner sig stundtals på en helt egen nivå, och belönas därefter. Inga konstigheter, så långt.Att nyförvärvet Samuel Umtiti och högerspringaren Sergi Roberto skulle hamna i rampljuset, kom däremot som en överraskning.I samband med juluppehållet passade UEFA på att via sin officiella hemsida presentera ”årets genombrottslag”. Som namnet skvallrar om består elvan av spelare som UEFA anser har slagit igenom på allvar under gruppspelet i Champions League, och på en av mittbacksplatserna respektive högerbacksplatsen får ”Big Sam” och Sergi Roberto alltså plats.Om inget annat ett kvitto på spelarnas respektive förmågor. Hatten av!Vem tränar F.C Barcelonas nästa säsong?Frågan dyker upp med allt jämnare mellanrum, och under juluppehållet har spekulationerna kring tränarfrågan tagit fart på allvar. För att nämna något så publicerade tidningen Sport i veckan en längre artikel där man för första gången på allvar resonerar kring Enriques eventuella avgång, och potentiella ersättare.Anledningen är enkel – Enrique har ännu inte skrivit på en kontraktsförlängning, och av Barçatränarens senaste uttalande att döma har han ännu inte bestämt sig angående sin vara eller icke vara i F.C Barcelona. I en intervju med Barça-TV talade Enrique om tränaryrket och dess fram- och baksidor:”Min framtid? Jag vet inte. Jag tvivlar inte på att jag är med det bästa laget, den bästa klubben, de bästa spelarna, i mitt hem, med min familj (…) men det finns även en tuff sida av detta yrke, som jag brottas med, som har sina negativa aspekter, och jag kommer att behöva beakta dessa saker angående de kommande säsongerna. Med det sagt planerar jag fortfarande för klubbens omedelbara framtid.”Klubben har tidigare gjort klart att samtalen rörande en eventuell förlängning kommer att inledas i vår, och att Enrique skulle lämna redan i sommar får i nuläget betraktas som högts otroligt. Att Enriques tränargärning i Barcelona sakta men säkert börjar nå sitt slut, förefaller desto troligare… Messi , Messi, Messi… Alltid denna Leo Messi.Med det sagt – låt oss bara snabbt konstatera att ingen annan spelare i världen gjorde fler mål än argentinaren under kalenderåret 2016. 