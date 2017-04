La Setmana Blaugrana – vecka 15: Att inte ta chansen

I veckans nyhetssvep: Barça hade chansen att ta ligaguldet i sina egna händer, men lät den gå om intet. Dessutom kan man tvingas åka till Bernabéu utan Neymar, som riskerar en längre avstängning. Ligaguldet ser nu ut att vara väldigt, väldigt långt borta.



Gladare nyheter är att Barça Femení är i CL-semi för första gången. Nästa vecka tar de sig an PSG i kampen om en finalplats.



Dessutom: Espai Barça-projektet snart igång och ’magisk gräns’ sprängd på Facebook.

Tack vare att Atlético snodde två poäng av Real Madrid i el derbi madrileño under lördagseftermiddagen hade Barcelona ett guldläge – bokstavligt talat – att återigen ha ligaguldet i sina egna händer. När Barçaspelarna klev ut på La Rosaleda på den spanska solkusten ett par timmar efter att huvudstadsderbyt var slut visste varenda spelare att detta var en chans som de inte fick gå miste om. Seger och Blaugrana skulle toppa ligan på lika många poäng som de vitklädda antagonisterna. Poängtapp och gulddrömmarna skulle återigen grusas, kanske för sista gången.Chansen kom. Och chansen försvann. Det är ett mönster som har upprepat sig den här säsongen. Barça bjuds in i titelracet, men som de gentlemän spelarna är tackar de nej till inbjudan. Vad beror det på? Mental svaghet? Fysisk trötthet? Rotationer?Det är en lätt utväg att skylla det hela på Luis Enrique, även om han givetvis är ytterst ansvarig. Att klaga på rotationer och använda det som en anledning för att förklara lördagens förlust är dock tröttsamt och inte särskilt rättvist. I somras var culés helt till sig över alla värvningar och slängde sig med superlativer om den breda truppen, men under säsongen har det varit ett evinnerligt klagande på att Lucho har envisats med att ge alla speltid. Vad ska man med en bred trupp till om man inte använder den? Går det att ställa upp med samma elva var tredje dag och tro att man ska vinna alla matcher? Nja.Luis Enriques rotationer är inte alltid förståeliga och än mindre förståeliga blir dem kanske när Barça får chans att knappa in på eller till och med gå om serieledarna. Men det är omöjligt att ständigt spela samma elva spelare. Omöjligt. I onsdags tog Barça emot Sevilla på Camp Nou, tre dagar senare var det dags för en tur till Andalusien och på tisdag väntar en oerhört svår match mot Juventus. Därefter är det match mot Real Sociedad och ett par dagar senare spelas returen mot Juve. Och så fortsätter det. Vi är inne i en oerhört intensiv och avgörande period och det blir inte mycket vila för spelarna nu, så hela truppen behöver utnyttjas för att de ska orka och hålla sig skadefria.Detta är inget försvarstal för Luis Enrique eller hans rotationer, även om det kanske uppfattas så. Men faktum är att man gör det väldigt enkelt för sig själv om man bortförklarar vartenda poängtapp som ett resultat av Luchos roteringar.Hur som helst kan Barça ha spelat bort sig själva från ligaguldet efter förlusten mot Málaga. Det återstår sju ligamatcher, Real Madrid leder med tre poäng och har en match mindre spelad, så ledningen kan utökas till sex poäng. Det återstår ett Clásico, men även om Barça vinner på Bernabéu är det långt till ligaguldet.Matematiskt är ligan inte avgjord, men det ska helt klart till ett mirakel för att Blaugrana ska försvara ligatiteln från i fjol. Kan vi verkligen få uppleva två mirakel på en och samma säsong? Tja, om matchen mot PSG lärde oss något var det att aldrig ge upp hoppet.Neymar fick syna domarens ostskiva två gånger i matchen mot Málaga och åkte därmed ut. Utvisningen innebär att brassen är avstängd i nästa ligamatch, när Real Sociedad kommer på besök till Camp Nou nästa helg. Med all respekt för La Real, som har en historia av att göra livet surt för Barça, men på Camp Nou när Barcelona jagar ligaguld bör baskerna kunna besegras även utan Neymar.Helgen därpå väntar dock det som kan bli någorlunda avgörande för var ligaguldet hamnar: el Clásico. Då ska alltså Neymar vara tillbaka, efter att ha avtjänat sin avstängning mot Real Sociedad. Men det är inte säkert att det blir så. Neymar riskerar nämligen att få flera matchers avstängning efter att han sarkastiskt applåderade åt domaren när han gick av La Rosaledas gräsmatta i lördags. Domaren var inte sen med att notera brassens reaktion och skrev ner händelsen i domarrapporten.Enligt medier i Spanien väntas nu Neymar få minst två matchers avstängning, en för det röda kortet och ytterligare minst en för hans val att applådera domaren. Detta skulle alltså innebära att Barça får klara sig utan bollkonstnären i el Clásico, som katalanerna är piskade att vinna om man ska kunna ha någon chans att behålla ligatiteln i Katalonien. Ännu finns inga officiella uppgifter kring Neymars avstängning, men vi lär få veta mer under veckan.Brassen fick sin första varning i första halvlek då han hindrade Málaga från att ta en frispark genom att knyta skorna precis på den plats där frisparken skulle slås. Den andra varningen