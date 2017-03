Neymar närmar sig rekordbra siffror i Barcelona

La Setmana Blaugrana – vecka 11: Disco, Disney, Dubbeljunior och träningsmatcher

Efter en emotionell berg- och dalbana från PSG till Deportivo försöker vi landa i veckans La Setmana Blaugrana.



Vi lutar oss tillbaka och tar en titt på spelare in i truppen, i historieböckerna och på Disneyland. Trevlig läsning!

(D)Isco fever

Isco har haft det svårt att slå sig in i Real Madrids startelva. Varken under Carlo Ancelotti, Rafa Bénitez eller Zinedine Zidane har spanjoren född -92 tagit en ordinarie tröja under en längre period. Kontraktet går ut 2018 och Real Madrid ska vara sugna på att göra en hacka under detta sommarfönster.



Italienska Tuttosport rapporterar att Real Madrid kommunicerat att prislappen är 35 miljoner euro för att köpa loss Iscos flinka fötter och vassa spelsinne.



En klubb som ska vara sugen på detta är vårt kära Barcelona. Mundo Deportivo rapporterar att Isco är på den sportsliga ledningens önskelista. Fram till dess att Luis Enriques ersättare är klar är dessa spekulationer förmodligen att tas lättvindigt. Med Iniesta påväg mot pension och förhållandevis dysfunktionellt mittfält är just dessa positioner några som kommande tränare behöver sätta.



Junior #1

Neymar börjar verkligen befästa sig som en av världens absolut bästa spelare när det gäller som mest. Vare sig det gäller som kapten för Brasilien eller som tunga på vågen i Champions League verkar brassen kunna omvandla pressen på sina axlar till att istället växa några centimeter.



För att nå nivåerna som Lionel Messi och Cristiano Ronaldo krävs förmodligen att man levererar lika bra varje vecka mot alla lag. Även om Neymar är över dessa herrars nivå vid samma ålder är det kraven som behöver uppnås för att få guldbollen.



En dag når han nog dit och redan nu närmar han sig en historisk milstolpe för FC Barcelona. Mot Valencia på söndag är Neymar nämligen ett ynka mål ifrån att nå 100 mål i Barca-tröjan.



För att sätta Neymars prestation i relation kan vi se över andra brasilianska legender och deras målskytte i den blåröda tröjan:



Ronaldinho – 94 mål

Neymar – 99 mål

Evaristo – 105 mål

Rivaldo – 130 mål



Junior #2

Samtidigt som Neymar nu slår sig in i historieböckerna kräver fotbollsvärlden att man förbereder sig för framtiden. Barcelona har satt siktet på vad som väntas bli nästa stora brasilianska talang. 16-årige Vinicius Jr, som tillhör Flamengo, spås en lysande framtid och var den klarast lysande stjärnan under Campeonato Sudamericano U-17 i Chile för en tid sedan där han vann skytteligan.



Barcelona ska enligt spanska tidningar varit i kontakt med talangens föräldrar, men i vägen står dels FIFA-regler för värvningar under 18 år, engelska klubbar som viftar med plånböckerna samt en utköpsklausul från Flamengo satt till 30 miljoner euro.



Det tog flera år av spekulationer, youtube-klipp och flörtande innan Neymar tillslut tog klivet över till Barcelona, kanske väntar samma öde Vinicius Jr.



Disney-dags

Paris Saints Germains stora stjärna, Marco Veratti ville komma bort från tankar på förlusten på Camp Nou, och precis som övriga delar av truppen gav Unai Emery honom ledigt några dagar.



Men frågan är hur mycket italienaren kunde tänka på annat när ingen mindre än Leo Messi dök upp på Disneyland Paris.



Spanska och franska tidningar har försökt göra kopplingar till att detta ska vara ett tecken på att Veratti närmar sig en flytt till Katalonien i sommar. La Setmana Blaugrana väljer att lägga spekulationerna åt sidan och istället skicka en styrkekram till Veratti som förmodligen inte fick den avkoppling han behövde.



Vad kan man göra för 200 000 kr?



Köpa en bil, kontantinsats till en lägenhet, IKEA-möblera en villa eller se en träningsmatch i fotboll.



Det kostar nämligen runt 20 000 dollar att se Real Madrid – Barcelona i Miami. En hiskelig summa, givetvis, och ännu ett av alla tecken på hur fotbollsvärlden går alltmer bananas. Någonstans i kråksången är det en pytteliten tröst (eller åtminstone pik) att Real Madrid står som hemmalag på pappret. Förhoppningsvis kan Barcelona ha sin ”globala hemmaplan” i projekt som inte bara gynnar de rikaste. (Även om själva deltagandet i matchen gör oss till minst lika stora kålsupare.)



Källor: marca.com, sport.es, fcbarcelona.com, barcablaugranes.com, as.es, mundodeportivo.es



Det var allt för denna veckas (ordentligt försenade) La Setmana Blaugrana!

2017-03-16 10:00:50

