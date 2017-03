En ut och en in?

La Setmana Blaugrana – vecka 12: Framtidsutsikter

I veckans upplaga av La Setmana Blaugrana plockar vi fram spåkulan och tar en titt på vad framtiden kan ha i sitt sköte för Barcelona.

Enligt rapporter i Spanien har Unzue seglat upp som favorit att ta över tränarposten från Luis Enrique i sommar. Den nuvarande assisterande tränaren skulle därmed kunna göra en Tito, som ju tog över efter ha varit assisterande till Pep Guardiola.Unzue har haft flera olika tränarposter sedan han själv la skorna på hyllan, men som huvudtränare för en klubb har han skralt med erfarenhet. Spanjoren var målvaktstränare i Barcelona under Frank Rijkaard och fortsatte även under Peps första två år på tränarbänken. 2010, efter fem år som målvaktstränare i Barcelona, provade Unzue på huvudtränarrollen för första gången när han tog över Numancia i Segunda División. Spanjoren ledde Numancia till en tiondeplats i ligan, vilket var två placeringar sämre än säsongen innan. Det blev bara en säsong i Numancia för Unzue, som därefter återvände till Katalonien för att fortsätta som målvaktstränare.Ett år senare var det återigen dags för Unzue att testa sina tränarvingar på annat håll, denna gång som huvudtränare i Racing Santander. Unzue och Racing hade dock vissa meningsskiljaktigheter gällande tränarens kontrakt och efter bara en match vid sidlinjen för Racing lämnade Unzue klubben. Därefter teamade han upp med Luis Enrique i Celta Vigo och sedan dess har han varit Luchos högra hand.Nu ser det ut som om chanserna för att Unzue ersätter Lucho på tränarbänken är ganska stora. Unzue uppges ha ett stort förtroende hos många styrelsemedlemmar i klubben och flera spelare – bland annat Iniesta och Piqué – har uttryckt sitt stöd för Unzue som nästa Barçatränare.Bartomeu har förvisso lovat att ta in en tränare som ”är ett stort namn” och om han tänker hålla sitt löfte faller Unzue bort. Å andra sidan har klubben också sagt att de vill ha en tränare som ”känner klubben” och där passar Unzue väldigt bra in då han både har representerat Barcelona som spelare och tränare.Vem som slutligen står vid sidlinjen när säsongen drar igång efter sommaren återstår att se, men Unzue känns som en underdog som skulle kunna få Barça att nå nya höjder.2013 släppte Barcelona den då 22 år gamla Thiago till Bayern München för att satsa på Cesc Fàbgregas. Katalanen hade ingen vidare sejour i sin moderklubb och de flesta culés var nog smått deprimerade över att Barça inte valde att satsa på den unga och oerhört talangfulla brassespanjoren, utan släppte honom för kaffepengar till Pep Guardiola i München. I Bayern har Thiago växt ut till en mycket skicklig mittfältare som – föga förvånande – skulle passa utmärkt i Barça när klubben försöker bygga upp ett nytt mittfält.Klubbens sportschef Robert Fernández uppges ha varit på plats och sett när Bayern körde över Arsenal, främst för att scouta Bellerín, men han ska ha blivit mäkta imponerad av Thiago. Nu rapporteras det att Barcelona tänker sätta igång operation ’ta hem Thiago’ då klubben vill ha tillbaka den guldklimp man släppte för fyra år sedan.I Cescs fall gick det inget vidare för den återvändande sonen. Skulle Thiago komma hem tror åtminstone undertecknad att det skulle bli en betydligt mer lyckosam återkomst. Är det sannolikt att Barça skulle lyckas övertala Bayern att sälja sin bolltrollare? Inte särskilt. Betyder det att Barcelona inte kommer att försöka? Nej. Katalanerna lär försöka. Åh, som de lär försöka. Se bara på såpoperan som blev den längsta transfersagan i fotbollshistorian: Cesc till Barça. Om Barcelona drog någon lärdom av den utdragna Cesctransfern var det säkerligen att trägen vinner.Detta kan bli ännu en lång – och dyr – följetång.Andrés Iniestas nuvarande kontrakt går ut nästa sommar och hans framtid tycks inte vara lika klar som de flesta culés skulle önska. Under ett event i förra veckan blev Barçakaptenen tillfrågad om sin kontraktssituation och han bekräftade att det inte sker några förhandlingar gällande ett nytt kontrakt just nu. Iniesta sa visserligen att han hela tiden hade varit tydlig med vad han ville (läs: avsluta karriären i Barcelona) men att han för tillfället bara fokuserade på en enda sak: att försöka vinna så många titlar som möjligt den här säsongen. Mittfältsgeniet fortsatte och sa att han och klubben skulle utvärdera situationen efter säsongen.Don Andrés var tydlig med att poängtera att han inte menade att inte tänkte skriva på ett nytt kontrakt med Barcelona, utan att hans önskan var att stanna i klubben tills dess att han lägger skorna på hyllan. Men – och det är här det finns utrymme för tolkningar – han sa också att det skulle vara hans prestationer och hans känsla som skulle avgöra hur länge han skulle stanna i den katalanska huvudstaden. 