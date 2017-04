La Setmana Blaugrana – vecka 14: Brassar ut och talanger under lupp

Brassar bort och talanger under lupp – där har du en mening som beskriver delar av veckan i Barcelona-lägret. Vill du veta ännu lite mer scrollar du ner och tar del av summeringen vi kallar La Setmana Blaugrana!



Att säga att Rafinha har haft en hel del motvind vad gäller skador vore en underdrift. Efter att nyligen ha kämpat sig tillbaka från en skada dröjde det inte länge förrän olyckan var framme igen. Mot Granada drog sig den brasilianske landslagspelaren på sig ännu en skada. Den här gången var det menisken som fått sig en törn, och brassen beräknas vara borta minst några veckor.Med Andre Gomes letande efter formen och Arda Turan skadad hade Rafinhas tjänster behövts då han ofta agerat som första reserv bakom startelvan (när han varit hel). Luis Enrique försökte lugna fans med att Rafinhas skada inte är så illa som befarat, men lär nog ha en del huvudbry inför kommande tufft spelschema.En annan brasse som kan riskerar att förloras är Neymar. I alla fall om man ska tro senaste tidens skriverier, som placerar världsstjärnan i Manchester United eller Chelsea till sommaren.Att Neymar är trött på att stå i Messi och Suarez skugga sägs vara anledningen till flytten, samt löften om hisnande hög lön.Farhågorna om att staden skulle vara för liten för alla tre har minst sagt inte besannats då MSN varit världens vassaste kompis-trio senaste säsongerna, men kanske ligger det något i ryktena ändå. Neymar har stundom sett frustrerad ut under säsongen och inte riktigt tagit kliven man hoppats på (förutom fantastiska glimtar som t.ex mot PSG).Carles Aleñá lär vara den som minns söndagens match mot Granada längst. Om än bara under 5 minuter så fick ungtuppen nämligen göra sin debut för A-laget när han ersatte Ivan Rakitic . Aleñá, som varit en del av klubben sedan 10-årsåldern, ses som en av dom mest lovande talangerna på senare år, och hans bollkänsla och rörelsemönster jämförs med en ung Iniesta. Stora ord, minst sagt. Välkommen in i värmen, Carles! Barcelona B gav Eldense en rejält kok med stryk i senaste liga-matchen vilket nu väckt en del frågor på förbundsnivå. Inte bara för att matchen spelades på första april, utan även slutresultatet har n lett till att många menar att det är ett skämt. Matchen slutade nämligen 12-0 till Barcelona B. La Liga -presidenten Javier Tebas bekräftade igår att matchen kommer utredas för att se om så kallad match-fixing ligger bakom det uppseendeväckande resultatet.Där har ni ett axplock av det senaste från veckan som gått. Nu går vi mot ett hektiskt spelschema och en spännande titeljakt! Visca!