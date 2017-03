La Setmana Blaugrana – vecka 13: Abstinens och sorgearbete

Vinst och förlust. Detta är fotbollens – och livets – ständiga ebb och flod.



Efter en vecka präglad av det sistnämnda tål detta att upprepas. Cruyffs årsdag, Agustí Montals bortgång, landslagsuppehållet – nyhetssvepet tar er igenom veckans alla tråkigheter, och ser framåt emot ljusare dagar!



Detta, och mycket mer, i veckans La Setmana Blaugrana!

2017-03-27 10:00:00

F.C Barcelona sörjer.Av två anledningar, egentligen. Dels på grund av den forne presidenten Agustí Montals bortgång, dels på grund av att det i fredags var ett år sedan Johan Cruyff gick bort.Att uppmärksamhet ägnas åt den sistnämnde är knappast överraskande. Ingen betyder mer för det moderna F.C Barcelona än Johan Cuyff, och med tanke på de förändringens vindar som just nu blåser i klubben gör vi rätt i att komma ihåg vad han uppnådde, och vad han stod för.Men, låt oss för ett ögonblick dröja vid Agustí Montal – mannen som satt vid rodret när klubben värvade Johan Cruyff. Hans ringa berömmelse till trots finns det få som har haft ett lika stort inflytande på klubben, och till exempel går Barçahymnen, Palau Blaugrana och den ikoniska ligatiteln 1974 att direkt härleda till Montal och hans presidentskap.Och som grädden på moset arbetade han aktivt för att säkerställa klubbens katalanska identitet. Inte bara drev Montal på att klubbens nyhetsbrev skulle publiceras på katalanska, han var dessutom högst delaktig i beslutet att bruka katalanska i Camp Nous ljudsystem under matcherna – ett beslut för vilket han ställdes inför rätta.Vila i frid, Agustí.Landslagsuppehåll är en pina.Som om inte klubblags-absitensen vore nog går det knappt en dag utan att man oroar sig över de blårödas hälsotillstånd. Det skulle inte vara första gången som Barça drabbas hårt av ett landslagsuppehåll, och undertecknad kan inte hjälpa att föreställa sig hur exempelvis Leo Messi går av på mitten i samband med en hårdför, sydamerikansk duell…Ve och vånda – men bättre än ingenting, eller hur? Abstinensen behövde till varje pris mildras, och i det avseendet dög landslagsfotbollen gott.Först ut var Ter Stegen, som på onsdagskvällen tog plats från start i Lukas Podolskis avskedsmatch för Tyskland. Vänskapsmatchen sutade 1-0 till tyskarna, och som bekant fick Podolski avsluta sin landslagskarriär med en riktigt pärla till långskott. I målet stod MATS för en habil insats.Under natten mellan torsdag och fredag var det dags för bland andra MSN att visa upp sig i det sydamerikanska VM-kvalet. Medan Neymars Brasilien besegrade Luis Suárez Uruguay, fixade Messi en blytung, argentinsk 1-0-seger mot Chile. En seger som innebär att Argentina nu har avancemanget i egna händer.Även fredagen kom att bli Barça-kantad. Såväl Ivan Rakitic och Arda Turan iklädde sig sina respektive landslagsfärger, och båda gick segrande ur sina respektive drabbningar. Medan Kroatien slog Ukraina med ett mål mot noll, resulterade Turkiet mot Finland i en turkisk 2-0-seger.Seger skulle det bli även för Spanien, som under fredagen tog emot succélaget Israel i Gijón. Med hela fyra Barça-spelare på plan (Piqué, Alba, Busquets och Iniesta) vann Spanien med imponerande 4-1, och i skrivande stund leder La Roja sin kvalgrupp på målskillnad framför Italien.Idel segrar och inga skador, alltså. Förhoppningsvis håller turen i sig…Ernesto Valverde, Jorge Sampaoli – eller Juan Carlos Unzue?Under veckans gång har Luis Enrique s assisterande tränare seglat upp som en av lågoddsarna till jobbet, och får man tro på Barças sportchef, Robert Fernandez, så ligger det något i uppgifterna.Detta står klart efter en intervju med den katalanska radiostationen SER Catalunya, där Fernandez svarade på frågor angående just potentiella ersättare till Enrique. Apropå Unzue hade sportchefen följande att säga:”Han är ett bra alternativ då eftersom han känner klubben, spelarna och systemet väl. Han