32-åringen menade att han inte ville stanna om han inte var viktig för klubben.Att Iniesta är viktig för Barcelona är nog de flesta överens om, men faktum är att Andrés inte blir yngre och att han efter sina skadeproblem den här säsongen inte har nått upp till sin vanliga höga nivå. Även om mittfältaren var tydlig med att säga att det aldrig skulle vara några problem mellan honom och klubben och att hans mål alltid har varit att avsluta karriären i Barcelona känns det ändå som om han öppnade för ett avsked relativt snart. Troligtvis inte nu till sommaren, men kanske nästa. Men det beror givetvis också på den nya tränaren, vem det nu blir, och hans planer för den kommande säsongen.Det återstår att se om Iniesta gör en Xavi och lämnar för spel i någon annan liga, eller om han väljer att stanna några år till och avsluta sin karriär i Barcelona.Om en dryg månad är det dags för gamla Barçalegender att damma av fotbollsskorna. Då drabbar nämligen Barcelonas legender samman med Real Madrids dito för en plojmatch i Libanon, bara några dagar efter att Barça och Real gör upp i säsongens andra klassiker i La Liga.José Mari Bakero leder Barça Legends i vad som blir den andra matchen någonsin de spelar. I april förra året ställdes Barças legender mot forna mexikanska spelare i Queretaro i Mexico. Då deltog bland annat spelare som Stoichkov, Vítor Baía, Edmílson, Popescu, Ronald de Boer och Gaizka Mendieta.Klubben har inte bekräftat vilka spelare som kommer att klä på sig Barçadressen för att ta sig an Real Madrid Leyendas, men det är troligt att Ronaldinho gör sin första match sedan han la skorna på hyllan och blev ambassadör för Blaugrana.I slutet av juni debuterar Barça Legends dessutom på Camp Nou då Bakeros mannar tar emot Manchester United Legends i en välgörenhetsmatch. Allt överskott från matchen kommer att gå till FC Barcelona Foundation.Katalanerna och engelsmännen kommer även att spela en returmatch på Old Trafford i början av september.Källor: fcbarcelona.com, sport.es, espnfc.com I morgon ställs man mot ett klurigt Valencia på Camp Nou och det krävs uppryckning om man inte vill ge bort ligaguldet till sina antagonister från huvudstaden.Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Champions League, och för F.C Barcelonas del föll lotten på den gamla damen – Juventus FC.Efter en emotionell berg- och dalbana från PSG till Deportivo försöker vi landa i veckans La Setmana Blaugrana. Vi lutar oss tillbaka och tar en titt på spelare in i truppen, i historieböckerna och på Disneyland. Trevlig läsning!Barcelona stod för en historisk comeback mot PSG i åttondelsfinalen i Champions League och tog sig vidare till kvartsfinal för tionde året i rad. Inför lottningen på fredag tar vi en titt på motståndarna som Barça kan ställas emot på sin väg till Cardiff.Efter att ha svävat i moln i några dagar efter Champions League-bragden kraschlandade FC Barcelona i den galiciska staden La Coruna i söndags. Barcelona stod för en undermålig insats och föll snöpligt med 2-1 mot RC Deportivo La Coruna i La Liga. Förlusten innebär att Barcelona har försämrat sin möjlighet att försvara ligaguldet.Efter de senaste dagarnas glädjerus över den makalösa hjälteinsatsen i Champions League i onsdags måste FC Barcelona nu närmast fokusera på La Liga. Barcelona möter RC Deportivo La Coruna på bortaplan i den 27:e ligaomgången på söndag. För några få veckor sedan var Barcelona av somliga uträknad i kampen om ligasegern, men hux flux är man i storform och i ligaledning. Det är inte många omgångar kvar av ligaspelet och det är viktigt att katalanerna plockar med sig tre poäng hem från Galicien.