kom i mitten av den andra halvleken när han gick in sent i en duell med Diego Llorente.Efter matchen var Luis Enrique kritisk mot domare Jesús Gil Manzano, dels för att han missade en solklar straff för Barça, dels för Neymars utvisning. Lucho menade att tolkningen av reglerna för gula kort är märklig. Barçatränaren tyckte att det förekom flera fula tacklingar som borde ha resulterat i kort, men där spelarna i fråga gick fria och ifrågasatte att Neymar fick gult kort för att han knöt sina skor.Luis Enrique påpekade också att det är ’intressant’ att ett lag som Barcelona, som oftast inte står för särskilt många fula tacklingar, får så många gula kort medan andra lag vars spelare sparkar ner motståndarna gång på gång på gång ständigt går fria.Förhoppningsvis blir det bara en match avstängning för Neymar, för han kommer verkligen att behövas på Bernabéu.Efter att Barcelona Femení besegrat holländska FC Twente i CL-åttondelen väntade en tuff motståndare i kvartsfinal: svenska FC Rosengård, en etablerad storklubb med stjärnor som bland annat Marta och Lotta Schelin. Malmöklubben har förvisso fortfarande inte riktigt lyckats i Europa, men Barça gick ändå in som underdogs i mötet med svenskarna.Framför lite drygt 5000 åskådare avgick Barça med segern i Malmö efter att Leila Ouahabi gjort matchens enda mål strax före halvtid. I returen på Miniestadi satte Rosengård ordentlig press på katalanerna och redan efter fyra minuter prickade svenskarna stolpen. Det var dock Barcelona som gjorde matchens första mål tidigt i andra halvlek och tvingade Rosengård att satsa allt framåt i jakt på ett mål för lite kontakt. Barça fick därmed stora ytor på offensiv planhalva och utnyttjade detta på tilläggstid i andra halvlek när Mariona satte 2-0 till Blaugrana.Segern innebar att Barça gick vidare till semifinal för första gången någonsin i CL och nu väntar ännu en svår motståndare för Xavi Llorens och hans lag: PSG. Fransoserna slog ut Barça i kvartsfinal förra säsongen och katalanerna kan nu få sin revansch när de är ute efter att ta sig till finalen i Cardiff. PSG är dock stärkta av att ha vänt ett underläge mot Bayern i kvartsfinal, där de efter en 1-0-förlust borta körde över de tyska damerna med hela 4-0 i returen hemma i Paris.Det kommer bli två högintressanta matcher, där Barcelona söker revansch från förra säsongens uttåg, medan PSG söker revansch för att deras herrlag åkte på storstryk på Camp Nou för en månad sedan. Den första matchen spelas på Miniestadi 22 april och returen går av stapeln i Paris en vecka senare, den 29 april.Barça Femení är alltså redan i semifinal och i morgon kväll kan även Barçaherrarna ta första steget till semifinalen i Europas finrum när det är dags för rond ett mot Juventus i Turin.Det första spadtaget i projektet Espai Barça kan tas redan i sommar. Förra måndagen presenterades planerna för det första bygget i projektet: en arena som blir en hyllning till den legendariske Johan Cruyff, som förändrade Barcelona i grunden. Holländaren var en av de som la grunden till satsningen på La Masia och egenfostrade spelare, där Barcelona under lång tid varit ledande inom fotbollen. Därför är det extra passande att den nya stadion, som kommer att bära Cruyffs namn, ersätter Miniestadi och blir hemmaplan för Barça B, Juvenil A och Barça Femení.Allt gällande bygget är godkänt och nu väntar bara lite byråkrati innan byggandet tar fart. En del pappersarbete kvarstår innan byggherrarna får grönt ljus, men planen är att det första spadtaget ska tas i sommar och att arenan kommer stå klar inför säsongen 2018/2019.Den nya arenan kommer ha plats för 6000 åskådare – varav 62 platser är avsedda för rullstolsbundna fans – och designen har inspirerats av El Camp de la Indústria, som var Barças hemmaplan i början av 1900-talet, innan klubben flyttade till Les Corts och sedermera Camp Nou.kan ni läsa mer och se bilder på hur den nya arenan kommer att se ut.Kort efter Barcelonas episka vändning mot PSG kunde klubben räkna in sin hundra miljonte ’gillare’ på Facebook. Innan matchen behövde Barcelona ungefär 3,6 miljoner nya följare på Facebook för att spräcka den magiska gränsen på 100 miljoner, en gräns man alltså nådde förra helgen.Barcelona gick med i Facebook i oktober 2009 och har sedan dess haft ett stadigt flöde av nya följare på plattformen. Klubben har arbetat strategiskt med att utveckla olika sätt för fans att följa Barça på Facebook och under höstens Clásico kunde fansen som satt hemma i tv-soffan bland annat uppleva en 360-graders video från Camp Nou.Klubben har flest ’gillare’ i Indonesien, Mexiko, Brasilien, Egypten, Indien och USA.Förutom Facebook har Barcelona en mängd följare i andra sociala medier. På Instagram är klubben snart uppe i 50 miljoner följare, på Twitter är följarantalet över 41 miljoner – fördelat på olika konton som twittrar på olika språk – och på Youtube följs klubben av ungefär tre miljoner människor.Bland alla olika sociala medier där Barça finns representerade har klubben mer än 280 miljoner följare/fans runt om i världen.: fcbarcelona.com, sport.es