är förberedd, och bekant med omgivningen.”Vidare talade Fernandez om de utdragna kontraktsförhandlingarna med Leo Messi och Andrés Iniesta, och manade till lugn:”Iniesta och Messi kommer att skriva på nya kontrakt, jag hyser inga tvivel om detta.”Tack och lov för det.Barça ångar på i Champions League Och nej, då syftar jag inte på mirakelvändningen mot PSG. Jag syftar på Barça Femení, som i veckan besegrade svenska Rosengård, och därmed står med ena foten i semifinal. Inför ett välfyllt Malmö IP visade katalanerna klassen, och besegrade malmöiterna med ett mål mot noll. En fin skalp, minst sagt.Särskilt med tanke på lagets orutin i sammanhanget. Som bekant har utvecklingskurvan varit brant, och under loppet av de senaste åtta åren har Barcelona förvandlats från nykomlingar i den spanska högstadivisionen, till ett fullfjädrat, europeiskt topplag.En imponerande historia, vars slut ännu inte är skrivet. Blott vid ett tidigare tillfälle har laget befunnit sig i kvartfinal, och i händelse av avancemang skulle ett nytt, historiskt kapitel skrivas för klubben.Visca!Årets lila bortaställ, förra säsongens horisontell-randiga hemmaställ, 2012 års helsvarta bortaställ – styggelserna till Barçatröjor har varit många, och inför varje ny säsong håller fler än jag tummarna för att tröjuppsättningen ska vara värdig klubben. Det vill säga att tröjorna har en historiskt betingad design, och inte är alltför fula.I det avseendet blir nästa säsong mellanmjölk. Detta står klart efter att footyheadlines.com i veckan publicerade bilder på nästa säsongs hemmaställ, vars design är både klassisk och experimentell på en och samma gång.Att tröjan är vertikalrandig är naturligtvis positivt. Samtidigt fortsätter klubben på den inslagna vägen med få och smala ränder, vilket går stick i stäv med den klassiskt designen…Med det sagt är det ändå ett fall framåt! Med det sagt är det ändå ett fall framåt! Detta av den enkla anledningen att Qatar-loggan inte längre pryder tröjan. Istället syns Rakutens logotyp, vilken såklart är att föredra. Att klubben i framtiden skulle gå tillbaka till en sponsorlös tröja förefaller tyvärr högst otroligt…Klicka på länken nedan för att se nästa säsongs hemmaställ.http://www.sport-english.com/en/news/barca/how-barcelonas-new-kit-for-the-2017-18-season-will-look-5920313fcbarcelona.com, dn.se, footyheadlines.com, sport.es, marcadores.com Viktiga – och några oviktiga – matcher ska spelas innan ligaspelet återupptas med en resa till Los Cármenes i Andalusien om knappt två veckor.I veckans upplaga av La Setmana Blaugrana plockar vi fram spåkulan och tar en titt på vad framtiden kan ha i sitt sköte för Barcelona.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Barça gjorde en defensivt katastrofal insats mot Valencia på Camp Nou i kväll, men vad gjorde det när offensiven var sprudlande? Intensiteten, pressen och rörelsen var tillbaka när Barcelona besegrade Valencia med 4-2 och såg till att hänga på i toppen av La Liga.Efter urladdningen i mot PSG i Champions League drabbades Barça av baksmälla och nådde inte upp till standard när man reste till Galicien förra helgen för att ta sig an Deportivo. Luchos mannar åkte hem med noll poäng och en tappad serieledning. I morgon ställs man mot ett klurigt Valencia på Camp Nou och det krävs uppryckning om man inte vill ge bort ligaguldet till sina antagonister från huvudstaden.Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Champions League, och för F.C Barcelonas del föll lotten på den gamla damen – Juventus FC.Efter en emotionell berg- och dalbana från PSG till Deportivo försöker vi landa i veckans La Setmana Blaugrana. Vi lutar oss tillbaka och tar en titt på spelare in i truppen, i historieböckerna och på Disneyland. Trevlig läsning!Barcelona stod för en historisk comeback mot PSG i åttondelsfinalen i Champions League och tog sig vidare till kvartsfinal för tionde året i rad. Inför lottningen på fredag tar vi en titt på motståndarna som Barça kan ställas emot på sin väg till Cardiff.