La Setmana Blaugrana – v.2: Bojkott, Busquets och Borträknade

Ligatiteln verkar glida Barca ur händerna, men det finns en del att rapportera om ändå. Missade fester, historiska milstolpar och nya tränare till exempel. Håll till godo – Här kommer La Setmana Blaugrana!



Leo Messi gör en Bob Dylan

I dagarna har mycket handlat om omröstningar och prisutdelningar då FIFA delat ut bland annat Årets spelare och Årets lag. Något som väckte stor uppmärksamhet var att de fyra Barca-spelarna som togs ut i årets lag - Pique, Iniesta, Suarez och Messi – inte dök upp på galan.



Bland annat Roberto Carlos och Maradona kritiserade spelarna, men någon kommentar från spelarna har inte kommit ännu.



Förutom att vara ett geni av sin generation gör Messi alltså Bob Dylan sällskap i att prioritera annat före galor.



Busquets historisk

Han står ofta i skuggan av storstjärnorna, men hans titelskåp och framgångar talar för sig själva.



Stora tränare och spelare brukar titt som tätt hylla Busquets, men bland fans får han ofta utstå kritik som filmare och överskattad.



Under karriären har Busi lyckats samla på sig alla titlar som gått att vinna, både inom klubb- och landslagsfotbollen. Nu har han nått ytterligare en milstolpe: Topp 10 listan för flest framträdande för FC.



Luis Enriques efterträdare

Luis Enrique har varit svårtolkad vad gäller hans framtid och det rykten enligt spanska fotbollssajten Don Balon är det så gott som omöjligt att Lucho tränar klubben nästa år.



Tråkigt eller ett välbehövligt miljöombyte kan diskuteras, men något som är säkert är att det redan nu börjar spekuleras i hans efterträdare.



Jürgen Klopp, Messi-favoriten



Ligan bortom räckhåll?

2017-01-10 14:26:55

