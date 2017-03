La Setmana Blaugrana – vecka 10: Tack, Mister!

Piqués krigföring, Messis besynnerliga målgest och supportrarnas krigsrop – veckan var händelsefylld, men kom att överskuggas av Luis Enriques beslut att lämna klubben.



Allt detta, i veckans La Setmana Blaugrana!



Slutstation



Då var det klart, alltså.



Efter tre guldkantade säsonger väljer



Och kanske är det inte så konstigt. Medan mycket av det moderna, framgångskantade Barça går hand i hand med Guardiola, La Masia och det Cruyffianska arvet, representerar Luis Enrique något annat. Om Guardiola var en välorkestrerad symfoni, så är Enrique rock and roll.



Och tacka gud för det. Innan Enrique var laget i skriande behov av förändring, och med facit i hand kan vi konstatera att Enriques taktiska frihet var den optimala, kortsiktiga lösningen.



Titlarna talar för sig själva, och den identitetskris som laget – och klubben – just nu genomgår kan bara till viss del härledas till Luis Enrique. Framförallt är det den sportsliga ledningen som har virrat bort sig, och att enbart lägga skulden på Luis Enrique vore allt annat än rättvist.



Luis Enrique är en vinnare, och för det kommer han att gå till historien som en av de bästa Barça-tränarna någonsin. Tack för allt, Mister!





Efterträdare



Vem ska efterträda Luis Enrique som Barça-tränare?



Detta tål att tänkas på, och får man tro tidningen SPORT så har klubben redan nu en färdig handlingsplan. Tidningen hävdar att en så kallad ”emergency committee” – bestående av president Bartomeu, sportchef Fernandez, vice president Mestre och sportdirektör Soler – i veckan satte sig ned för att diskutera såväl tidslinjen som strategin för rekryteringen.



Två saker slogs fast, enligt tidningen.



1. Den nya tränaren ska presenteras senast den 27:e maj, innan Copa del Rey-finalen mot Alavés.



2. Tränaren ska ha ”Barça DNA”, och allra helst en stor kunskap om klubben. Det vill säga, tränaren bör ha representerat klubben vid ett eller annat tillfälle.



Detta innebär att namn som Ronald Koeman, Eusebio Sacristan, Ernesto Valverde bör ligga nära till hands, medan exempelvis



Vem det blir återstår att se. Själv håller jag tummarna för Gary Neville!





Twitter-krig



Japp, då var det dags igen.



Dags för Gerard Piqué att rida ut i krig, alltså. Den gänglige försvarseleganten har svingat vilt på sistone, och som vanligt har det hela utspelat sig på en viss social medieplattform…



Och som vanligt var kritiken riktad mot den spanska domarkåren, och mot



Klicka på länken för att se tweeten i sin helhet.



http://en.as.com/en/2017/02/27/other_sports/1488187049_088195.html





Uppladdning



”TOTS AMB L´EQUIP”



Orden kan översättas till ”alla bakom laget”, och kommer att pryda Camp Nou under onsdagens



Och visst känns det som att tongångarna har förändrats? Den oundvikliga uppgivenhet som följde efter förlusten i Paris har – i takt med att Barça har hittat tillbaka till vinnarspåret – sakta men säkert bytts ut mot kampvilja, och efter lördagens uppvisning mot



Spelare, ledare, föredettingar, experter – påtagligt många har ställt sig i katalanernas ringhörna, och förhoppningsvis är detta inget skådespel. Ska vi ha någon somhelst chans att ta oss vidare krävs det nämligen att alla är ombord.



Ombord, och redo göra det omöjliga.



FORÇA!





Call me maybe



En näve i skyn, en spexig dans, eller en gruppkram – firandet av mål är en sport i sig, och kan berätta mycket om en spelare och dennes karaktär. Vem kan till exempel glömma Ronaldinhos klassiska brasse-fingrar? Eller för den delen Rivaldo, och sättet på vilket han kysste sitt ringfinger efter att ha målat.



Jo, de ikoniska Barça-gesterna är många – men den allra mest klassiska målgesten tillhör trots allt Leo



Under lördagens drabbing med Celta var det återigen dags för fingrarna att arbeta, men till allas förvåning tog målfirandet inte stopp där. För en gång skull tog Messi till en ny typ av målgest – närmare bestämt ett sorts iscensatt telefonsamtal med någon på läktaren. Vem eller vad argentinaren syftade på var oklart, och snabbt tog spekulationerna fart i media.



Var det hela en uppmaning till en potentiel, ny tränare? Eller kanske ett flyktrop, riktat mot orienten? Nej, riktigt så dramatiska behöver vi inte vara. Enligt sammstämmiga källor var målgesten nämligen riktad mot en brorson, och syftade på det faktum att Leo inte lyckats besvara brorsonens samtal under dagens...



En höna av en fjäder, med andra ord.







Det var allt för denna vecka! Vi syns nästa måndag, då vi ruta för ruta går igenom tidernas remontada.







2017-03-06 09:45:00

Propagandafotboll, Messi-show – och utklassning. Lördagens drabbning med Celta Vigo förvandlades till en målfest, och resulterade i en övertygande, katalansk 5-0-seger.Revansch, eller ny mardröm? Efter en minst sagt händelsefylld vecka söker Barça att hålla fötterna på jorden, och fortsatt hänga på den spanska ligatoppten. Mellan Barça och tre poäng står mini-spöket Celta Vigo – redo att än en gång sänka katalanerna, och därmed grusa de nytända, blåröda titelförhoppningarna.En delikat nick, en stenhård volley och en millimeterprecis frispark. MSN var på spelhumör när FC Barcelona enkelt avfärdade Sporting under onsdagskvällen. Barcelona leder nu ligan efter att Real (dock fortfarande med en match mindre spelad) endast fick oavgjort hemma mot Las Palmas.Saken är klar. Efter tre framgångsrika säsonger vid Barça-rodret lämnar Luis Enrique klubben efter säsongen.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Champions League-debacle, skepticism och allmänt mörka tongångar till trots. FC Barcelona är med i striden om ligasegern i allra högsta grad och under onsdagskvällen gästas laget av Sporting Gijón i omgång 25 av La Liga.Barcelona lyckades besegra Atletico Madrid med 2-1 efter ett sent mål av Messi när lagen möttes på Vicente Calderon för sista gången.Ännu en vecka har passerat i Barçaland och i veckans La Setmana Blaugrana gläds vi åt helgens blytunga seger på Vicente Calderón och Juvenil A:s avancemang i Europa. Dessutom tar vi upp ämnen som klubbens fortsatta globalisering, Dani Alves kritik mot Barçaledningen och att klubben tar Luis Suárez cupavstängning till CAS. Häng med!Ett Barcelona i gungning gästar Vicente Calderon för sista gången för att ta sig an Atletico de Madrid i den 24:e omgåmgen av årets La Liga.