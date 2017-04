La Setmana Blaugrana – vecka 17: Konstgjord andning, Barça Femení och Lionel Messi

Det är måndag, och dags att sammanfatta ytterligare en blåröd vecka.



Och vilken vecka sedan. Helgens klassiker, intensifierade transferrykten, Neymar-gate, Barça Feminís CL-äventyr – allt detta tar plats i veckans La Setmana Blaugrana.



Häng med!

Var står laget F.C Barcelona Efter gårdagens häftiga klassiker känns frågan mer brinnande än någonsin. Under stora delar av matchen uppträdde Barça krampaktigt, och vore det inte för Leo Messi s historiskt fina insats skulle katalanerna med all säkerhet ha kammat hem noll.Kort sagt kan Barças taktiska insats beskrivas som urvattnad mellanmjölk. Som vanligt var ambitionen att hålla i bollen, men i spelet utan boll valde Enrique att spela ett mer traditionellt, lägre försvarsspel – något som Barça endast vid ett fingertal tillfällen har försökt sig på under loppet av de senaste tio åren. Resultatet blev ett läckande såll, och en match som knappast rimmar med klubbens spelfilosofiska idéer.En anmärkningsvärd insats, alltså. Men vad låg bakom detta? Kan gårdagens okatalanska insats betraktas som ett medvetet kliv i riktning mot en annorlunda typ av fotboll?Svaret är nej. Utgår man från att klubben även fortsättningsvis siktar på att spela en utpräglad possesion-fotboll kan gårdagens insats endast betraktas som konstgjord andning – ett slutgiltigt kvitto på att dagens Barcelona är i skriande behov av renovering.För att spela som Barcelona alltjämt vill krävs att laget är byggt på ett specifikt sätt, med spelare som besitter specifika egenskaper. Framförallt kräver det en handfull bollspelare – spelare som kan spela under press och nysta upp situationer med hjälp av sin funktionella teknik.Alcácer, Gomes, Digne, Mathieu – samtliga dessa spelare saknar den ovan nämnda bolltryggheten, och lägger man därtill att de inte heller bidrar till presspelet framstår deras vara i klubben som ett mysterium.Att Barças transferhistorik lämnar mycket i övrigt att önska är sedan gammalt, men det är först nu som denna oförmåga börjar att bita klubben i svansen. När klubben inte längre kan förlita sig på hemvävda spelare vill det till att värvningarna sitter. Om inte kommer Barcelona även nästa år stå handfallna, tvingade till desperata, taktiska rockader.Kort sagt kan sommarfönstret komma att bli avgörande för Barças närmsta framtid. Kort sagt är det hög tid för Robert Fernandez att börja leverera…Gerard Deulofeu till Barça?Under loppet av de senaste veckorna har den nyblivne spanska landslagsmannen – tillika forne Barça-talangen – seglat upp som ett seriöst alternativ i frågan om potentiella transfermål den kommande sommaren.Så till den grad att Barças sportchef, Robert Frenandez, i veckan uttalade sig om saken. I katalansk radio bekräftade Fernandez att klubben ”definitivt överväger alternativet att ta honom tillbaka, och göra honom till en del av a-laget.”Som bekant såldes den numera 23-åriga yttern till Everton inför säsongen 15/16, men med en återköpsklausul i händelse av att Deulofeu skulle blomma ut. Den permanenta flytten till Merseyside skulle dock visa sig knepig, och under tränaren Ronald Koeman fick katalanen knappt med speltid. Januari 2017 var situationen oförändrad, och Deulofeu lånades ut till italienska AC Milan.Väl där fick han luft under vingarna, och i skrivande stund får Gerard Deulofeu betraktas som en av de mest lovande, spanska spelarna i Europa. Bland annat efter att han ensam låg bakom 2-0-segern mot Frankrike under landslagsupehållet i slutet av mars.Huruvida återkomsten blir verklighet återstår att se, men med tanke på den ovanliga kombinationen hemvävd, billig och lovande förefaller en övergång trolig. Lionel Messi … Lionel Messi…På ett närmast religiöst sätt ägnade jag söndagskvällen åt att upprepa argentinarens namn. Om och om igen. Med bilderna från klassikern fastetsade i minnet.Och jag är knappast ensam. Vi är många som njuter av att se Messi spela fotboll, och gårdagens Messi-insats var bland det häftigaste vi sett.För all del en närmast utomjordisk, spelmässig insats. Men sättet på vilket argentinaren rent attitydmässigt kokade upp det i övrigt ljumma Barcelona var anmärkningsvärt. I ren, blodig desperation förvandlades Messi till en urkraft, och vann matchen åt Barcelona.Och just det – nu har Messi gjort 500 officiella Barça-mål. Stabilt jobbat.Neymar, eller ingen Neymar?Inför söndagens klassiker var Neymars vara eller icke vara en av de stora diskussionspunkterna. Detta efter att klubben bara dagar innan drabbningen överklagat brassens avstängningsdom till CAS, i hopp om att han trots allt skulle få spela.För en stund såg det ut som att kuppen skulle gå hem, men strax inför matchen kommunicerade klubben att Neymar – som en följd av domstolens oförmåga att på ett effektivt sätt hantera situationen – trots allt skulle stanna hemma.Här följer klubbens officiella uttalande i frågan:”Due to the legal uncertainty surrounding the lack of an announcement clarifying the Court of Arbitration for Sport’s (CAS) stance on the matter with under 12 hours to go before kick-off, the Club have decided to focus on sporting matters and will not include Neymar Jr in their match day squad.However, FC Barcelona would like to express its surprise with the lack of clarity arising out of CAS’s unwillingness to perform their judicial duties. This harms both the Clubs involved and the competition itself.”Barcelona Femení är nere för räkning.Detta efter lördagens inledande Champions league-semifinal mot PSG, som slutade 3-1 i fransyskornas favör. Efter mål av Marie-Laure Delie, Cristiane and kaptenen Shirley Cruz Traña står är det fördel Paris i racet mot Cardiff och Millenium Stadium.För Barças del kunde det dock varit värre. Länge stod det hela tre noll till fransyskorna, och vore det inte för Bárbara Latorres sena reduceringsmål skulle hoppet inför returmötet i Katalonien vara så gott som noll. Nu lever dubbelmötet, trots allt.Som bekant var detta Barça Femenís första Champions League -semifinal någonsin, och nämnvärt är dessutom att Barça är den första spanska klubben någonsin att nå semifinal i sammanhanget. Historiemakare, alltså!Returen spelas nu på lördag. Força!bbc.com, fcbarcelona.com, sport.es, excellesports-com